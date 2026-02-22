Иностранцы из Эстонии, Британии и Казахстана получили российские паспорта

Tекст: Ольга Иванова

Многодетная семья из Эстонии получила российское гражданство, сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк в Telegram-канале. Виктория и Иосиф Савчук вместе с семью детьми переехали на постоянное место жительства в Омскую область, где им помогли оформить гражданство. По словам супругов, ограничение прав русскоговорящих, сложности с работой и воспитанием детей в Эстонии стали решающими факторами для переезда.

Чета Савчук отметила, что выбрала Омскую область из-за наличия родственников и развитой инфраструктуры. Виктория занимается ремонтом техники, Иосиф – автослесарь. Семья уверена, что в России дети смогут получить достойное образование и будущее.

В Оренбургской области, как пишет полиция региона в Telegram-канале, гражданство Российской Федерации получил уроженец Великобритании Мартин Гортон. В прошлом сотрудник крупных компаний, он вместе с женой Юлией и детьми решил остаться в России после визита на историческую родину супруги. После принятия присяги Мартин признался, что уже чувствует себя частью страны и с гордостью рассказывает о России в собственном видеоблоге.

В Челябинске полицейские вручили паспорт гражданина РФ участнику спецоперации на Украине – уроженцу Казахстана, сообщает полиция Челябинской области в Telegram-канале. Мужчина, заключивший контракт с Министерством обороны России, получил гражданство на основании Указа Президента РФ, регулирующего прием иностранных военных в гражданство. Во время церемонии он произнес клятву верности России и поблагодарил сотрудников миграционной службы за профессионализм и заботу.

Ранее в январе освобожденный в секторе Газа в октябре 2025 года уроженец Донбасса Максим Харкин получил российское гражданство.



