«Спартак» обыграл «Салават Юлаев» в матче КХЛ

Tекст: Дарья Григоренко

Встреча состоялась на «Уфа-Арене», ее посетили 8 486 зрителей. Эта победа стала важной для столичного клуба в борьбе за место в плей-офф, передает ТАСС.

В составе победителей шайбы забросили Дмитрий Вишневский на 20-й минуте и Кристиан Ярош на 28-й. Дубль оформил Даниил Гутик, отличившись на 39-й и 41-й минутах. Точку в матче поставил Михаил Мальцев, поразивший пустые ворота на последней минуте.

Уфимцы открыли счет уже на четвертой минуте благодаря голу Егора Сучкова. В концовке встречи «Салават Юлаев» попытался совершить камбэк. Шайбы забросили Евгений Кузнецов на 54-й минуте и Александр Жаровский на 59-й, но спасти игру не удалось.

Эта победа позволила «Спартаку» закрепиться на восьмом месте в турнирной таблице Западной конференции с 66 очками после 58 матчей. «Салават Юлаев» с 62 очками после 57 игр остается на пятой строчке на Востоке.

В следующем матче «Спартак» 26 февраля примет дома владивостокский «Адмирал». «Салават Юлаев» сыграет раньше: 24 февраля команда на своем льду встретится с новосибирской «Сибирью».

В ноябре московские хоккеисты обыграли «Ладу» со счетом 5:4, новичок команды Александр Георгиев в своем дебюте отразил 27 бросков.