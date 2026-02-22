Axios: США и Иран могут провести новый раунд переговоров 27 февраля

США могут провести новый раунд переговоров с Ираном по ядерной сделке 27 февраля в Женеве, передает РИА «Новости» со ссылкой на портал Axios. В материале отмечается, что американские переговорщики готовы к встрече, если в течение ближайших 48 часов получат от иранских властей подробное предложение по условиям соглашения.
Американский чиновник, на которого ссылается портал, подчеркнул: «Переговорщики США готовы провести очередной раунд переговоров с Ираном в (ближайшую) пятницу в Женеве, если получат подробное иранское предложение по ядерной сделке в течение следующих 48 часов». Таким образом, инициатива проведения встречи напрямую зависит от оперативности ответной позиции Тегерана.
Как писала газета ВЗГЛЯД, 17 февраля в Женеве завершился второй раунд переговоров между представителями США и Ирана по ядерной программе.