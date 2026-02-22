  • Новость часаСистемы ПВО сбили 130 БПЛА за четыре часа
    22 февраля 2026, 17:25 • Новости дня

    Захарова заявила о роли России в сохранении государственности Венесуэлы

    Захарова: Россия помогла сохранить государственность Венесуэлы

    Захарова заявила о роли России в сохранении государственности Венесуэлы
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что именно позиция России позволила Венесуэле сохранить свою государственность.

    Она отметила: «Вы же прекрасно понимаете, что если бы не многолетняя позиция России, и сейчас также, то от государственности Венесуэлы тоже мало что бы осталось. С ними бы не вели переговоры, с ними бы вели себя так, как, собственно говоря, формулировали западники неоднократно – как с теми, кто в меню», передает ТАСС.

    Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев сообщил, что похищение Соединенными Штатами Америки президента Венесуэлы Николаса Мадуро – это разнузданный акт нарушения международного права, «мощнейшее геополитическое землетрясение».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Медведев назвал действия США по попытке захвата Николаса Мадуро катастрофой для всей системы международного права. Президент России Владимир Путин подчеркнул важность уважения суверенных прав государств и недопустимость хаоса в мире.

    21 февраля 2026, 23:40 • Новости дня
    Berliner Zeitung узнала о тайных переговорах по возрождению «Северного потока»

    BZ сообщила о тайных переговорах по возрождению «Северного потока»

    Berliner Zeitung узнала о тайных переговорах по возрождению «Северного потока»
    @ Bodo Marks/dpa/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Официально проект газопровода «Балтийское море» политически мертв, но за кулисами ведутся переговоры о возможном возрождении «Северного потока» под новым руководством, но без Европы.

    «В то время как Берлин и Брюссель публично подчеркивают, что зависимость от российского трубопроводного газа преодолена, многочисленные косвенные данные свидетельствуют о том, что трубопровод продолжает играть важную роль в неформальных каналах переговоров», – пишет немецкая Berliner Zeitung (BZ).

    Источники газеты сообщают о закулисной дипломатии, неофициальных каналах и сценарии, при котором Вашингтон мог бы вернуть в Европу именно тот российский газ, которого он годами пытался её лишить. Но при одном решающем условии: американском контроле.

    «В февральском номере французская ежемесячная газета Le Monde diplomatique, ссылаясь на несколько источников, сообщает, что разрушения [«Северных потоков»] стали результатом украинской операции, предположительно поддержанной экспертами, подготовкой и «вероятной логистической помощью» из Вашингтона, Лондона и Варшавы», – говорится в статье.

    Если эта теория подтвердится, указывает автор, это будет иметь далеко идущие последствия, так как получается, что одно или несколько государств-партнеров атаковали ключевую немецкую энергетическую инфраструктуру в тот момент, когда Германия оказывала Киеву военную и финансовую поддержку.

    Многочисленные источники указывают на то, что «Северный поток» действительно может возобновить работу – в обход ЕС и «под руководством США».

    В частности, Le Monde diplomatique цитирует источник, близкий к «Газпрому», который утверждает, что «Северный поток» якобы «абсолютно точно является частью секретных переговоров» между президентом США Дональдом Трампом и президентом России Владимиром Путиным. Один из сценариев – возобновление работы «Северного потока» в партнерстве с США, подчеркивает автор, отмечая при этом, что проверить и доказать эту информацию пока невозможно.

    Напомним, Верховный федеральный суд Германии считает, что взрывы на трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» были совершены по заказу иностранного государства, в частности Украины. Суд ФРГ взял под стражу гражданина Украины Сергея К. по подозрению в причастности к подрыву газопроводов.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Spiegel написал, что Залужный одобрил подрыв «Северного потока» без ведома Зеленского. Посол Барбин заявил о продолжении урегулирования с Данией вопроса по «Северным потокам». ЦРУ опровергло  информацию о поддержке теракта. Россия заявила, что не согласна с заявлениями о причастности к подрыву газопроводов исключительно Киева.

    22 февраля 2026, 07:11 • Новости дня
    Уиткофф высказался о впечатлениях от Путина после серии переговоров
    Уиткофф высказался о впечатлениях от Путина после серии переговоров
    @ Kremlin Pool/via Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Спецпосланник президента США Стив Уиткофф после переговоров с российским президентом Владимиром Путиным составил о политике определенное мнение, которое не всем нравится, о чем он рассказал в эфире Fox News.

    «Он всегда был со мной честен. И когда я говорю об этом, меня критикуют, но это правда. Он сказал мне, где пролегают его «красные линии», – цитирует Уиткоффа ТАСС со ссылкой на телеканал Fox News.

    По его словам, он стремился понять позицию России, некоторые даже критиковали Уиткоффа за восемь встреч с Путиным, но он оставался верен своей позиции.

    «Как можно заключить сделку с кем-то с другой стороны, если ты не представляешь, с каких позиций он исходит? Мне нужно было понять, каковы его мотивы, цели и так далее. И я действительно считаю, что многие из этих встреч сейчас становятся очень актуальными», – отметил дипломат.

    Спецпосланник президента США выразил надежду, что его встречи с российским лидером были важными для переговорного процесса по украинскому вопросу и он будет доведен до конца.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп заявил об очень хороших отношениях с президентом России Владимиром Путиным. Спецпредставитель президента США Уиткофф отметил прогресс по вопросам урегулирования ситуации на Украине. В Кремле ответили на вопрос о новых переговорах по Украине после раунда в Женеве.

    22 февраля 2026, 15:00 • Видео
    Операция по замене Зеленского начата

    Чтобы продолжать конфликт с Россией как можно дольше, Владимира Зеленского заменят на бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного. Операция уже начала, а интервью, в котором Залужный обвинил Зеленского в главных провалах ВСУ, ее первый этап.

    22 февраля 2026, 04:11 • Новости дня
    Военный эксперт рассказал о подготовке ВС России к наступлению у Орехова

    Марочко рассказал о подготовке ВС России к наступлению у Орехова

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские военнослужащие готовят плацдармы для наступления на Орехов Запорожской области, где командование ВСУ пытается стабилизировать фронт, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    «К ореховскому участку нужно приписывать те события, которые развиваются в районе Гуляйполя, поскольку здесь напрямую коррелируют успехи наших войск с оперативно-тактической обстановкой в Орехове», – рассказал он ТАСС

    Марочко отметил, что по имеющейся у него информации, на северо-востоке от Орехова российские бойцы готовят плацдармы для дальнейшего продвижения.

    Кроме того, на гуляйпольском участке бойцы ВС России выровняли линию фронта на участке Терноватое – Зализничное в Запорожской области.

    «Юго-восточнее Зализничного расширена зона контроля вдоль железнодорожного полотна. Таким образом, на участке Терноватая  – юго-востоке Зализничного выровнена линия боевого соприкосновения вдоль железнодорожного полотна», – добавил он.

    В этой части фронта российские силы закрепляются на новых позициях, готовясь  к дальнейшему продвижению.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, командир ВСУ пригрозил смертью отступившим военным в Запорожье. Российские войска за неделю взяли под контроль восемь населенных пунктов. Контратаки сжигают последние резервы ВСУ в Запорожье.

    22 февраля 2026, 15:03 • Новости дня
    Сеул потребовал от посольства России убрать баннер «Победа будет за нами»

    Tекст: Дарья Григоренко

    МИД Южной Кореи потребовал от российского посольства в Сеуле снять размещенный на фасаде здания баннер с надписью «Победа будет за нами».

    В заявлении пресс-службы МИД отмечается: «В связи с требованием о снятии баннера на здании посольства России в Республике Корея... мы уже довели до российской стороны нашу позицию в отношении недавнего размещения баннера на внешней стене здания посольства России в Республике Корея», передает РИА «Новости».

    При этом представители министерства также высказали недовольство недавними высказываниями российского посла Георгия Зиновьева, однако не уточнили, какие именно заявления вызвали критику.

    Южнокорейские власти заверили, что будут продолжать внимательно отслеживать ситуацию и реагировать на любые последующие акции и мероприятия, проводимые российским посольством.

    Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что шаги Сеула по поддержке ВСУ могут усложнить перспективы урегулирования ситуации на Украине.

    21 февраля 2026, 22:20 • Новости дня
    Федор Конюхов рассказал, как за три месяца собрал 100 кг пластика в Антарктиде
    Федор Конюхов рассказал, как за три месяца собрал 100 кг пластика в Антарктиде
    @ Скриншот с видео Telegram-канала Федора Конюхова

    Tекст: Катерина Туманова

    Российский путешественник Федор Конюхов отметил 21 февраля три месяца пребывания на острове Смоленск в Антарктиде (архипелаг Южные Шетландские острова), за это время он заметил, что объемы пластика такие, что необходимо создавать экологический десант.

    «Сегодня, 21 февраля, ровно три месяца, как я живу на острове Смоленск в Антарктиде (архипелаг Южные Шетландские острова). За этот период я собрал более 100 кг различного пластика, который Южный океан выбрасывает на мою часть берега. Я гуляю по острову и собираю этот пластик в мешки», – рассказал он в Telegram-канале.

    Конюхов отметил, что в начале экспедиции разговор шел про микропластик в водах Антарктиды, но на месте оказалось, приборы для определения наличия микропластика уже не нужны, достаточно пройти по берегу.

    По оценкам путешественника, предметы из пластика дрейфуют в водах Южного океана, омывающего Антарктиду, а полуостров собирает весь мусор. Часть пластика попадает в океан с рыболовецких судов, часть – с круизных лайнеров, что-то приносится с континентов и островов.

    «И самое странное и дикое - это окурки. Да, после высадки туристов приходится убирать окурки… Пришел человек в Антарктиду, покурил, бросил окурок в камни и ушел на борт судна», – поделился Конюхов.

    Он считает, что необходимо организовать экологическую экспедицию в следующем сезоне: пройти по островам и собрать пластиковый мусор.

    «Такой экологический десант. И чтобы туристы были идейные – те, кто хочет тратить время на уборку мусора», – написал он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 21 ноября 2025 года на острове Смоленск начала работать первая одиночная сезонная станция в Антарктиде под управлением Федора Конюхова. В декабре Конюхов встретил 74-й день рождения во время циклона в Антарктиде. В 2026 году путешественник начнет одиночную экспедицию через Тихий океан на парусном плоту для изучения проблемы микропластика.

    21 февраля 2026, 22:50 • Новости дня
    Генерал Кувшинов признал вину в мошенничестве при закупках медоборудования

    Tекст: Катерина Туманова

    Хамовнический суд Москвы получил представление о рассмотрении дела экс-руководителя 9-го Лечебно-диагностического центра Минобороны России генерала Константина Кувшинова в особом порядке вследствие досудебного соглашения, следует из документов суда.

    Суд получил представление прокурора о возможности рассмотрения дела бывшего руководителя 9-го Лечебно-диагностического центра Минобороны Константина Кувшинова в особом порядке. Это связано с заключением им досудебного соглашения о сотрудничестве, что по закону предполагает полное признание вины, передает РИА «Новости».

    В материалах суда уточняется, что прокурор ходатайствовал о применении особой процедуры рассмотрения дела, что разрешено при наличии соглашения о сотрудничестве. Ранее Кувшинов был переведен из следственного изолятора под домашний арест.

    Вместе с Кувшиновым по делу проходят еще четыре человека. Среди них – заместитель руководителя ООО «ТДА-Сервис» Александр Хоцин, который, по версии следствия, поставлял медицинское оборудование и также находится под домашним арестом.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, следователи в августе 2025 года предъявили обвинение экс-начальнику ФГБУ «9-й лечебно-диагностический центр» Минобороны России генерал-майору Кувшинову в мошенничестве в особо крупном размере.

    21 февраля 2026, 23:01 • Новости дня
    Трехлетний ребенок ранен после атаки БПЛА ВСУ на авто в Белгородской области

    Tекст: Катерина Туманова

    Трехлетняя девочка и мужчина госпитализированы после атаки дрона ВСУ на автомобиль в районе хутора Красиво Борисовского округа, сообщила в Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

    «Ранены два мирных жителя, в том числе ребёнок. Мужчину и трёхлетнюю девочку, получивших минно-взрывные травмы и осколочные ранения, доставили в Борисовскую ЦРБ», – написал он.

    Гладков добавил, что после оказания помощи пострадавших переведут в медицинские учреждения Белгорода.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, по населенным пунктам Белгородской области за последние сутки выпустили 19 боеприпасов и совершили 153 атаки беспилотниками, три человека погибли, есть раненые среди мирных жителей. Мужчина был тяжело ранен при атаке дрона ВСУ на машину в Белгородской области.


    22 февраля 2026, 06:06 • Новости дня
    Путешественник из Австрии рассказал об особенностях дружелюбия русских

    Tекст: Катерина Туманова

    Путешественник из Австрии Герфрид Свобода, который путешествует на переоборудованном армейском вездеходе, был в России четыре раза и заметил, что дружелюбие у русских имеет свои черты.

    «Когда русским что-то нужно от тебя, тогда они сразу дружелюбные. Например, если им интересна машина, тогда всё идёт очень легко, разговор начинается сам собой. А вот если что-то нужно тебе от русских, то поначалу они иногда немного сдержанные, прохладные. Но когда они замечают, что ты тоже дружелюбен, то становятся всё дружелюбнее и дружелюбнее», – сказал Свобода РИА «Новости».

    Путешественник рассказал, что после того, как россиянин начинает доверять, круг общения расширяется.

    «Когда русский «оттаивает», то узнаешь уже не одного русского, а десятерых, потому что он сразу приглашает с собой к своим друзьям», – отметил австриец.

    За восемь лет Свобода проехал около 100 тыс. км, побывав в Европе, Центральной Азии и Южной Америке.

    Напомним, ранее австриец Свобода рассказал о самом сильном морозе в зимней Сибири.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, бывшая помощница Байдена восхитилась Москвой и россиянами. Отец Маска назвал россиянок самыми красивыми женщинами мира. Депутат японского парламента Мунэо Судзуки понял в Москве, в чем сила России.


    22 февраля 2026, 07:25 • Новости дня
    Силы ПВО уничтожили за ночь более 85 дронов ВСУ над регионами России
    Силы ПВО уничтожили за ночь более 85 дронов ВСУ над регионами России
    @ Пресс-служба Минобороны/via Globallookpress.com

    Tекст: Катерина Туманова

    Минобороны доложило в канале мессенджера Max о том, что в ночь на воскресенье средствами ПВО были уничтожены 86 дронов ВСУ над девятью регионами России.

    «В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 86 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», – сказано в сообщении.

    В оборонном ведомстве уточнили, что 29 дронов уничтожено над территорией Белгородской области, 14 – над Саратовской областью, по 11 БПЛА сбито над  Воронежской и Смоленской областями. Девять беспилотников нейтрализовано над  Брянской областью, семь БПЛА сбито над Курской областью, еще три – над Калужской. По одному дрону уничтожено над Республикой Крым и над Московским  регионом.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, средства ПВО перехватили 89 БПЛА над четырьмя областями России за шесть часов субботы. При этом в Татарстане отразили  массированную атаку украинских БПЛА.

    22 февраля 2026, 03:07 • Новости дня
    CNN раскрыл, как «русские агенты» охотились за пережившим ряд покушений Зеленским

    CNN раскрыл, как «русские агенты» охотились за пережившим покушения Зеленским

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский телеканал CNN в материале, посвященном жизнестойкости главы киевского режима Владимира Зеленского заявил, что тот пережил не меньше дюжины покушений, а так называемые русские агенты снимали квартиры и селились вблизи украинского главы.

    «Устранение Зеленского было ключевой частью плана России по захвату Украины – проекта, который Москва рассчитывала завершить за несколько дней. Его должны были схватить или убить, если только он не сбежит первым. Источник, близкий к президенту, сообщил CNN, что российские агенты снимали квартиры в непосредственной близости от президентского офиса с приказом устранить его», – сказано в материале.

    Там отмечено, что Зеленский, которому зарубежные кураторы предлагали эвакуироваться из Киева в феврале 2022 года, отвечал, что ему нужны боеприпасы, а не транспорт.

    «Он по-прежнему там, пережив не только почти дюжину покушений со стороны России, но и коррупционный скандал, который в прошлом году привел к отставке его ближайшего советника», – заявил CNN, не упоминая источников информации или иных ссылок на основания для подобных обвинений.

    Напомним, в мае 2024 года СБУ сообщала о разоблачении «сети агентов ФСБ» на Украине, которые якобы намеревались ликвидировать не только Зеленского, но и других высокопоставленных украинских чиновников.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский заявил, что на него якобы пытались совершить «покушение» в начале спецоперации на Украине. СБУ заявила  о задержании двух полковников управления госохраны Украины, которых подозревают в подготовке этого покушения. В июне 2025 года СБУ заявила о предотвращении «покушения» на Зеленского в Польше.

    22 февраля 2026, 07:38 • Новости дня
    Психолог Нестик назвал часто употребляемые мошенниками слова-маркеры

    Tекст: Катерина Туманова

    Мошенники часто используют слова, вызывающие тревогу, поэтому в таких случаях следует прервать разговор, сообщил доктор психологических наук, профессор РАН Тимофей Нестик.

    «Нужно смотреть скорее на собственное состояние. Если мы чувствуем тревогу или ажиотаж, если нас побуждают к каким-то немедленным действиям, это верный признак того, что надо нажать на стоп», – поделился он с РИА «Новости» в кулуарах Уральского форума кибербезопасности Банка России.

    Нестик назвал фразы, которые часто встречаются в мошеннических схемах. Среди них, к примеру, «безопасный счет» или «ФСБ», но они, отметил специалист, очень быстро меняются». В таких ситуациях он посоветовал положить трубку.

    «Потому что это дает нам ту самую паузу, которая позволяет оценить, что с нами делают и что мы должны сделать», – заключил психолог.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в МВД раскрыли популярные у аферистов фразы для получения кода с «Госуслуг». В МВД перечислили пять признаков мошенничества при звонке якобы из банка. Глава ВТБ Андрей Костин дал россиянам булгаковский совет против телефонных мошенников.

    22 февраля 2026, 06:57 • Новости дня
    Юрист Свечникова рассказал о способе возврата ошибочных переводов с карты

    Tекст: Катерина Туманова

    Вернуть ошибочно переведенные средства на карту незнакомца возможно через обращение в банк с просьбой о запуске процедуры возврата, сообщила доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ имени Г.В. Плеханова и кандидат юридических наук Наталья Свечникова.

    По словам юриста, алгоритм действий начинается с подачи обращения в банк, со счета которого были переведены средства. Банк помогает инициировать возврат через систему быстрых платежей, при этом согласие получателя перевода обязательно для завершения процедуры, рассказала она РИА «Новости».

    Юрист советует в обращении просить запустить процесс «Просьба СБП», подробно описывать ошибку и прикладывать чек по операции. Если получатель соглашается вернуть деньги, они поступают обратно встречным переводом или через внутренние механизмы банка, и на этом спор считается исчерпанным.

    Если банк не может получить необходимое согласие, вопрос переходит в гражданско-правовую плоскость, и ситуация рассматривается как неосновательное обогащение.

    «К сумме такого денежного обогащения начисляются проценты за пользование чужими денежными средствами с того момента, когда получатель узнал или должен был узнать о неосновательности получения. На практике это фиксируется направлением письменного требования о возврате с указанием даты, суммы, реквизитов операции и срока для добровольного перечисления», – отметила Свечникова.

    При отказе вернуть средства отправитель может подать иск по месту жительства получателя.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в МВД рассказали о мошенничестве с возвратом ошибочных переводов денег. В МВД рассказали об опасности закрашивания данных на фото банковских карт.

    22 февраля 2026, 02:40 • Новости дня
    Российский солдат в одиночку пленил восемь боевиков ВСУ под Красноармейском

    Tекст: Катерина Туманова

    Группа из восьми украинских военных сдалась в плен одному российскому солдату после артиллерийского обстрела их позиции под Красноармейском, о чем рассказал пленный военнослужащий 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ Игорь Бойко.

    Пленный рассказал, что их группу привезли на свиноферму под Красноармейском, где по их позиции начала работать российская артиллерия. В результате артудара один украинский солдат погиб, еще несколько получили ранения, передает РИА «Новости».

    По словам Бойко, над их позицией появился российский дрон, который предложил сдаться, однако украинские военные не знали, каким образом это сделать.

    Позже им доставили обед, что позволило обнаружить их позицию. В итоге один российский военнослужащий взял в плен восемь украинских боевиков.

    Другой пленный, Ростислав Лемешенко, отметил, что во время штурма российский военнослужащий стрелял в пол и уничтожил двух боевиков их группы, после чего остальные решили сдаться.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, подполковник Петелин раскрыл детали боя, за который получил Орден Мужества. Боец с позывным «Крош» с Камчатки получил звание Героя России в 19 лет. Герой России Балдан Цыдыпов рассказал, как прикрывал отход 150 бойцов под Киевом.

    21 февраля 2026, 23:13 • Новости дня
    СК возбудил дело после гибели при пожаре четырех детей и бабушки в Константиново

    В Подмосковье при пожаре погибли четверо детей и бабушка, возбуждено дело

    Tекст: Катерина Туманова

    Следователь территориального следственного отдела ГСУ СК России по Московской области возбудил уголовное дело (ч.3 ст.109 УК РФ) после обнаружения тел четверых детей и бабушки в частном доме, где произошел пожар.

    «После ликвидации возгорания обнаружены тела четверых детей в возрасте от трех  до шести лет и их 62-летней бабушки. Находившемуся в момент возгорания в доме 14-летнему подростку удалось спастись», – рассказали в ведомстве.

    По предварительным данным, причиной пожара могла стать аварийная работа отопительного котла. На месте работают следователи и криминалисты Подмосковного СК.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в Благовещенске пять человек погибли при пожаре в доме. СК возбудил дело после гибели пяти человек в гараже в Вологодской области. Три человека погибли в результате поджога дома в Красноярском крае.


    21 февраля 2026, 23:55 • Новости дня
    Захарова заявила, что на Западе стало невозможно игнорировать правду об СВО

    Захарова заявила, что на Западе стало невозможно не замечать правду об СВО

    Tекст: Катерина Туманова

    Кадры военкоров со спецоперации невозможно игнорировать даже на Западе, несмотря на попытки замалчивания, отметила официальный представитель МИД России Мария Захарова в обращении к участникам IV Международного фестиваля документального кино RT. Док: «Время наших героев».

    «Правду СВО уже невозможно не замечать на Западе. И невозможно замалчивать, как это делают западные журналисты», – цитирует ее РИА «Новости».

    Захарова добавила, что спорить с документальными кадрами, снятыми без фильтров и специальных эффектов, невозможно, поскольку «это не художественное отражение жизни, это сама жизнь».

    По ее словам, спустя десятилетия эти материалы останутся свидетельством испытаний, с которыми столкнулось нынешнее поколение. Дипломат поблагодарила всех, кто причастен к созданию фестиваля, подчеркнув, что их работа – это не просто кино, а настоящая документальная правда.

    Фестиваль проходит с 21 по 23 февраля в Национальном центре «Россия». В его программу вошли 38 документальных фильмов российских и зарубежных авторов, включая работы военных корреспондентов RT, Первого канала, России 1, НТВ, телеканала 360, РИА «Новости» и независимых документалистов.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Захарова заявляла, что западные страны часто используют пропаганду в «Википедия», где статьи переписываются в угоду политической ситуации и особенно на фоне кризиса на Украине. Дипломат в октбре2025 года обвинила Украину и Запад в дипфейках с голосом Лаврова. Россия анонсировала встречу СБ ООН по освещению в СМИ конфликта на Украине, которая состоялась, несмотря на мистику логистики.

