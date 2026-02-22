Bild: США могут нанести военный удар по Ирану в ближайшие дни

Tекст: Ольга Иванова

США могут нанести военный удар по Ирану уже 23 или 24 февраля, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на публикацию газеты Bild, где приводится информация от бывшего агента ЦРУ Джона Кириаку. По словам Кириаку, «правительство США тем временем якобы приняло решение о военном ударе… источник в Белом доме сообщил ему, что нападение может последовать в понедельник или во вторник».

Как отмечает экс-агент, внутри американской администрации идут разногласия по поводу возможной атаки. За нанесение удара выступают госсекретарь Марко Рубио и глава министерства войны Пит Хегсет, тогда как против высказались вице-президент Джей Ди Вэнс и директор национальной разведки Тулси Габбард.

Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Ирана предупредил о возможных ударах по военным базам США в регионе. Авианосец США «Авраам Линкольн» совершил переход в Аравийское море. США направили десятки самолетов-заправщиков и 50 истребителей на Ближний Восток.



