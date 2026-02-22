Результат Непряевой на Олимпиаде аннулировали из-за чужих лыж

Tекст: Ольга Иванова

Результат российской лыжницы Дарьи Непряевой в масс-старте на 50 км классическим стилем на зимних Олимпийских играх в Италии был аннулирован, сообщает РИА «Новости». Причиной стало то, что во время пит-стопа спортсменка ошибочно взяла лыжи немецкой участницы Катарины Хеннинг-Доцлер, которая завершила гонку на девятом месте.

Марафон проходил в воскресенье, и по итогам гонки Непряева пришла к финишу 11-й. Однако после проверки результатов судьи приняли решение исключить спортсменку из итогового протокола из-за использования чужого инвентаря.

Олимпийские игры в Италии завершаются 22 февраля. Инцидент с Непряевой стал одним из заметных событий последних дней соревнований.

