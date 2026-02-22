  • Новость часаСобянин сообщил об уничтожении еще нескольких БПЛА на подлете к Москве
    22 февраля 2026, 15:03 • Новости дня

    Сеул потребовал от посольства России убрать баннер «Победа будет за нами»

    Tекст: Дарья Григоренко

    МИД Южной Кореи потребовал от российского посольства в Сеуле снять размещенный на фасаде здания баннер с надписью «Победа будет за нами».

    В заявлении пресс-службы МИД отмечается: «В связи с требованием о снятии баннера на здании посольства России в Республике Корея... мы уже довели до российской стороны нашу позицию в отношении недавнего размещения баннера на внешней стене здания посольства России в Республике Корея», передает РИА «Новости».

    При этом представители министерства также высказали недовольство недавними высказываниями российского посла Георгия Зиновьева, однако не уточнили, какие именно заявления вызвали критику.

    Южнокорейские власти заверили, что будут продолжать внимательно отслеживать ситуацию и реагировать на любые последующие акции и мероприятия, проводимые российским посольством.

    Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что шаги Сеула по поддержке ВСУ могут усложнить перспективы урегулирования ситуации на Украине.

    21 февраля 2026, 23:40 • Новости дня
    Berliner Zeitung узнала о тайных переговорах по возрождению «Северного потока»

    @ Bodo Marks/dpa/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Официально проект газопровода «Балтийское море» политически мертв, но за кулисами ведутся переговоры о возможном возрождении «Северного потока» под новым руководством, но без Европы.

    «В то время как Берлин и Брюссель публично подчеркивают, что зависимость от российского трубопроводного газа преодолена, многочисленные косвенные данные свидетельствуют о том, что трубопровод продолжает играть важную роль в неформальных каналах переговоров», – пишет немецкая Berliner Zeitung (BZ).

    Источники газеты сообщают о закулисной дипломатии, неофициальных каналах и сценарии, при котором Вашингтон мог бы вернуть в Европу именно тот российский газ, которого он годами пытался её лишить. Но при одном решающем условии: американском контроле.

    «В февральском номере французская ежемесячная газета Le Monde diplomatique, ссылаясь на несколько источников, сообщает, что разрушения [«Северных потоков»] стали результатом украинской операции, предположительно поддержанной экспертами, подготовкой и «вероятной логистической помощью» из Вашингтона, Лондона и Варшавы», – говорится в статье.

    Если эта теория подтвердится, указывает автор, это будет иметь далеко идущие последствия, так как получается, что одно или несколько государств-партнеров атаковали ключевую немецкую энергетическую инфраструктуру в тот момент, когда Германия оказывала Киеву военную и финансовую поддержку.

    Многочисленные источники указывают на то, что «Северный поток» действительно может возобновить работу – в обход ЕС и «под руководством США».

    В частности, Le Monde diplomatique цитирует источник, близкий к «Газпрому», который утверждает, что «Северный поток» якобы «абсолютно точно является частью секретных переговоров» между президентом США Дональдом Трампом и президентом России Владимиром Путиным. Один из сценариев – возобновление работы «Северного потока» в партнерстве с США, подчеркивает автор, отмечая при этом, что проверить и доказать эту информацию пока невозможно.

    Напомним, Верховный федеральный суд Германии считает, что взрывы на трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» были совершены по заказу иностранного государства, в частности Украины. Суд ФРГ взял под стражу гражданина Украины Сергея К. по подозрению в причастности к подрыву газопроводов.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Spiegel написал, что Залужный одобрил подрыв «Северного потока» без ведома Зеленского. Посол Барбин заявил о продолжении урегулирования с Данией вопроса по «Северным потокам». ЦРУ опровергло  информацию о поддержке теракта. Россия заявила, что не согласна с заявлениями о причастности к подрыву газопроводов исключительно Киева.

    Комментарии (20)
    22 февраля 2026, 07:11 • Новости дня
    Уиткофф высказался о впечатлениях от Путина после серии переговоров
    @ Kremlin Pool/via Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Спецпосланник президента США Стив Уиткофф после переговоров с российским президентом Владимиром Путиным составил о политике определенное мнение, которое не всем нравится, о чем он рассказал в эфире Fox News.

    «Он всегда был со мной честен. И когда я говорю об этом, меня критикуют, но это правда. Он сказал мне, где пролегают его «красные линии», – цитирует Уиткоффа ТАСС со ссылкой на телеканал Fox News.

    По его словам, он стремился понять позицию России, некоторые даже критиковали Уиткоффа за восемь встреч с Путиным, но он оставался верен своей позиции.

    «Как можно заключить сделку с кем-то с другой стороны, если ты не представляешь, с каких позиций он исходит? Мне нужно было понять, каковы его мотивы, цели и так далее. И я действительно считаю, что многие из этих встреч сейчас становятся очень актуальными», – отметил дипломат.

    Спецпосланник президента США выразил надежду, что его встречи с российским лидером были важными для переговорного процесса по украинскому вопросу и он будет доведен до конца.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп заявил об очень хороших отношениях с президентом России Владимиром Путиным. Спецпредставитель президента США Уиткофф отметил прогресс по вопросам урегулирования ситуации на Украине. В Кремле ответили на вопрос о новых переговорах по Украине после раунда в Женеве.

    Комментарии (13)
    22 февраля 2026, 15:00 • Видео
    Операция по замене Зеленского начата

    Чтобы продолжать конфликт с Россией как можно дольше, Владимира Зеленского заменят на бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного. Операция уже начала, а интервью, в котором Залужный обвинил Зеленского в главных провалах ВСУ, ее первый этап.

    Комментарии (0)
    21 февраля 2026, 17:57 • Новости дня
    Захарова объяснила режим тишины на переговорах по Украине

    Захарова заявила о вреде публичности переговоров по Украине

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает, что превращение переговоров в публичное шоу мешает конструктивному диалогу и приводит к дезинформации.

    Переговоры по Украине требуют «режима тишины», чтобы избежать превращения серьезного процесса в шоу, заявила в интервью ТАСС официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она подчеркнула, что публичное обсуждение деталей переговоров до их завершения часто приводит к дезинформации и создает ложные ожидания у общественности.

    В качестве примера Захарова напомнила о переговорах с украинской стороной, которые возобновились весной и летом 2025 года в Стамбуле. По ее словам, тогда вместо конструктивных контактов произошел перформанс, устроенный Владимиром Зеленским, который сначала прилетел в Турцию, затем заявил о своем недовольстве составом российской делегации, после чего несколько раз менял позицию по поводу самого факта переговоров.

    Она отметила, что из-за такого подхода многие наблюдатели и те, кто надеялся на прогресс, оказались дезинформированы. Захарова подчеркнула, что правильная практика – вести переговоры, а затем при необходимости комментировать итоги, а не устраивать обсуждение деталей на публике еще до их начала.

    Она добавила, что подобная позиция всегда придерживалась российской стороной, и только действительно важная информация, например, состав делегации или время прибытия, может быть озвучена до начала встречи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Захарова заявила, что любые действия, способствующие разрешению ситуации на Украине, имеют особое значение.

    Также Захарова назвала условия для возвращения европейских стран за стол переговоров по Украине. По ее словам, Европе необходимо будет восстановить доверие к себе и добавила, что европейским странам следует обучиться манерам.

    Кремль ранее также подчеркивал, что переговоры по урегулированию кризиса на Украине будут более эффективными при сохранении полной конфиденциальности обсуждений.


    Комментарии (11)
    22 февраля 2026, 04:11 • Новости дня
    Военный эксперт рассказал о подготовке ВС России к наступлению у Орехова

    Марочко рассказал о подготовке ВС России к наступлению у Орехова

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские военнослужащие готовят плацдармы для наступления на Орехов Запорожской области, где командование ВСУ пытается стабилизировать фронт, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    «К ореховскому участку нужно приписывать те события, которые развиваются в районе Гуляйполя, поскольку здесь напрямую коррелируют успехи наших войск с оперативно-тактической обстановкой в Орехове», – рассказал он ТАСС

    Марочко отметил, что по имеющейся у него информации, на северо-востоке от Орехова российские бойцы готовят плацдармы для дальнейшего продвижения.

    Кроме того, на гуляйпольском участке бойцы ВС России выровняли линию фронта на участке Терноватое – Зализничное в Запорожской области.

    «Юго-восточнее Зализничного расширена зона контроля вдоль железнодорожного полотна. Таким образом, на участке Терноватая  – юго-востоке Зализничного выровнена линия боевого соприкосновения вдоль железнодорожного полотна», – добавил он.

    В этой части фронта российские силы закрепляются на новых позициях, готовясь  к дальнейшему продвижению.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, командир ВСУ пригрозил смертью отступившим военным в Запорожье. Российские войска за неделю взяли под контроль восемь населенных пунктов. Контратаки сжигают последние резервы ВСУ в Запорожье.

    Комментарии (0)
    21 февраля 2026, 21:24 • Новости дня
    Орбан сравнил Каллас с Наполеоном и Гитлером

    Орбан сравнил стратегию Каллас по России с планами Наполеона и Гитлера

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пошутил, что Брюссель хотел бы победить Россию на поле боя, и усомнился, что у главы европейской дипломатии Каи Каллас получится то, в чем потерпели неудачу Наполеон и Гитлер.

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на предвыборном мероприятии в Бекешчабе пошутил, что Брюссель стремится победить Россию на поле боя, передает РИА «Новости».

    «Наполеон и Гитлер пытались это сделать, у них это не получилось, ну, тогда, наверное, Кая Каллас преуспеет...», – заявил Орбан.

    Венгерский премьер-министр добавил, что считает стратегию Евросоюза ошибочной, особенно ту, которая строится на убеждении, что экономика России не выдержит. Он упомянул канцлера Германии Фридриха Мерца, подчеркнув, что такой подход приведет к негативным последствиям для самих стран Евросоюза.

    По мнению Орбана, поддержка европейского плана только усугубит положение государств-участников и нанесет ущерб их собственным экономикам, а не экономике России.

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо выступил с критикой европейских политиков, поддерживающих продолжение конфликта на Украине, и поставил под сомнение эффективность дипломатии Евросоюза.

    Глава евродипломатии Кая Каллас подготовила список условий для России по конфликту на Украине, включающих сокращение войск, выплаты и участие Евросоюза в переговорах.

    Генсек НАТО Марк Рютте и глава евродипломатии Кая Каллас выражали мнение о неспособности России победить НАТО или Евросоюз.

    Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что с Каллас не контактируют ни европейские коллеги, ни представители США, что говорит об отсутствии уважения.

    Комментарии (8)
    21 февраля 2026, 22:20 • Новости дня
    Федор Конюхов рассказал, как за три месяца собрал 100 кг пластика в Антарктиде
    Федор Конюхов рассказал, как за три месяца собрал 100 кг пластика в Антарктиде
    @ Скриншот с видео Telegram-канала Федора Конюхова

    Tекст: Катерина Туманова

    Российский путешественник Федор Конюхов отметил 21 февраля три месяца пребывания на острове Смоленск в Антарктиде (архипелаг Южные Шетландские острова), за это время он заметил, что объемы пластика такие, что необходимо создавать экологический десант.

    «Сегодня, 21 февраля, ровно три месяца, как я живу на острове Смоленск в Антарктиде (архипелаг Южные Шетландские острова). За этот период я собрал более 100 кг различного пластика, который Южный океан выбрасывает на мою часть берега. Я гуляю по острову и собираю этот пластик в мешки», – рассказал он в Telegram-канале.

    Конюхов отметил, что в начале экспедиции разговор шел про микропластик в водах Антарктиды, но на месте оказалось, приборы для определения наличия микропластика уже не нужны, достаточно пройти по берегу.

    По оценкам путешественника, предметы из пластика дрейфуют в водах Южного океана, омывающего Антарктиду, а полуостров собирает весь мусор. Часть пластика попадает в океан с рыболовецких судов, часть – с круизных лайнеров, что-то приносится с континентов и островов.

    «И самое странное и дикое - это окурки. Да, после высадки туристов приходится убирать окурки… Пришел человек в Антарктиду, покурил, бросил окурок в камни и ушел на борт судна», – поделился Конюхов.

    Он считает, что необходимо организовать экологическую экспедицию в следующем сезоне: пройти по островам и собрать пластиковый мусор.

    «Такой экологический десант. И чтобы туристы были идейные – те, кто хочет тратить время на уборку мусора», – написал он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 21 ноября 2025 года на острове Смоленск начала работать первая одиночная сезонная станция в Антарктиде под управлением Федора Конюхова. В декабре Конюхов встретил 74-й день рождения во время циклона в Антарктиде. В 2026 году путешественник начнет одиночную экспедицию через Тихий океан на парусном плоту для изучения проблемы микропластика.

    Комментарии (9)
    21 февраля 2026, 22:50 • Новости дня
    Генерал Кувшинов признал вину в мошенничестве при закупках медоборудования

    Tекст: Катерина Туманова

    Хамовнический суд Москвы получил представление о рассмотрении дела экс-руководителя 9-го Лечебно-диагностического центра Минобороны России генерала Константина Кувшинова в особом порядке вследствие досудебного соглашения, следует из документов суда.

    Суд получил представление прокурора о возможности рассмотрения дела бывшего руководителя 9-го Лечебно-диагностического центра Минобороны Константина Кувшинова в особом порядке. Это связано с заключением им досудебного соглашения о сотрудничестве, что по закону предполагает полное признание вины, передает РИА «Новости».

    В материалах суда уточняется, что прокурор ходатайствовал о применении особой процедуры рассмотрения дела, что разрешено при наличии соглашения о сотрудничестве. Ранее Кувшинов был переведен из следственного изолятора под домашний арест.

    Вместе с Кувшиновым по делу проходят еще четыре человека. Среди них – заместитель руководителя ООО «ТДА-Сервис» Александр Хоцин, который, по версии следствия, поставлял медицинское оборудование и также находится под домашним арестом.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, следователи в августе 2025 года предъявили обвинение экс-начальнику ФГБУ «9-й лечебно-диагностический центр» Минобороны России генерал-майору Кувшинову в мошенничестве в особо крупном размере.

    Комментарии (7)
    21 февраля 2026, 23:01 • Новости дня
    Трехлетний ребенок ранен после атаки БПЛА ВСУ на авто в Белгородской области

    Tекст: Катерина Туманова

    Трехлетняя девочка и мужчина госпитализированы после атаки дрона ВСУ на автомобиль в районе хутора Красиво Борисовского округа, сообщила в Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

    «Ранены два мирных жителя, в том числе ребёнок. Мужчину и трёхлетнюю девочку, получивших минно-взрывные травмы и осколочные ранения, доставили в Борисовскую ЦРБ», – написал он.

    Гладков добавил, что после оказания помощи пострадавших переведут в медицинские учреждения Белгорода.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, по населенным пунктам Белгородской области за последние сутки выпустили 19 боеприпасов и совершили 153 атаки беспилотниками, три человека погибли, есть раненые среди мирных жителей. Мужчина был тяжело ранен при атаке дрона ВСУ на машину в Белгородской области.


    Комментарии (0)
    22 февраля 2026, 06:06 • Новости дня
    Путешественник из Австрии рассказал об особенностях дружелюбия русских

    Tекст: Катерина Туманова

    Путешественник из Австрии Герфрид Свобода, который путешествует на переоборудованном армейском вездеходе, был в России четыре раза и заметил, что дружелюбие у русских имеет свои черты.

    «Когда русским что-то нужно от тебя, тогда они сразу дружелюбные. Например, если им интересна машина, тогда всё идёт очень легко, разговор начинается сам собой. А вот если что-то нужно тебе от русских, то поначалу они иногда немного сдержанные, прохладные. Но когда они замечают, что ты тоже дружелюбен, то становятся всё дружелюбнее и дружелюбнее», – сказал Свобода РИА «Новости».

    Путешественник рассказал, что после того, как россиянин начинает доверять, круг общения расширяется.

    «Когда русский «оттаивает», то узнаешь уже не одного русского, а десятерых, потому что он сразу приглашает с собой к своим друзьям», – отметил австриец.

    За восемь лет Свобода проехал около 100 тыс. км, побывав в Европе, Центральной Азии и Южной Америке.

    Напомним, ранее австриец Свобода рассказал о самом сильном морозе в зимней Сибири.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, бывшая помощница Байдена восхитилась Москвой и россиянами. Отец Маска назвал россиянок самыми красивыми женщинами мира. Депутат японского парламента Мунэо Судзуки понял в Москве, в чем сила России.


    Комментарии (0)
    22 февраля 2026, 07:25 • Новости дня
    Силы ПВО уничтожили за ночь более 85 дронов ВСУ над регионами России
    Силы ПВО уничтожили за ночь более 85 дронов ВСУ над регионами России
    @ Пресс-служба Минобороны/via Globallookpress.com

    Tекст: Катерина Туманова

    Минобороны доложило в канале мессенджера Max о том, что в ночь на воскресенье средствами ПВО были уничтожены 86 дронов ВСУ над девятью регионами России.

    «В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 86 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», – сказано в сообщении.

    В оборонном ведомстве уточнили, что 29 дронов уничтожено над территорией Белгородской области, 14 – над Саратовской областью, по 11 БПЛА сбито над  Воронежской и Смоленской областями. Девять беспилотников нейтрализовано над  Брянской областью, семь БПЛА сбито над Курской областью, еще три – над Калужской. По одному дрону уничтожено над Республикой Крым и над Московским  регионом.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, средства ПВО перехватили 89 БПЛА над четырьмя областями России за шесть часов субботы. При этом в Татарстане отразили  массированную атаку украинских БПЛА.

    Комментарии (2)
    22 февраля 2026, 03:07 • Новости дня
    CNN раскрыл, как «русские агенты» охотились за пережившим ряд покушений Зеленским

    CNN раскрыл, как «русские агенты» охотились за пережившим покушения Зеленским

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский телеканал CNN в материале, посвященном жизнестойкости главы киевского режима Владимира Зеленского заявил, что тот пережил не меньше дюжины покушений, а так называемые русские агенты снимали квартиры и селились вблизи украинского главы.

    «Устранение Зеленского было ключевой частью плана России по захвату Украины – проекта, который Москва рассчитывала завершить за несколько дней. Его должны были схватить или убить, если только он не сбежит первым. Источник, близкий к президенту, сообщил CNN, что российские агенты снимали квартиры в непосредственной близости от президентского офиса с приказом устранить его», – сказано в материале.

    Там отмечено, что Зеленский, которому зарубежные кураторы предлагали эвакуироваться из Киева в феврале 2022 года, отвечал, что ему нужны боеприпасы, а не транспорт.

    «Он по-прежнему там, пережив не только почти дюжину покушений со стороны России, но и коррупционный скандал, который в прошлом году привел к отставке его ближайшего советника», – заявил CNN, не упоминая источников информации или иных ссылок на основания для подобных обвинений.

    Напомним, в мае 2024 года СБУ сообщала о разоблачении «сети агентов ФСБ» на Украине, которые якобы намеревались ликвидировать не только Зеленского, но и других высокопоставленных украинских чиновников.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский заявил, что на него якобы пытались совершить «покушение» в начале спецоперации на Украине. СБУ заявила  о задержании двух полковников управления госохраны Украины, которых подозревают в подготовке этого покушения. В июне 2025 года СБУ заявила о предотвращении «покушения» на Зеленского в Польше.

    Комментарии (2)
    22 февраля 2026, 07:38 • Новости дня
    Психолог Нестик назвал часто употребляемые мошенниками слова-маркеры

    Tекст: Катерина Туманова

    Мошенники часто используют слова, вызывающие тревогу, поэтому в таких случаях следует прервать разговор, сообщил доктор психологических наук, профессор РАН Тимофей Нестик.

    «Нужно смотреть скорее на собственное состояние. Если мы чувствуем тревогу или ажиотаж, если нас побуждают к каким-то немедленным действиям, это верный признак того, что надо нажать на стоп», – поделился он с РИА «Новости» в кулуарах Уральского форума кибербезопасности Банка России.

    Нестик назвал фразы, которые часто встречаются в мошеннических схемах. Среди них, к примеру, «безопасный счет» или «ФСБ», но они, отметил специалист, очень быстро меняются». В таких ситуациях он посоветовал положить трубку.

    «Потому что это дает нам ту самую паузу, которая позволяет оценить, что с нами делают и что мы должны сделать», – заключил психолог.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в МВД раскрыли популярные у аферистов фразы для получения кода с «Госуслуг». В МВД перечислили пять признаков мошенничества при звонке якобы из банка. Глава ВТБ Андрей Костин дал россиянам булгаковский совет против телефонных мошенников.

    Комментарии (0)
    21 февраля 2026, 16:56 • Новости дня
    Украина ввела санкции против 46 россиян и компаний ВПК

    Украина ввела ограничения против 46 россиян и компаний ВПК России

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Киев расширил санкционные списки, включив в них десятки российских граждан и компаний, связанных с оборонной промышленностью.

    Владимир Зеленский подписал указы о введении новых санкций, сообщает ТАСС. В пакет ограничений были включены 46 граждан России, два гражданина Ирана и 44 российские компании, обслуживающие военно-промышленный комплекс России.

    Среди попавших под санкции предприятий названы те, кто поставляет, разрабатывает, производит и ремонтирует технику, средства радиоэлектронной борьбы, а также запчасти для нужд российского ВПК. Киев утверждает, что двое граждан Ирана причастны к поставкам авиационных запчастей и компонентов для России в обход международных ограничений.

    Кроме того, под санкции попали 225 капитанов судов из 11 стран, включая Россию, Индию и Филиппины, которых Киев обвиняет в экспорте российских нефтепродуктов. Капитанов считают причастными к обходу нефтяных санкций.

    Зеленский регулярно подписывает указы о введении санкций против российских граждан, организаций, а также граждан Украины и других стран, которых Киев обвиняет в сотрудничестве с Россией. Санкционные списки формируют министерства и ведомства, после чего решения принимает Совет национальной безопасности и обороны Украины. Киев также старается убедить страны Запада поддерживать и дополнять санкционные меры.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Владимир Зеленский подписал указ о запрете белорусским судам заходить в территориальные воды и порты на Украине. Также Украина ввела пакет санкций против Александра Лукашенко в связи с размещением российского комплекса «Орешник» в Белоруссии и активным сотрудничеством с Россией.

    Кроме того, Зеленский распространил санкции на десять российских спортсменов. Это борцы Евгений Байдусов и Имам Ганишов, боксер Федор Чудинов, лучница Светлана Гомбоева, президент Международной шахматной федерации Аркадий Дворкович, фехтовальщица Яна Егорян, тхэквондисты Владислав Ларин и Максим Храмцов, гимнастка Ангелина Мельникова и дзюдоистка Мадина Таймазова.

    Комментарии (0)
    21 февраля 2026, 16:21 • Новости дня
    Машина скорой попала в смертельное ДТП в Твери

    Семь человек пострадали и один погиб в ДТП со скорой в Твери

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Дорожная авария с участием скорой помощи и легковой машины на Бурашевском шоссе в Твери привела к гибели мужчины, пострадали семь человек, включая ребенка, сообщили в ГАИ региона.

    В Твери на Бурашевском шоссе произошла серьезная авария с участием автомобиля скорой медицинской помощи и легкового автомобиля Kia Sportage. По данным региональной Госавтоинспекции, водитель скорой двигался с включенными спецсигналами, когда произошло столкновение. Легковой автомобиль двигался на разрешающий сигнал светофора.

    В результате происшествия погиб водитель автомобиля Kia Sportage, еще семь человек получили травмы разной степени тяжести, среди них ребенок десяти лет.

    О причинах аварии и состоянии пострадавших информации пока нет. На месте работают экстренные службы и сотрудники ГИБДД, выясняются все обстоятельства произошедшего.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, при столкновении фуры и легкового автомобиля под Тверью погибли два человека.

    Ранее в центре Твери на улице Новоторжская в аварии с участием автобуса и двух легковых автомобилей пострадали пять человек, среди которых был ребенок. А в другой аварии с автобусом в Твери получили травмы сразу восемь пассажиров.

    Комментарии (0)
    22 февраля 2026, 06:57 • Новости дня
    Юрист Свечникова рассказал о способе возврата ошибочных переводов с карты

    Tекст: Катерина Туманова

    Вернуть ошибочно переведенные средства на карту незнакомца возможно через обращение в банк с просьбой о запуске процедуры возврата, сообщила доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ имени Г.В. Плеханова и кандидат юридических наук Наталья Свечникова.

    По словам юриста, алгоритм действий начинается с подачи обращения в банк, со счета которого были переведены средства. Банк помогает инициировать возврат через систему быстрых платежей, при этом согласие получателя перевода обязательно для завершения процедуры, рассказала она РИА «Новости».

    Юрист советует в обращении просить запустить процесс «Просьба СБП», подробно описывать ошибку и прикладывать чек по операции. Если получатель соглашается вернуть деньги, они поступают обратно встречным переводом или через внутренние механизмы банка, и на этом спор считается исчерпанным.

    Если банк не может получить необходимое согласие, вопрос переходит в гражданско-правовую плоскость, и ситуация рассматривается как неосновательное обогащение.

    «К сумме такого денежного обогащения начисляются проценты за пользование чужими денежными средствами с того момента, когда получатель узнал или должен был узнать о неосновательности получения. На практике это фиксируется направлением письменного требования о возврате с указанием даты, суммы, реквизитов операции и срока для добровольного перечисления», – отметила Свечникова.

    При отказе вернуть средства отправитель может подать иск по месту жительства получателя.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в МВД рассказали о мошенничестве с возвратом ошибочных переводов денег. В МВД рассказали об опасности закрашивания данных на фото банковских карт.

    Комментарии (0)
