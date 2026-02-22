В России обновился ГОСТ на растворимый кофе

Tекст: Дарья Григоренко

Новый ГОСТ на растворимый кофе начнет действовать в России с ноября 2026 года. Согласно обновленному документу, теперь под растворимым кофе понимаются не только порошкообразные, но также гранулированные и сублимированные формы продукта. Предыдущая редакция стандарта действовала с 1994 года и охватывала только порошкообразный кофе, передает РИА «Новости».

В измененной редакции разрешено наличие неплотно слежавшихся комочков в порошкообразном кофе, если они легко рассыпаются при слабом воздействии. Это нововведение дополнило прежнее требование об отсутствии комочков. Кофе по-прежнему должен полностью растворяться за 30 секунд в горячей воде и за три минуты в холодной.

Однако для гранулированного кофе теперь допускается растворение за 2,5 минуты, если присутствуют отдельные спекшиеся части. Кроме того, расширился перечень разрешённых компонентов для изготовления растворимого кофе: теперь можно использовать любые продукты растительного происхождения и пищевые ингредиенты. В старой версии ГОСТа список был ограничен цикорием, рожью и некоторыми другими растениями.

Эксперты отмечают, что новый ГОСТ носит рекомендательный характер, как и большинство стандартов в России. Он становится обязательным только при прямом упоминании в законе, контракте или техническом регламенте. Производителям рекомендуется ориентироваться на обновленные требования для повышения качества продукции.

Ранее сообщалось, что ГОСТ на бананы, который впервые был принят Росстандартом, вступит в силу в марте 2026 года.