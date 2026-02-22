В Японии в результате давки на «голом фестивале» пострадали шесть человек

Tекст: Дарья Григоренко

Как передает японское общественное телевидение, трое из пострадавших находятся в тяжелом состоянии и без сознания. Инцидент произошел в ходе массового состязания на территории храмового комплекса, передает ТАСС.

Фестиваль проходит в формате борьбы за деревянные жезлы «синги», которые, по местному поверью, приносят удачу. Тысячи участников в набедренных повязках собираются в храме, где в определённый момент выключается свет и жезлы бросают в плотную толпу. Именно в этот момент, по данным полиции, и возникла давка.

В этом году, по информации организаторов, в мероприятии приняли участие около 10 тыс. человек. Организаторы уже публично извинились, заявив, что меры безопасности оказались недостаточными для предотвращения подобных происшествий.

Известно, что традиция «голого фестиваля» в Окаяме насчитывает более 500 лет.

Ранее сообщалось, что на крупнейшем индуистском фестивале Кумбха-мела в Праяградже произошла давка, в которой погибли 15 человек и многие пострадали.