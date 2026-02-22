NYT сообщила о планах Ирана на случай гибели Хаменеи

Tекст: Дмитрий Зубарев

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи распорядился подготовить комплексный план на случай своей гибели или утраты связи с руководством страны, передает РБК. По данным The New York Times, Хаменеи делегировал часть своих полномочий узкому кругу доверенных лиц и поручил создать многоуровневую систему преемственности как для военного, так и для гражданского управления. Руководителям предписано назначить до четырех заместителей для сохранения управляемости в кризисной ситуации.

Координацией ключевых решений наделен бывший спикер парламента и секретарь Высшего совета национальной безопасности Али Лариджани, влияние которого, по информации NYT, в последние месяцы значительно выросло. В его задачи входят контроль за внутренней безопасностью, взаимодействие с союзниками и участие в переговорах с Вашингтоном по иранской ядерной программе. «Лариджани не включен в число потенциальных преемников, поскольку не является религиозным деятелем», – утверждает источник газеты.

Во время последнего обострения с Израилем Хаменеи определил троих кандидатов на пост верховного лидера, но их имена не раскрываются. Тегеран по-прежнему оценивает риск американских ударов как высокий несмотря на дипломатические контакты, власти привели вооруженные силы в состояние повышенной готовности и провели ряд учений.

Публикация NYT появилась после сообщений Axios о том, что в администрации Дональда Трампа обсуждалась возможность ликвидации Хаменеи и его сына Моджтабы, потенциального преемника. По данным Axios, такой план был представлен Трампу несколько недель назад, но финальное решение не принято.

Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Ирана предупредил о возможных ударах по военным базам США в регионе. Авианосец США «Авраам Линкольн» совершил переход в Аравийское море. США направили десятки самолетов-заправщиков и 50 истребителей на Ближний Восток.