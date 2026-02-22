Мирный житель погиб при ударе ВСУ в Белгородской области

Tекст: Дарья Григоренко

Гладков в Telegram-канале уточнил, что в результате атаки в Волоконовском округе вблизи хутора Первомайский дрон поразил автомобиль, в котором находился мужчина. «От полученных ранений водитель скончался на месте», – сообщил губернатор.

Второй инцидент произошёл в районе хутора Церковный Белгородского округа, где FPV-дрон сдетонировал на территории одного из предприятий. Женщина, получив тяжелую травму с ампутацией ноги, была экстренно доставлена бригадой скорой в городскую больницу № 2 Белгорода, добавил Гладков. Он подчеркнул, что пострадавшей оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Помимо этого, в результате взрыва поврежден фасад одного из зданий на территории предприятия.

Ранее Гладков сообщил, что трехлетняя девочка и мужчина госпитализированы после атаки дрона ВСУ на автомобиль в районе хутора Красиво Борисовского округа.

Как писала газета ВЗГЛЯД, по населенным пунктам Белгородской области за последние сутки выпустили 19 боеприпасов и совершили 153 атаки беспилотниками, три человека погибли, есть раненые среди мирных жителей. Мужчина был тяжело ранен при атаке дрона ВСУ на машину в Белгородской области.