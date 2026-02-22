Охранник пострадал при атаке дронов ВСУ по нефтебазе в Луганске

Tекст: Дарья Григоренко

Пасечник в своем канале в мессенджере Max отметил, что в результате удара был поврежден один из резервуаров с топливом, что привело к возгоранию на объекте.

Глава ЛНР уточнил: «Укронацисты не могут смириться с поражениями на поле боя и продолжают бить по мирным городам. Ранним утром враг атаковал Луганск. Два БПЛА ударили по территории нефтебазы в южной части города. К сожалению, ранение получил сотрудник охраны предприятия».

Оперативные службы продолжают работу по ликвидации последствий происшествия. Следователи следственного управления Следственного комитета России по ЛНР уже приступили к документированию последствий атаки.

Ранее гендиректор ЧМНГ Валерий Братков сообщил, что в 2025 году в Луганской народной республике в результате атак ВСУ повреждения получили 69 объектов филиала «Луганскгаз» компании «Черноморнефтегаз».

Как писала газета ВЗГЛЯД, 14 февраля в результате удара беспилотников по поселку Центральный в ЛНР пострадали местные жители.

До этого дроны ВСУ нанесли удар по ЛНР, ранив пятерых мирных жителей, среди которых были трое детей в возрасте пять месяцев, семь и три года.