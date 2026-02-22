Москвичам пообещали снежное воскресенье

Tекст: Дмитрий Зубарев

В Москву в воскресенье придет теплый атмосферный фронт, который принесет небольшой снег и понизит температуру до минус 3 градусов, передает РИА «Новости».Леус сообщил, что фронт будет надвигаться с запада, закроет небо плотными облаками и усилит ветер, а во второй половине дня ожидаются осадки.

По его словам, температура воздуха в столице составит от минус 1 до минус 3 градусов, а в Московской области – от нуля до минус 5 градусов. Ветер, по прогнозу синоптика, ожидается юго-западный, порывистый, со скоростью от 5 до 10 метров в секунду. Атмосферное давление будет снижаться до 741 миллиметра ртутного столба, что ниже климатической нормы.

Леус добавил, что в понедельник местами возможен кратковременный снег. Температура воздуха ночью опустится до минус 5 градусов, а днем ожидается от нуля до минус 2 градусов.

