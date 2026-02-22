Ростех поставил в войска новую партию ракет для «Панцирей»

Tекст: Дмитрий Зубарев

Поставка зенитных управляемых ракет для комплексов «Панцирь» состоялась в преддверии Дня защитника Отечества, передает ТАСС. В войска были отгружены как стандартные ракеты, так и мини-ЗУР ближнего перехвата, что позволило значительно увеличить боекомплект установок.

В пресс-службе госкорпорации уточнили, что благодаря мини-ЗУР количество ракет в направляющих может достигать 48 вместо 12. Возможна вариация числа средств поражения в зависимости от сочетания стандартных и новых ракет.

В Ростехе подчеркнули, что комплексы «Панцирь» продолжают демонстрировать высокую эффективность в боевых условиях, обеспечивая защиту от сложных целей, включая ракеты ATACMS, Storm Shadow, а также высокоскоростные HARM. По словам представителей госкорпорации, современные мини-ЗУР успешно применяются против малоразмерных беспилотников и других целей.

В компании также отметили, что новые управляемые ракеты предназначены для поражения различных целей в ближней зоне. Испытания подтвердили заявленные характеристики и правильность технических решений.

