  • Новость часаБалицкий сообщил о повторном отключении света в Запорожской области
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    «Обеление» москвичей приносит миллиарды рублей дохода
    Уиткофф рассказал о впечатлениях от Путина после серии переговоров
    Кулеба рассказал о прощании Байдена с Украиной за два дня до начала СВО
    Ученые нашли у кошек генетические изменения, способные помочь в лечении рака
    Туск и Орбан поспорили из-за Украины в соцсетях
    В Германии узнали о тайных переговорах по «Северному потоку»
    Мэр Львова сообщил о теракте в городе
    Макрон обратился к Трампу с письменной просьбой
    Детей мигрантов могут обязать в 18 лет выехать из России
    22 февраля 2026, 10:57 • Новости дня

    Ростех поставил в войска новую партию ракет для «Панцирей»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Холдинг «Высокоточные комплексы» Ростеха поставил в войска партию зенитных управляемых ракет (ЗУР) для комплексов «Панцирь», включая боеприпасы ближнего перехвата, сообщили в пресс-службе госкорпорации.

    Поставка зенитных управляемых ракет для комплексов «Панцирь» состоялась в преддверии Дня защитника Отечества, передает ТАСС. В войска были отгружены как стандартные ракеты, так и мини-ЗУР ближнего перехвата, что позволило значительно увеличить боекомплект установок.

    В пресс-службе госкорпорации уточнили, что благодаря мини-ЗУР количество ракет в направляющих может достигать 48 вместо 12. Возможна вариация числа средств поражения в зависимости от сочетания стандартных и новых ракет.

    В Ростехе подчеркнули, что комплексы «Панцирь» продолжают демонстрировать высокую эффективность в боевых условиях, обеспечивая защиту от сложных целей, включая ракеты ATACMS, Storm Shadow, а также высокоскоростные HARM. По словам представителей госкорпорации, современные мини-ЗУР успешно применяются против малоразмерных беспилотников и других целей.

    В компании также отметили, что новые управляемые ракеты предназначены для поражения различных целей в ближней зоне. Испытания подтвердили заявленные характеристики и правильность технических решений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Ростех начал поставки в войска мини-ракет для комплексов «Панцирь». Ростех создал систему «Серп» для защиты от дронов. Ростех повысил эффективность работы комплексов «Панцирь».

    21 февраля 2026, 06:40 • Новости дня
    Боец с позывным «Крош» с Камчатки получил звание Героя России в 19 лет
    Боец с позывным «Крош» с Камчатки получил звание Героя России в 19 лет
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Боец батальона «Арктический» 40-й гвардейской бригады морской пехоты с позывным «Крош» в преддверии Дня защитника Отечества получил звание Героя России, о чем в Telegram-канале сообщил губернатор Камчатского края Владимир Солодов.

    «Сергей Крашенинников, наш камчатский боец батальона «Арктический» 40-й бригады морской пехоты с позывным «Крош», по указу президента РФ удостоен звания Героя России. Буквально вчера рассказывал вам про его подвиг. Очень гордимся Сергеем! Настоящий Герой!» – написал он.

    В пятницу Солодов описал подвиг «Кроша» на Курском направлении, где он проявил настоящую воинскую доблесть.

    «Штурмовая группа под его командованием взяла восемь хорошо укреплённых вражеских опорных пунктов. Благодаря его выверенным решениям наши морпехи героически удерживали занятые позиции целых 52 дня, при этом постоянно атаковали и уничтожили значительные силы противника. Выстоять столько времени под постоянным натиском – своеобразный рекорд на фронте», – отметил губернатор края.

    Он добавил, что в тяжелейших боях «Крош» спас жизнь не одному своему боевому товарищу.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, дочь Героя России Очир-Горяева рассказала о добровольном уходе отца на СВО. Подполковник Петелин раскрыл детали боя, за который получил Орден Мужества. В России появилось новое поколение героев и защитников.

    Комментарии (11)
    20 февраля 2026, 09:40 • Новости дня
    Крупнейшее морское орудие Китая заметили на испытаниях

    Китай приступил к испытаниям новейшей 155-миллиметровой корабельной пушки

    Крупнейшее морское орудие Китая заметили на испытаниях
    @ CHINESE INTERNET

    Tекст: Мария Иванова

    На испытательном судне в Даляне установили артиллерийскую систему, калибр которой превышает все существующие аналоги на вооружении флота КНР.

    Снимок судна типа 910 с массивной башней на носу свидетельствует о начале тестов, пишет The War Zone. Корабль находится на верфи «Ляонин» недалеко от военно-морской базы Люйшунь. Это место известно проведением испытаний передовых морских разработок.

    Новое 155-миллиметровое орудие весит порядка 21,8 тыс. килограммов и способно вести огонь управляемыми снарядами. Разработкой занимается подразделение государственной корпорации NORINCO. Сейчас самым мощным калибром на китайских кораблях остаются 130-миллиметровые установки.

    Перспективное вооружение призвано усилить огневую поддержку десантных операций и повысить эффективность борьбы с воздушными целями.

    Эксперты полагают, что создание классической пушки может быть страховкой на случай неудач с программой электромагнитного рельсотрона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее китайские специалисты разместили на гражданском торговом судне пусковые установки для крылатых ракет.

    Военно-морские силы КНР приняли в свой состав фрегат нового поколения «Лохэ».

    Комментарии (9)
    20 февраля 2026, 19:59 • Видео
    «Еще три года». Зеленский все решил

    Владимир Зеленский заявил приближенным, что переговоры с Россией провалились, и дал задания подготовить план ведения войны еще на три года. Об этом сообщают американские СМИ, но в ЕС решение Киева подтверждают. Теперь все зависит от президента США Дональда Трампа.

    Комментарии (0)
    21 февраля 2026, 16:58 • Новости дня
    CNN обвинила Китай в проведении секретного испытания ядерного оружия нового поколения

    CNN: Китай провел секретное испытание ядерного оружия нового поколения

    CNN обвинила Китай в проведении секретного испытания ядерного оружия нового поколения
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Китай провел секретное ядерное испытание в 2020 году на полигоне Лоп-Нур вопреки международному мораторию, сообщает CNN.

    По данным CNN, американская разведка обвиняет Китай в разработке и испытании ядерного оружия нового поколения. Источники телеканала отмечают, что как минимум одно секретное испытание было проведено Пекином в 2020 году на полигоне Лоп-Нур, несмотря на существующий с 1996 года международный мораторий на подобные действия, передают «Вести».

    Ожидается, что Китай планирует провести еще несколько испытаний в ближайшем будущем. Представители Госдепартамента США раскрыли детали произошедшего только в этом месяце, подчеркнув, что до настоящего времени задачи испытаний держались в секрете. По данным американской стороны, анализ инцидента, произошедшего в июне 2020 года, показал, что испытание было частью стратегии создания нового поколения ядерных вооружений.

    В материале издания указывается, что в посольстве Китая в Вашингтоне назвали подобные обвинения политической манипуляцией. Дипломаты подчеркнули, что сообщения о ядерных испытаниях безосновательны, а США лишь ищут повод для возобновления собственных испытаний.

    Президент США Дональд Трамп предложил Китаю начать переговоры по стратегической стабильности. США намерены возобновить ядерные испытания, исключая масштабные атмосферные взрывы.

    Напомним, 5 февраля Москва была вынуждена констатировать завершение срока действия Договора о стратегических наступательных вооружениях, который не был продлен Соединенными Штатами.

    Белый дом выразил надежду на то, что Москва убедит Пекин присоединиться к соглашению по контролю над ядерными арсеналами.

    Комментарии (11)
    20 февраля 2026, 01:35 • Новости дня
    Генштаб назвал новые тенденции в боевых действиях

    Генерал Рудской: На поле боя появились зоны сплошного огневого поражения

    Генштаб назвал новые тенденции в боевых действиях
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Опыт СВО демонстрирует новые тенденции в ведении боевых действий, например, появились зоны сплошного огневого поражения до 15 км перед передним краем, атакующие действия ведутся малыми группами, сообщил начальник главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской.

    Рудской отметил, что опыт специальной военной операции выявил новые тенденции, главная из которых – «значительный рост применения робототехнических комплексов воздушного, морского и наземного базирования», пишет «Красная звезда».

    Рудской отметил, что ударные беспилотники по эффективности сопоставимы с традиционной артиллерией. По его словам, значительная часть потерь противника приходится на FPV-дроны.

    «Еще одной особенностью боевых действий стало появление зон сплошного огневого поражения. Это полоса перед передним краем глубиной до 15 км, в которой войска противника подлежат поражению в первую очередь за счет массированного применения огневых средств и беспилотных систем различного назначения. В этих зонах идет «охота» как за образцами вооружения и военной техники, так и за живой силой», – рассказал он.

    Однако, подчеркнул Рудской, такого рода вызовы актуальны и для российских войск. В этих условиях российские войска совершенствуют структуру штурмовых подразделений, делая ставку на действия малых мобильных групп, которые быстро перебрасываются к линии соприкосновения.

    Для защиты атакующих активно используются подразделения беспилотных систем, войсковой ПВО с FPV-перехватчиками, а также средства радиоэлектронной борьбы, артиллерия, аэрозольные и инженерные подразделения. Все средства интегрированы в единую систему разведки и поражения.

    Кроме того, отмечается рост значения автоматизированных систем управления и космических средств разведки, связи и навигации, что позволяет ускорить принятие решений на поле боя.

    Рудской подчеркнул, что в перспективе вооруженная борьба будет развиваться за счет широкого использования робототехники и высокоточного оружия. Интеграция искусственного интеллекта повысит скорость обработки данных и принятия решений, однако ключевая роль в управлении войсками и применении сил остается за человеком.

    По его словам, преимущество на поле боя получает та сторона, которая быстрее внедряет и масштабирует эффективные инновации, однако новые технологии лишь усиливают потенциал войск и снижают потери, а не заменяют главную роль командиров в организации боя.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Рудской сообщил, что стратегическая инициатива в зоне специальной военной операции окончательно перешла к российским войскам, вооруженные силы Украины за время СВО потеряли более 1,5 млн человек.

    Комментарии (3)
    21 февраля 2026, 17:24 • Новости дня
    Хинштейн рассказал о результатах работы саперов КНДР в Курской области

    Хинштейн: Саперы КНДР уничтожили 1,6 млн взрывоопасных предметов в Курской области

    Хинштейн рассказал о результатах работы саперов КНДР в Курской области
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Курской области специалисты из КНДР уничтожили около 1,6 млн взрывоопасных предметов, разминировав свыше 150 тысяч гектаров земли, сообщают власти региона.

    В приграничных районах Курской области саперами КНДР было уничтожено около 1,6 млн взрывоопасных предметов, сообщил губернатор Александр Хинштейн в интервью «Комсомольской правде». В регионе разминировано свыше 150 тыс. гектаров земли и 92 населённых пункта, однако работы ещё продолжаются.

    Хинштейн подчеркнул, что после визита президента России Владимира Путина в Курск весной прошлого года, поручение о наращивании группировки разминирования было успешно выполнено. На пике работ в группировке находились более 2 тысяч человек.

    Губернатор отметил, что основную часть специалистов составляют инженерные войска Вооружённых сил России, подразделения МЧС и Росгвардии. Важную роль, по его словам, сыграли и специалисты из инженерных подразделений Народной армии Кореи.

    «Наши друзья из КНДР в декабре убыли к себе на Родину, потому что зимой под снегом разминировать довольно сложно», – сообщил Хинштейн и добавил, что надеется на возвращение северокорейских специалистов в Курскую область.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Пхеньяне открыли улицу в честь героев-бойцов операции по освобождению Курской области от украинских боевиков.

    Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия признательна КНДР за помощь в этом процессе. До этого президент России Владимир Путин также отметил вклад военных КНДР в освобождение Курской области.


    Комментарии (11)
    22 февраля 2026, 04:11 • Новости дня
    Военный эксперт рассказал о подготовке ВС России к наступлению у Орехова

    Марочко рассказал о подготовке ВС России к наступлению у Орехова

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские военнослужащие готовят плацдармы для наступления на Орехов Запорожской области, где командование ВСУ пытается стабилизировать фронт, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    «К ореховскому участку нужно приписывать те события, которые развиваются в районе Гуляйполя, поскольку здесь напрямую коррелируют успехи наших войск с оперативно-тактической обстановкой в Орехове», – рассказал он ТАСС

    Марочко отметил, что по имеющейся у него информации, на северо-востоке от Орехова российские бойцы готовят плацдармы для дальнейшего продвижения.

    Кроме того, на гуляйпольском участке бойцы ВС России выровняли линию фронта на участке Терноватое – Зализничное в Запорожской области.

    «Юго-восточнее Зализничного расширена зона контроля вдоль железнодорожного полотна. Таким образом, на участке Терноватая  – юго-востоке Зализничного выровнена линия боевого соприкосновения вдоль железнодорожного полотна», – добавил он.

    В этой части фронта российские силы закрепляются на новых позициях, готовясь  к дальнейшему продвижению.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, командир ВСУ пригрозил смертью отступившим военным в Запорожье. Российские войска за неделю взяли под контроль восемь населенных пунктов. Контратаки сжигают последние резервы ВСУ в Запорожье.

    Комментарии (0)
    19 февраля 2026, 14:54 • Новости дня
    Сотрудники военкомата открыли стрельбу во время мобилизации в Мамалыге

    Tекст: Денис Тельманов

    В селе Мамалыга Черновицкой области произошел инцидент со стрельбой во время проведения мобилизационных мероприятий, никто не пострадал.

    Cотрудники территориального центра комплектования ВСУ открыли стрельбу в селе Мамалыга Черновицкой области, пишет украинское издание «Страна.ua».

    Инцидент произошел во время мобилизации. На видео с места событий мужчины в военной форме избивают других мужчин, слышны выстрелы, а женщина пытается защитить одного из них.

    Полиция Черновицкой области подтвердила факт стрельбы и заявила, что инцидент связан с задержанием разыскиваемого местного жителя за «преступление против установленного порядка несения военной службы».

    По данным ведомства, сотрудник спецподразделения полиции сделал предупредительные выстрелы в воздух, чтобы пресечь противоправные действия и разблокировать движение. В результате происшествия никто не получил травм.

    Полиция инициировала служебную проверку по факту применения оружия. Украинские СМИ отмечают, что случаи силовой мобилизации и жестких действий военкоматов в стране становятся все более частыми на фоне острой нехватки личного состава в вооруженных силах Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в помещении территориального центра комплектования в Коломые Ивано-Франковской области произошел взрыв, который повредил здание.

    В Одессе мужчина ударил ножом сотрудника территориального центра комплектования.

    Сотрудники территориального центра комплектования в Одессе задержали местного жителя и нанесли ему травмы прямо в здании военкомата.

    Комментарии (0)
    21 февраля 2026, 07:45 • Новости дня
    «Северяне» узнали о пытках и убийствах наемников в рядах ВСУ

    Tекст: Катерина Туманова

    Бойцы группировки войск «Север» узнали, как действующие в Харьковской области подразделения иностранных наемников становятся жертвами своих же нанимателей, которые пытают, избивают и убивают их.

    «В подразделениях иностранных наемников ГУР, действующих в Харьковской области, регулярно применяются пытки, избиения, имитация утопления и изнасилования. Недавно в результате издевательств погиб наемник из Бразилии за нарушение распорядка дня и употребление спиртного», – рассказали бойцы неофициальному Telegram-каналу группы войск «Северный ветер».

    Наиболее ожесточенные бои, по словам «Северян» идут в лесных массивах и населенных пунктах в районе Волчанска. Есть тактические успехи на Хатненском участке фронта.

    Около Старицы они продвинулись на трех участках и овладели крупным участком леса. В лесу юго-западнее Симиновки авиация ударила по скоплению живой силы 58 омпбр, а штурмовики продвинулись на двух участках и овладели одним опорным пунктом ВСУ.

    В Волчанских Хуторах продолжают активно работать «Солнцепеки», уничтожая живую силу ВСУ в прилегающих лесопосадках. На  Хатненском участке фронта штурмовые группы продвинулись на 300 м по лесополосам. На Липцовском участке артиллерия и расчеты FPV выявляли и уничтожали пункты управления БПЛА ВСУ в Липцах и прилегающих лесных массивах.

    На Сумском направлении «Северяне» комбинированным ударом уничтожили  казармы операторов БПЛА в районе Писаревки. Подтверждены потери среди личного состава, в том числе уничтожены медийные боевики.

    В Сумском районе бойцы продвинулись на восьми участках, в Краснопольском на двух и в Глуховском на трех. За сутки общее продвижение составило до 700 м. На  Теткинском и Глушковском участках фронта артиллерия и расчеты FPV били по  целям в районе Рыжевки и Искрисковщины.

    «За сутки потери противника составили свыше 220 человек (из них более 130 в Сумской области и свыше 90 в Харьковской)», – сказано в сводке.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, ДРГ колумбийцев попала в ловушку в Харьковской области. Бразильского наемника ВСУ забили насмерть в расположении части. El Mundo: Литовские наемники ВСУ сбежали с тренировки реального боя.

    Комментарии (0)
    20 февраля 2026, 19:24 • Новости дня
    Белоусов наградил ставших Героями России участников СВО медалями «Золотая Звезда»
    Белоусов наградил ставших Героями России участников СВО медалями «Золотая Звезда»
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Военнослужащие, проявившие мужество на СВО, получили медали «Золотая Звезда» и именное оружие на церемонии в Москве, сообщили в Минобороны.

    В Национальном центре управления обороной министр обороны РФ Андрей Белоусов провел церемонию награждения военнослужащих, отличившихся при выполнении задач в ходе специальной военной операции. Им были вручены высшие государственные награды – медали «Золотая Звезда», а также именное стрелковое оружие, сообщает Минобороны.

    Руководитель оборонного ведомства поздравил награжденных, поблагодарил их за проявленные мужество и самоотверженность и подчеркнул, что рассчитывает на их дальнейшую службу в интересах страны.

    По словам министра, вклад каждого из отмеченных военнослужащих имеет большое значение для укрепления оборонного потенциала и обеспечения суверенитета России. «Врученные сегодня награды – это знак признания заслуг военнослужащих перед Отечеством», – заявил Белоусов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин наградил участников спецоперации на Украине за освобождение города Северск медалями «Золотая Звезда» Героя России.

    Белоусов ранее вручал звезды Героя России участникам СВО на Украине 25 ноября прошлого года.

    Комментарии (0)
    19 февраля 2026, 20:40 • Новости дня
    ПВО сбили 34 украинских беспилотника над Краснодаром, Крымом и Азовским морем

    Tекст: Денис Тельманов

    В течение четырех часов системы противовоздушной обороны уничтожили более тридцати украинских беспилотников в разных регионах страны, включая Краснодарский край и Крым.

    Системы противовоздушной обороны России за четыре часа сбили 34 украинских беспилотника, передает ТАСС. По данным Минобороны, атака была отражена с 16:00 до 20:00 по московскому времени 19 февраля.

    В военном ведомстве уточнили, что 12 аппаратов были уничтожены над территорией Краснодарского края, 10 – над акваторией Азовского моря, семь – над Черным морем, четыре – над Крымом и еще один – в Белгородской области.

    Деталей о разрушениях или пострадавших не приводится.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Курской области с декабря с помощью системы гражданской противовоздушной обороны сбили более 1,5 тыс. украинских беспилотников.

    В ночь со среды на четверг над страной перехватили и уничтожили 113 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. В Киришском районе силы противовоздушной обороны сбили несколько беспилотников.

    Комментарии (0)
    21 февраля 2026, 02:40 • Новости дня
    Военный эксперт сообщил, что заставляет солдат ВСУ дезертирствовать

    Tекст: Катерина Туманова

    Военнослужащие Украины оставляют позиции на линии фронта из-за нерегулярных поставок пищи, воды, боеприпасов и активных действий российских сил, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    «Бегство украинских военнослужащих с позиций связано с рядом факторов, основные из них – это нечеловеческие условия. Сейчас снабжение весьма затруднено: питание, вода, боеприпасы поступают крайне нерегулярно», – сообщил он ТАСС.

    Вторым фактором Марочко назвал сильное давление и огневое воздействие со стороны Вооруженных сил России.

    По его словам, из-за оттепели и ночных заморозков солдаты ВСУ чаще получают  обморожения.

    «Естественно, даже если и были какие-то там [в ВСУ] патриоты – все хотят жить. Они пытаются выжить, поэтому саботируют приказы командования, самовольно оставляют позиции и пытаются выбраться хоть в какие-то районы, где можно согреться, поесть и привести себя в порядок», – объяснил эксперт.

    Ранее министр обороны Украины Михаил Федоров заявлял, что уклонистов от службы в ВСУ составляет 2 млн человек, самовольно оставивших части – 200 тыс., дыра в военном бюджете – 300 млрд гривен (свыше $6,9 млрд).

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Пленный рассказал о сокрытии дезертирства в ВСУ. WSJ сравнила ВСУ с прикрывающей «либо шею, либо ноги» простыней. Пьяный дезертир ВСУ с ножом напал на жителей Киева.


    Комментарии (2)
    20 февраля 2026, 23:57 • Новости дня
    Подписан закон о допотпуске до 35 дней ветеранам СВО и служившим в Сирии

    Tекст: ка

    Президент России Владимир Путин подписал в пятницу закон о предоставлении неоплачиваемого отпуска до 35 дней в год для ветеранов боевых действий из зоны СВО, Сирии и Афганистана.

    «...Внести изменение, <...> дополнив его словами «и предоставление отпуска без сохранения заработной платы сроком до 35 календарных дней в году», сказано в документе, опубликованном на портале опубликования правовых актов.

    Таким образом президент утвердил внесение изменений в закон «О ветеранах», которые были подготовлены правительством для повышения уровня социальной защищенности граждан, направлявшихся для выполнения задач на территориях ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

    Для тех, кто имеет особые заслуги в выполнении указанных задач и при этом отработавших на этих территориях в общей сложности не менее шести месяцев, либо откомандированных досрочно по уважительным причинам.

    Напомним, в январе Госдума в первом чтении одобрила отпуска командированным в зону СВО и Сирию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Путин подписал закон, который позволяет супругам, детям и родителям раненых участников спецоперации брать отпуск без сохранения зарплаты сроком до 35 дней в год. Также Президент России отметил  необходимость обязательной компенсации расходов на ЖКХ для семей бойцов, пропавших без вести в ходе СВО.

    Комментарии (0)
    21 февраля 2026, 09:15 • Новости дня
    Ростех представил восемь новых типов беспилотников для СВО

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Ростех в преддверии Дня защитника Отечества провел презентацию продукции, используемой в зоне СВО. Были презентованы восемь типов новейших БПЛА различного назначения, сообщили в пресс-службе госкорпорации.

    Госкорпорация «Ростех» в преддверии Дня защитника Отечества провела масштабную презентацию продукции, задействованной в зоне спецоперации на Украине, сообщает ТАСС. В пресс-службе компании уточнили, что особое внимание уделили современным беспилотным летательным аппаратам: было представлено восемь новых типов дронов различного назначения.

    В числе новинок показали аппараты самолетного типа, беспилотники с вертикальным взлетом, квадрокоптеры и мультикоптеры, оснащённые как электрическими двигателями, так и моторами внутреннего сгорания. Помимо БПЛА, гости увидели современные средства экипировки, мото- и бронетехнику, боеприпасы и системы защиты от дронов – всего продемонстрировано более 140 изделий.

    Генеральный директор Ростеха Сергей Чемезов заявил: «Задумка простая: показать в одном месте продукцию компаний Ростеха, которая используется в зоне СВО, помогает защищать интересы нашей страны». Он отметил, что с учетом специфики спецоперации, которую называют «войной дронов», на презентации сделали отдельный акцент на БПЛА.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в России создали специальные патроны против дронов «Многоточие». Государственная корпорация Ростех поставила в войска новые комплексы «Зубр» для защиты от беспилотников. Антидроновые патроны IGLA 100 начали поступать в российские войска.

    Комментарии (0)
    21 февраля 2026, 09:57 • Новости дня
    Электромотоциклы «Иж-Эндуро» использовали для эвакуации бойцов

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Электромотоциклы «Иж-Эндуро» разработки «Калашникова» с коляской и прицепным устройством предназначены для эвакуации бойцов с поля боя и доставки грузов, сообщили в пресс-службе Ростеха.

    Электрические мотоциклы «Иж-Эндуро» разработки концерна «Калашников» с коляской и прицепным устройством впервые представлены в Москве и предназначены для эвакуации бойцов с поля боя, а также доставки различных грузов, передает ТАСС. В пресс-службе Ростеха подчеркнули, что данная техника отличается универсальностью, повышенной маневренностью, надежностью и удобством управления. В зависимости от модификации, мотоцикл может развивать скорость от 100 до 150 км/ч.

    Помимо этого, на презентации продемонстрировали экипировку линейки «Оберег», в том числе бронежилеты «Оберег ПРО», новую версию экипировки «Оберег 2.0», а также амуницию для скрытого ношения и гражданского разминирования. Всего госкорпорация представила более 140 единиц продукции, используемых в зоне спецоперации на Украине, включая средства борьбы с БПЛА.

    Генеральный директор «Ростеха» Сергей Чемезов отметил, что сегодня в зоне проведения спецоперации на Украине эффективно используются более десяти типов отечественных беспилотников. В мероприятии участвовали ведущие предприятия госкорпорации, среди которых «Высокоточные комплексы», «Росэл», «Швабе», «Вертолеты России», «Уралвагонзавод», КРЭТ, «Калашников» и другие.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, концерн «Калашников» представил новую модель мотоцикла «Иж-Эндуро» с прицепом.

    Комментарии (2)
    21 февраля 2026, 02:55 • Новости дня
    Польша вышла из Оттавской конвенции о минах

    Tекст: Катерина Туманова

    Премьер-министр Польши Дональд Туск 20 февраля заявил, что Польша «просто выходит из Оттавской конвенции», договор о запрете противопехотных мин действовал в стране с 2013 года.

    «Хочу сообщить вам, что в данный момент Польша выходит из Оттавской конвенции», – заявил Туск во время конференции, посвященной открытым испытаниям беспилотных систем безопасности, в Военном институте вооружений в Есенке под Жешувом, которая транслировалась в аккаунте правительства страны в соцсети Х.

    Решение о выходе Оттавской конвенции было объявлено Варшавой в марте 2025 года. Помимо Польши, декларацию о выходе из запрета на использование противопехотных мин одновременно подписали Литва, Латвия и Эстония.

    «С момента ратификации Конвенции о запрете противопехотных мин ситуация с безопасностью в нашем регионе значительно ухудшилась», – приводит портал Zero цитату из совместного заявления глав министерств обороны четырех стран.

    Как пояснил заместитель премьер-министра и министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш, страна была «вынуждена принять это решение в силу сложившейся ситуации».

    «Польша и наши соседи не могут быть ограничены конвенциями, которые каким-либо образом препятствовали бы нашей политике сдерживания или обороны», – сказал он.

    Оттавский договор или Конвенция о запрещении использования, накопления, производства и передачи противопехотных мин и об их уничтожении, был принят в сентябре 1997 года в Осло и подписан три месяца спустя в Оттаве. Он официально вступил в силу в начале марта 1999 года и был ратифицирован 164 государствами в течение следующих 20 лет.

    Хотя Польша была одной из стран, подписавших конвенцию в декабре 1997 года, её ратификация состоялась только в 2012 году, а договор вступил в силу в Польше в 2013 году, сделав ее 161-м государством, присоединившимся к соглашению.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в июле 2025 года три государства Балтии официально проинформировали ООН о решении покинуть международное соглашение, ограничивающее производство и использование противопехотных мин. Уведомления о выходе из Оттавской конвенции были направлены ООН сразу от Литвы, Латвии и Эстонии. В январе Финляндия официально вышла из Оттавской конвенции по минам.

    Комментарии (2)
    Главное
    Военный эксперт рассказал о подготовке ВС России к наступлению у Орехова
    Борис Джонсон призвал Британию и союзников направить небоевые части на Украину
    Россия вошла в топ-10 крупнейших производителей яиц мира
    ISU объявил об отстранении российских фигуристов от ЧМ в Чехии
    Последний рейс с туристами вылетел с Кубы в Москву
    Пара купила у друга диван с неожиданным наполнением и странным звуком
    Финский залив полностью замерз впервые за 15 лет