В НЦ «Россия» прошла встреча Литературного клуба ко Дню защитника Отечества

Tекст: Дарья Григоренко

Участниками встречи стали военные корреспонденты, актеры, поэты и писатели, чье творчество связано с темой героизма и защитой Родины. Они обсудили роль слова как одного из главных инструментов поддержки защитников страны и формирования общественного мнения.

Ведущий Литературного клуба – руководитель научного совета Центра политической конъюнктуры, профессор НИУ ВШЭ, автор Telegram-канала «Чеснаков. Библиотека» Алексей Чеснаков напомнил, что образ героя сопровождает человечество с древнейших времен.

«Любая страна и культура формируются через призму героев. От Древней Греции до наших дней в любом государстве есть целый пантеон героев, которые зарабатывали для страны славу на полях сражений, побеждали на Олимпиадах, делали свое дело в тылу, продвигая свое общество к победам», – сказал Чеснаков.

По его мнению, в современной России существует большой запрос на героические образы. Он отметил важность поддержки морального духа как на передовой, так и в тылу. «Поэтому очень важно, чтобы и художественные образы, и документалистика, и журналистика, и экспертиза вращались вокруг объяснения, что такое героизм, как ведут себя герои, почему люди ими становятся, что ими движет и так далее», – добавил Чеснаков.

Журналист, военный корреспондент, автор документальных фильмов из зоны СВО Александр Лукьянов рассказал, что его миссию военкора помог осознать древнегреческий историк Геродот. По словам Лукьянова, «я должен доносить правду о войне и разбираться в ее причинах, чтобы этих войн не было», а одним из способов борьбы с искажением фактов он считает передачу правдивых историй и сохранение доверия аудитории.

«В свои первые дни на СВО я просто не выключал видеокамеру, хотелось запечатлеть все как есть. То, что не входило в телеэфир, я выкладывал в соцсетях, и как-то раз увидел комментарий: «Пожалуйста, не монтируйте, мы готовы смотреть и два, и три часа, потому что хотим сами разобраться, что на самом деле происходит». Так что передача правдивых картинок и историй – это один из способов борьбы с искажением фактов. А еще один способ – доверие зрителя и читателя, которые нужно сохранить», – сказал Лукьянов.

Актер, режиссер, продюсер, фронтовой кинодокументалист, участник СВО Николай Цонку заявил, что героями становятся, когда берут на себя ответственность за страну и семью. Он подчеркнул, что важно увековечивать образы таких людей через фильмы и истории, чтобы герой не был забыт.

«Потому что правильно говорят, что герой погибает дважды: первый раз на поле боя, а второй – когда о нем забывают. Поэтому давайте не будем забывать своих героев», – призвал Цонку.

Поэт и публицист Игорь Караулов отметил, что специально военная операция существенно изменила современную литературу, а писатели не должны оставаться в стороне от происходящего. Он поделился, что его стихи находят отклик у бойцов на передовой и поддерживают их морально.

В завершение встречи авторам лучших вопросов вручили книги от партнера Литературного клуба – издательской группы «Эксмо-АСТ». Авторский клуб «Что/бы почитать?!» создан в НЦ «Россия» для развития культуры чтения и публичного диалога, а участие в мероприятиях возможно бесплатно по предварительной регистрации на сайте russia.ru. Актуальная информация о мероприятиях находится в разделе «Афиша».