  Эксклюзив
  Новости
    22 февраля 2026, 10:43 • Новости дня

    Балицкий сообщил о повторном отключении света в Запорожской области

    Tекст: Дарья Григоренко

    В Запорожской области вновь произошло отключение электроснабжения, сообщил губернатор Евгений Балицкий

    Он в своем Telegram-канале заявил: «В Запорожской области произошло повторное отключение электроснабжения. Социально значимые объекты подключены к резервным источникам питания. Работают генераторы, обеспечивающие водоснабжение, а также функционирование критической инфраструктуры».

    По словам губернатора, специалисты продолжают восстановительные работы. Жителям области рекомендовано сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.

    В воскресенье утром Балицкий сообщил, что после массированной атаки ВСУ на энергосистему Запорожской области регион остался без электроэнергии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне беспилотник ВСУ атаковал территорию школы в Энергодаре, где находились порядка 600 детей и 100 сотрудников. Дрон врезался в дерево во дворе школы, после чего произошла его детонация, пострадавших нет. ВСУ 21 февраля повторно атаковали школу в Запорожской области.

    21 февраля 2026, 17:42 • Новости дня
    Кулеба рассказал о прощании Байдена с Украиной за два дня до начала СВО
    Кулеба рассказал о прощании Байдена с Украиной за два дня до начала СВО
    @ MANDEL NGAN/POOL/EPA/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    За два дня до начала спецоперации на Украине экс-президент США Джо Байден провёл с бывшим министром иностранных дел Дмитрием Кулебой встречу, оставив у украинского политика ощущение прощания.

    Бывший глава МИД Украины Дмитрий Кулеба вспомнил беседу с экс-президентом США Джо Байденом, которая состоялась за два дня до спецоперации на Украине. Встреча прошла 22 февраля 2022 года в Вашингтоне и, по словам Кулебы, была крайне пессимистичной. Американские разведчики во время разговора показали Кулебе точные координаты, где российские танки уже готовились к пересечению границы, передают «Вести».

    Атмосферу встречи экс-министр охарактеризовал как схожую с диалогом между врачом и смертельно больным пациентом. «Когда я выходил из Овального кабинета, у меня было ощущение, что Байден прощается как со мной, так и с народом Украины», – заявил Кулеба.

    Ранее британские СМИ писали, что в 2021 году взволнованный Джо Байден позвонил президенту России Владимиру Путину из-за обеспокоенности разведданными о возможных военных действиях на Украине.

    21 февраля 2026, 14:15 • Новости дня
    Словакия выдвинула энергетический ультиматум Украине

    Фицо объявил о приостановке экспорта электроэнергии на Украину с 23 февраля

    Словакия выдвинула энергетический ультиматум Украине
    @ IMAGO/ALEX HALADA/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо поставил условие для продолжения аварийных поставок электроэнергии на Украину, потребовав возобновления транзита нефти.

    Правительство Словакии с 23 февраля приостановит подачу электроэнергии на Украину, если Киев не возобновит транзит нефти по трубопроводу «Дружба», передает ТАСС. Премьер страны Роберт Фицо заявил, что Словакия является «гордой и суверенной страной», и если в понедельник поставки нефти в республику не возобновят, он поручит национальной энергетической компании SEPS прекратить экспорт электроэнергии на Украину.

    Фицо подчеркнул, что требование касается исключительно возобновления поставок нефти, и решение будет принято незамедлительно в случае невыполнения этого условия. Он также добавил, что готов выполнить это обещание в тот же день, если Киев не выполнит требование.

    Ранее Словакия осуществляла аварийные поставки электроэнергии на Украину, чтобы поддержать энергосистему страны в условиях дефицита генерации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинская сторона рассматривает вариант отправки нефти в страны ЕС через трубопровод Одесса – Броды вместо маршрута по «Дружбе».

    Ранее Украина отложила возобновление транзита нефти по трубопроводу «Дружба» в Словакию на 21 февраля. До этого словацкий нефтеперерабатывающий завод Slovnaft прекратил поставки дизельного топлива на Украину.

    А Фицо еще 18 февраля пригрозил президенту Украины Владимиру Зеленскому остановить поставки электроэнергии из Словакии.


    20 февраля 2026, 19:59 • Видео
    «Еще три года». Зеленский все решил

    Владимир Зеленский заявил приближенным, что переговоры с Россией провалились, и дал задания подготовить план ведения войны еще на три года. Об этом сообщают американские СМИ, но в ЕС решение Киева подтверждают. Теперь все зависит от президента США Дональда Трампа.

    21 февраля 2026, 16:16 • Новости дня
    ISU объявил об отстранении российских фигуристов от ЧМ в Чехии

    Tекст: Вера Басилая

    Чемпионат мира по фигурному катанию 2026 года, который пройдет в Праге с 24 по 29 марта, пройдет без участия спортсменов из России и Белоруссии, заявил Международный союз конькобежцев (ISU).

    В пресс-службе Международного союза конькобежцев (ISU) заявили, что чемпионат мира по фигурному катанию 2026 года, который пройдет в Праге с 24 по 29 марта, пройдет без участия спортсменов из России и Белоруссии. Уточняется, что российским и белорусским фигуристам не будут направлены приглашения на турнир, сообщает «Матч ТВ».

    В ISU разъяснили, что исключение из действующих ограничений было сделано только для квалификационных соревнований и самих зимних Олимпийских игр 2026 года в Милане и Кортине-д’Ампеццо. Это позволило Аделии Петросян и Петру Гуменнику из России, а также Виктории Сафоновой из Белоруссии выступить на Олимпиаде в нейтральном статусе.

    В ISU подчеркнули, что это исключение не отменяет санкций в отношении других международных соревнований, включая чемпионаты мира.

    Ранее российский фигурист Петр Гуменник занял шестое место на Олимпиаде с выдающимся прокатом и пятью квадами.

    Фигуристка Аделия Петросян заняла шестое место в женском одиночном катании, совершив падение во время произвольной программы.

    21 февраля 2026, 13:36 • Новости дня
    Герой России Балдан Цыдыпов рассказал, как прикрывал отход 150 бойцов под Киевом
    Герой России Балдан Цыдыпов рассказал, как прикрывал отход 150 бойцов под Киевом
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Лейтенант Балдан Цыдыпов, несмотря на тяжелые ранения и контузию, прикрывал отход полутора сотен бойцов под Киевом и после 26 операций стал легендой спецоперации.

    Герой России Балдан Цыдыпов рассказал о своем боевом пути и подвиге в ходе спецоперации на Украине, пишет МК. 30 марта 2022 года его взвод попал в засаду под Киевом – подбитая БМП-2 лейтенанта Цыдыпова прикрыла отход полутора сотен бойцов. Несмотря на контузию и ранение, он вел огонь по противнику, а после окончания боеприпасов выбрался из машины и продолжил сдерживать атаки в одиночку.

    Когда пришла подмога, Цыдыпов был без сознания. В результате офицер перенес 26 операций, из его тела извлекли почти два килограмма осколков. После ампутации стопы и реабилитации он встал на протез и начал работать в департаменте по патриотической работе Российского общества «Знание».

    Цыдыпов вырос в Забайкальском крае, с детства мечтал о военной карьере и прошел обучение в Новосибирском военном училище. В бою под Киевом он лично перевязал раненых, прикрывал отход бойцов, а затем был тяжело ранен и эвакуирован. Его земляки собрали 16 тыс. подписей за присвоение звания Героя России, которое поддержал президент. Ему ампутировали часть ноги, но после протезирования он продолжил активную общественную деятельность, вдохновившись примерами других военных, вернувшихся к жизни после ранений.

    Он также стал участником программы «Время героев» и возглавил департамент по патриотической работе, поддерживает связь с родными и коллегами, продолжает учиться и помогает другим.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, герои России рассказали о своих подвигах на форуме «Знание.Государство». Участник программы «Время героев» Цыдыпов стал директором департамента «Знания».

    21 февраля 2026, 13:42 • Новости дня
    Киев предложил Европе заменить «Дружбу» трубопроводом Одесса – Броды
    Киев предложил Европе заменить «Дружбу» трубопроводом Одесса – Броды
    @ Саверкин Александр/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Украинская сторона рассматривает вариант отправки нефти в страны ЕС через трубопровод Одесса – Броды вместо маршрута по «Дружбе», пишут местные СМИ.

    Украина предложила использовать трубопровод Одесса – Броды для транспортировки нефти в Венгрию и Словакию вместо российского нефтепровода «Дружба», сообщает ТАСС, ссылаясь на публикацию «Европейской правды». По данным издания, 20 февраля украинская миссия при ЕС направила соответствующее предложение профильному управлению Еврокомиссии.

    В письме отмечается: «В контексте обеспечения безопасности поставок нефти в европейские страны, в частности в Венгрию и Словакию, предлагается рассмотреть возможность транспортировки нефти с использованием существующей нефтегазовой инфраструктуры Украины». Речь идет о двух возможных маршрутах: по украинской системе транспортировки или через морские порты с последующей перевалкой и отправкой по трубопроводу Одесса – Броды.

    Такой вариант, по мнению украинских властей, позволит обеспечить бесперебойность поставок и снизить зависимость ряда стран ЕС от других маршрутов. Решение о возможности использования этого нефтепровода и его интеграции в европейскую систему будет принимать Еврокомиссия. Стороны пока не комментировали детали обсуждения и сроки возможной реализации инициативы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Украина отложила возобновление транзита нефти по трубопроводу «Дружба» в Словакию на 21 февраля.

    Ранее глава венгерского МИД Петер Сийярто обвинил украинского лидера Владимира Зеленского в блокировании поставок нефти в Венгрию по этому же трубопроводу для создания сложностей правительству перед выборами.

    Напомним, Еврокомиссия 19 февраля сообщила о прекращении поставок дизтоплива Киеву Венгрией и Словакией. А 20 февраля правительство Венгрии приняло решение заблокировать выделение Евросоюзом Украине 90 млрд евро из-за препятствий транзиту российской нефти.

    21 февраля 2026, 16:58 • Новости дня
    CNN обвинила Китай в проведении секретного испытания ядерного оружия нового поколения

    CNN: Китай провел секретное испытание ядерного оружия нового поколения

    CNN обвинила Китай в проведении секретного испытания ядерного оружия нового поколения
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Китай провел секретное ядерное испытание в 2020 году на полигоне Лоп-Нур вопреки международному мораторию, сообщает CNN.

    По данным CNN, американская разведка обвиняет Китай в разработке и испытании ядерного оружия нового поколения. Источники телеканала отмечают, что как минимум одно секретное испытание было проведено Пекином в 2020 году на полигоне Лоп-Нур, несмотря на существующий с 1996 года международный мораторий на подобные действия, передают «Вести».

    Ожидается, что Китай планирует провести еще несколько испытаний в ближайшем будущем. Представители Госдепартамента США раскрыли детали произошедшего только в этом месяце, подчеркнув, что до настоящего времени задачи испытаний держались в секрете. По данным американской стороны, анализ инцидента, произошедшего в июне 2020 года, показал, что испытание было частью стратегии создания нового поколения ядерных вооружений.

    В материале издания указывается, что в посольстве Китая в Вашингтоне назвали подобные обвинения политической манипуляцией. Дипломаты подчеркнули, что сообщения о ядерных испытаниях безосновательны, а США лишь ищут повод для возобновления собственных испытаний.

    Президент США Дональд Трамп предложил Китаю начать переговоры по стратегической стабильности. США намерены возобновить ядерные испытания, исключая масштабные атмосферные взрывы.

    Напомним, 5 февраля Москва была вынуждена констатировать завершение срока действия Договора о стратегических наступательных вооружениях, который не был продлен Соединенными Штатами.

    Белый дом выразил надежду на то, что Москва убедит Пекин присоединиться к соглашению по контролю над ядерными арсеналами.

    21 февраля 2026, 17:57 • Новости дня
    Захарова объяснила режим тишины на переговорах по Украине

    Захарова заявила о вреде публичности переговоров по Украине

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает, что превращение переговоров в публичное шоу мешает конструктивному диалогу и приводит к дезинформации.

    Переговоры по Украине требуют «режима тишины», чтобы избежать превращения серьезного процесса в шоу, заявила в интервью ТАСС официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она подчеркнула, что публичное обсуждение деталей переговоров до их завершения часто приводит к дезинформации и создает ложные ожидания у общественности.

    В качестве примера Захарова напомнила о переговорах с украинской стороной, которые возобновились весной и летом 2025 года в Стамбуле. По ее словам, тогда вместо конструктивных контактов произошел перформанс, устроенный Владимиром Зеленским, который сначала прилетел в Турцию, затем заявил о своем недовольстве составом российской делегации, после чего несколько раз менял позицию по поводу самого факта переговоров.

    Она отметила, что из-за такого подхода многие наблюдатели и те, кто надеялся на прогресс, оказались дезинформированы. Захарова подчеркнула, что правильная практика – вести переговоры, а затем при необходимости комментировать итоги, а не устраивать обсуждение деталей на публике еще до их начала.

    Она добавила, что подобная позиция всегда придерживалась российской стороной, и только действительно важная информация, например, состав делегации или время прибытия, может быть озвучена до начала встречи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Захарова заявила, что любые действия, способствующие разрешению ситуации на Украине, имеют особое значение.

    Также Захарова назвала условия для возвращения европейских стран за стол переговоров по Украине. По ее словам, Европе необходимо будет восстановить доверие к себе и добавила, что европейским странам следует обучиться манерам.

    Кремль ранее также подчеркивал, что переговоры по урегулированию кризиса на Украине будут более эффективными при сохранении полной конфиденциальности обсуждений.


    21 февраля 2026, 13:16 • Новости дня
    Минобороны России сообщило о поражении РСЗО HIMARS и установки ракет «Фламинго»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские военные уничтожили ВС РФ поразили пусковые установки украинских крылатых ракет «Фламинго» и транспортно-заряжающую машину реактивной системы залпового огня HIMARS, сообщило Минобороны России.

    Вооруженные силы России нанесли удары по украинским военным объектам, сообщает РИА «Новости». По данным Минобороны, в результате операции были уничтожены транспортно-заряжающая машина американской реактивной системы залпового огня HIMARS, а также пусковые установки крылатых ракет большой дальности «Фламинго».

    В ведомстве подчеркнули: «Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожена транспортно-заряжающая машина реактивной системы залпового огня HIMARS производства США, нанесено поражение пусковым установкам крылатых ракет большой дальности «Фламинго», объектам транспортной и энергетической инфраструктуры Украины, используемым ВСУ, местам сборки, хранения и предполетной подготовки беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 141 районе».

    Кроме того, сообщается о поражении объектов транспортной и энергетической инфраструктуры, которые использовались военными Украины, а также пунктов временной дислокации украинских войск и иностранных наемников. Удары были нанесены в 141 районе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вооруженные силы России поразили инфраструктуру военного аэродрома украинской армии. Президент Украины Владимир Зеленский заявил об уничтожении производственной линии по выпуску ракет «Фламинго».

    21 февраля 2026, 14:35 • Новости дня
    Житель Москвы перевел мошенникам 41 млн рублей за шесть дней
    Житель Москвы перевел мошенникам 41 млн рублей за шесть дней
    @ Донат Сорокин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Житель Москвы лишился 41 млн рублей после того, как мошенники, представившись бывшим начальником и сотрудниками служб, убедили его перевести все сбережения на «резервный» счет, сообщили в прокуратуре Москвы.

    Как сообщили в столичной прокуратуре, 65-летний мужчина получил в мессенджере сообщение якобы от бывшего начальника, в котором говорилось о проверке из-за утечки персональных данных, передает ТАСС.

    В дальнейшем мужчина по телефону общался с лжесотрудниками «правоохранительных органов» и «финансовой организации». Представившись официальными лицами, они объяснили, что с его счетов были проведены подозрительные операции, якобы для «спонсирования противоправных действий».

    Злоумышленники запугали москвича возможной уголовной ответственностью и предложили «урегулировать» вопрос, переведя все сбережения в некий «резервный фонд». На протяжении шести дней мужчина снял почти 38 млн рублей в двух банках и обменял еще 3 млн рублей из сбережений в иностранной валюте, после чего перевел всю сумму мошенникам.

    Преступники попытались убедить его взять деньги под залог квартиры, однако вмешательство обстоятельств предотвратило дальнейшие потери. Прокуратура напоминает о необходимости проявлять бдительность и не совершать финансовых операций по совету незнакомцев.

    Ранее в Москве девочка-подросток передала аферистам более 2 млн рублей по кодовому слову «Пеппа».

    В Уфе 15-летняя школьница отдала курьеру два родительских сейфа с более чем 3 млн рублей после звонка телефонных мошенников.

    21 февраля 2026, 15:17 • Новости дня
    Финский залив полностью замерз впервые за 15 лет
    Финский залив полностью замерз впервые за 15 лет
    @ Артем Пряхин/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Безветренная и морозная погода позволила Финскому заливу полностью покрыться льдом, в последний раз эта ситуация наблюдалась в 2010 и в 2011 годах, сообщил главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов.

    Финский залив полностью покрылся льдом впервые за последние 15 лет, передает РИА «Новости». Главный синоптик Петербурга Александр Колесов сообщил, что морозная и безветренная погода последних дней позволила образоваться сплошному ледяному покрову. По его словам, аналогичная ситуация наблюдалась только в 2010 и 2011 годах.

    Колесов отметил в своем Telegram-канале: «Сохранение тихой и морозной погоды в последние несколько дней позволило замерзнуть всему Финскому заливу, и он полностью покрылся льдом». При этом уже в ближайшее воскресенье лед может быть разрушен из-за циклона, который спровоцирует ломку и движение льда.

    Ранее «Росатом» сообщил об отправке в Финский залив атомного ледокола «Сибирь» из-за сложной ледовой обстановки. Генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев информировал, что ледокол провел шесть крупных судов через залив, обеспечив безопасное движение в акватории.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, атомный ледокол «Сибирь» начал проводку судов в Финском заливе.

    На фоне сильных морозов ледокол «Сибирь» направили в регион для обеспечения безопасного судоходства.

    Синоптики сообщили о погодных аномалиях и резком похолодании в европейской части России.

    21 февраля 2026, 12:29 • Новости дня
    Инвесторы увидели в производителе унитазов будущего гиганта ИИ

    Инвесторы увидели в японском производителе унитазов Toto будущего гиганта ИИ

    Инвесторы увидели в производителе унитазов будущего гиганта ИИ
    @ Reuters TV/REUTERS

    Японская компания Toto, известная во всем мире своими высокотехнологичными унитазами и биде Washlet, может неожиданно стать одним из важных игроков в индустрии искусственного интеллекта. К такому выводу пришли аналитики и инвесторы, обратившие внимание не на сантехнику, а на керамический бизнес компании.

    Как пишет

    The National Interest, интерес к Toto в начале 2026 года подогрел британский активистский фонд Palliser Capital, который приобрел значительную долю в компании. В фонде назвали Toto «самым недооцененным и незамеченным бенефициаром рынка памяти для ИИ».

    На первый взгляд, связь между унитазами и искусственным интеллектом неочевидна. Однако ключ к разгадке – в подразделении Advanced Ceramics Division. Уже более 30 лет Toto производит промышленную керамику, в том числе для полупроводниковой отрасли и оптических коммуникаций.

    По данным фонда, компания стала доминирующим поставщиком электростатических патронов (electrostatic chucks) для оборудования американской Lam Research. Эти компоненты используются в криогенных установках для травления диэлектриков при производстве 3D NAND-памяти – технологии, критически важной для современных дата-центров и систем ИИ.

    Как поясняют отраслевые аналитики, такие керамические элементы должны выдерживать экстремальные температурные нагрузки, минимизировать загрязнения и соответствовать сверхжестким допускам. Именно эти компетенции Toto – в разработке материалов, производственных процессов и точной обработке – делают компанию потенциально важным участником цепочки поставок для производителей чипов нового поколения.

    Примечательно, что керамическое направление уже приносит более половины операционной прибыли Toto, однако до недавнего времени инвесторы в основном ассоциировали компанию с бытовой сантехникой. В Goldman Sachs и ряде других инвестдомов в последний год начали говорить о росте прибыли, связанной с компонентами для NAND-памяти, особенно на фоне ожиданий восстановления рынка.

    Palliser Capital призывает руководство Toto активнее рассказывать рынку о значении керамического бизнеса и более эффективно распределять капитал. По мнению фонда, компания недооценена именно потому, что инвесторы не до конца понимают ее роль в производстве передовых полупроводников.

    Ранее в интернете предложили маркировку для сгенерированных ИИ текстов. А премьер Испании заявил о реальной угрозе восстания искусственного интеллекта.

    21 февраля 2026, 21:24 • Новости дня
    Орбан сравнил Каллас с Наполеоном и Гитлером

    Орбан сравнил стратегию Каллас по России с планами Наполеона и Гитлера

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пошутил, что Брюссель хотел бы победить Россию на поле боя, и усомнился, что у главы европейской дипломатии Каи Каллас получится то, в чем потерпели неудачу Наполеон и Гитлер.

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на предвыборном мероприятии в Бекешчабе пошутил, что Брюссель стремится победить Россию на поле боя, передает РИА «Новости».

    «Наполеон и Гитлер пытались это сделать, у них это не получилось, ну, тогда, наверное, Кая Каллас преуспеет...», – заявил Орбан.

    Венгерский премьер-министр добавил, что считает стратегию Евросоюза ошибочной, особенно ту, которая строится на убеждении, что экономика России не выдержит. Он упомянул канцлера Германии Фридриха Мерца, подчеркнув, что такой подход приведет к негативным последствиям для самих стран Евросоюза.

    По мнению Орбана, поддержка европейского плана только усугубит положение государств-участников и нанесет ущерб их собственным экономикам, а не экономике России.

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо выступил с критикой европейских политиков, поддерживающих продолжение конфликта на Украине, и поставил под сомнение эффективность дипломатии Евросоюза.

    Глава евродипломатии Кая Каллас подготовила список условий для России по конфликту на Украине, включающих сокращение войск, выплаты и участие Евросоюза в переговорах.

    Генсек НАТО Марк Рютте и глава евродипломатии Кая Каллас выражали мнение о неспособности России победить НАТО или Евросоюз.

    Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что с Каллас не контактируют ни европейские коллеги, ни представители США, что говорит об отсутствии уважения.

    21 февраля 2026, 15:54 • Новости дня
    Напавший с ножом на губернатора Мурманской области Быданов погиб на СВО
    Напавший с ножом на губернатора Мурманской области Быданов погиб на СВО
    @ Лев Федосеев/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Александр Быданов, совершивший нападение на Андрея Чибиса, погиб на спецоперации, его похороны прошли в Апатитах 17 февраля.

    О гибели Александра Быданова, который ранее напал с ножом на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, сообщают «Вести». В сообщении на странице Быданова в социальной сети «ВКонтакте» говорится, что он погиб 4 января 2026 года в ходе выполнения боевой задачи на спецоперации на Украине.

    В публикации также отмечается, что прощание с Александром Быдановым состоялось 17 февраля в ритуальном зале города Апатиты.

    Ранее суд приговорил Александра Быданова к 13 годам лишения свободы за нападение на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса.

    Быданов совершил нападение с ножом на Чибиса в апреле 2024 года.

    Суд признал Быданова виновным по статье о посягательстве на жизнь государственного или общественного деятеля.

    21 февраля 2026, 12:41 • Новости дня
    Названо число потерь ВСУ за сутки в зоне СВО

    Минобороны сообщило о гибели 1 265 военнослужащих ВСУ за сутки

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    За сутки ВСУ понесли значительные потери в различных районах спецоперации, больше всего потерь отмечено в зоне ответственности группировки «Восток», отметили в Минобороны.

    Общие потери ВСУ за последние сутки составили около 1 265 человек, передает ТАСС со ссылкой на Минобороны. В зоне ответственности группировки войск «Севера» уничтожено свыше 215 украинских военных. В районах, контролируемых группировкой «Запад», потери противника достигли 170 человек.

    В Южной группировке зафиксировано до 110 потерь среди ВСУ, а в зоне ответственности группировки «Центр» – до 350 военнослужащих. В группе «Восток» потери составили до 370 человек, в районе группировки «Днепр» – до 50 военнослужащих.

    Ранее бойцы группировки войск «Север» выявили факты пыток и убийств среди наемников в рядах вооруженных сил Украины. До этого Генштаб сообщил, что Вооруженные силы Украины за время спецоперации потеряли более 1,5 млн человек.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, промежуточные результаты СВО показывают, что Украина уже утратила значительные людские ресурсы и фактически перестала быть государством, выполняя лишь функции военной корпорации для войны Запада с Россией.


    21 февраля 2026, 17:24 • Новости дня
    Хинштейн рассказал о результатах работы саперов КНДР в Курской области

    Хинштейн: Саперы КНДР уничтожили 1,6 млн взрывоопасных предметов в Курской области

    Хинштейн рассказал о результатах работы саперов КНДР в Курской области
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Курской области специалисты из КНДР уничтожили около 1,6 млн взрывоопасных предметов, разминировав свыше 150 тысяч гектаров земли, сообщают власти региона.

    В приграничных районах Курской области саперами КНДР было уничтожено около 1,6 млн взрывоопасных предметов, сообщил губернатор Александр Хинштейн в интервью «Комсомольской правде». В регионе разминировано свыше 150 тыс. гектаров земли и 92 населённых пункта, однако работы ещё продолжаются.

    Хинштейн подчеркнул, что после визита президента России Владимира Путина в Курск весной прошлого года, поручение о наращивании группировки разминирования было успешно выполнено. На пике работ в группировке находились более 2 тысяч человек.

    Губернатор отметил, что основную часть специалистов составляют инженерные войска Вооружённых сил России, подразделения МЧС и Росгвардии. Важную роль, по его словам, сыграли и специалисты из инженерных подразделений Народной армии Кореи.

    «Наши друзья из КНДР в декабре убыли к себе на Родину, потому что зимой под снегом разминировать довольно сложно», – сообщил Хинштейн и добавил, что надеется на возвращение северокорейских специалистов в Курскую область.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Пхеньяне открыли улицу в честь героев-бойцов операции по освобождению Курской области от украинских боевиков.

    Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия признательна КНДР за помощь в этом процессе. До этого президент России Владимир Путин также отметил вклад военных КНДР в освобождение Курской области.


