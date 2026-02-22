Суд приостановил иск «Калашникова» о взыскании 35 млн рублей

Tекст: Дарья Григоренко

Источник сообщил, что представители концерна обратились в суд с просьбой приостановить производство по делу до завершения расследования уголовного дела в отношении трех фигурантов, передает ТАСС.

По информации участника процесса, концерн подал два иска по этим эпизодам. С начала расследования сумма ущерба, по данным концерна, увеличилась с 35 млн до 37,7 млн рублей.

Ранее в правоохранительных органах сообщили, что ущерб по уголовному делу о поставках концерну «Калашников» некачественных деталей, одним из фигурантов которого является директор ивановской компании «Интертехника» и победитель шоу «Танцы со звёздами» Алексей Леденев, превышает 35 млн рублей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, суд избрал запрет определенных действий обвиняемому по делу о поставках некачественных деталей концерну «Калашников».

Следователи ранее провели очные ставки по этому делу.