Десятки афганцев погибли при авиаударах ВВС Пакистана

Tекст: Дмитрий Зубарев

Десятки мирных жителей стали жертвами авиаударов ВВС Пакистана, сообщили афганские власти, передает РИА «Новости». Пресс-секретарь верховного лидера Афганистана Забиулла Моджахед заявил, что удары были нанесены по домам в провинциях Нангархар и Пактия в ночь на воскресенье. По его словам, в уезде Бехсуд провинции Нангархар погибли 23 человека, среди которых женщины и дети, а под завалами продолжают находить тела погибших.

Telegram-канал TOLOnews Plus опубликовал выдержку из заявления Моджахеда: «Пакистанские генералы, нападая на женщин и детей, пытаются компенсировать свои собственные провалы в обеспечении безопасности».

Министерство информации и вещания Пакистана ранее сообщило, что удары были направлены по семи лагерям и убежищам пакистанских талибов и связанных с ними группировок «Вилаят Хорасан» в пограничном регионе между Афганистаном и Пакистаном.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Пакистан нанес удар по позициям в Афганистане. В результате авиаудара ВВС Пакистана погибли восемь афганских спортсменов. Пакистанские войска захватили 19 афганских погранпостов.