Антитела к вирусу Нипах нашли у летучих мышей в Индонезии

Tекст: Дмитрий Зубарев

Антитела к вирусу Нипах были обнаружены у 30% летучих мышей в нескольких провинциях Индонезии, передает РИА «Новости» со ссылкой на министерство здравоохранения страны. В ведомстве рассказали: «Исследования показали распространённость антител к вирусу Нипах на уровне около 18–30% среди летучих мышей в Медане, Западной и Восточной Яве, а также в Западном Калимантане».

По информации минздрава, у свиней в Индонезии антител к вирусу найдено не было. Такие данные были получены по итогам масштабного мониторинга ситуации среди животных.

В середине января власти индийского штата Западная Бенгалия сообщили о двух случаях заражения медицинских работников вирусом Нипах. Всемирная организация здравоохранения 30 января подтвердила наличие только двух случаев и сообщила, что никто из контактировавших с заболевшими не заразился. Одна из заразившихся медсестер вылечилась, однако впоследствии скончалась от остановки сердца на фоне перенесенного заболевания.

ВОЗ считает вирус Нипах одним из самых опасных в мире, поскольку на данный момент не существует ни эффективных лекарств, ни вакцины против него. Вирус вызывает лихорадку и тяжелые поражения клеток мозга. Основными переносчиками считаются летучие лисицы и мыши; заражение человека обычно происходит при употреблении фруктов, загрязнённых слюной животных, а также при контакте с домашними животными.

Вирус практически не передается по воздуху и требует прямого контакта с жидкостями организма инфицированных.

