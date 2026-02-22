Россия вошла в топ-10 крупнейших производителей яиц мира

Tекст: Дмитрий Зубарев

Россия стала седьмой среди крупнейших мировых производителей яиц, передает РИА «Новости». По данным ФАО, в 2024 году страна произвела 46,4 млрд яиц, что составляет 2,6% от общего мирового выпуска. В пересчете на одного россиянина приходится 317 яиц, что выше общемирового среднего показателя в 214 штук на человека.

Мировое производство яиц достигло 1,78 трлн штук. Лидером рейтинга стал Китай, где произведено 617,1 млрд яиц – 34,8% глобального объема. В пятерку также вошли Индия, Индонезия, США и Бразилия, а Мексика, Япония, Пакистан и Турция замыкают десятку мировых лидеров.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Минсельхоз заявил, что рост оптовых цен на яйца слабо влияет на розничные цены. Оптовые цены на яйца в России за год упали почти на 20%.