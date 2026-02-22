Морпех США был задержан за проникновение в школу Окинавы

Tекст: Дмитрий Зубарев

Инцидент произошел в японской префектуре Окинава, передает РИА «Новости». По данным местной полиции, задержан двадцатиоднолетний американский морпех с базы Кэмп-Шваб. Его поймали днем в пятницу, когда он находился на третьем этаже здания начальной школы на севере острова.

Перед задержанием поступил звонок в полицию: очевидцы сообщили о появлении иностранца, который общался с детьми на территории учебного заведения. Прибывшие сотрудники полиции обнаружили мужчину на третьем этаже школьного корпуса.

В момент задержания подозреваемый был пьян. Первоначально он объяснил свои действия желанием посмотреть на местные пейзажи, однако позже признался, что не понимает, как оказался в здании. Полиция продолжает выяснять детали произошедшего.

Как писала газета ВЗГЛЯД, компания Boeing начала модернизацию истребителей F-15J для Японии.