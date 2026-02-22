Юрист Свечникова рассказал о способе возврата ошибочных переводов с карты

Tекст: Катерина Туманова

По словам юриста, алгоритм действий начинается с подачи обращения в банк, со счета которого были переведены средства. Банк помогает инициировать возврат через систему быстрых платежей, при этом согласие получателя перевода обязательно для завершения процедуры, рассказала она РИА «Новости».

Юрист советует в обращении просить запустить процесс «Просьба СБП», подробно описывать ошибку и прикладывать чек по операции. Если получатель соглашается вернуть деньги, они поступают обратно встречным переводом или через внутренние механизмы банка, и на этом спор считается исчерпанным.

Если банк не может получить необходимое согласие, вопрос переходит в гражданско-правовую плоскость, и ситуация рассматривается как неосновательное обогащение.

«К сумме такого денежного обогащения начисляются проценты за пользование чужими денежными средствами с того момента, когда получатель узнал или должен был узнать о неосновательности получения. На практике это фиксируется направлением письменного требования о возврате с указанием даты, суммы, реквизитов операции и срока для добровольного перечисления», – отметила Свечникова.

При отказе вернуть средства отправитель может подать иск по месту жительства получателя.

