Путешественник из Австрии рассказал об особенностях дружелюбия русских

Tекст: Катерина Туманова

«Когда русским что-то нужно от тебя, тогда они сразу дружелюбные. Например, если им интересна машина, тогда всё идёт очень легко, разговор начинается сам собой. А вот если что-то нужно тебе от русских, то поначалу они иногда немного сдержанные, прохладные. Но когда они замечают, что ты тоже дружелюбен, то становятся всё дружелюбнее и дружелюбнее», – сказал Свобода РИА «Новости».

Путешественник рассказал, что после того, как россиянин начинает доверять, круг общения расширяется.

«Когда русский «оттаивает», то узнаешь уже не одного русского, а десятерых, потому что он сразу приглашает с собой к своим друзьям», – отметил австриец.

За восемь лет Свобода проехал около 100 тыс. км, побывав в Европе, Центральной Азии и Южной Америке.

