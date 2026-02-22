  • Новость часаСилы ПВО уничтожили за ночь более 85 дронов ВСУ над регионами России
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Тотальная война даст шанс Ирану в битве против США
    Кулеба рассказал о прощании Байдена с Украиной за два дня до начала СВО
    CNN обвинила Китай в проведении секретного испытания ядерного оружия нового поколения
    Федор Конюхов рассказал, как за три месяца собрал 100 кг пластика в Антарктиде
    Орбан сравнил Каллас с Наполеоном и Гитлером
    Хинштейн рассказал о результатах работы саперов КНДР в Курской области
    Глава НАСА объяснил перенос старта миссии «Артемида II» на Луну
    Захарова объяснила режим тишины на переговорах по Украине
    Кабмин предложил обязать детей мигрантов покидать Россию после совершеннолетия
    22 февраля 2026, 05:07 • Новости дня

    В аэропорту Ярославля возобновлена штатная работа

    Tекст: Катерина Туманова

    Представитель Росавиации объявил в Telegram-канале о снятии ограничений и возвращении к штатной работе аэропорта Ярославля.

    «Аэропорт Ярославля (Туношна): сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», – написал он.

    Напомним, Росавиация ввела временные ограничения в аэропорту Туношна в ночь на воскресенье.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, средства ПВО перехватили 89 БПЛА над четырьмя областями России за шесть часов субботы. При этом в Татарстане отразили  массированную атаку украинских БПЛА.

    21 февраля 2026, 17:57 • Новости дня
    Захарова объяснила режим тишины на переговорах по Украине

    Захарова заявила о вреде публичности переговоров по Украине

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает, что превращение переговоров в публичное шоу мешает конструктивному диалогу и приводит к дезинформации.

    Переговоры по Украине требуют «режима тишины», чтобы избежать превращения серьезного процесса в шоу, заявила в интервью ТАСС официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она подчеркнула, что публичное обсуждение деталей переговоров до их завершения часто приводит к дезинформации и создает ложные ожидания у общественности.

    В качестве примера Захарова напомнила о переговорах с украинской стороной, которые возобновились весной и летом 2025 года в Стамбуле. По ее словам, тогда вместо конструктивных контактов произошел перформанс, устроенный Владимиром Зеленским, который сначала прилетел в Турцию, затем заявил о своем недовольстве составом российской делегации, после чего несколько раз менял позицию по поводу самого факта переговоров.

    Она отметила, что из-за такого подхода многие наблюдатели и те, кто надеялся на прогресс, оказались дезинформированы. Захарова подчеркнула, что правильная практика – вести переговоры, а затем при необходимости комментировать итоги, а не устраивать обсуждение деталей на публике еще до их начала.

    Она добавила, что подобная позиция всегда придерживалась российской стороной, и только действительно важная информация, например, состав делегации или время прибытия, может быть озвучена до начала встречи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Захарова заявила, что любые действия, способствующие разрешению ситуации на Украине, имеют особое значение.

    Также Захарова назвала условия для возвращения европейских стран за стол переговоров по Украине. По ее словам, Европе необходимо будет восстановить доверие к себе и добавила, что европейским странам следует обучиться манерам.

    Кремль ранее также подчеркивал, что переговоры по урегулированию кризиса на Украине будут более эффективными при сохранении полной конфиденциальности обсуждений.


    Комментарии (8)
    21 февраля 2026, 21:24 • Новости дня
    Орбан сравнил Каллас с Наполеоном и Гитлером

    Орбан сравнил стратегию Каллас по России с планами Наполеона и Гитлера

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пошутил, что Брюссель хотел бы победить Россию на поле боя, и усомнился, что у главы европейской дипломатии Каи Каллас получится то, в чем потерпели неудачу Наполеон и Гитлер.

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на предвыборном мероприятии в Бекешчабе пошутил, что Брюссель стремится победить Россию на поле боя, передает РИА «Новости».

    «Наполеон и Гитлер пытались это сделать, у них это не получилось, ну, тогда, наверное, Кая Каллас преуспеет...», – заявил Орбан.

    Венгерский премьер-министр добавил, что считает стратегию Евросоюза ошибочной, особенно ту, которая строится на убеждении, что экономика России не выдержит. Он упомянул канцлера Германии Фридриха Мерца, подчеркнув, что такой подход приведет к негативным последствиям для самих стран Евросоюза.

    По мнению Орбана, поддержка европейского плана только усугубит положение государств-участников и нанесет ущерб их собственным экономикам, а не экономике России.

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо выступил с критикой европейских политиков, поддерживающих продолжение конфликта на Украине, и поставил под сомнение эффективность дипломатии Евросоюза.

    Глава евродипломатии Кая Каллас подготовила список условий для России по конфликту на Украине, включающих сокращение войск, выплаты и участие Евросоюза в переговорах.

    Генсек НАТО Марк Рютте и глава евродипломатии Кая Каллас выражали мнение о неспособности России победить НАТО или Евросоюз.

    Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что с Каллас не контактируют ни европейские коллеги, ни представители США, что говорит об отсутствии уважения.

    Комментарии (4)
    20 февраля 2026, 19:59 • Видео
    «Еще три года». Зеленский все решил

    Владимир Зеленский заявил приближенным, что переговоры с Россией провалились, и дал задания подготовить план ведения войны еще на три года. Об этом сообщают американские СМИ, но в ЕС решение Киева подтверждают. Теперь все зависит от президента США Дональда Трампа.

    Комментарии (0)
    21 февраля 2026, 22:20 • Новости дня
    Федор Конюхов рассказал, как за три месяца собрал 100 кг пластика в Антарктиде
    Федор Конюхов рассказал, как за три месяца собрал 100 кг пластика в Антарктиде
    @ Скриншот с видео Telegram-канала Федора Конюхова

    Tекст: Катерина Туманова

    Российский путешественник Федор Конюхов отметил 21 февраля три месяца пребывания на острове Смоленск в Антарктиде (архипелаг Южные Шетландские острова), за это время он заметил, что объемы пластика такие, что необходимо создавать экологический десант.

    «Сегодня, 21 февраля, ровно три месяца, как я живу на острове Смоленск в Антарктиде (архипелаг Южные Шетландские острова). За этот период я собрал более 100 кг различного пластика, который Южный океан выбрасывает на мою часть берега. Я гуляю по острову и собираю этот пластик в мешки», – рассказал он в Telegram-канале.

    Конюхов отметил, что в начале экспедиции разговор шел про микропластик в водах Антарктиды, но на месте оказалось, приборы для определения наличия микропластика уже не нужны, достаточно пройти по берегу.

    По оценкам путешественника, предметы из пластика дрейфуют в водах Южного океана, омывающего Антарктиду, а полуостров собирает весь мусор. Часть пластика попадает в океан с рыболовецких судов, часть – с круизных лайнеров, что-то приносится с континентов и островов.

    «И самое странное и дикое - это окурки. Да, после высадки туристов приходится убирать окурки… Пришел человек в Антарктиду, покурил, бросил окурок в камни и ушел на борт судна», – поделился Конюхов.

    Он считает, что необходимо организовать экологическую экспедицию в следующем сезоне: пройти по островам и собрать пластиковый мусор.

    «Такой экологический десант. И чтобы туристы были идейные – те, кто хочет тратить время на уборку мусора», – написал он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 21 ноября 2025 года на острове Смоленск начала работать первая одиночная сезонная станция в Антарктиде под управлением Федора Конюхова. В декабре Конюхов встретил 74-й день рождения во время циклона в Антарктиде. В 2026 году путешественник начнет одиночную экспедицию через Тихий океан на парусном плоту для изучения проблемы микропластика.

    Комментарии (7)
    22 февраля 2026, 04:11 • Новости дня
    Военный эксперт рассказал о подготовке ВС России к наступлению у Орехова

    Марочко рассказал о подготовке ВС России к наступлению у Орехова

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские военнослужащие готовят плацдармы для наступления на Орехов Запорожской области, где командование ВСУ пытается стабилизировать фронт, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    «К ореховскому участку нужно приписывать те события, которые развиваются в районе Гуляйполя, поскольку здесь напрямую коррелируют успехи наших войск с оперативно-тактической обстановкой в Орехове», – рассказал он ТАСС

    Марочко отметил, что по имеющейся у него информации, на северо-востоке от Орехова российские бойцы готовят плацдармы для дальнейшего продвижения.

    Кроме того, на гуляйпольском участке бойцы ВС России выровняли линию фронта на участке Терноватое – Зализничное в Запорожской области.

    «Юго-восточнее Зализничного расширена зона контроля вдоль железнодорожного полотна. Таким образом, на участке Терноватая  – юго-востоке Зализничного выровнена линия боевого соприкосновения вдоль железнодорожного полотна», – добавил он.

    В этой части фронта российские силы закрепляются на новых позициях, готовясь  к дальнейшему продвижению.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, командир ВСУ пригрозил смертью отступившим военным в Запорожье. Российские войска за неделю взяли под контроль восемь населенных пунктов. Контратаки сжигают последние резервы ВСУ в Запорожье.

    Комментарии (0)
    21 февраля 2026, 22:50 • Новости дня
    Генерал Кувшинов признал вину в мошенничестве при закупках медоборудования

    Tекст: Катерина Туманова

    Хамовнический суд Москвы получил представление о рассмотрении дела экс-руководителя 9-го Лечебно-диагностического центра Минобороны России генерала Константина Кувшинова в особом порядке вследствие досудебного соглашения, следует из документов суда.

    Суд получил представление прокурора о возможности рассмотрения дела бывшего руководителя 9-го Лечебно-диагностического центра Минобороны Константина Кувшинова в особом порядке. Это связано с заключением им досудебного соглашения о сотрудничестве, что по закону предполагает полное признание вины, передает РИА «Новости».

    В материалах суда уточняется, что прокурор ходатайствовал о применении особой процедуры рассмотрения дела, что разрешено при наличии соглашения о сотрудничестве. Ранее Кувшинов был переведен из следственного изолятора под домашний арест.

    Вместе с Кувшиновым по делу проходят еще четыре человека. Среди них – заместитель руководителя ООО «ТДА-Сервис» Александр Хоцин, который, по версии следствия, поставлял медицинское оборудование и также находится под домашним арестом.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, следователи в августе 2025 года предъявили обвинение экс-начальнику ФГБУ «9-й лечебно-диагностический центр» Минобороны России генерал-майору Кувшинову в мошенничестве в особо крупном размере.

    Комментарии (5)
    21 февраля 2026, 11:53 • Новости дня
    Вертолет Ми-8 вынужденно сел на Ямале

    Вертолет Ми-8 вынужденно сел на Ямале без жертв

    Вертолет Ми-8 вынужденно сел на Ямале
    @ Роскосмос/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Вертолет Ми-8 при вылете из поселка Панаевск в Ямало-Ненецком автономном округе совершил вынужденную посадку, серьезных травм среди пассажиров и экипажа нет.

    Вертолет Ми-8 авиакомпании «Ямал» совершил вынужденную посадку утром 21 февраля при вылете из поселка Панаевск в Ямало-Ненецком автономном округе. Все пассажиры и экипаж живы, сообщает РИА «Новости» . Воздушное судно направлялось в населённый пункт Яр-Сале, обстоятельства происшествия пока уточняются.

    Как сообщили в департаменте здравоохранения региона, всем находившимся на борту оказали медицинскую помощь на месте происшествия. Осмотры не выявили серьезных травм, угрозы жизни нет ни у кого из участников инцидента.

    За пассажирами из Салехарда вылетел резервный борт, чтобы доставить их в пункт назначения. В пресс-службе уральской транспортной прокуратуры добавили, что начата проверка по факту жесткой посадки вертолёта. Выясняются причины и соблюдение законодательства о безопасности полётов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в субботу в Амурской области обнаружили пропавший вертолет Robinson, рядом с которым нашли тела пилота и двух пассажиров.

    До этого в Дагестане вертолет КЭМЗ разбился возле населенного пункта Ачи-су, погибли четыре человека. А на Камчатке пилот туристического вертолета Robinson скончался после вынужденной посадки на вулкане Крашенинникова, все пассажиры были спасены.


    Комментарии (0)
    22 февраля 2026, 07:11 • Новости дня
    Уиткофф высказался о впечатлениях от Путина после серии переговоров
    Уиткофф высказался о впечатлениях от Путина после серии переговоров
    @ Kremlin Pool/via Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Спецпосланник президента США Стив Уиткофф после переговоров с российским президентом Владимиром Путиным составил о политике определенное мнение, которое не всем нравится, о чем он рассказал в эфире Fox News.

    «Он всегда был со мной честен. И когда я говорю об этом, меня критикуют, но это правда. Он сказал мне, где пролегают его «красные линии», – цитирует Уиткоффа ТАСС со ссылкой на телеканал Fox News.

    По его словам, он стремился понять позицию России, некоторые даже критиковали Уиткоффа за восемь встреч с Путиным, но он оставался верен своей позиции.

    «Как можно заключить сделку с кем-то с другой стороны, если ты не представляешь, с каких позиций он исходит? Мне нужно было понять, каковы его мотивы, цели и так далее. И я действительно считаю, что многие из этих встреч сейчас становятся очень актуальными», – отметил дипломат.

    Спецпосланник президента США выразил надежду, что его встречи с российским лидером были важными для переговорного процесса по украинскому вопросу и он будет доведен до конца.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп заявил об очень хороших отношениях с президентом России Владимиром Путиным. Спецпредставитель президента США Уиткофф отметил прогресс по вопросам урегулирования ситуации на Украине. В Кремле ответили на вопрос о новых переговорах по Украине после раунда в Женеве.

    Комментарии (0)
    21 февраля 2026, 23:01 • Новости дня
    Трехлетний ребенок ранен после атаки БПЛА ВСУ на авто в Белгородской области

    Tекст: Катерина Туманова

    Трехлетняя девочка и мужчина госпитализированы после атаки дрона ВСУ на автомобиль в районе хутора Красиво Борисовского округа, сообщила в Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

    «Ранены два мирных жителя, в том числе ребёнок. Мужчину и трёхлетнюю девочку, получивших минно-взрывные травмы и осколочные ранения, доставили в Борисовскую ЦРБ», – написал он.

    Гладков добавил, что после оказания помощи пострадавших переведут в медицинские учреждения Белгорода.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, по населенным пунктам Белгородской области за последние сутки выпустили 19 боеприпасов и совершили 153 атаки беспилотниками, три человека погибли, есть раненые среди мирных жителей. Мужчина был тяжело ранен при атаке дрона ВСУ на машину в Белгородской области.


    Комментарии (0)
    21 февраля 2026, 14:45 • Новости дня
    Захарова заявила о последствиях поставок оружия ВСУ Южной Кореей

    Захарова предупредила об ответе России на возможную поддержку ВСУ Сеулом

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В МИД России подчеркнули, что шаги Сеула по поддержке ВСУ могут усложнить перспективы урегулирования ситуации на Украине.

    Возможное участие Южной Кореи в поставках вооружения Вооруженным силам Украины отдаляет перспективы урегулирования конфликта на Украине. Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что подобные действия приведут к усилению напряженности и затруднят поиск путей к мирному разрешению ситуации, передает ТАСС.

    Она подчеркнула, что Россия будет вынуждена принять ответные меры, если Сеул присоединится к инициативе PURL по поставкам оружия Киеву. Захарова заявила: «Мы будем вынуждены принять меры, в том числе асимметричного характера, в ответ на возможное участие Республики Корея в инициативе PURL».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее южнокорейский МИД подтвердил смерть на Украине одного наемника из Республики Корея. Причем, до этого президент Южной Кореи Ли Чже Мен назвал Владимира Зеленского «начинающим политиком» и выступил за прекращение конфронтации Сеула с Москвой.

    В то же время, сообщалось, что Сеул планирует вложить 25 млрд долларов в приобретение вооружения из США к 2030 году, включая контракт на 20 самолетов F-35A для ВВС страны.

    Комментарии (3)
    21 февраля 2026, 11:34 • Новости дня
    Три человека погибли в результате поджога дома в Красноярском крае

    Поджог дома жительницей Красноярского края привел к гибели трех человек

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В селе Тубинск Красноярского края после ссоры из-за распития алкоголя женщина, облив дом горючей жидкостью и подожгла его, что привело к гибели трёх мужчин, сообщили в региональном управлении СК России.

    В Красноярском крае задержана 42-летняя жительница села Тубинск, подозреваемая в поджоге дома, в результате которого погибли трое мужчин, сообщает ГСУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии. Трагедия произошла вечером 20 февраля на улице Гагарина, где в доме собрались семь мужчин для употребления алкоголя.

    По версии следствия, супруга одного из участников застолья пришла в дом и устроила скандал из-за чрезмерного употребления спиртного. Во время конфликта женщина облила помещение легковоспламеняющейся жидкостью и подожгла его. Четверо мужчин смогли спастись, однако трое, находившиеся в состоянии сильного опьянения, не смогли покинуть горящий дом и погибли.

    В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по признакам убийства трех лиц, совершенного с особой жестокостью и общеопасным способом. Сейчас женщина задержана, следователи решают вопрос об избрании меры пресечения. Ведутся следственные действия, направленные на сбор доказательств по делу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в городе Минусинске Красноярского края на пожаре погибли четыре человека. До этого в Новосибирске при поджоге дома постройки 1941 года также погибли четыре человека. А вот в Хакасии при пожаре в приюте для животных удалось спасти 150 кошек и 15 собак.


    Комментарии (2)
    22 февраля 2026, 06:06 • Новости дня
    Путешественник из Австрии рассказал об особенностях дружелюбия русских

    Tекст: Катерина Туманова

    Путешественник из Австрии Герфрид Свобода, который путешествует на переоборудованном армейском вездеходе, был в России четыре раза и заметил, что дружелюбие у русских имеет свои черты.

    «Когда русским что-то нужно от тебя, тогда они сразу дружелюбные. Например, если им интересна машина, тогда всё идёт очень легко, разговор начинается сам собой. А вот если что-то нужно тебе от русских, то поначалу они иногда немного сдержанные, прохладные. Но когда они замечают, что ты тоже дружелюбен, то становятся всё дружелюбнее и дружелюбнее», – сказал Свобода РИА «Новости».

    Путешественник рассказал, что после того, как россиянин начинает доверять, круг общения расширяется.

    «Когда русский «оттаивает», то узнаешь уже не одного русского, а десятерых, потому что он сразу приглашает с собой к своим друзьям», – отметил австриец.

    За восемь лет Свобода проехал около 100 тыс. км, побывав в Европе, Центральной Азии и Южной Америке.

    Напомним, ранее австриец Свобода рассказал о самом сильном морозе в зимней Сибири.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, бывшая помощница Байдена восхитилась Москвой и россиянами. Отец Маска назвал россиянок самыми красивыми женщинами мира. Депутат японского парламента Мунэо Судзуки понял в Москве, в чем сила России.


    Комментарии (0)
    21 февраля 2026, 14:22 • Новости дня
    Эксперт: Зеленский демонстрирует недоверие Трампу и рассчитывает на его поражение

    Политолог Дудчак: Спонсоры киевского режима заставляют Зеленского перечить Трампу

    Эксперт: Зеленский демонстрирует недоверие Трампу и рассчитывает на его поражение
    @ IMAGO/www.imago-images.de/Global Look Press

    Tекст: Андрей Резчиков

    Владимир Зеленский затягивает конфликт, поскольку находится под влиянием европейских сил, заинтересованных в продолжении боевых действий, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Дудчак. Поэтому глава киевского режима делает ставку на будущее поражение Трампа и подчеркнуто демонстрирует недоверие инициативам президента США. О том, что Зеленский поручил разработать план ведения боевых действий еще на три года, ранее сообщил журналист Wall Street Journal Боян Панчевский.

    «По действиям Зеленского заметно, что продолжение боевых действий – это идеальный вариант для него. Поэтому он пытается увильнуть от настойчивых требований президента США Дональда Трампа заключить мир», – считает Александр Дудчак, ведущий научный сотрудник Института стран СНГ. По словам эксперта, после трехсторонних переговорах в Женеве на этой неделе Зеленский «вновь озвучивал противоречивые идеи».

    «Понятно, что у Зеленского нет желания и планов завершать военную кампанию, чтобы сохранить жизни своих соотечественников. Он позволяет себе совершенно хамские выходки, потому что за ним стоят в Европе достаточно влиятельные силы, которые требуют продолжения кровавого банкета, – подчеркнул политолог. – Судя по всему, европейцы нашли деньги на ближайшие пару лет. Оружие продолжает поступать на Украину, и американское в том числе, поэтому киевский режим существует».

    Таким образом, полагает эксперт, поведение Зеленского, в том числе его недавнее требование гарантий  безопасности Украины от Конгресса США – это демонстрация недоверия Трампу и ставка на его поражение. «Зеленский опасается Трампа и не хочет перечить во всем, но он показывает, что на развитие событий на Украине влияют и другие силы. И эти силы готовы спонсировать киевский режим далее», – пояснил спикер.

    Однако такая игра со стороны Зеленского опасна для самого Киева, отмечает Дудчак. Если Трамп действительно хочет закончить украинский конфликт, как он не раз заявлял, то планы Зеленского «продержаться три года» могут привести к тому, что президент США решит форсировать сокращение помощи и заставит Киев сесть за стол переговоров на условиях Вашингтона прямо сейчас.

    Трамп хочет остановить боевые действия, но на своих условиях. Но в этом для него тоже есть проблема – такие действия могут расценить как его прямую помощь Армии России. «Если он, например, отключит ВСУ спутниковую связь, то российская армия объективно сможет действовать более эффективно», – поясняет эксперт.

    На этой неделе журналист Wall Street Journal Боян Панчевский сообщил со ссылкой на свои источники, что Владимир Зеленский счел мирные переговоры провальными и приказал своим советникам разработать план ведения боевых действий еще на три года. Панчевский рассказал об этом в ходе подкаста немецкого журналиста Пауля Ронцхаймера. Советник Зеленского Дмитрий Литвин назвал информацию Панчевского «фейком».

    Журнал The Economist писал на этой неделе о том, что украинская делегация на переговорах в Женеве разделилась на две коалиции с разными взглядами на заключение мирного соглашения. Одно крыло настаивает на быстром соглашении с Россией, а второе гораздо менее склонно к миру, так как находится под влиянием бывшего экс-главы офиса Андрея Ермака.

    В конце прошлого года Зеленский в интервью телеканалу Fox News после встречи с Трампом заявлял о том, что для обеспечения гарантий безопасности Украины недостаточно только решений американского лидера. Он потребовал их ратификации Конгрессом США.

    Комментарии (0)
    21 февраля 2026, 11:00 • Новости дня
    На Байкале из провалившейся под лед машины спасли женщину с ребенком

    Полиция и МЧС спасли женщину с ребенком из провалившегося внедорожника на Байкале

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Женщина и ее подросток на Байкале не смогли покинуть застрявший в ледяной воде внедорожник без помощи спасателей и полицейских, сообщили в МВД России.

    Полиция совместно с сотрудниками МЧС спасли женщину и ребенка из внедорожника, который наполовину провалился под лед на озере Байкал. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. По ее словам, происшествие произошло в районе бухты Улан-Хада, примерно в 5 км от берега Куркутского залива.

    Женщина находилась за рулем автомобиля, на пассажирском сиденье находился ее ребенок подросткового возраста. Самостоятельно выбраться из машины они не могли, и их эвакуировали на борт судна на воздушной подушке. Волк подчеркнула: «Мои коллеги совместно со спасателями в Иркутской области предотвратили возможную трагедию в акватории озера Байкал».

    Операция прошла оперативно: автомобиль при помощи буксировочного троса вытянули на лед, затем транспортировали на берег.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне в Ольхонском районе Иркутской области нашли тела семи погибших после того, как туристический УАЗ провалился под лед Байкала. Пропавшие туристы приехали из Китая благодаря безвизовому режиму с Россией. Среди погибших оказалась семья из Китая из трех человек, включая ребенка.


    Комментарии (2)
    21 февраля 2026, 12:54 • Новости дня
    В Турции позицию ЕС назвали инфантильной и русофобской

    Турецкий политолог Озхан назвал позицию ЕС инфантильной и русофобской

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Турецкий политолог Таха Озхан заявил о фанатизме и антироссийских настроениях в политике Евросоюза, подчеркнув невозможность участия Турции в такой линии.

    Политика Европейского союза инфантильна и основывается на русофобии, заявил директор по исследованиям Института Анкары Таха Озхан в интервью интернет-изданию Лента.ру. По его словам, в позиции ЕС присутствует элемент фанатизма и она во многом продиктована реальной русофобией.

    Эксперт подчеркнул, что обращение к Турции как к посреднику по урегулированию на Украине является разумным решением, поскольку действия ЕС и администрации бывшего президента США Джо Байдена привели к разрыву дипломатических каналов между Западом и Россией.

    Озхан отметил: «Обратите внимание на действия стран Европейского союза, когда речь идет о конфликтах с участием других государств, например, Израиля, и сравните это с тем, как они ведут себя по отношению к России. Подобное сопоставление – простая лакмусовая бумажка, позволяющая понять настрой европейской бюрократии».

    По мнению политолога, Турция не может присоединиться к такой политике, поскольку у страны сохраняются многовековые связи с государствами региона, особенно с Россией.

    Ранее западные СМИ сообщали, что Евросоюз намерен восстановить тесные отношения с Турцией на фоне переговоров по урегулированию конфликта на Украине. А турецкий политолог Айтекин Думрул заявил, что планы Евросоюза по возможному вводу войск на Украину могут привести к затягиванию конфликта и росту риска эскалации в отношениях с Россией.

    В свою очередь, глава МИД Турции Хакан Фидан отметил, что Россия имеет множество причин никому не доверять на фоне конфликта на Украине и позиции ЕС.

    Комментарии (0)
    21 февраля 2026, 14:30 • Новости дня
    Татарстан отразил массированную атаку дронов ВСУ

    В Татарстане отражена массированная атака украинских БПЛА

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Власти Татарстана объявили об успешном отражении масштабной атаки беспилотников, после которой в Казани были отменены все массовые мероприятия для безопасности жителей.

    Массированная атака вражеских беспилотников на Татарстан была полностью отражена. В пресс-службе главы региона сообщили, что происшествие не привело к жертвам и разрушениям. В целях обеспечения безопасности в Казани сегодня отменены все запланированные уличные мероприятия с массовым скоплением людей.

    «Сегодня, 21 февраля, на Республику Татарстан была предпринята массированная атака вражескими БПЛА и иными средствами. В результате слаженной работы всех служб удалось отразить атаку. Производственные процессы не остановлены, жертв и разрушений нет», – подчеркнули в пресс-службе.

    Администрация Альметьевска также уведомила об отражении атаки беспилотников на производственные объекты в городе. Там подтвердили, что никто не пострадал, а предприятия продолжают работать в обычном режиме.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Татарстана объявили об опасности атаки БПЛА в Казани, Альметьевске, Елабуге и Нижнекамске. Власти Казани отменили масленичные гуляния из-за угрозы атаки БПЛА, при этом городская администрация подчеркнула, что дополнительные занятия, кружки и мастер-классы по субботам будут работать в обычном режиме.

    Комментарии (0)
    Главное
    Орбан вслед за Словакией пригрозил прекратить поставки электроэнергии на Украину
    Трамп заявил о повышении введенных ранее пошлин до 15% на импорт
    Генерал Кувшинов признал вину в мошенничестве при закупках медоборудования
    ISU объявил об отстранении российских фигуристов от ЧМ в Чехии
    Напавший с ножом на губернатора Мурманской области Быданов погиб на СВО
    Индия изменила правила выбора страховой компании для туристов из России
    Финский залив полностью замерз впервые за 15 лет