    22 февраля 2026, 03:45 • Новости дня

    Макрон написал Трампу письмо с просьбой снять санкции с французов

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент Франции Эммануэль Макрон направил письмо американскому коллеге Дональду Трампу с просьбой отменить санкции США против двух французских граждан, связанных с Евросоюзом (ЕС) и Международным уголовным судом (МУС).

    Макрон обратился к Трампу с просьбой снять санкции США с бывшего еврокомиссара по внутреннему рынку Тьерри Бретона и судьи Международного уголовного суда Николя Гийу, сообщают «Вести» со ссылкой на швейцарскую La Tribune Dimanche.

    «Я прошу вас пересмотреть решения вашей администрации и снять санкции, несправедливо введенные против Николя Гийу и Тьерри Бретона», – приводит издание выдержку из письма Макрона.

    Французский лидер также подверг критике решение США, заявив, что такие меры подрывают принцип независимости правосудия и мандат Международного уголовного суда.

    Бретон попал под санкции Вашингтона из-за обвинений в попытках цензурировать американских граждан с помощью «закона ЕС о цифровых услугах», который усилил контроль над интернет-платформами.

    Санкции против Гийу были введены после выдачи Международным уголовным судом ордеров на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны Йоава Галанта.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Трамп запретил въезд в США бывшему комиссару ЕС за цензуру. Макрон обвинил США в запугивании Европы. Политолог Ткаченко объяснил слова Трампа о ненужности Макрона.

    19 февраля 2026, 14:50 • Новости дня
    Эксперт: Корабли России и Китая мешают США начать удары по Ирану

    Военный эксперт Лямин: Присутствие кораблей России и Китая осложняет планы США против Ирана

    Эксперт: Корабли России и Китая мешают США начать удары по Ирану
    @ Matrix Images/Nic Bothma/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Учения «Морской пояс безопасности – 2026» «мешают» США начать военную операцию против Ирана по ряду причин. Ключевая состоит в потенциальном риске случайного удара по военному кораблю России или Китая, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Лямин. Ранее западная пресса сочла, что российские и китайские военные корабли осложнили планы Вашингтона по Ближнему Востоку.

    «Совместные учения России, Китая и Ирана проходят в последние годы регулярно. Но на фоне угроз Вашингтона перейти к жестким мерам против Исламской республики маневры стали своеобразным политическим жестом поддержки Москвой и Пекином своего союзника», – отметил военный эксперт Юрий Лямин.

    По его словам, присутствие российских и китайских морских подразделений в регионе действительно осложняет возможную операцию США и Израиля по ряду причин. «Во-первых, возникает риск случайного удара по военному кораблю России или Китая. Во-вторых, Москва и Пекин могут собрать информацию о действиях американской авианосной ударной группы, а также предупредить иранцев о начале атаки, что позволит Тегерану более качественно ее отразить», – рассуждает собеседник.

    Впрочем, как оговорился эксперт, обмен разведданными возможен и вне рамок учений. «Отсюда третья причина «осложнения» планов Пентагона: если передавать информацию в оперативном режиме, она может использоваться в качестве целеуказания для, допустим, иранских противокорабельных ракет. Но это требует высокого уровня взаимодействия и политического решения», – добавил Лямин.

    На этом фоне он упомянул работу самолетов НАТО в Черном море: они не участвуют в боевых действиях, но ведут постоянную разведку в пользу Украины. Как бы то ни было, по оценкам аналитика, вероятность начала военной кампании США при возможном участии Израиля крайне высока. Окончательное решение американские власти будут принимать, отталкиваясь от того, удастся ли им решить задачи в сжатые сроки, считает эксперт.

    «Дело в том, что Трамп не хочет подходить к промежуточным выборам в Конгресс в состоянии конфликта на Ближнем Востоке. Поэтому ему нужна быстрая победоносная операция. Если Штаты перейдут к действиям, то Тегерану было бы выгоднее втянуть американцев в полноценную войну. Таким образом Исламская республика сможет добиться удовлетворительного для себя соглашения с Вашингтоном по целому комплексу вопросов – от ядерной программы до выстраивания ирано-американских отношений», – заключил Лямин.

    Напомним, в то время как США перебрасывают силы на Ближний Восток, Россия, Иран и Китай проводят учения «Морской пояс безопасности – 2026» в Ормузском проливе. Помощник российского президента и председатель Морской коллегии Николай Патрушев в интервью изданию «Аргументы и факты» назвал маневры «актуальными». «Задействуем потенциал БРИКС, которому пора придать полноценное стратегическое морское измерение», – сказал он.

    Представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что совместные военно-морские учения были запланированы заранее и не связаны с недавней эскалацией ситуации на Ближнем Востоке. Он добавил, что Москва призывает все стороны, включая Тегеран, проявлять сдержанность и использовать политико-дипломатические методы урегулирования.

    Тем временем западная пресса считает, что маневры осложняют планы США в регионе. Как отмечает The War Zone, присутствие российских и китайских военных кораблей в этих водах на фоне возможной американской операции против Исламской республики может иметь военные и политические последствия.

    «Я не считаю, что это существенно увеличит вероятность конфликта с Россией и Китаем, но, вероятно, создаст дополнительные факторы, которые следует учитывать при планировании любых ударов по Ирану», – заявил TWZ Том Шугарт, старший научный сотрудник «Центра новой американской безопасности» (CNAS) и отставной офицер подводного флота ВМС США.

    Ранее израильский портал Ynet сообщил, что армия обороны Израиля, а также спасательные службы и командование тыла находятся в состоянии повышенной боевой готовности. Израильские власти провели консультации по этому вопросу, в которых участвовал в том числе премьер Биньямин Нетаньяху. Они исходят из того, что Тегеран запустит ракеты по израильской территории, даже если еврейское государство не будет участвовать в американских ударах.

    Между тем, высокопоставленные чиновники по национальной безопасности доложили главе Белого дома Дональду Трампу, что военные готовы к потенциальным ударам по Ирану уже в субботу, сообщает CBS News со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждений. Пентагон перебрасывает на Ближний Восток и в Южную Европу крупнейшие авиационные силы со времен вторжения в Ирак в 2003 году.

    Ударная группа авианосца USS Abraham Lincoln уже пересекла зону ответственности Центрального командования вооруженных сил США (CENTCOM), в которую входит Иран. В регион доставлены эскадрильи истребителей F/A-18E/F Super Hornet, EA-18G Growler, F-35C и вертолетов MH-60R/S. Там же находятся несколько эсминцев класса Arleigh Burke с управляемыми ракетами на борту.

    Ожидается, что авианосец USS Gerald R. Ford и сопровождающие его корабли также направятся из Карибского моря на Ближний Восток. Кроме того, онлайн-системы отслеживания полетов показывают, что истребители F-22 Raptor, F-16 Fighting Falcon, самолеты-разведчики E-3 Sentry и разведывательный самолет U-2 Dragon Lady либо находятся в пути через Атлантику, либо недавно прибыли в Испанию и на Азорские острова, расположенные в Атлантическом океане.

    Отметим, во вторник в Женеве прошел очередной раунд непрямых переговоров американской и иранской делегаций по ядерной программе. Вице-президент США Джэй Ди Вэнс заявил: «В некотором смысле переговоры с прошли хорошо, но Тегеран пока не готов признать некоторые из «красных линий» Трампа».

    20 февраля 2026, 09:45 • Новости дня
    Макрон и Мелони поругались из-за «раны для всей Европы»
    Макрон и Мелони поругались из-за «раны для всей Европы»
    @ Cecilia Fabiano/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Конфликт между Джорджей Мелони и Эммануэлем Макроном обострился после убийства 23-летнего правого активиста в Лионе и заявления Мелони о «ране для Европы», пишет Politico.

    Окружение Джорджи Мелони с «изумлением» восприняло слова Эммануэля Макрона, заявив, что ее реакция на убийство была лишь выражением солидарности с французами, сообщает Politico.

    Итальянская сторона настаивает, что заявление премьера о том, что смерть 23-летнего Квентина Деранке стала «раной для всей Европы», не было вмешательством во внутренние дела Франции.

    Макрон, находясь с визитом в Индии, обвинил Мелони в недопустимом вмешательстве и заметил, что националисты, которые не хотят, чтобы им мешали дома, первыми комментируют происходящее за рубежом. Он также заявил, что политические силы по краям спектра должны «навести порядок у себя», и подчеркнул, что во Франции нет места движениям, которые принимают или оправдывают насилие.

    Напомним, 23-летний Квентин Деранке погиб от ударов по голове во время потасовки у университета в Лионе, где проходила конференция с участием евродепутата от «Непокоренной Франции» Римы Хассан. Прокурор Лиона сообщил о возбуждении формального расследования в отношении семи человек, включая помощника депутата этой партии: трое из них признались в связях с ультралевыми группами, некоторые подтвердили участие в драке, но все отрицают умысел на убийство.

    Мэр Лиона Грегори Дусе призвал власти запретить запланированный на субботу марш в память о погибшем активисте.

    Газета отмечает, что на фоне затянувшегося спора по вопросам миграции и абортов Макрон и Мелони намерены встретиться в апреле на франко-итальянском саммите в Тулузе, что рассматривается как шанс для разрядки отношений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее премьер-министр Италии Джорджа Мелони демонстративно закатила глаза в ответ на реплику Эммануэля Макрона на саммите G7.

    Глава итальянского правительства также выражала недовольство решением французского суда о запрете Марин Ле Пен участвовать в выборах.

    Официальный Париж резко осудил предложение итальянской стороны отправить французского лидера на Украину в каске.

    20 февраля 2026, 19:59 • Видео
    «Еще три года». Зеленский все решил

    Владимир Зеленский заявил приближенным, что переговоры с Россией провалились, и дал задания подготовить план ведения войны еще на три года. Об этом сообщают американские СМИ, но в ЕС решение Киева подтверждают. Теперь все зависит от президента США Дональда Трампа.

    19 февраля 2026, 11:55 • Новости дня
    Бельгия призвала Мерца закрыть рот и молчать о ядерном сдерживании

    Tекст: Дарья Григоренко

    Министр обороны Бельгии Тео Франкен осудил публичные высказывания европейских лидеров о ядерном сдерживании, подчеркнув, что подобные обсуждения сейчас особенно неуместны.

    Франкен резко высказался в адрес европейских лидеров, комментируя их заявления о ядерном сдерживании. Франкен, обращаясь к канцлеру Германии Фридриху Мерцу, сообщил: «Что касается ядерного сдерживания, я действительно не понимаю, почему европейские лидеры так разговорчивы. Это неразумно. Пожалуйста, держите рот на замке», передает Politico.

    Спор разгорелся после интервью Мерца, где он отверг идею разработки собственных ядерных сил в Германии, но допустил, что немецкие истребители могли бы нести французское и британское ядерное оружие. Германия и Бельгия участвуют в программе совместного использования американских ядерных боеголовок, их ВВС обучены транспортировать эти заряды.

    Дискуссия об общеевропейском ядерном щите усилилась в преддверии ожидаемой 2 марта речи президента Франции Эммануэля Макрона, который намерен раскрыть роль французских атомных вооружений в обеспечении безопасности Европы.

    Франкен также прокомментировал негативную оценку Мерцем будущего проекта истребителя шестого поколения FCAS, который разрабатывают Германия, Франция и Испания. По словам бельгийского министра, Мерц фактически подписал приговор программе, и Бельгия как наблюдатель пересмотрит свою позицию относительно участия в ней.

    Ранее глава евродипломатии Кая Каллас подчеркнула необходимость начать диалог о собственном ядерном сдерживании Европы и указала на риски распространения оружия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Мерц заявил, что Германия ведет переговоры с европейскими странами по вопросу совместного ядерного сдерживания. Заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями Томас Динанно объявил о намерении поддерживать современный арсенал ядерного сдерживания.

    Срок действия ключевого договора о ядерном сдерживании истек, что может привести к неконтролируемому увеличению числа боезарядов ведущими мировыми державами.

    Франция возглавила февральский «Рейтинг недружественных правительств», составленном газетой ВЗГЛЯД. Германия, лидировавшая два месяца подряд, опустилась на второе место.

    20 февраля 2026, 18:55 • Новости дня
    Верховный суд США признал незаконными пошлины Трампа против других стран

    Верховный суд США признал введение пошлин Трампа превышением полномочий

    Верховный суд США признал незаконными пошлины Трампа против других стран
    @ CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Верховный суд США постановил, что администрация президента Дональда Трампа превысила полномочия при введении импортных пошлин по закону о чрезвычайном положении.

    Верховный суд США признал, что администрация Дональда Трампа превысила свои полномочия при введении импортных пошлин против других стран по закону о чрезвычайном положении, передает ТАСС. Решение было поддержано шестью судьями, трое высказались против.

    Суд подтвердил вердикт нижестоящей инстанции, который ранее уже признал действия администрации Трампа незаконными. Импортные пошлины были введены под предлогом необходимости реагирования на чрезвычайную ситуацию, однако судьи сочли эти меры превышением полномочий исполнительной власти.

    Ранее суд по международной торговле США признал, что Дональд Трамп превысил полномочия при введении высоких тарифов, поэтому их большая часть должна быть отменена в течение десяти дней.

    Судья Федерального окружного суда Северного округа Калифорнии ранее отклонил иск губернатора Гэвина Ньюсома о блокировке этих пошлин.

    19 февраля 2026, 06:23 • Новости дня
    Белый дом ответил на упреки Зеленского в адрес Трампа

    Представитель Белого дома Левитт ответила Зеленскому на упреки в адрес Трампа

    Белый дом ответил на упреки Зеленского в адрес Трампа
    @ CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Официальный представитель Белого дома Каролин Левитт прокомментировала недовольство Владимира Зеленского, который заявил, что президент США Дональд Трамп ведет себя нечестно и призывает к уступкам для урегулирования на Украине только Киев.

    «Я думаю, что президент ответил бы словами о том, что он не считает честным, что тысячи украинцев теряют свои жизни, и россияне тоже», – приводит слова Левитт РИА «Новости».

    Левитт подчеркнула, что Трамп остается привержен идее мирного урегулирования ситуации. Она также сообщила, что в ходе очередного раунда трехсторонних переговоров между США, Россией и Украиной стороны достигли «значимого прогресса» и договорились проинформировать своих лидеров о результатах встречи. Стороны продолжат работу над мирным соглашением, сказала она.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Женеве прошли трехсторонние переговорыпо урегулированию ситуации на Украине с участием делегаций России, США и Украины. Зеленский в телефонном интервью несколько раз отметил, что Трамп пытается давить на Украину, видимо, считая, что небольшая страна скорее согласится с неудобными условиями мира.

    19 февраля 2026, 19:18 • Новости дня
    Трамп заявил о прекрасных отношениях с Путиным
    Трамп заявил о прекрасных отношениях с Путиным
    @ Julia Demaree Nikhinson/AP/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп заявил об очень хороших отношениях с президентом России Владимиром Путиным.

    Такое заявление американский лидер сделал на первом заседании «Совета мира», который был создан по инициативе Вашингтона, передает ТАСС.

    Трамп отметил, что недооценил сложность урегулирования кризиса на Украине, хотя рассчитывал на свои личные контакты с Путиным. «Я думал, что это будет легко, потому что у меня очень хорошие отношения с президентом Путиным», – признался Трамп.

    Американский президент также высоко оценил работу своего спецпосланника Стивена Уиткоффа по вопросам Украины. Он рассказал, что его первая встреча с Путиным длилась около четырех часов, что, по словам Трампа, свидетельствует о таланте Уиткоффа и его способности находить общий язык.

    Трамп добавил, что на протяжении встречи неоднократно интересовался у своих помощников, как проходит переговоры, и выражал желание скорее положить конец конфликту.

    Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Путин и Трамп поддерживают отличные отношения.

    21 февраля 2026, 06:55 • Новости дня
    Axios узнал о рассмотрении в Белом доме ликвидации Али Хаменеи и его сына в Иране

    Axios узнал о рассмотрении в Белом доме ликвидации Али Хаменеи и его сына

    Tекст: Катерина Туманова

    Администрация американского президента Дональда Трампа готова рассмотреть предложение, которое позволит Ирану «символически» обогащать ядерное топливо, если это не создаст возможности для создания бомбы, а так же вариант с устранением верховного лидера страны и его сына, пишет Axios.

    «Это говорит о том, что между «красными линиями», установленными США и Ираном может появиться возможность заключения сделки по ограничению ядерного потенциала Ирана и предотвращению войны. Но в то же время Трампу были представлены военные варианты, предполагающие прямое нанесение ударов по верховному лидеру», – выяснил портал Axios.

    Американские чиновники заявляют, что планка для предстоящего ядерного предложения Ирана очень высока, поскольку план должен убедить скептиков внутри администрации Трампа и в регионе.

    «Президент Трамп будет готов принять содержательную сделку, которую сможет политически продвигать внутри страны. Если иранцы хотят предотвратить удар, они должны сделать нам предложение, от которого мы не сможем отказаться. Иранцы постоянно упускают эту возможность. Если они будут играть в игры, терпения не хватит», – заявил порталу высокопоставленный американский чиновник.

    Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи в пятницу сообщил, что иранское предложение будет окончательно доработано в течение следующих двух-трех дней, хотя американские и израильские официальные лица сообщили Axios, что Трамп может нанести удар уже в эти выходные.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Аракчи сообщил, что США не ставили перед Тегераном условия полного отказа от обогащения урана. При этом Германия призвала немцев срочно покинуть Иран. В Белом доме отметили, что вероятность прямых ударов в ближайшие недели составляет 90%. На этом фоне Россия, Иран и Китай начали в Ормузском проливе учения «Морской пояс безопасности – 2026».

    19 февраля 2026, 10:07 • Новости дня
    Трамп призвал Стармера не отдавать остров Диего-Гарсия Маврикию

    Трамп заявил о недопустимости передачи острова Диего-Гарсия Маврикию

    Трамп призвал Стармера не отдавать остров Диего-Гарсия Маврикию
    @ Pool/i-Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп выступил против передачи острова Диего-Гарсия Маврикию, назвав шаг ошибкой и угрозой стратегическим интересам Британии, сообщает Sky News.

    Дональд Трамп резко осудил решение Британии о передаче архипелага Чагос Маврикию, о чем он написал на своей платформе Truth Social, передает Sky News.

    Президент США особо подчеркнул, что Диего-Гарсия необходимо сохранить под британским контролем, поскольку на острове размещена совместная военная база Великобритании и США.

    «Нельзя терять контроль над Диего-Гарсия ради сомнительного столетнего лизинга. Эта земля не должна быть отдана Великобританией, и если это произойдет, это станет пятном для нашего великого союзника», – заявил Трамп.

    Глава британского МИДа в ответ отметил, что соглашение по Чагосу – единственный способ гарантировать долгосрочную работу военной базы, важной для безопасности союзников.

    Позиция Трампа по сделке менялась несколько раз: ранее он называл ее ошибкой, затем поддержал после разговора с Киром Стармером, а теперь вновь выступил против. Белый дом подтвердил, что этот пост отражает текущую политику администрации Трампа.

    В британском парламенте вокруг сделки разгорелись споры. Лидер консерваторов Кеми Баденох поддержала слова Трампа, призвав отменить соглашение.

    Законопроект о передаче островов Маврикию пока отложен в Палате лордов.

    Ранее Кир Стармер заявил, что не видит попытки унизить Лондон в словах Дональда Трампа о передаче острова Диего-Гарсия Маврикию.

    Трамп назвал передачу Маврикию архипелага Чагос актом «огромной глупости» и «абсолютной слабости», подчеркнув угрозу для военной базы США на острове Диего-Гарсия.

    Высокий суд Англии и Уэльса в 2025 году запретил Британии завершать переговоры о передаче архипелага Маврикию, указав на необходимость учитывать права коренных жителей.

    Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что Британия продолжает контролировать архипелаг Чагос и Мальвинские острова, нарушая резолюции ООН.

    20 февраля 2026, 16:35 • Новости дня
    Швейцарская газета изобразила лидеров Европы гномами на фоне Путина и Трампа

    Швейцарская газета NZZ изобразила лидеров Европы гномами на фоне Путина и Трампа

    Швейцарская газета изобразила лидеров Европы гномами на фоне Путина и Трампа
    @ Joint Base Elmendorf-Richardson/AP/TASS

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В свежем номере швейцарского издания NZZ появилась иллюстрация с президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом в окружении европейских лидеров в виде гномов-карликов.

    Швейцарская газета Neue Zurcher Zeitung (NZZ) опубликовала статью с иллюстрацией, на которой президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп изображены в окружении уменьшенных европейских лидеров. Материал опубликован под заголовком «Почему Европа не повзрослеет», сообщает РИА «Новости».

    На иллюстрации рядом с Путиным и Трампом изображены уменьшенные президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Италии Джорджа Мелони и глава правительства Британии Кир Стармер. Европейские лидеры представлены в виде гномов с красными колпаками, что, по мнению авторов, символизирует их слабое политическое влияние на фоне лидеров России и США.

    В публикации также подчеркивается разобщенность Европы по ключевым вопросам. «Даже в судьбоносном вопросе помощи Украине Европа разделена. Север платит, а юг наблюдает. Вместо единства царит эгоизм», – подчеркивает издание.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Дональд Трамп заявил, что у него очень хорошие отношения с Владимиром Путиным. Трамп также назвал Путина сильным лидером, с которым нельзя играть.

    До этого глава МИД Сергей Лавров также заявил, что Путин и Трамп поддерживают отличные отношения.


    19 февраля 2026, 23:43 • Новости дня
    Трамп дал Ирану 15 дней на сделку с США

    Трамп заявил о намерении дать Ирану на сделку «10-15 дней максимум»

    Tекст: Антон Антонов

    У Тегерана есть не более 15 дней для достижения соглашения с Вашингтоном, заявил глава американского государства Дональд Трамп.

    Трамп заявил, что сделки с Ираном состоится «так или иначе». «Я бы сказал, что этого времени должно быть достаточно, 10-15 дней максимум», – приводит слова Трампа РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, источники CBS News сообщили, что американские военные готовы нанести удары по Ирану уже 21 февраля. В Белом доме отметили, что вероятность прямых ударов в ближайшие недели составляет 90%. На этом фоне Россия, Иран и Китай проводят в Ормузском проливе учения «Морской пояс безопасности – 2026».

    20 февраля 2026, 22:15 • Новости дня
    Иванка Трамп поздравила мир с Китайским Новым годом в погребальном наряде
    Иванка Трамп поздравила мир с Китайским Новым годом в погребальном наряде
    @ L.Urman/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Иванку Трамп раскритиковали в Сети за «культурно неуместный и невежественный» наряд, выбранный для поздравлений и празднования Китайского Нового года, который она она продемонстрировала в соцсети.

    После публикации фотографий в Instagram (признана экстремистской и запрещена на территории России) Иванка Трамп подверглась критике, поскольку некоторые сочли ее наряд «культурно неуместным и невежественным», сообщил портал AOL (ранее известный как America Online).

    Оказалось, что 44-летняя дочь Дональда Трампа поделилась с подписчиками фотографиями в кремовом костюме, дополненном бриллиантовыми серьгами. В этом образе она поздравила всех с Новым годом по лунному календарю.

    Хотя в публикации ничего не выглядит предосудительным, одежды из белого цвета на Китайский Новый год обычно не одобряются, поскольку он символизирует траур и является цветом, который люди во Вьетнаме и Китае обычно носят на похоронах.

    Кроме того, цвет обычно ассоциируется с утратой и считается плохим предзнаменованием, тогда как красный символизирует удачу, благословение и процветание.

    «Год Огненного Коня призывает нас к мужеству, энергии, целеустремленности и бесстрашному созиданию. Это год смелых идей, решительных действий и превращения видения в нечто долговечное», – заявила она в поздравлении.

    Иванка уточнила, что «вступает» в новый год с «ясностью и убежденностью» и готова «представить проекты», над которыми работала за кулисами, и которыми «с нетерпением ждет возможности поделиться» с людьми.

    «Вперед, с силой. С благодарностью. С целью. С нетерпением жду того, что ждет нас впереди. Счастливого Китайского Нового года», – заключила она.

    Комментаторы негативно отреагировали на пост Иванки Трамп: один назвал ее наряд «совершенно неуместным», а другой заявил о «культурной невосприимчивости и невежестве».

    Третий добавил: «Они настолько бестактны, что это почти смешно», а четвёртый сказал: «О, пожалуйста, леди. Вы живёте в своём собственном мире».

    Не все комментарии были негативными: один пользователь отметил, что она «такая красивая, элегантная, стильная, умная». Другие назвали её «великолепной», «потрясающей» и сказали, что фотографии «идеальны».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, символом 2026 года станет Огненная Лошадь энергичного красного цвета. Красная плюшевая лошадка с перевернутым ртом из-за производственного брака стала хитом продаж в Китае. Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила традицию жителей КНР поздравлять друг друга изображением картины «Купание красного коня».

    При этом антагонист Гарри Поттера Драко Малфой превратился в символ праздника в Китае: иероглифы его имени означают «лошадь» и «счастье» в год Лошади.

    21 февраля 2026, 19:57 • Новости дня
    Трамп заявил о повышении введенных ранее пошлин до 15% на импорт

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп объявил о повышении глобальных пошлин на импорт товаров с 10% до 15%,

    Президент США Дональд Трамп объявил о повышении глобальных пошлин на импорт товаров с 10% до 15%, передает РИА «Новости».

    Он подчеркнул, что повышение пошлины распространяется на все страны, которые, по его словам, десятилетиями «обдирали» Соединенные Штаты без последствий.

    «Я, как президент США, незамедлительно повышаю глобальную пошлину в размере 10% до полностью допустимого и юридически проверенного уровня в 15%», – заявил Трамп.

    По его словам, данная мера стала ответом на решение суда. Он отметил, что новые пошлины вступают в силу немедленно. Кроме того, Трамп пообещал, что в ближайшие месяцы его администрация определит и введет дополнительные пошлины, которые будут соответствовать юридическим требованиям.

    Ранее Дональд Трамп пообещал ввести 10%-й глобальный тариф на 150 дней.

    Верховный суд США признал незаконными пошлины Трампа против других стран. Индекс S&P 500 упал после решения Верховного суда о пошлинах США.

    19 февраля 2026, 18:59 • Новости дня
    Названы дата и место саммита G20 в Майами

    США назвали точную дату саммита G20 в Майами

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент США Дональд Трамп примет лидеров стран G20 на саммите, который пройдет в середине декабря в Майами, сообщает американский Минфин.

    Саммит «Группы двадцати» (G20) состоится в 2026 году в Майами. Встреча лидеров пройдет 14-15 декабря в клубе Trump National Doral под председательством президента США Дональда Трампа, сообщил ТАСС.

    В Министерстве финансов США отметили: «Год председательства США в G20 завершится саммитом лидеров, который пройдет 14-15 декабря в клубе Trump National Doral в Майами, штат Флорида, под руководством президента Дональда Трампа».

    Подробности о формате и повестке саммита будут объявлены позднее.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Соединенные Штаты начали готовиться к возможному участию президента России Владимира Путина в саммите G20 в Майами в декабре 2026 года.

    Российская шерпа в «Группе двадцати» Светлана Лукаш отметила положительный результат первой встречи представителей G20 под председательством США. Также Москва выразила надежду, что Польша не забудет о главном экономическом предназначении G20 несмотря на приглашение США участвовать в следующем саммите.

    Кроме того, Россия ведет подготовку к совещанию министров иностранных дел G20, которое пройдет в октябре в США в Атланте.


    20 февраля 2026, 22:25 • Новости дня
    CNN сообщил о запасном плане Трампа по отмененным судом пошлинам

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент США Дональд Трамп получил известие о решении Верховного суда, отменяющем его пошлины, через записку во время завтрака в Белом доме с губернаторами и назвал это «позором», сообщили источники CNN.

    По словам информатора, Трамп сказал собравшимся, что у него есть запасной план, а другой источник добавил, что президент США пришел в ярость во время завтрака и начал нападать на суд, в какой-то момент сказав: «эти чертовы суды», передает телеканал CNN.

    Трамп, как сообщили информаторы, прервал завтрак с губернаторами, узнав о решении Верховного суда, сказав гостям, что уходит раньше, чтобы сделать заявление по поводу этого решения.

    В администрации Трампа чиновники готовились к поражению в Верховном суде, заверяя президента, что если суд отменит его пошлины, будут другие способы их введения.

    По словам нескольких источников, президент в последние недели в частном порядке гневно жаловался на то, что Верховный суд слишком долго решает вопрос с тарифами.

    Он также неоднократно высказывал предположения о том, какое решение примет суд, заявив в какой-то момент, что, по его мнению, Верховный суд не вынесет решения против пошлин, учитывая, сколько всего поставлено на карту и имея в виду миллиарды долларов, которые уже были собраны.

    По словам представителя Белого дома, после завтрака Трамп должен был встретиться с генеральным секретарем Вьетнама То Лам. Он планирует проинформировать прессу о решении по пошлинам в пятницу днем.

    При этом CNN напомнил, что суд отклонил лишь один из методов введения таможенных пошлин – использование Закона о международных чрезвычайных экономических полномочиях.

    Существуют и другие положения Закона о торговле 1974 года, Закона о расширении торговли 1962 года и Тарифного закона 1930 года, которые он мог бы попробовать. Некоторые из них он уже использовал в течение своего первого срока.

    Например, статья 122 Закона о торговле 1974 года разрешает введение таможенных пошлин в размере до 15% на срок до 150 дней при определенных обстоятельствах.

    Ещё один вариант — раздел 338 Закона о тарифах 1930 года , широко известный как «закон Смута-Хоули». Он позволяет вводить тарифы до 50% в течение пяти месяцев в отношении страны, которая «дискриминирует» торговлю с США. Министр финансов Скотт Бессент приводил это в качестве возможного запасного варианта.

    Напомним, Верховный суд США признал незаконными пошлины Трампа против других стран.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, судья Федерального окружного суда Северного округа Калифорнии ранее отклонил иск губернатора Гэвина Ньюсома о блокировке этих пошлин. Индекс S&P 500 резко просел после решения Верховного суда о пошлинах США. Исследование JPMorganChase показало, что рост пошлин ударил по среднему бизнесу в США.


    21 февраля 2026, 01:45 • Новости дня
    Трамп пообещал глобальный тариф в 10% взамен отмененных судом пошлин
    Трамп пообещал глобальный тариф в 10% взамен отмененных судом пошлин
    @ Annabelle Gordon - Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, что введет 10%-й глобальный тариф на 150 дней, чтобы заменить некоторые из своих чрезвычайных пошлин, которые были отменены Верховным судом ранее в этот день.

    Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, что он введет 10%-й глобальный тариф на 150 дней, чтобы заменить некоторые из отмененных Верховным судом США пошлин. Глава Белого дома намерен обложить пошлинами весь импорт в США и оставить в силе тарифы, действующие в интересах нацбезопасности страны.

    Трамп сказал, что его распоряжение будет принято в соответствии с разделом 122 Закона о торговле от 1974 года, и пошлины будут превышать тарифы, которые действуют в настоящее время. Новый 10-процентный тариф вступит в силу примерно через три дня, передает Reuters.

    «У нас есть альтернативы, отличные альтернативы. Могло бы быть больше денег. Мы получим больше денег и станем намного сильнее благодаря этому», – сказал Трамп об альтернативных инструментах.

    Напомним, Верховный суд США признал незаконными пошлины Трампа против других стран.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, индекс S&P 500 резко просел после решения Верховного суда о пошлинах США. Исследование JPMorganChase показало, что рост пошлин ударил по среднему бизнесу в США. CNN сообщил о запасном плане Трампа по отмененным судом пошлинам.


