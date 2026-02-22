Терапевт Прокофьев перечислил последствия йододефицита в организме

Tекст: Катерина Туманова

Дефицит йода приводит к снижению выработки гормонов щитовидной железы, что вызывает общую дисфункцию органа, кроме того, йод необходим для нормальной работы нервной системы и поддержания когнитивных функций, заявил врач в эфире радио Sputnik.

«Первые симптомы, которые будут при дефиците йода, это в первую очередь выпадение волос, раздражительность, утомляемость, общая слабость, возможно нарушение менструального цикла», – сообщил он.

Врач объяснил, что при наличии подобных симптомов важно обратиться к специалисту для диагностики, сделать УЗИ щитовидной железы и сдать анализ на гормоны.

Для восполнения йода Прокофьев рекомендует употреблять йодированную соль, а также продукты, богатые йодом, такие как морепродукты и молочные продукты. Он подчеркнул, что прием препаратов йода стоит осуществлять только по назначению врача.

В случае подозрений на дефицит йода необходимо обратиться к эндокринологу или терапевту для постановки точного диагноза и назначения лечения.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, эксперт заявила о серьезном дефиците йода в рационе россиян. Эндокринолог Одерий объяснила причины сильной тяги к шоколаду зимой. Врач на дрейфующей станции назвал способы борьбы с авитаминозом в Арктике.



