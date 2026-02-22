  • Новость часаТрехлетний ребенок ранен после атаки БПЛА ВСУ на авто в Белгородской области
    Тотальная война даст шанс Ирану в битве против США
    Кулеба рассказал о прощании Байдена с Украиной за два дня до начала СВО
    CNN обвинила Китай в проведении секретного испытания ядерного оружия нового поколения
    Федор Конюхов рассказал, как за три месяца собрал 100 кг пластика в Антарктиде
    Орбан сравнил Каллас с Наполеоном и Гитлером
    Хинштейн рассказал о результатах работы саперов КНДР в Курской области
    Глава НАСА объяснил перенос старта миссии «Артемида II» на Луну
    Захарова объяснила режим тишины на переговорах по Украине
    Кабмин предложил обязать детей мигрантов покидать Россию после совершеннолетия
    22 февраля 2026, 01:33 • Новости дня

    Сборная Финляндии разгромила Словакию в матче за бронзу Олимпиады

    Tекст: Катерина Туманова

    Хоккеисты сборной Финляндии одержали уверенную победу над Словакией и стали бронзовыми призерами Олимпийских игр в Италии, завершив матч с разницей в пять шайб.

    Финская сборная по хоккею обыграла команду Словакии в матче за третье место Олимпийских игр. Встреча завершилась со счетом 6:1 в пользу Финляндии, передает РИА «Новости».

    Дубль в составе финнов оформил Эрик Хаула, забросив шайбы на 29-й и 59-й минутах. Также голами отличились Себастьян Ахо, Роопе Хинц, Каапо Какко и Йоэль Армия. Единственную шайбу у словаков забросил Томаш Татар на 40-й минуте.

    При этом в составе Финляндии не сыграл нападающий Микко Рантанен из-за травмы нижней части тела – эту информацию сообщили СМИ. В составе словацкой сборной на турнире выступили три представителя Континентальной хоккейной лиги: защитник Мартин Гернат из ярославского «Локомотива», форвард Адам Ружичка из московского «Спартака» и нападающий Адам Лишка из череповецкой «Северстали».

    Для Финляндии эта бронза стала пятой в истории Олимпиад. Единственный раз команда выигрывала золото на Играх 2022 года в Пекине, когда в финале боролась за победу со сборной России. Лучшее достижение Словакии – бронза Олимпиады в Китае, где команда победила сборную Швеции.

    Финальный матч хоккейного турнира, в котором встретятся сборные Канады и США, пройдет в воскресенье 22 февраля.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, российский ски-альпинист Филиппов завоевал первую медаль на ОИ-2026. Лыжник Коростелев занял пятое место в лыжном марафоне на Олимпиаде. Ягудин назвал справедливой победу Лью на Олимпиаде в Италии.

    20 февраля 2026, 20:17 • Новости дня
    Дмитриев назвал мозг президента Финляндии Стубба «слишком маленьким»
    Дмитриев назвал мозг президента Финляндии Стубба «слишком маленьким»
    @ IMAGO/Antti Aimo-Koivisto/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев саркастически прокомментировал заявление президента Финляндии Александра Стубба о масштабах предполагаемых российско-американских сделок, указав на ошибочность данных.

    Как передает РИА «Новости», глава РФПИ Кирилл Дмитриев отреагировал на публикацию президента Финляндии Александра Стубба в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России), где тот упомянул, что Россия якобы обещает проекты на 12 трлн долларов при ВВП 2,5 трлн долларов.

    Дмитриев в ответ написал: «Мозг разжигателя войны Стубба слишком маленький для таких цифр».

    Дмитриев также опроверг информацию о якобы предложении России США проектов на 12 трлн долларов в обмен на снятие санкций. По его словам, эта информация является фейком – вопрос снятия санкций отвечает интересам самих США, а потенциальный объем совместных проектов может составить 14 трлн долларов.

    Президент Финляндии ранее выступил с критикой, заявив о невозможности реализации таких масштабных соглашений между Россией и США, что вызвало широкий общественный резонанс и обсуждение в соцсетях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Финляндии Александр Стубб заявил, что Россия якобы потерпела стратегическую неудачу в конфликте на Украине. Посол России в Хельсинки Павел Кузнецов отметил, что Финляндия не дает намеков на изменение антироссийского курса.

    20 февраля 2026, 02:46 • Новости дня
    Российская фигуристка Петросян заявила о стыде за выступление на Олимпиаде
    Российская фигуристка Петросян заявила о стыде за выступление на Олимпиаде
    @ Fabrizio Carabelli/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Российская фигуристка Аделия Петросян заявила, что ей стыдно за свое выступление на Олимпиаде в Италии, она заняла шестое место.

    Петросян заняла шестое место в женском одиночном катании, совершив падение во время произвольной программы, передает ТАСС.

    «Что произошло? Сережка зацепилась за платье. Я об этом подумала и все. Казалось бы, должна была отвлечься от некоторых неспокойных мыслей», – объяснила она.

    По словам Петросян, ей «немного стыдно, что так получилось», перед собой, федерацией, тренерами и зрителями, и она понимает, что сама виновата в этой ситуации.

    Фигуристка также отметила, что возвращение на российские соревнования после Олимпиады будет для нее эмоционально сложным. Она подчеркнула, что организация турниров в России ей очень нравится, но психологически ей тяжело возвращаться после неудачного проката. Петросян 18 лет, она трижды выигрывала чемпионат России и финал Гран-при России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российский спортсмен Никита Филиппов стал серебряным призером спринта по ски-альпинизму на дебютных соревнованиях дисциплины на Олимпиаде в Италии.

    20 февраля 2026, 19:59 • Видео
    «Еще три года». Зеленский все решил

    Владимир Зеленский заявил приближенным, что переговоры с Россией провалились, и дал задания подготовить план ведения войны еще на три года. Об этом сообщают американские СМИ, но в ЕС решение Киева подтверждают. Теперь все зависит от президента США Дональда Трампа.

    20 февраля 2026, 09:45 • Новости дня
    Макрон и Мелони поругались из-за «раны для всей Европы»
    Макрон и Мелони поругались из-за «раны для всей Европы»
    @ Cecilia Fabiano/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Конфликт между Джорджей Мелони и Эммануэлем Макроном обострился после убийства 23-летнего правого активиста в Лионе и заявления Мелони о «ране для Европы», пишет Politico.

    Окружение Джорджи Мелони с «изумлением» восприняло слова Эммануэля Макрона, заявив, что ее реакция на убийство была лишь выражением солидарности с французами, сообщает Politico.

    Итальянская сторона настаивает, что заявление премьера о том, что смерть 23-летнего Квентина Деранке стала «раной для всей Европы», не было вмешательством во внутренние дела Франции.

    Макрон, находясь с визитом в Индии, обвинил Мелони в недопустимом вмешательстве и заметил, что националисты, которые не хотят, чтобы им мешали дома, первыми комментируют происходящее за рубежом. Он также заявил, что политические силы по краям спектра должны «навести порядок у себя», и подчеркнул, что во Франции нет места движениям, которые принимают или оправдывают насилие.

    Напомним, 23-летний Квентин Деранке погиб от ударов по голове во время потасовки у университета в Лионе, где проходила конференция с участием евродепутата от «Непокоренной Франции» Римы Хассан. Прокурор Лиона сообщил о возбуждении формального расследования в отношении семи человек, включая помощника депутата этой партии: трое из них признались в связях с ультралевыми группами, некоторые подтвердили участие в драке, но все отрицают умысел на убийство.

    Мэр Лиона Грегори Дусе призвал власти запретить запланированный на субботу марш в память о погибшем активисте.

    Газета отмечает, что на фоне затянувшегося спора по вопросам миграции и абортов Макрон и Мелони намерены встретиться в апреле на франко-итальянском саммите в Тулузе, что рассматривается как шанс для разрядки отношений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее премьер-министр Италии Джорджа Мелони демонстративно закатила глаза в ответ на реплику Эммануэля Макрона на саммите G7.

    Глава итальянского правительства также выражала недовольство решением французского суда о запрете Марин Ле Пен участвовать в выборах.

    Официальный Париж резко осудил предложение итальянской стороны отправить французского лидера на Украину в каске.

    21 февраля 2026, 16:16 • Новости дня
    ISU объявил об отстранении российских фигуристов от ЧМ в Чехии

    Tекст: Вера Басилая

    Чемпионат мира по фигурному катанию 2026 года, который пройдет в Праге с 24 по 29 марта, пройдет без участия спортсменов из России и Белоруссии, заявил Международный союз конькобежцев (ISU).

    В пресс-службе Международного союза конькобежцев (ISU) заявили, что чемпионат мира по фигурному катанию 2026 года, который пройдет в Праге с 24 по 29 марта, пройдет без участия спортсменов из России и Белоруссии. Уточняется, что российским и белорусским фигуристам не будут направлены приглашения на турнир, сообщает «Матч ТВ».

    В ISU разъяснили, что исключение из действующих ограничений было сделано только для квалификационных соревнований и самих зимних Олимпийских игр 2026 года в Милане и Кортине-д’Ампеццо. Это позволило Аделии Петросян и Петру Гуменнику из России, а также Виктории Сафоновой из Белоруссии выступить на Олимпиаде в нейтральном статусе.

    В ISU подчеркнули, что это исключение не отменяет санкций в отношении других международных соревнований, включая чемпионаты мира.

    Ранее российский фигурист Петр Гуменник занял шестое место на Олимпиаде с выдающимся прокатом и пятью квадами.

    Фигуристка Аделия Петросян заняла шестое место в женском одиночном катании, совершив падение во время произвольной программы.

    19 февраля 2026, 17:34 • Новости дня
    Российский ски-альпинист Филиппов завоевал первую медаль на ОИ-2026
    Российский ски-альпинист Филиппов завоевал первую медаль на ОИ-2026
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российский спортсмен Никита Филиппов стал серебряным призером спринта по ски-альпинизму на дебютных соревнованиях дисциплины на Олимпиаде в Италии.

    Российский ски-альпинист Никита Филиппов завоевал первую для российских спортсменов медаль на Олимпиаде-2026 в Италии. Филиппов стал серебряным призером в спринте, уступив лишь испанцу Ориолю Кардоне Коллю. Бронза в этой дисциплине досталась французу Тибо Ансельме, сообщает официальный сайт Олимпиады.

    Соревнования прошли в итальянском Бормио. Стоит отметить, что ски-альпинизм впервые вошел в программу зимних Олимпийских игр.

    Ранее российская фигуристка Петросян заняла пятое место после короткой программы на Олимпийских играх, а вечером в четверг выступит в произвольной. А в четверг во время четвертьфинала хоккейного турнира Олимпиады на матче Канада – Чехия болельщик развернул российский флаг.


    19 февраля 2026, 17:20 • Новости дня
    Порноактриса пообещала лыжнику Коростелеву секс-марафон за олимпийскую медаль
    Порноактриса пообещала лыжнику Коростелеву секс-марафон за олимпийскую медаль
    @ кадр из видео

    Tекст: Ольга Иванова

    Порноактриса Мэри Рок пообещала российскому лыжнику Савелию Коростелеву секс-марафон в случае его победы на Олимпиаде, сообщает Telegram-канал «Mash на спорте».

    Порноактриса Мэри Рок пообещала российскому лыжнику Савелию Коростелеву 16-часовой секс-марафон в случае его победы на Олимпиаде, передает Lenta.ru.

    Рок призналась, что следит за выступлениями Коростелева и переживает за него. Она отметила, что спортсмену совсем немного не хватило до бронзовой медали, но выразила уверенность, что в следующем марафоне он сможет занять призовое место.

    «Обещаю 16-часовой секс-марафон, если он выиграет медаль», – сказала Рок.

    Ранее тренер Егор Сорин заявил, что Коростелев и Непряева неудовлетворительно окончили спринтерские гонки на Олимпиаде, однако это не критичный показатель.


    20 февраля 2026, 16:35 • Новости дня
    Швейцарская газета изобразила лидеров Европы гномами на фоне Путина и Трампа

    Швейцарская газета NZZ изобразила лидеров Европы гномами на фоне Путина и Трампа

    Швейцарская газета изобразила лидеров Европы гномами на фоне Путина и Трампа
    @ Joint Base Elmendorf-Richardson/AP/TASS

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В свежем номере швейцарского издания NZZ появилась иллюстрация с президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом в окружении европейских лидеров в виде гномов-карликов.

    Швейцарская газета Neue Zurcher Zeitung (NZZ) опубликовала статью с иллюстрацией, на которой президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп изображены в окружении уменьшенных европейских лидеров. Материал опубликован под заголовком «Почему Европа не повзрослеет», сообщает РИА «Новости».

    На иллюстрации рядом с Путиным и Трампом изображены уменьшенные президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Италии Джорджа Мелони и глава правительства Британии Кир Стармер. Европейские лидеры представлены в виде гномов с красными колпаками, что, по мнению авторов, символизирует их слабое политическое влияние на фоне лидеров России и США.

    В публикации также подчеркивается разобщенность Европы по ключевым вопросам. «Даже в судьбоносном вопросе помощи Украине Европа разделена. Север платит, а юг наблюдает. Вместо единства царит эгоизм», – подчеркивает издание.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Дональд Трамп заявил, что у него очень хорошие отношения с Владимиром Путиным. Трамп также назвал Путина сильным лидером, с которым нельзя играть.

    До этого глава МИД Сергей Лавров также заявил, что Путин и Трамп поддерживают отличные отношения.


    19 февраля 2026, 18:23 • Новости дня
    Посольство РФ осудило позицию Италии по паралимпийцам России и Белоруссии

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Заявление итальянских министров о недопуске российских и белорусских паралимпийцев вызвало резкую реакцию посольства России.

    Заявление главы МИД Италии и министра спорта страны, в котором они выступили против участия российских и белорусских паралимпийцев в зимних Паралимпийских играх, было названо в посольстве России в Италии оскорбительным и требующим всеобщего осуждения.

    Дипломаты выразили особое возмущение тем, что нападки были направлены на спортсменов с ограниченными возможностями, которые, по их словам, «на протяжении всех последних олимпиад смогли доказать миру свою искреннюю преданность идеалам олимпизма».

    В комментарии посольства особо отмечается, что «грубые и недипломатичные шаги двух итальянских политиков, прикрывающихся авторитетом своего правительства, являются оскорбительными и требуют всеобщего осуждения». Там подчеркнули, что подобные заявления неприемлемы со стороны страны, которой предстоит принимать XXV зимние Олимпийские игры и XIV зимние Паралимпийские игры.

    Дипломаты указали на проявление двойных стандартов и нарушение принципов Олимпийской хартии, а также обвинили итальянские власти в уступчивости требованиям украинского руководства и его сторонников на Апеннинах.

    Ранее министр иностранных дел Италии Антонио Таяни и министр спорта Андреа Абоди заявили о несогласии с решением Международного паралимпийского комитета допустить к соревнованиям российских и белорусских спортсменов с использованием национальной символики. Ожидается, что Паралимпийские зимние игры откроются 6 марта в Вероне.

    В посольстве выразили благодарность тем представителям итальянского спортивного сообщества и общественным деятелям, которые продолжают выражать поддержку российским спортсменам и России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Международный паралимпийский комитет разрешил российским спортсменам выступить на Паралимпиаде 2026 года.

    Позже министр иностранных дел Италии Антонио Таяни предложил не выдавать визы сопровождающим атлетов из России и Белоруссии на этих Играх.

    Напомним, что двусторонние приглашения на Паралимпиаду 2026 года получили шесть россиян, что применяется только в исключительных случаях.


    20 февраля 2026, 22:04 • Новости дня
    Захарова оценила возможность возвращения Европы к переговорам по Украине

    Захарова посоветовала Европе научиться манерам для переговоров по Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Возвращение представителей европейских стран к переговорам по Украине возможно только после восстановления доверия и обучения соответствующим манерам, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала условия для возвращения европейских стран за стол переговоров по Украине, передают «Вести».

    По ее словам, Европе необходимо будет восстановить доверие к себе. Кроме того, европейским странам следует обучиться манерам.

    Дипломат напомнила, что доверие было утрачено после того, как в 2022 году европейские лидеры признались в нежелании выполнять минские соглашения. Захарова считает, что таким образом они сами лишили себя места за столом переговоров.

    «Возвращение их за стол переговоров зависит от того, насколько они умеют вести себя за этим столом», – заявила официальный представитель МИД. Она подчеркнула, что это требует восстановления доверия и «самообучения манерам».

    Захарова пояснила, что под манерами подразумеваются не внешние проявления и «самоназвание» себя исключительными. По ее мнению, это прежде всего следование нормам, правилам и законам. Именно это формирует то, что называется репутацией.

    Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Европа находится в истерике и требует от России участия в переговорах по Украине.

    Также Лавров отметил, что урегулировать конфликт на Украине на основе предложенной Европой «лукавой линии» с немедленным прекращением огня и гарантиями безопасности невозможно.

    Глава МИД России подчеркнул, что Европа имела три возможности повлиять на урегулирование ситуации на Украине, но ими не воспользовалась.

    20 февраля 2026, 03:32 • Новости дня
    Американка Алиса Лю выиграла золото Олимпиады в фигурном катании

    Tекст: Антон Антонов

    Победительницей женского одиночного фигурного катания на Олимпиаде в Италии стала американка Алиса Лю, сообщают информационные агентства.

    По итогам короткой и произвольной программ Лю набрала 226,79 балла (76,59 за короткую и 150,20 за произвольную программы). Серебро досталось японке Каори Сакамото, получившей 224,90 балла (77,23 плюс 147,67). Бронзовую медаль завоевала представительница Японии Ами Накаи с результатом 219,16 балла (78,71 плюс 140,45), передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российская фигуристка Аделия Петросян заявила, что ей стыдно за свое выступление на Олимпиаде в Италии, она заняла шестое место.

    20 февраля 2026, 21:51 • Новости дня
    Сийярто объяснил блокировку Венгрией кредита ЕС для Украины

    Сийярто объяснил блокировку Венгрией кредита ЕС для Украины на 90 млрд евро

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Решение правительства Венгрии связано с ограничением транзита российской нефти по трубопроводу «Дружба» со стороны Украины, заявили в МИД страны, сообщил глава МИД страны Петер Сийярто.

    Венгрия приняла решение заблокировать выделение Украине 90 млрд евро из средств Евросоюза. Такое заявление сделал министр иностранных дел и внешнеэкономических связей страны Петер Сийярто во время видеообращения, показанного на телеканале М1, сообщает ТАСС.

    По словам главы венгерского внешнеполитического ведомства, Будапешт отказывается одобрять предоставление военного кредита Украине до тех пор, пока не будет восстановлен транзит российской нефти по трубопроводу «Дружба» в Венгрию.

    «Мы приняли решение заблокировать выдачу Украине военного кредита в размере 90 млрд евро до тех пор, пока Украина не возобновит поставки нефти по трубопроводу «Дружба». Пока поставки нефти в Венгрию не возобновятся, Украина не будет иметь доступа к военному кредиту в размере 90 млрд евро», – подчеркнул Сийярто.

    Венгерские власти неоднократно выражали обеспокоенность ограничениями на транзит энергоносителей, считая их угрозой национальной энергетической безопасности.

    Ранее газета Financial Times (FT), ссылаясь сразу на четыре источника сообщила, что Венгрия заблокировала решение Евросоюза о предоставлении Украине кредита на 90 млрд евро.

    СМИ также отмечали, что для обеспечения такой суммы Брюссель вынужден занимать деньги на внешних рынках. Напомним, ранее депутаты Европарламента поддержали выделение Украине кредита, из которых две трети предназначено для оборонных нужд.


    20 февраля 2026, 21:20 • Новости дня
    Чехия бойкотировала открытие Паралимпиады из-за России

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Чешская сборная решила проигнорировать торжественное мероприятие в Вероне, приуроченное к открытию Паралимпиады, в знак протеста против возвращения атлетов из России.

    Пресс-служба Паралимпийского комитета Чехии объявила о решении бойкотировать начало соревнований, передает ТАСС.

    Причиной такого шага стало снятие ограничений с российских участников, которым ранее разрешили выступать на турнире.

    «Наши представители не будут присутствовать на открытии Игр в Вероне, у нас не будет знаменосцев в Кортина-д'Ампеццо, и мы не будем снимать обращения спортсменов, которые должны были быть показаны на церемонии», – сообщили в организации.

    Состязания пройдут на итальянских спортивных объектах с 6 по 15 марта.

    Двухсторонние приглашения на Паралимпийские игры 2026 года получили шесть российских атлетов.

    19 февраля 2026, 12:59 • Новости дня
    Spiegel сообщил о несогласии Штайнмайера с Олимпиадой-2036 в Германии

    Spiegel: Штайнмайер выступает против проведения ОИ-2036 в Германии из-за даты

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер выразил несогласие с идеей заявки на проведение Олимпийских игр в 2036 году, подчеркнув историческую сложность даты.

    Штайнмайер выступает против того, чтобы страна подавала заявку на проведение Олимпиады в 2036 году, передает РИА «Новости».

    По данным издания Spiegel, в канцелярии президента считают дату проблемной из-за совпадения с летними Олимпийскими играми 1936 года, которые прошли в Берлине и были активно использованы нацистами для пропаганды.

    Источник в канцелярии подчеркнул: «Федеральный президент считает 2036 год исторически проблематичным для подачи заявки от немцев». Вместо этого, по словам собеседника издания, президент надеется, что Германия сможет принять Олимпиаду в 2040 или 2044 годах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел Сергей Лавров заявил об интересе России к проведению Олимпиады в 2036 году.

    В Госдуме назвали города России, которые готовы принять летние Олимпийские игры 2036 года.

    20 февраля 2026, 15:34 • Новости дня
    Петросян пригласили на показательные выступления Олимпиады

    Петросян пригласили на показательные выступления Олимпиады в Италии

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российская фигуристка Аделия Петросян примет участие в показательных выступлениях на Олимпийских играх в Италии, где также выступят спортсменки из других стран.

    Российская фигуристка Аделия Петросян приглашена для участия в показательных выступлениях на Олимпийских играх в Италии, передает ТАСС. Помимо российской фигуристки, участие в них примут американки Алиса Лью и Эмбер Гленн, японки Каори Сакамото и Ами Накаи, представительница Эстонии Нина Петрыкина и фигуристка из Южной Кореи Ли Хэ Ин.

    Показательные выступления назначены на 21 февраля. Там фигуристы смогут показать свои лучшие номера вне соревновательной программы.

    Ранее Петросян заявила, что ей стыдно за свое выступление на Олимпиаде в Италии, где она заняла шестое место. До этого в короткой программе Петросян завершила выступление на пятой позиции, набрав 72,89 балла.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, победительницей женского одиночного фигурного катания на Олимпиаде в Италии стала американка Алиса Лью.


    19 февраля 2026, 13:31 • Новости дня
    Песков заявил о политизации спорта из-за заявлений Киева о паралимпийцах из России

    Tекст: Вера Басилая

    Спорт должен быть свободным от политики, но заявления украинских чиновников об отказе участвовать в мероприятиях на Паралимпиаде в Италии из-за участия российских спортсменов под флагом России говорят об обратном, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил мнение, что заявления украинских чиновников о возможном бойкоте Паралимпиады в Италии из-за допуска российских и белорусских спортсменов под своими флагами подтверждают политизацию спорта, передает ТАСС.

    «Мы считаем, что в целом спорт никогда не должен становиться жертвой политики. Спорт должен быть свободен от политики», – отметил Песков.

    По его словам, такие заявления доказывают противоположное и превращают спорт в инструмент политических разногласий.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова потребовала от мировых чиновников реакции на слова Зеленского о русских спортсменах на Олимпиаде.  Ранее глава киевского режима назвал «гадким» и «неприятным» участие русских спортсменов в сборных других стран на Олимпиаде.

    Президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков сообщил, что россияне получили шесть приглашений на Паралимпийские игры.

    Международный паралимпийский комитет (МПК) разрешил российским спортсменам выступить на Паралимпиаде 2026 года.

    МПК также согласовал экипировку российской делегации на Играх.

