  • Новость часаТрехлетний ребенок ранен после атаки БПЛА ВСУ на авто в Белгородской области
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Тотальная война даст шанс Ирану в битве против США
    Кулеба рассказал о прощании Байдена с Украиной за два дня до начала СВО
    CNN обвинила Китай в проведении секретного испытания ядерного оружия нового поколения
    Федор Конюхов рассказал, как за три месяца собрал 100 кг пластика в Антарктиде
    Орбан сравнил Каллас с Наполеоном и Гитлером
    Хинштейн рассказал о результатах работы саперов КНДР в Курской области
    Глава НАСА объяснил перенос старта миссии «Артемида II» на Луну
    Захарова объяснила режим тишины на переговорах по Украине
    Кабмин предложил обязать детей мигрантов покидать Россию после совершеннолетия
    22 февраля 2026, 01:21 • Новости дня

    Саратовский аэропорт Гагарин ввел временные ограничения полетов

    Tекст: Катерина Туманова

    Представитель Росавиации в Telegram-канале объявил о временных ограничениях полетов в аэропорту города Саратова.

    «Аэропорт Саратова (Гагарин): введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», – написал он.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, средства ПВО перехватили 89 БПЛА над четырьмя областями России за шесть часов субботы. При этом в Татарстане отразили  массированную атаку украинских БПЛА.


    21 февраля 2026, 06:25 • Новости дня
    Степашин раскрыл черту Путина, о которой узнал в годы его руководства ФСБ
    Степашин раскрыл черту Путина, о которой узнал в годы его руководства ФСБ
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Катерина Туманова

    Владимир Путин после назначения директором ФСБ в 1998 году попросил у президента России Бориса Ельцина разрешения каждую неделю ездить в Петербург, рассказал Сергей Степашин, бывший премьер-министр, занимавший в конце 90-х пост главы МВД.

    «Мало кто знает: когда Владимира Путина назначили директором ФСБ, он единственное, о чем попросил президента Ельцина (мы с Путиным тогда были в очень близких отношениях): чтобы он каждый выходной мог ездить в Петербург», – рассказал он ТАСС.

    По словам Степашина, Ельцин поинтересовался причиной такой необходимости, на что Путин ответил, что у него тяжело болен отец.

    «И он каждый выходной приезжал. И, по сути дела, санитаром был два дня. Это же не игра. Это такой человек», – сказал он.

    Степашин подчеркнул, что считает это свидетельством порядочности Путина.

    Отец президента России, Владимир Спиридонович, скончался в 1999 году в возрасте 88 лет. Путин переехал в Москву из Петербурга в 1996 году, занимая ряд ключевых постов в администрации президента. В августе 1999 года он стал главой правительства, сменив Степашина.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Путин в 2025 году рассказал, что его внуки могут  неожиданно приехать в Кремль, но стараются так не делать. Также он признался, что не строг с внуками. Он впервые упомянул, что у него есть внучка, и уточнил, что девочка свободно общается на китайском языке со своей воспитательницей из Пекина. Глава управления президента рассказал, почему Путин решил стать разведчиком.

    Комментарии (13)
    21 февраля 2026, 06:40 • Новости дня
    Боец с позывным «Крош» с Камчатки получил звание Героя России в 19 лет
    Боец с позывным «Крош» с Камчатки получил звание Героя России в 19 лет
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Боец батальона «Арктический» 40-й гвардейской бригады морской пехоты с позывным «Крош» в преддверии Дня защитника Отечества получил звание Героя России, о чем в Telegram-канале сообщил губернатор Камчатского края Владимир Солодов.

    «Сергей Крашенинников, наш камчатский боец батальона «Арктический» 40-й бригады морской пехоты с позывным «Крош», по указу президента РФ удостоен звания Героя России. Буквально вчера рассказывал вам про его подвиг. Очень гордимся Сергеем! Настоящий Герой!» – написал он.

    В пятницу Солодов описал подвиг «Кроша» на Курском направлении, где он проявил настоящую воинскую доблесть.

    «Штурмовая группа под его командованием взяла восемь хорошо укреплённых вражеских опорных пунктов. Благодаря его выверенным решениям наши морпехи героически удерживали занятые позиции целых 52 дня, при этом постоянно атаковали и уничтожили значительные силы противника. Выстоять столько времени под постоянным натиском – своеобразный рекорд на фронте», – отметил губернатор края.

    Он добавил, что в тяжелейших боях «Крош» спас жизнь не одному своему боевому товарищу.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, дочь Героя России Очир-Горяева рассказала о добровольном уходе отца на СВО. Подполковник Петелин раскрыл детали боя, за который получил Орден Мужества. В России появилось новое поколение героев и защитников.

    Комментарии (11)
    20 февраля 2026, 19:59 • Видео
    «Еще три года». Зеленский все решил

    Владимир Зеленский заявил приближенным, что переговоры с Россией провалились, и дал задания подготовить план ведения войны еще на три года. Об этом сообщают американские СМИ, но в ЕС решение Киева подтверждают. Теперь все зависит от президента США Дональда Трампа.

    Комментарии (0)
    21 февраля 2026, 17:57 • Новости дня
    Захарова объяснила режим тишины на переговорах по Украине

    Захарова заявила о вреде публичности переговоров по Украине

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает, что превращение переговоров в публичное шоу мешает конструктивному диалогу и приводит к дезинформации.

    Переговоры по Украине требуют «режима тишины», чтобы избежать превращения серьезного процесса в шоу, заявила в интервью ТАСС официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она подчеркнула, что публичное обсуждение деталей переговоров до их завершения часто приводит к дезинформации и создает ложные ожидания у общественности.

    В качестве примера Захарова напомнила о переговорах с украинской стороной, которые возобновились весной и летом 2025 года в Стамбуле. По ее словам, тогда вместо конструктивных контактов произошел перформанс, устроенный Владимиром Зеленским, который сначала прилетел в Турцию, затем заявил о своем недовольстве составом российской делегации, после чего несколько раз менял позицию по поводу самого факта переговоров.

    Она отметила, что из-за такого подхода многие наблюдатели и те, кто надеялся на прогресс, оказались дезинформированы. Захарова подчеркнула, что правильная практика – вести переговоры, а затем при необходимости комментировать итоги, а не устраивать обсуждение деталей на публике еще до их начала.

    Она добавила, что подобная позиция всегда придерживалась российской стороной, и только действительно важная информация, например, состав делегации или время прибытия, может быть озвучена до начала встречи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Захарова заявила, что любые действия, способствующие разрешению ситуации на Украине, имеют особое значение.

    Также Захарова назвала условия для возвращения европейских стран за стол переговоров по Украине. По ее словам, Европе необходимо будет восстановить доверие к себе и добавила, что европейским странам следует обучиться манерам.

    Кремль ранее также подчеркивал, что переговоры по урегулированию кризиса на Украине будут более эффективными при сохранении полной конфиденциальности обсуждений.


    Комментарии (3)
    21 февраля 2026, 07:07 • Новости дня
    Минздрав Удмуртии сообщил об 11 пострадавших при атаке БПЛА

    Tекст: Катерина Туманова

    В ночь на субботу атаке подвергся один из объектов в республике, медицинские работники немедленно пришли на помощь пострадавшим, несколько человек госпитализированы, большая часть будут наблюдаться в амбулаторном режиме, сообщил глава Минздрава Удмуртии Сергей Багин.

    «С травмами различной степени тяжести госпитализировано трое: два пациента в состоянии средней степени тяжести, один – в тяжелом. Бригада санавиации перевезла его в Первую РКБ, он прооперирован и находится под постоянным наблюдением врачей», – написал он в Telegram-канале.

    Багин добавил, что восемь пострадавших осмотрены врачами и отпущены под амбулаторное наблюдение.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в ночь на субботу глава Удмуртии Александр Бречалов сообщил о повреждениях одного из объектов при атаке БПЛА.

    Комментарии (6)
    21 февраля 2026, 04:43 • Новости дня
    В Приамурье обнаружили место падения вертолета Robinson

    Tекст: Катерина Туманова

    В правительстве Амурской области сообщили об обнаружении пропавшего днем ранее вертолета Robinson, рядом с которыми нашли трех погибших – пилота и двух пассажиров.

    «В Приамурье завершены поиски вертолета, пропавшего в Ромненском округе. В ходе поисково-спасательной операции обнаружено место крушения воздушного судна и тела трех погибших», – сообщили в Telegram-канале администрации региона.

    В правительстве региона выразили соболезнования родным и близким погибших, уточнив, что обстоятельства происшествия выясняются.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, вертолет с тремя людьми на борту пропал 20 февраля в Ромненском муниципальном округе Амурской области. В администрации села Амаранка сообщили о сложной для поисков местности с сопками и тайгой.

    Уголовное дело завели по статье о нарушении правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц.


    Комментарии (0)
    21 февраля 2026, 03:57 • Новости дня
    Перечень жизненно необходимых лекарств изменится на следующей неделе
    Перечень жизненно необходимых лекарств изменится на следующей неделе
    @ Alexey Belkin/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    В ближайшие дни список жизненно необходимых препаратов пополнится лекарствами для борьбы с анемией, нейтропенией, туберкулезом и онкологическими заболеваниями.

    Обновленный перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) вступит в силу в России на следующей неделе. В документ добавили восемь новых препаратов, передает ТАСС.

    Это препараты, применяемые для лечения анемии, нейтропении, рецидивирующего перикардита, туберкулеза и различных злокачественных новообразований. При этом  государство будет регулировать цены на все вошедшие в перечень лекарства.

    Перечень ЖНВЛП сейчас содержит более 800 международных непатентованных наименований, которые используются при лечении социально значимых заболеваний, таких как онкология, сахарный диабет и бронхиальная астма. Из этого списка более 80% лекарств производятся на территории России.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Минздрав снизил стоимость терапии ряда жизненно важных препаратов. ФАС сообщила о снижении цен на препараты для лечения рака.

    Кроме того, газета ВЗГЛЯД составила путеводитель «Бесплатные лекарства и льготные препараты: как получить в 2026 году».


    Комментарии (0)
    21 февраля 2026, 21:24 • Новости дня
    Орбан сравнил Каллас с Наполеоном и Гитлером

    Орбан сравнил стратегию Каллас по России с планами Наполеона и Гитлера

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пошутил, что Брюссель хотел бы победить Россию на поле боя, и усомнился, что у главы европейской дипломатии Каи Каллас получится то, в чем потерпели неудачу Наполеон и Гитлер.

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на предвыборном мероприятии в Бекешчабе пошутил, что Брюссель стремится победить Россию на поле боя, передает РИА «Новости».

    «Наполеон и Гитлер пытались это сделать, у них это не получилось, ну, тогда, наверное, Кая Каллас преуспеет...», – заявил Орбан.

    Венгерский премьер-министр добавил, что считает стратегию Евросоюза ошибочной, особенно ту, которая строится на убеждении, что экономика России не выдержит. Он упомянул канцлера Германии Фридриха Мерца, подчеркнув, что такой подход приведет к негативным последствиям для самих стран Евросоюза.

    По мнению Орбана, поддержка европейского плана только усугубит положение государств-участников и нанесет ущерб их собственным экономикам, а не экономике России.

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо выступил с критикой европейских политиков, поддерживающих продолжение конфликта на Украине, и поставил под сомнение эффективность дипломатии Евросоюза.

    Глава евродипломатии Кая Каллас подготовила список условий для России по конфликту на Украине, включающих сокращение войск, выплаты и участие Евросоюза в переговорах.

    Генсек НАТО Марк Рютте и глава евродипломатии Кая Каллас выражали мнение о неспособности России победить НАТО или Евросоюз.

    Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что с Каллас не контактируют ни европейские коллеги, ни представители США, что говорит об отсутствии уважения.

    Комментарии (1)
    21 февраля 2026, 04:58 • Новости дня
    Каллас назвала дату оглашения 20-го пакета антироссийских санкций ЕС
    Каллас назвала дату оглашения 20-го пакета антироссийских санкций ЕС
    @ Sven Hoppe/dpa/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Глава Евродипломатии Кая Каллас заявила в пятницу, после заседания министров обороны «Группы E5», что рассчитывает принять 20-й пакет антироссийских санкций в понедельник.

    По словам Каллас, решение будет ратифицировано в ходе предстоящей встречи глав министерств иностранных дел ЕС в понедельник, 23 февраля, сообщают «Вести» со ссылкой на пресс-службу ЕС.

    При этом 20 февраля стало известно, что страны ЕС не смогли согласовать новый пакет санкций против России.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Евросоюз в рамках санкций обсуждает отмену потолка цен на российскую нефть и введение ограничений на морскую транспортировку.

    ЕК внесла изменения в предложение по двадцатому пакету рестрикций, который обсудят постпреды стран Евросоюза. Также ЕК намерена обосновать перехват танкеров с российской нефтью в новом пакете антироссийских санкций.



    Комментарии (6)
    21 февраля 2026, 06:00 • Новости дня
    Захарова рассказала о мистике логистики для участников заседания ООН по Украине

    Tекст: Катерина Туманова

    В пятницу в Нью-Йорке прошло неформальное заседание по формуле Арриа, посвященное влиянию западных СМИ на украинский кризис, но часть приглашенных экспертов столкнулась с неожиданными препятствиями перед мероприятием, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Ожидалось, что в обсуждении примут участие норвежский политолог Гленн Дисен и итальянский журналист Андреа Лучиди. Дисен планировал прибыть в Нью-Йорк лично, а Лучиди собирался выступить онлайн, сообщила дипломат.

    «По «случайному» стечению обстоятельств накануне мероприятия Гленн не смог вылететь из Осло в Нью-Йорк: его рейс был отменён по неназванной причине – и это при ясной погоде в обоих городах. Примечательно, что в тот день это был единственный самолёт, которому не разрешили вылет из столичного аэропорта Норвегии», – написала она в Telegram-канале.

    Одновременно Андреа Лучиди был задержан правоохранительными органами в Стамбуле и освобожден лишь за несколько часов до начала встречи, что едва не сорвало его участие, добавила Захарова.

    «Удивительные совпадения в странах НАТО? Каждый вправе сделать собственные выводы», – написала она.

    Несмотря на эти препятствия, заседание состоялось, приглашенные эксперты донесли до международной аудитории информацию о предвзятости западных СМИ в освещении конфликтов и намеренном формировании антироссийских нарративов.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Захарова заявляла, что западные страны часто используют пропаганду в «Википедия», где статьи переписываются в угоду политической ситуации и особенно на фоне кризиса на Украине. Дипломат в октбре2025 года обвинила Украину и Запад в дипфейках с голосом Лаврова. Россия анонсировала встречу СБ ООН по освещению в СМИ конфликта на Украине.

    Комментарии (0)
    21 февраля 2026, 11:53 • Новости дня
    Вертолет Ми-8 вынужденно сел на Ямале

    Вертолет Ми-8 вынужденно сел на Ямале без жертв

    Вертолет Ми-8 вынужденно сел на Ямале
    @ Роскосмос/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Вертолет Ми-8 при вылете из поселка Панаевск в Ямало-Ненецком автономном округе совершил вынужденную посадку, серьезных травм среди пассажиров и экипажа нет.

    Вертолет Ми-8 авиакомпании «Ямал» совершил вынужденную посадку утром 21 февраля при вылете из поселка Панаевск в Ямало-Ненецком автономном округе. Все пассажиры и экипаж живы, сообщает РИА «Новости» . Воздушное судно направлялось в населённый пункт Яр-Сале, обстоятельства происшествия пока уточняются.

    Как сообщили в департаменте здравоохранения региона, всем находившимся на борту оказали медицинскую помощь на месте происшествия. Осмотры не выявили серьезных травм, угрозы жизни нет ни у кого из участников инцидента.

    За пассажирами из Салехарда вылетел резервный борт, чтобы доставить их в пункт назначения. В пресс-службе уральской транспортной прокуратуры добавили, что начата проверка по факту жесткой посадки вертолёта. Выясняются причины и соблюдение законодательства о безопасности полётов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в субботу в Амурской области обнаружили пропавший вертолет Robinson, рядом с которым нашли тела пилота и двух пассажиров.

    До этого в Дагестане вертолет КЭМЗ разбился возле населенного пункта Ачи-су, погибли четыре человека. А на Камчатке пилот туристического вертолета Robinson скончался после вынужденной посадки на вулкане Крашенинникова, все пассажиры были спасены.


    Комментарии (0)
    21 февраля 2026, 04:25 • Новости дня
    Установлены личности всех находившихся в ушедшей под лед Байкала машине

    Tекст: Катерина Туманова

    Следователи регионального управления СК России допросили единственного выжившего в трагедии с туристами на озере Байкал, личности всех установлены, заявили в ведомстве.

    «Личности всех восьми человек, которые утонули в машине на Байкале, установлены следствием», – приводит РИА «Новости» слова представителя ведомства.

    Следователи расследует уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Глава СК России Александр Бастрыкин потребовал доклад о расследовании обстоятельств трагедии.

    «Главе ведомства будет представлен доклад о ходе расследования обстоятельств происшествия на озере Байкал в Иркутской области, в результате которого погибла группа туристов», – сказано в Telegram-канале центрального аппарата СК.

    По предварительным данным, в пятницу около мыса Хобой на Байкале «УАЗ» с туристами из Китая и водителем ушел под лед. Один человек спасся. Выяснилось, что автомобиль попал в ледовый разлом шириной три метра. Глубина в месте происшествия – 18 метров.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, спасатели в Ольхонском районе Иркутской области 20 февраля нашли тела семи погибших после того, как туристический УАЗа ушел под лед Байкала. Часть пропавших туристов приехала из Китая благодаря безвизовому режиму между Россией и Китаем. Среди погибших, как выяснили позднее, оказалась семья из Китая из трех человек.

    Комментарии (0)
    21 февраля 2026, 05:13 • Новости дня
    Дипломат Леденев заявил о приближении завершения украинского конфликта

    Поверенный Леденев: Украинский конфликт продвигается к завершению

    Tекст: Катерина Туманова

    Украинский конфликт движется к завершению, считает временный поверенный в делах России в США Андрей Леденев, отмечая роль текущей администрации США в поддержке переговорного процесса.

    «Как вы могли слышать из новостей, в ходе последних переговоров в Женеве на этой неделе конфликт, который начался из-за культивации неонацистской идеологии в нашем братском государстве, продолжает приближаться к своему завершению», – цитирует Леденева РИА «Новости».

    На мероприятии в посольстве в честь Дня защитника Отечества дипломат отметил, что нынешняя администрация США играет конструктивную роль, поддерживая переговоры, тогда как прежнее руководство делало ставку на «несбыточную мечту стратегического поражения России».

    Напомним, переговоры в Женеве проходили 17-18 февраля с участием представителей Москвы, Киева и Вашингтона. По словам Мединского, обсуждения были «тяжелыми, но деловыми». Он также сообщил, что в ближайшее время планируется новая встреча сторон.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Песков отметил, что сроки следующей встречи по переговорам с США и Украиной пока не определены. МИД России назвал некорректным заявление США об их роли в переговорах с Украиной. Глава МИД Сергей Лавров подчеркнул, что Россия продолжает обсуждать пути урегулирования ситуации на Украине и до достижения мира еще предстоит пройти большую дистанцию.

    Комментарии (0)
    21 февраля 2026, 22:20 • Новости дня
    Федор Конюхов рассказал, как за три месяца собрал 100 кг пластика в Антарктиде
    Федор Конюхов рассказал, как за три месяца собрал 100 кг пластика в Антарктиде
    @ Скриншот с видео Telegram-канала Федора Конюхова

    Tекст: Катерина Туманова

    Российский путешественник Федор Конюхов отметил 21 февраля три месяца пребывания на острове Смоленск в Антарктиде (архипелаг Южные Шетландские острова), за это время он заметил, что объемы пластика такие, что необходимо создавать экологический десант.

    «Сегодня, 21 февраля, ровно три месяца, как я живу на острове Смоленск в Антарктиде (архипелаг Южные Шетландские острова). За этот период я собрал более 100 кг различного пластика, который Южный океан выбрасывает на мою часть берега. Я гуляю по острову и собираю этот пластик в мешки», – рассказал он в Telegram-канале.

    Конюхов отметил, что в начале экспедиции разговор шел про микропластик в водах Антарктиды, но на месте оказалось, приборы для определения наличия микропластика уже не нужны, достаточно пройти по берегу.

    По оценкам путешественника, предметы из пластика дрейфуют в водах Южного океана, омывающего Антарктиду, а полуостров собирает весь мусор. Часть пластика попадает в океан с рыболовецких судов, часть – с круизных лайнеров, что-то приносится с континентов и островов.

    «И самое странное и дикое - это окурки. Да, после высадки туристов приходится убирать окурки… Пришел человек в Антарктиду, покурил, бросил окурок в камни и ушел на борт судна», – поделился Конюхов.

    Он считает, что необходимо организовать экологическую экспедицию в следующем сезоне: пройти по островам и собрать пластиковый мусор.

    «Такой экологический десант. И чтобы туристы были идейные – те, кто хочет тратить время на уборку мусора», – написал он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 21 ноября 2025 года на острове Смоленск начала работать первая одиночная сезонная станция в Антарктиде под управлением Федора Конюхова. В декабре Конюхов встретил 74-й день рождения во время циклона в Антарктиде. В 2026 году путешественник начнет одиночную экспедицию через Тихий океан на парусном плоту для изучения проблемы микропластика.

    Комментарии (3)
    21 февраля 2026, 07:45 • Новости дня
    «Северяне» узнали о пытках и убийствах наемников в рядах ВСУ

    Tекст: Катерина Туманова

    Бойцы группировки войск «Север» узнали, как действующие в Харьковской области подразделения иностранных наемников становятся жертвами своих же нанимателей, которые пытают, избивают и убивают их.

    «В подразделениях иностранных наемников ГУР, действующих в Харьковской области, регулярно применяются пытки, избиения, имитация утопления и изнасилования. Недавно в результате издевательств погиб наемник из Бразилии за нарушение распорядка дня и употребление спиртного», – рассказали бойцы неофициальному Telegram-каналу группы войск «Северный ветер».

    Наиболее ожесточенные бои, по словам «Северян» идут в лесных массивах и населенных пунктах в районе Волчанска. Есть тактические успехи на Хатненском участке фронта.

    Около Старицы они продвинулись на трех участках и овладели крупным участком леса. В лесу юго-западнее Симиновки авиация ударила по скоплению живой силы 58 омпбр, а штурмовики продвинулись на двух участках и овладели одним опорным пунктом ВСУ.

    В Волчанских Хуторах продолжают активно работать «Солнцепеки», уничтожая живую силу ВСУ в прилегающих лесопосадках. На  Хатненском участке фронта штурмовые группы продвинулись на 300 м по лесополосам. На Липцовском участке артиллерия и расчеты FPV выявляли и уничтожали пункты управления БПЛА ВСУ в Липцах и прилегающих лесных массивах.

    На Сумском направлении «Северяне» комбинированным ударом уничтожили  казармы операторов БПЛА в районе Писаревки. Подтверждены потери среди личного состава, в том числе уничтожены медийные боевики.

    В Сумском районе бойцы продвинулись на восьми участках, в Краснопольском на двух и в Глуховском на трех. За сутки общее продвижение составило до 700 м. На  Теткинском и Глушковском участках фронта артиллерия и расчеты FPV били по  целям в районе Рыжевки и Искрисковщины.

    «За сутки потери противника составили свыше 220 человек (из них более 130 в Сумской области и свыше 90 в Харьковской)», – сказано в сводке.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, ДРГ колумбийцев попала в ловушку в Харьковской области. Бразильского наемника ВСУ забили насмерть в расположении части. El Mundo: Литовские наемники ВСУ сбежали с тренировки реального боя.

    Комментарии (0)
    21 февраля 2026, 14:45 • Новости дня
    Захарова заявила о последствиях поставок оружия ВСУ Южной Кореей

    Захарова предупредила об ответе России на возможную поддержку ВСУ Сеулом

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В МИД России подчеркнули, что шаги Сеула по поддержке ВСУ могут усложнить перспективы урегулирования ситуации на Украине.

    Возможное участие Южной Кореи в поставках вооружения Вооруженным силам Украины отдаляет перспективы урегулирования конфликта на Украине. Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что подобные действия приведут к усилению напряженности и затруднят поиск путей к мирному разрешению ситуации, передает ТАСС.

    Она подчеркнула, что Россия будет вынуждена принять ответные меры, если Сеул присоединится к инициативе PURL по поставкам оружия Киеву. Захарова заявила: «Мы будем вынуждены принять меры, в том числе асимметричного характера, в ответ на возможное участие Республики Корея в инициативе PURL».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее южнокорейский МИД подтвердил смерть на Украине одного наемника из Республики Корея. Причем, до этого президент Южной Кореи Ли Чже Мен назвал Владимира Зеленского «начинающим политиком» и выступил за прекращение конфронтации Сеула с Москвой.

    В то же время, сообщалось, что Сеул планирует вложить 25 млрд долларов в приобретение вооружения из США к 2030 году, включая контракт на 20 самолетов F-35A для ВВС страны.

    Комментарии (3)
    Главное
    Орбан вслед за Словакией пригрозил прекратить поставки электроэнергии на Украину
    Трамп заявил о повышении введенных ранее пошлин до 15% на импорт
    Генерал Кувшинов признал вину в мошенничестве при закупках медоборудования
    ISU объявил об отстранении российских фигуристов от ЧМ в Чехии
    Напавший с ножом на губернатора Мурманской области Быданов погиб на СВО
    Индия изменила правила выбора страховой компании для туристов из России
    Финский залив полностью замерз впервые за 15 лет