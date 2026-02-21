Восемь поездов задержаны из-за остановки грузсостава в Ярославской области

«Из-за остановки грузового поезда по технической неисправности на участке Берендеево – Ростов Великий Северной железной дороги задержаны пассажирские поезда», – сообщили там.
В посте уточнили, что задержка движения затронула поезд №70 Москва – Чита (+3 часа 12 минут), №744 Москва – Кострома (+2 часа 30 минут), №104 Москва – Ярославль (+1 час 46 минут), №6008 Александров – Ярославль-главный (+1 час 57 минут), №6009 Ярославль-главный – Александров (+1 час 12 минут), 746 Москва - Кострома (+52 минуты).
Через два часа к этим поездам добавились еще два: №108 Москва – Вологда (+1 час 22 минуты) и №927 Переславль – Москва (+25 минут)».
В СЖД отметили, что пассажиры поездов №70 и №744 будут обеспечены питанием на станции Ярославль.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, авария грузового состава задержала движение 18 поездов в Хабаровском крае. Перекрытие Крымского моста вызвало задержку движения 16 поездов. Два поезда задержали из-за схода с рельсов вагона с углем в Амурской области.