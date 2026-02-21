В Манчестере прошел многотысячный марш против миграции

Названы причины частой смены премьеров Британии

Частую смену премьеров Британии объяснили кризисом экономики и отсутствием навыков

Tекст: Мария Иванова

Британские премьеры все чаще не удерживаются в должности полный срок, отмечает Politico.

Менее чем через два года после въезда на Даунинг-стрит Кир Стармер уже слышит внутри партии призывы к отставке и пытается перезапустить свою работу. С 2016 года, когда после референдума о Brexit неожиданно ушел Дэвид Кэмерон, ни Тереза Мэй, ни Борис Джонсон, ни Лиз Трасс, ни Риши Сунак не доработали до конца созыва, тогда как Маргарет Тэтчер провела у власти 11 лет, Джон Мейджор – шесть с половиной, а Тони Блэр – более десятилетия.

Политический историк Дэвид Рансимен объясняет нынешнюю нестабильность глобальным ростом стоимости жизни. «Пребывание в должности стало сложнее, потому что миром труднее управлять», – говорит он, указывая и на односрочных президентов в США. По его словам, главная угроза для кабинетов – инфляция, которая в 1970-е не позволила продержаться ни одному демократическому правительству.

Бывший директор по коммуникациям Терезы Мэй Кэти Перриор видит корень проблемы в круглосуточном, истеричном новостном цикле, фактически делающем страну неуправляемой.

По ее оценке, офис премьера не приспособлен к требованиям медийной эпохи, из-за чего кабинет без четкого плана легко сбивается с курса и одновременно оказывается втянут в десятки кризисов. Она добавляет, что мессенджер WhatsApp поощряет неповиновение депутатов, разгоняет слухи и усиливает паранойю на задних рядах парламентской фракции.

Экс-советник в Форин-офисе Бен Иуда считает, что аппарат на Даунинг-стрит хронически недоукомплектован и не способен продавить свою линию через ведомства Уайтхолла. По его словам, даже на вершине власти резиденция премьера больше напоминает прославленную викторианскую частную контору, которой не хватает людей, чтобы собрать воедино ресурсы всего госаппарата. Иуда полагает, что для устранения этой слабости № 10 следует превратить в полноценное министерство.

Историк и биограф Энтони Селдон говорит о резком обрушении управленческого опыта у тех, кто входит в двери резиденции премьера. По его наблюдению, многие современные лидеры почти не руководили правительственными департаментами, а политика вознаграждает ярких агитаторов, а не опытных администраторов, из-за чего они попросту не умеют выполнять работу главы правительства. Он при этом признает, что пост лидера оппозиции дает полезный тест, как это было у Блэра, Кэмерона и Стармера, но подчеркивает, что это совсем не то же самое, что реальное управление страной.

Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Великобритании Кир Стармер удержал свой пост на фоне скандалов и отставок в команде. Ранее политик столкнулся с угрозой досрочного ухода из-за падения популярности. Правительственный кризис в королевстве продолжается с 2022 года.