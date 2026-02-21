  • Новость часаЛавров выразил соболезнования Китаю в связи с гибелью туристов на Байкале
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Тотальная война даст шанс Ирану в битве против США
    CNN обвинила Китай в проведении секретного испытания ядерного оружия нового поколения
    Герой России Балдан Цыдыпов рассказал, как прикрывал отход 150 бойцов под Киевом
    Киев предложил Европе заменить «Дружбу» трубопроводом Одесса – Броды
    Орбан вслед за Словакией пригрозил прекратить поставки электроэнергии на Украину
    Минобороны России сообщило о поражении РСЗО HIMARS и установки ракет «Фламинго»
    Кулеба рассказал о прощании Байдена с Украиной за два дня до начала СВО
    ISU объявил об отстранении российских фигуристов от ЧМ в Чехии
    Житель Москвы перевел мошенникам 41 млн рублей за шесть дней
    21 февраля 2026, 20:39 • Новости дня

    Кабмин предложил лишать мигрантов ВНЖ за длительное отсутствие работы

    Tекст: Вера Басилая

    В Госдуму внесен законопроект, предлагающий аннулировать вид на жительство иностранцам, проработавшим официально менее десяти месяцев в году.

    Кабинет министров направил в парламент документ с предложением аннулировать разрешения на временное проживание и виды на жительство, передает РИА «Новости».

     Инициатива затрагивает иностранцев, работавших менее десяти месяцев в течение года после выдачи бумаг.

    «Законопроектом также предлагается уточнение основания для аннулирования... разрешения на временное проживание...: в случае если в отчетном году иностранный гражданин осуществлял трудовую... деятельность менее десяти месяцев», – указано в пояснительной записке.

    Аналогичные требования власти хотят распространить на иностранцев, занятых в домашнем хозяйстве у физических лиц. Подтверждением их деятельности станет уплата налога в виде фиксированного авансового платежа за соответствующий срок.

    Проект также пересматривает условия для высококвалифицированных специалистов, чтобы исключить легализацию кадров низкой квалификации через этот механизм. Зарплатный минимум для них планируют поднять с 250 тыс. до 717 тыс. рублей.

    Для медиков, педагогов, научных сотрудников и резидентов особых зон порог установят на уровне 358,5 тыс. рублей. Механизм предусматривает ежегодную индексацию этих сумм исходя из роста средних зарплат по стране.

    Кабинет министров внес в Госдуму проект о запрете трудовых патентов иностранцам с низким доходом.

    Судебные приставы в прошлом году выдворили из страны почти 64 тысячи иностранцев за нарушение законодательства.

    Минтруд ранее сократил список профессий для упрощенного получения вида на жительство до 29 специальностей.

    21 февраля 2026, 08:58 • Новости дня
    ФСБ заявила об использовании данных Telegram спецслужбами Украины

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    У ФСБ есть достоверные данные, что ВСУ и спецслужбы Украины имеют возможность в кратчайшие сроки получать информацию из мессенджера Telegram и использовать ее в военных целях, сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

    Сотрудники Федеральной службы безопасности России заявили о наличии достоверных сведений, что вооружённые силы и спецслужбы Украины способны получать информацию из мессенджера Telegram оперативно и использовать эти данные в военных целях, передает РИА «Новости». В Центре общественных связей ФСБ подчеркнули, что такие возможности украинских спецслужб подтверждены конкретными фактами.

    Кроме того, по результатам анализа работы Telegram, российские военные в зоне спецоперации за последние три месяца неоднократно сталкивались с угрозой для жизни из-за использования этого мессенджера. В ФСБ подчеркнули, что многочисленные достоверные сведения об этом получены в ходе специального анализа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр цифрового развития Максут Шадаев заявил, что иностранные спецслужбы получали систематический доступ к перепискам пользователей Telegram. Глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич указал на случаи, когда «проводишь закрытое совещание в группе Telegram, а через короткое время противник уже предпринимает действия, о которых мог узнать только оттуда».

    В МВД сообщали, что сервисы «пробива» в Telegram использовались для сбора данных о военных и подготовки терактов. Роскомнадзор потребовал от Telegram исключить возможность поиска подобных сервисов.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в Max!

    Комментарии (38)
    20 февраля 2026, 21:40 • Новости дня
    The Guardian раскрыла просьбу Зеленского Борису Джонсону утром 24 февраля 2022 года
    The Guardian раскрыла просьбу Зеленского Борису Джонсону утром 24 февраля 2022 года
    @ Ukrainian Presidential Press Service/REUTERS

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Украинский президент Владимир Зеленский утром 24 февраля 2022 года связался с экс-премьером Британии Борисом Джонсоном и попросил его напрямую поговорить с президентом России Владимиром Путиным о прекращении конфликта.

    Глава Украины Владимир Зеленский 24 февраля 2022 года в первые часы начала СВО позвонил бывшему премьер-министру Британии Борису Джонсону, пишет The Guardian. По данным издания, этот звонок стал его первым международным контактом в тот день.

    По сведениям The Guardian, Зеленский прибыл на Банковую улицу в Киеве еще до рассвета, и cразу обратился по телефону к Джонсону с просьбой: «Я хочу спросить тебя, Борис, как друга моей страны. Позвоните ему [президенту России Владимиру Путину] напрямую и скажите, чтобы он прекратил войну». Газета подчеркивает, что голос Зеленского звучал хрипло.

    В статье также отмечается, что двумя днями ранее, 22 февраля, в Вашингтоне бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба общался с тогдашним президентом США Джо Байденом. В ходе этой встречи Кулебе продемонстрировали «места, где российские танки прогревали двигатели», что, по мнению издания, стало дополнительным сигналом о скором начале военных действий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, The Guardian сообщила, что Байден позвонил Путину в 2021 году, испугавшись разведданных о возможных военных действиях на Украине.

    Во многих европейских столицах по-прежнему придерживаются позиции Бориса Джонсона весны 2022 года о том, что у Украины якобы есть шанс победить в конфликте, отмечал германский политолог Александр Рар.

    Комментарии (8)
    20 февраля 2026, 19:59 • Видео
    «Еще три года». Зеленский все решил

    Владимир Зеленский заявил приближенным, что переговоры с Россией провалились, и дал задания подготовить план ведения войны еще на три года. Об этом сообщают американские СМИ, но в ЕС решение Киева подтверждают. Теперь все зависит от президента США Дональда Трампа.

    Комментарии (0)
    21 февраля 2026, 14:15 • Новости дня
    Словакия выдвинула энергетиченский ультиматум Украине

    Фицо объявил о приостановке экспорта электроэнергии на Украину с 23 февраля

    Словакия выдвинула энергетиченский ультиматум Украине
    @ IMAGO/ALEX HALADA/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо поставил условие для продолжения аварийных поставок электроэнергии на Украину, потребовав возобновления транзита нефти.

    Правительство Словакии с 23 февраля приостановит подачу электроэнергии на Украину, если Киев не возобновит транзит нефти по трубопроводу «Дружба», передает ТАСС. Премьер страны Роберт Фицо заявил, что Словакия является «гордой и суверенной страной», и если в понедельник поставки нефти в республику не возобновят, он поручит национальной энергетической компании SEPS прекратить экспорт электроэнергии на Украину.

    Фицо подчеркнул, что требование касается исключительно возобновления поставок нефти, и решение будет принято незамедлительно в случае невыполнения этого условия. Он также добавил, что готов выполнить это обещание в тот же день, если Киев не выполнит требование.

    Ранее Словакия осуществляла аварийные поставки электроэнергии на Украину, чтобы поддержать энергосистему страны в условиях дефицита генерации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинская сторона рассматривает вариант отправки нефти в страны ЕС через трубопровод Одесса – Броды вместо маршрута по «Дружбе».

    Ранее Украина отложила возобновление транзита нефти по трубопроводу «Дружба» в Словакию на 21 февраля. До этого словацкий нефтеперерабатывающий завод Slovnaft прекратил поставки дизельного топлива на Украину.

    А Фицо еще 18 февраля пригрозил президенту Украины Владимиру Зеленскому остановить поставки электроэнергии из Словакии.


    Комментарии (17)
    21 февраля 2026, 06:25 • Новости дня
    Степашин раскрыл черту Путина, о которой узнал в годы его руководства ФСБ
    Степашин раскрыл черту Путина, о которой узнал в годы его руководства ФСБ
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Катерина Туманова

    Владимир Путин после назначения директором ФСБ в 1998 году попросил у президента России Бориса Ельцина разрешения каждую неделю ездить в Петербург, рассказал Сергей Степашин, бывший премьер-министр, занимавший в конце 90-х пост главы МВД.

    «Мало кто знает: когда Владимира Путина назначили директором ФСБ, он единственное, о чем попросил президента Ельцина (мы с Путиным тогда были в очень близких отношениях): чтобы он каждый выходной мог ездить в Петербург», – рассказал он ТАСС.

    По словам Степашина, Ельцин поинтересовался причиной такой необходимости, на что Путин ответил, что у него тяжело болен отец.

    «И он каждый выходной приезжал. И, по сути дела, санитаром был два дня. Это же не игра. Это такой человек», – сказал он.

    Степашин подчеркнул, что считает это свидетельством порядочности Путина.

    Отец президента России, Владимир Спиридонович, скончался в 1999 году в возрасте 88 лет. Путин переехал в Москву из Петербурга в 1996 году, занимая ряд ключевых постов в администрации президента. В августе 1999 года он стал главой правительства, сменив Степашина.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Путин в 2025 году рассказал, что его внуки могут  неожиданно приехать в Кремль, но стараются так не делать. Также он признался, что не строг с внуками. Он впервые упомянул, что у него есть внучка, и уточнил, что девочка свободно общается на китайском языке со своей воспитательницей из Пекина. Глава управления президента рассказал, почему Путин решил стать разведчиком.

    Комментарии (13)
    21 февраля 2026, 06:40 • Новости дня
    Боец с позывным «Крош» с Камчатки получил звание Героя России в 19 лет
    Боец с позывным «Крош» с Камчатки получил звание Героя России в 19 лет
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Боец батальона «Арктический» 40-й гвардейской бригады морской пехоты с позывным «Крош» в преддверии Дня защитника Отечества получил звание Героя России, о чем в Telegram-канале сообщил губернатор Камчатского края Владимир Солодов.

    «Сергей Крашенинников, наш камчатский боец батальона «Арктический» 40-й бригады морской пехоты с позывным «Крош», по указу президента РФ удостоен звания Героя России. Буквально вчера рассказывал вам про его подвиг. Очень гордимся Сергеем! Настоящий Герой!» – написал он.

    В пятницу Солодов описал подвиг «Кроша» на Курском направлении, где он проявил настоящую воинскую доблесть.

    «Штурмовая группа под его командованием взяла восемь хорошо укреплённых вражеских опорных пунктов. Благодаря его выверенным решениям наши морпехи героически удерживали занятые позиции целых 52 дня, при этом постоянно атаковали и уничтожили значительные силы противника. Выстоять столько времени под постоянным натиском – своеобразный рекорд на фронте», – отметил губернатор края.

    Он добавил, что в тяжелейших боях «Крош» спас жизнь не одному своему боевому товарищу.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, дочь Героя России Очир-Горяева рассказала о добровольном уходе отца на СВО. Подполковник Петелин раскрыл детали боя, за который получил Орден Мужества. В России появилось новое поколение героев и защитников.

    Комментарии (11)
    21 февраля 2026, 13:36 • Новости дня
    Герой России Балдан Цыдыпов рассказал, как прикрывал отход 150 бойцов под Киевом
    Герой России Балдан Цыдыпов рассказал, как прикрывал отход 150 бойцов под Киевом
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Лейтенант Балдан Цыдыпов, несмотря на тяжелые ранения и контузию, прикрывал отход полутора сотен бойцов под Киевом и после 26 операций стал легендой спецоперации.

    Герой России Балдан Цыдыпов рассказал о своем боевом пути и подвиге в ходе спецоперации на Украине, пишет МК. 30 марта 2022 года его взвод попал в засаду под Киевом – подбитая БМП-2 лейтенанта Цыдыпова прикрыла отход полутора сотен бойцов. Несмотря на контузию и ранение, он вел огонь по противнику, а после окончания боеприпасов выбрался из машины и продолжил сдерживать атаки в одиночку.

    Когда пришла подмога, Цыдыпов был без сознания. В результате офицер перенес 26 операций, из его тела извлекли почти два килограмма осколков. После ампутации стопы и реабилитации он встал на протез и начал работать в департаменте по патриотической работе Российского общества «Знание».

    Цыдыпов вырос в Забайкальском крае, с детства мечтал о военной карьере и прошел обучение в Новосибирском военном училище. В бою под Киевом он лично перевязал раненых, прикрывал отход бойцов, а затем был тяжело ранен и эвакуирован. Его земляки собрали 16 тыс. подписей за присвоение звания Героя России, которое поддержал президент. Ему ампутировали часть ноги, но после протезирования он продолжил активную общественную деятельность, вдохновившись примерами других военных, вернувшихся к жизни после ранений.

    Он также стал участником программы «Время героев» и возглавил департамент по патриотической работе, поддерживает связь с родными и коллегами, продолжает учиться и помогает другим.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, герои России рассказали о своих подвигах на форуме «Знание.Государство». Участник программы «Время героев» Цыдыпов стал директором департамента «Знания».

    Комментарии (8)
    21 февраля 2026, 13:42 • Новости дня
    Киев предложил Европе заменить «Дружбу» трубопроводом Одесса – Броды
    Киев предложил Европе заменить «Дружбу» трубопроводом Одесса – Броды
    @ Саверкин Александр/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Украинская сторона рассматривает вариант отправки нефти в страны ЕС через трубопровод Одесса – Броды вместо маршрута по «Дружбе», пишут местные СМИ.

    Украина предложила использовать трубопровод Одесса – Броды для транспортировки нефти в Венгрию и Словакию вместо российского нефтепровода «Дружба», сообщает ТАСС, ссылаясь на публикацию «Европейской правды». По данным издания, 20 февраля украинская миссия при ЕС направила соответствующее предложение профильному управлению Еврокомиссии.

    В письме отмечается: «В контексте обеспечения безопасности поставок нефти в европейские страны, в частности в Венгрию и Словакию, предлагается рассмотреть возможность транспортировки нефти с использованием существующей нефтегазовой инфраструктуры Украины». Речь идет о двух возможных маршрутах: по украинской системе транспортировки или через морские порты с последующей перевалкой и отправкой по трубопроводу Одесса – Броды.

    Такой вариант, по мнению украинских властей, позволит обеспечить бесперебойность поставок и снизить зависимость ряда стран ЕС от других маршрутов. Решение о возможности использования этого нефтепровода и его интеграции в европейскую систему будет принимать Еврокомиссия. Стороны пока не комментировали детали обсуждения и сроки возможной реализации инициативы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Украина отложила возобновление транзита нефти по трубопроводу «Дружба» в Словакию на 21 февраля.

    Ранее глава венгерского МИД Петер Сийярто обвинил украинского лидера Владимира Зеленского в блокировании поставок нефти в Венгрию по этому же трубопроводу для создания сложностей правительству перед выборами.

    Напомним, Еврокомиссия 19 февраля сообщила о прекращении поставок дизтоплива Киеву Венгрией и Словакией. А 20 февраля правительство Венгрии приняло решение заблокировать выделение Евросоюзом Украине 90 млрд евро из-за препятствий транзиту российской нефти.

    Комментарии (13)
    21 февраля 2026, 09:45 • Новости дня
    Петербуржец потушил Вечный огонь на Марсовом поле

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Полиция Санкт-Петербурга задержала местного жителя, который, предположительно, потушил мемориал Вечный огонь на Марсовом поле, он не смог объяснить свой поступок, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.

    Полиция Петербурга задержала мужчину, подозреваемого в том, что он потушил Вечный огонь на Марсовом поле, передает РИА «Новости». Инцидент произошел в ночь на 21 февраля: по данным полиции, неизвестный залил огонь жидкостью из бутылки и скрылся с места происшествия вместе со спутником.

    Вскоре личность подозреваемого была установлена. Им оказался 50-летний житель Красносельского района, задержанный сотрудниками уголовного розыска Центрального района. По информации МВД, мужчина не смог объяснить мотивы своего поступка.

    Следственные органы возбудили уголовное дело по статье о повреждении и осквернении мемориальных сооружений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Севастополе полицейские задержали женщину за то, что она грела ноги на Вечном огне. На Урале женщина потушила Вечный огонь похоронным венком.

    Комментарии (8)
    21 февраля 2026, 02:10 • Новости дня
    Украинские СМИ назвали сроки президентских и парламентских выборов в стране

    Tекст: Катерина Туманова

    Подготовка к президентским и парламентским выборам на Украине активизировалась, несмотря на сохраняющееся военное положение и отсутствие официальной даты, а СМИ назвали возможные сроки проведения выборов в стране.

    Депутаты Верховной рады начали активную подготовку к выборам, которые могут состояться в течение 2026 года, даже во время конфликта. По данным источников украинского издания «Инсайдер», некоторые партийные лидеры уведомили региональные структуры о том, что президентские выборы могут состояться осенью 2026 года, а парламентские – весной 2027 года, передает ТАСС.

    При этом проведение выборов рассматривается как после окончания, так и в период действия военного положения, отменять которое не планируется.

    В связи с этим парламентарии ищут способы сохранить свои позиции – некоторые заняты созданием политических проектов, другие рассматривают переход в новые политические команды.

    На фоне действия военного положения, введенного 24 февраля 2022 года, ни президентские, ни парламентские выборы на Украине не проводятся: очередные парламентские выборы должны были пройти осенью 2023 года, а президентские – весной 2024 года. В этой ситуации в стране регулярно обсуждается вопрос легитимности действующей власти.

    Президентские полномочия Владимира Зеленского официально истекли 20 мая 2024 года, но выборы не состоялись. Киев объясняет это невозможностью проведения голосования до отмены военного положения, однако Зеленский  заявил, что готов провести выборы при гарантиях безопасности и перемирии на два-три месяца.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в МИД России заявили о планировании Зеленским махинаций с выборами на Украине. Вице-спикер Рады Корниенко заявил, что выборы на Украине возможны лишь после 60 дней тишины. Замглавы МИД России Александр Грушко отметил, что режим Зеленского превзошел «кумиров из Третьего рейха».

    Комментарии (6)
    21 февраля 2026, 13:16 • Новости дня
    Минобороны России сообщило о поражении РСЗО HIMARS и установки ракет «Фламинго»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские военные уничтожили ВС РФ поразили пусковые установки украинских крылатых ракет «Фламинго» и транспортно-заряжающую машину реактивной системы залпового огня HIMARS, сообщило Минобороны России.

    Вооруженные силы России нанесли удары по украинским военным объектам, сообщает РИА «Новости». По данным Минобороны, в результате операции были уничтожены транспортно-заряжающая машина американской реактивной системы залпового огня HIMARS, а также пусковые установки крылатых ракет большой дальности «Фламинго».

    В ведомстве подчеркнули: «Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожена транспортно-заряжающая машина реактивной системы залпового огня HIMARS производства США, нанесено поражение пусковым установкам крылатых ракет большой дальности «Фламинго», объектам транспортной и энергетической инфраструктуры Украины, используемым ВСУ, местам сборки, хранения и предполетной подготовки беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 141 районе».

    Кроме того, сообщается о поражении объектов транспортной и энергетической инфраструктуры, которые использовались военными Украины, а также пунктов временной дислокации украинских войск и иностранных наемников. Удары были нанесены в 141 районе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вооруженные силы России поразили инфраструктуру военного аэродрома украинской армии. Президент Украины Владимир Зеленский заявил об уничтожении производственной линии по выпуску ракет «Фламинго».

    Комментарии (8)
    20 февраля 2026, 22:17 • Новости дня
    Reuters: Удары ВС России по портам лишили Украину главных доходов
    Reuters: Удары ВС России по портам лишили Украину главных доходов
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Повреждение портовой инфраструктуры в Черном море критически снизило экспортную выручку украинского бюджета и возможности вывоза ресурсов, сообщает Reuters

    Атаки на черноморские гавани нанесли серьезный ущерб вывозу сельхозтоваров и полезных ископаемых, передает РИА «Новости». По данным западных аналитиков, сокращение пропускной способности терминалов ударило по ключевым источникам финансирования Киева.

    «Российские авиаудары по черноморским портам Украины в конце прошлого года снизили их пропускную способность и нанесли ущерб экспорту сельскохозяйственных товаров и полезных ископаемых, которые, по словам отраслевиков, служат основным источником дохода осажденной страны во время четырехлетнего конфликта с Россией», – говорится в публикации.

    Агентство Bloomberg также сообщало, что российская армия усилила огневое воздействие на портовые объекты в ответ на действия ВСУ. Это существенно осложнило вывоз зерна с Украины.

    В середине декабря Вооруженные силы России нанесли мощный удар возмездия по энергетическим объектам в Одессе. В компании ДТЭК заявили о повреждении 20 электроподстанций в регионе.

    Российские удары по югу Украины отрезают страну от Черного моря и препятствуют работе портов.

    Российская армия нанесла поражение портовым сооружениям и хранилищам с горючим для ВСУ.

    Координатор николаевского подполья сообщил о разрушении объектов нефтепереработки и железнодорожной логистики в Кременчуге.

    Комментарии (8)
    21 февраля 2026, 12:29 • Новости дня
    Инвесторы увидели в производителе унитазов будущего гиганта ИИ

    Инвесторы увидели в японском производителе унитазов Toto будущего гиганта ИИ

    Инвесторы увидели в производителе унитазов будущего гиганта ИИ
    @ Reuters TV/REUTERS

    Японская компания Toto, известная во всем мире своими высокотехнологичными унитазами и биде Washlet, может неожиданно стать одним из важных игроков в индустрии искусственного интеллекта. К такому выводу пришли аналитики и инвесторы, обратившие внимание не на сантехнику, а на керамический бизнес компании.

    Как пишет

    The National Interest, интерес к Toto в начале 2026 года подогрел британский активистский фонд Palliser Capital, который приобрел значительную долю в компании. В фонде назвали Toto «самым недооцененным и незамеченным бенефициаром рынка памяти для ИИ».

    На первый взгляд, связь между унитазами и искусственным интеллектом неочевидна. Однако ключ к разгадке – в подразделении Advanced Ceramics Division. Уже более 30 лет Toto производит промышленную керамику, в том числе для полупроводниковой отрасли и оптических коммуникаций.

    По данным фонда, компания стала доминирующим поставщиком электростатических патронов (electrostatic chucks) для оборудования американской Lam Research. Эти компоненты используются в криогенных установках для травления диэлектриков при производстве 3D NAND-памяти – технологии, критически важной для современных дата-центров и систем ИИ.

    Как поясняют отраслевые аналитики, такие керамические элементы должны выдерживать экстремальные температурные нагрузки, минимизировать загрязнения и соответствовать сверхжестким допускам. Именно эти компетенции Toto – в разработке материалов, производственных процессов и точной обработке – делают компанию потенциально важным участником цепочки поставок для производителей чипов нового поколения.

    Примечательно, что керамическое направление уже приносит более половины операционной прибыли Toto, однако до недавнего времени инвесторы в основном ассоциировали компанию с бытовой сантехникой. В Goldman Sachs и ряде других инвестдомов в последний год начали говорить о росте прибыли, связанной с компонентами для NAND-памяти, особенно на фоне ожиданий восстановления рынка.

    Palliser Capital призывает руководство Toto активнее рассказывать рынку о значении керамического бизнеса и более эффективно распределять капитал. По мнению фонда, компания недооценена именно потому, что инвесторы не до конца понимают ее роль в производстве передовых полупроводников.

    Ранее в интернете предложили маркировку для сгенерированных ИИ текстов. А премьер Испании заявил о реальной угрозе восстания искусственного интеллекта.

    Комментарии (0)
    21 февраля 2026, 10:12 • Новости дня
    Дмитриев: Промышленность Германии деградирует без России

    Дмитриев отметил снижение конкурентоспособности ФРГ без связей с Россией

    Дмитриев: Промышленность Германии деградирует без России
    @ Алексей Никольский/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Спецпредставитель президента по инвестициям подчеркнул, что потеря доступа к российским энергетическим ресурсам негативно сказывается на промышленности Германии.

    Германия теряет свое конкурентное преимущество на фоне прекращения сотрудничества с Россией в энергетической сфере. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, передает ТАСС.

    «Конкурентоспособность Германии падает из-за отсутствия сотрудничества с Россией в области энергетики», – написал Дмитриев в соцсетях на английском языке. К своему сообщению он приложил график, демонстрирующий динамику конкурентоспособности промышленной отрасли Германии с 2000 по 2025 год.

    По мнению Дмитриева, энергетическое партнерство с Россией было ключевым фактором для промышленного сектора Германии на протяжении долгого времени. Теперь, по его оценке, отказ от этого сотрудничества сказывается на экономических показателях страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Дмитриев отмечал, что напряженность между Германией и Францией вызвана «подразделением внутри подразделений».

    До этого он сравнил главу Минфина Германии с Рэмбо на фоне заявлений Клингбайля о Гренландии и конфликтов с Дональдом Трампом.

    Напомним, в феврале Германия заняла второе место в рейтинге недружественных правительств.

    Комментарии (31)
    21 февраля 2026, 14:35 • Новости дня
    Житель Москвы перевел мошенникам 41 млн рублей за шесть дней
    Житель Москвы перевел мошенникам 41 млн рублей за шесть дней
    @ Донат Сорокин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Житель Москвы лишился 41 млн рублей после того, как мошенники, представившись бывшим начальником и сотрудниками служб, убедили его перевести все сбережения на «резервный» счет, сообщили в прокуратуре Москвы.

    Как сообщили в столичной прокуратуре, 65-летний мужчина получил в мессенджере сообщение якобы от бывшего начальника, в котором говорилось о проверке из-за утечки персональных данных, передает ТАСС.

    В дальнейшем мужчина по телефону общался с лжесотрудниками «правоохранительных органов» и «финансовой организации». Представившись официальными лицами, они объяснили, что с его счетов были проведены подозрительные операции, якобы для «спонсирования противоправных действий».

    Злоумышленники запугали москвича возможной уголовной ответственностью и предложили «урегулировать» вопрос, переведя все сбережения в некий «резервный фонд». На протяжении шести дней мужчина снял почти 38 млн рублей в двух банках и обменял еще 3 млн рублей из сбережений в иностранной валюте, после чего перевел всю сумму мошенникам.

    Преступники попытались убедить его взять деньги под залог квартиры, однако вмешательство обстоятельств предотвратило дальнейшие потери. Прокуратура напоминает о необходимости проявлять бдительность и не совершать финансовых операций по совету незнакомцев.

    Ранее в Москве девочка-подросток передала аферистам более 2 млн рублей по кодовому слову «Пеппа».

    В Уфе 15-летняя школьница отдала курьеру два родительских сейфа с более чем 3 млн рублей после звонка телефонных мошенников.

    Комментарии (25)
    21 февраля 2026, 12:41 • Новости дня
    Названо число потерь ВСУ за сутки в зоне СВО

    Минобороны сообщило о гибели 1 265 военнослужащих ВСУ за сутки

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    За сутки ВСУ понесли значительные потери в различных районах спецоперации, больше всего потерь отмечено в зоне ответственности группировки «Восток», отметили в Минобороны.

    Общие потери ВСУ за последние сутки составили около 1 265 человек, передает ТАСС со ссылкой на Минобороны. В зоне ответственности группировки войск «Севера» уничтожено свыше 215 украинских военных. В районах, контролируемых группировкой «Запад», потери противника достигли 170 человек.

    В Южной группировке зафиксировано до 110 потерь среди ВСУ, а в зоне ответственности группировки «Центр» – до 350 военнослужащих. В группе «Восток» потери составили до 370 человек, в районе группировки «Днепр» – до 50 военнослужащих.

    Ранее бойцы группировки войск «Север» выявили факты пыток и убийств среди наемников в рядах вооруженных сил Украины. До этого Генштаб сообщил, что Вооруженные силы Украины за время спецоперации потеряли более 1,5 млн человек.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, промежуточные результаты СВО показывают, что Украина уже утратила значительные людские ресурсы и фактически перестала быть государством, выполняя лишь функции военной корпорации для войны Запада с Россией.


    Комментарии (5)
    Главное
    ВСУ атаковали Энергодар дронами
    Словакия выдвинула энергетиченский ультиматум Украине
    Кабмин внес в Госдуму проект о запрете выдачи патента мигрантам с низким доходом
    Захарова объяснила режим тишины на переговорах по Украине
    Индия изменила правила выбора страховой компании для туристов из России
    Финский залив полностью замерз впервые за 15 лет
    СМИ сообщили о долге певицы Гагариной перед налоговой на 10 млн рублей