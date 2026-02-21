Кабмин предложил лишать мигрантов ВНЖ за длительное отсутствие работы

Tекст: Вера Басилая

Кабинет министров направил в парламент документ с предложением аннулировать разрешения на временное проживание и виды на жительство, передает РИА «Новости».

Инициатива затрагивает иностранцев, работавших менее десяти месяцев в течение года после выдачи бумаг.

«Законопроектом также предлагается уточнение основания для аннулирования... разрешения на временное проживание...: в случае если в отчетном году иностранный гражданин осуществлял трудовую... деятельность менее десяти месяцев», – указано в пояснительной записке.

Аналогичные требования власти хотят распространить на иностранцев, занятых в домашнем хозяйстве у физических лиц. Подтверждением их деятельности станет уплата налога в виде фиксированного авансового платежа за соответствующий срок.

Проект также пересматривает условия для высококвалифицированных специалистов, чтобы исключить легализацию кадров низкой квалификации через этот механизм. Зарплатный минимум для них планируют поднять с 250 тыс. до 717 тыс. рублей.

Для медиков, педагогов, научных сотрудников и резидентов особых зон порог установят на уровне 358,5 тыс. рублей. Механизм предусматривает ежегодную индексацию этих сумм исходя из роста средних зарплат по стране.

Кабинет министров внес в Госдуму проект о запрете трудовых патентов иностранцам с низким доходом.

Судебные приставы в прошлом году выдворили из страны почти 64 тысячи иностранцев за нарушение законодательства.

Минтруд ранее сократил список профессий для упрощенного получения вида на жительство до 29 специальностей.