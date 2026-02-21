Россиянка Калмыкова выиграла золото в опорном прыжке на Кубке мира

Tекст: Вера Басилая

Анна Калмыкова выиграла золото в опорном прыжке на первом этапе Кубка мира по спортивной гимнастике в немецком Котбусе. Ее результат составил 13,816 балла. Второе место заняла Карина Шенмайер из Германии, показав 13,800 балла. На третьей позиции оказалась Тея Белак из Словении с результатом 13,516 балла.передает РИА «Новости».

В соревнованиях на разновысоких брусьях второе место заняла россиянка Милана Каюмова, которая набрала 14,133 балла. Победу одержала итальянка Элиза Иорио с 14,266 балла, третьей стала ее соотечественница Джулия Перотти (14,033 балла).

В вольных упражнениях бронзовую медаль завоевал россиянин Александр Карцев с результатом 13,900 балла. Серебро досталось белорусу Егору Шарамкову (14,400 балла), а золото – израильтянину Артему Долгопяту (14,500 балла).

Международная федерация гимнастики (FIG) допускает российских и белорусских спортсменов до участия в турнирах только в нейтральном статусе.

Международная федерация гимнастики (FIG) обновила перечень спортсменов с нейтральным статусом, добавив семь представителей России,