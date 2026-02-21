Кабмин предложил обязать детей мигрантов покидать Россию после совершеннолетия

Tекст: Вера Басилая

Правительство России направило на рассмотрение парламента инициативу, регулирующую пребывание членов семей иностранных специалистов, передает ТАСС. Документ уже доступен в электронной базе законодательного органа.

Согласно поправкам, нахождение ребенка в стране станет возможным исключительно на срок действия разрешения на работу его родителя. Кроме того, мигрант обязан вносить фиксированный авансовый платеж по НДФЛ за себя и каждого несовершеннолетнего.

По достижении 18 лет молодые люди должны будут выехать за пределы государства в течение 30 дней. Альтернативой отъезду станет своевременная подача заявления на получение собственного патента.

Кабинет министров внес в Госдуму проект о запрете трудовых патентов иностранцам с низким доходом.

Ранее правительственная комиссия одобрила обязательство мигрантов обеспечивать переехавших родственников на уровне прожиточного минимума.

Судебные приставы в 2025 году выдворили из России почти 64 тысячи нарушителей миграционного законодательства.