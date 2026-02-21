  • Новость часаЛавров выразил соболезнования Китаю в связи с гибелью туристов на Байкале
    Тотальная война даст шанс Ирану в битве против США
    CNN обвинила Китай в проведении секретного испытания ядерного оружия нового поколения
    Герой России Балдан Цыдыпов рассказал, как прикрывал отход 150 бойцов под Киевом
    Киев предложил Европе заменить «Дружбу» трубопроводом Одесса – Броды
    Орбан вслед за Словакией пригрозил прекратить поставки электроэнергии на Украину
    Минобороны России сообщило о поражении РСЗО HIMARS и установки ракет «Фламинго»
    Кулеба рассказал о прощании Байдена с Украиной за два дня до начала СВО
    ISU объявил об отстранении российских фигуристов от ЧМ в Чехии
    Житель Москвы перевел мошенникам 41 млн рублей за шесть дней
    21 февраля 2026, 19:45 • Новости дня

    Monde: Транспортная авиация США активно перемещается между ЕС и Ближним Востоком

    Tекст: Вера Басилая

    Американская транспортная авиация в последние дни активно курсирует между Европой и Аравийским полуостровом, задействуя базы в Германии и Британии и самолеты C-17, сообщает Monde.

    Десятки военно-транспортных самолетов США в последние дни активно курсируют между европейскими базами и Аравийским полуостровом. Газета опирается на сведения о полетах и спутниковые снимки, передает РИА «Новости», ссылаясь на данные Le Monde.

    Издание отмечает: «Десятки тяжелых военно-транспортных самолетов, таких как C-17, выполняют уже многие дни регулярные полеты туда-обратно между Аравийским полуостровом и американскими базами в Европе». В публикации говорится, что задействованы, в частности, базы Рамштайн в Германии и Лейкенхит в Британии.

    Кроме того, не менее четырех самолетов дальнего радиолокационного обнаружения E-3C Sentry 18 и 19 февраля совершали полеты к Аравийскому полуострову, уточняет газета.

    Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что к Ирану направляется «огромная армада», и выражал надежду на переговоры о сделке, предполагающей полный отказ Тегерана от ядерного оружия.

    При этом глава иранского МИД Аббас Аракчи 8 февраля подчеркивал, что исламская республика настаивает на праве обогащать уран, даже если такая позиция приведет к войне.

    Американский военно-транспортный самолет приземлился на стратегической авиабазе Лажеш в Атлантике на фоне усиления военного присутствия США у Ближнего Востока.

    19 февраля 2026, 10:03 • Новости дня
    TWZ: Военные корабли России и Китая осложнили планы США в отношении Ирана
    TWZ: Военные корабли России и Китая осложнили планы США в отношении Ирана
    @ Iranian Army Office/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Совместные военно-морские учения России, Китая и Ирана начались в акватории порта Бендер-Аббас на фоне усиления американского присутствия на Ближнем Востоке.

    Морские подразделения России, Китая и Ирана отработают координацию и тактическую готовность в стратегически важном районе, передает пишет The War Zone.

    Мероприятия проходят возле южного иранского портового города Бендер-Аббас.

    Командующий ВМС Ирана контр-адмирал Шахрам Ирани прокомментировал ситуацию в регионе.

    «Исламская Республика Иран на протяжении 47 лет сталкивается с угрозами, шумом, пропагандой и присутствием внерегиональных флотов в Западной Азии», – заявил контр-адмирал.

    Помощник президента России Николай Патрушев назвал учения актуальными в контексте противостояния с Западом. Москва намерена задействовать потенциал БРИКС для создания полноценного стратегического морского измерения.

    Эксперты отмечают, что маневры могут осложнить планы США в отношении Ирана, хотя и не представляют прямой военной угрозы. Присутствие кораблей потенциальных противников создает дополнительные риски для американской авианосной группы Gerald R. Ford.

    Ранее Иран сообщил о закрытии части Ормузского пролива из-за учений.

    После этого военные США усилили свое присутствие на Ближнем Востоке, перебросив в регион 50 истребителей различных типов за сутки.

    19 февраля 2026, 14:50 • Новости дня
    Эксперт: Корабли России и Китая мешают США начать удары по Ирану

    Военный эксперт Лямин: Присутствие кораблей России и Китая осложняет планы США против Ирана

    Эксперт: Корабли России и Китая мешают США начать удары по Ирану
    @ Matrix Images/Nic Bothma/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Учения «Морской пояс безопасности – 2026» «мешают» США начать военную операцию против Ирана по ряду причин. Ключевая состоит в потенциальном риске случайного удара по военному кораблю России или Китая, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Лямин. Ранее западная пресса сочла, что российские и китайские военные корабли осложнили планы Вашингтона по Ближнему Востоку.

    «Совместные учения России, Китая и Ирана проходят в последние годы регулярно. Но на фоне угроз Вашингтона перейти к жестким мерам против Исламской республики маневры стали своеобразным политическим жестом поддержки Москвой и Пекином своего союзника», – отметил военный эксперт Юрий Лямин.

    По его словам, присутствие российских и китайских морских подразделений в регионе действительно осложняет возможную операцию США и Израиля по ряду причин. «Во-первых, возникает риск случайного удара по военному кораблю России или Китая. Во-вторых, Москва и Пекин могут собрать информацию о действиях американской авианосной ударной группы, а также предупредить иранцев о начале атаки, что позволит Тегерану более качественно ее отразить», – рассуждает собеседник.

    Впрочем, как оговорился эксперт, обмен разведданными возможен и вне рамок учений. «Отсюда третья причина «осложнения» планов Пентагона: если передавать информацию в оперативном режиме, она может использоваться в качестве целеуказания для, допустим, иранских противокорабельных ракет. Но это требует высокого уровня взаимодействия и политического решения», – добавил Лямин.

    На этом фоне он упомянул работу самолетов НАТО в Черном море: они не участвуют в боевых действиях, но ведут постоянную разведку в пользу Украины. Как бы то ни было, по оценкам аналитика, вероятность начала военной кампании США при возможном участии Израиля крайне высока. Окончательное решение американские власти будут принимать, отталкиваясь от того, удастся ли им решить задачи в сжатые сроки, считает эксперт.

    «Дело в том, что Трамп не хочет подходить к промежуточным выборам в Конгресс в состоянии конфликта на Ближнем Востоке. Поэтому ему нужна быстрая победоносная операция. Если Штаты перейдут к действиям, то Тегерану было бы выгоднее втянуть американцев в полноценную войну. Таким образом Исламская республика сможет добиться удовлетворительного для себя соглашения с Вашингтоном по целому комплексу вопросов – от ядерной программы до выстраивания ирано-американских отношений», – заключил Лямин.

    Напомним, в то время как США перебрасывают силы на Ближний Восток, Россия, Иран и Китай проводят учения «Морской пояс безопасности – 2026» в Ормузском проливе. Помощник российского президента и председатель Морской коллегии Николай Патрушев в интервью изданию «Аргументы и факты» назвал маневры «актуальными». «Задействуем потенциал БРИКС, которому пора придать полноценное стратегическое морское измерение», – сказал он.

    Представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что совместные военно-морские учения были запланированы заранее и не связаны с недавней эскалацией ситуации на Ближнем Востоке. Он добавил, что Москва призывает все стороны, включая Тегеран, проявлять сдержанность и использовать политико-дипломатические методы урегулирования.

    Тем временем западная пресса считает, что маневры осложняют планы США в регионе. Как отмечает The War Zone, присутствие российских и китайских военных кораблей в этих водах на фоне возможной американской операции против Исламской республики может иметь военные и политические последствия.

    «Я не считаю, что это существенно увеличит вероятность конфликта с Россией и Китаем, но, вероятно, создаст дополнительные факторы, которые следует учитывать при планировании любых ударов по Ирану», – заявил TWZ Том Шугарт, старший научный сотрудник «Центра новой американской безопасности» (CNAS) и отставной офицер подводного флота ВМС США.

    Ранее израильский портал Ynet сообщил, что армия обороны Израиля, а также спасательные службы и командование тыла находятся в состоянии повышенной боевой готовности. Израильские власти провели консультации по этому вопросу, в которых участвовал в том числе премьер Биньямин Нетаньяху. Они исходят из того, что Тегеран запустит ракеты по израильской территории, даже если еврейское государство не будет участвовать в американских ударах.

    Между тем, высокопоставленные чиновники по национальной безопасности доложили главе Белого дома Дональду Трампу, что военные готовы к потенциальным ударам по Ирану уже в субботу, сообщает CBS News со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждений. Пентагон перебрасывает на Ближний Восток и в Южную Европу крупнейшие авиационные силы со времен вторжения в Ирак в 2003 году.

    Ударная группа авианосца USS Abraham Lincoln уже пересекла зону ответственности Центрального командования вооруженных сил США (CENTCOM), в которую входит Иран. В регион доставлены эскадрильи истребителей F/A-18E/F Super Hornet, EA-18G Growler, F-35C и вертолетов MH-60R/S. Там же находятся несколько эсминцев класса Arleigh Burke с управляемыми ракетами на борту.

    Ожидается, что авианосец USS Gerald R. Ford и сопровождающие его корабли также направятся из Карибского моря на Ближний Восток. Кроме того, онлайн-системы отслеживания полетов показывают, что истребители F-22 Raptor, F-16 Fighting Falcon, самолеты-разведчики E-3 Sentry и разведывательный самолет U-2 Dragon Lady либо находятся в пути через Атлантику, либо недавно прибыли в Испанию и на Азорские острова, расположенные в Атлантическом океане.

    Отметим, во вторник в Женеве прошел очередной раунд непрямых переговоров американской и иранской делегаций по ядерной программе. Вице-президент США Джэй Ди Вэнс заявил: «В некотором смысле переговоры с прошли хорошо, но Тегеран пока не готов признать некоторые из «красных линий» Трампа».

    20 февраля 2026, 19:59 • Видео
    «Еще три года». Зеленский все решил

    Владимир Зеленский заявил приближенным, что переговоры с Россией провалились, и дал задания подготовить план ведения войны еще на три года. Об этом сообщают американские СМИ, но в ЕС решение Киева подтверждают. Теперь все зависит от президента США Дональда Трампа.

    20 февраля 2026, 10:15 • Новости дня
    TWZ: Лондон запретил Вашингтону использовать британские базы для ударов по Ирану
    TWZ: Лондон запретил Вашингтону использовать британские базы для ударов по Ирану
    @ IMAGO/xxPicturesxFromxHistoryx/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Лондон не согласился дать Вашингтону возможность использовать базу Диего-Гарсия и аэродром Фэрфорд для атак по иранской территории.

    Эти объекты критически важны для американских бомбардировщиков, так как находятся на расстоянии около 3,7 тыс. и 4 тыс. км от иранских границ, пишет The War Zone.

    Без них авиации придется лететь с баз в США, удаленных на 10,5 тыс. км.

    Ограничения связаны с юридическими опасениями британских властей и спором между президентом США Дональдом Трампом и британским премьером Киром Стармером.

    Американский политик раскритиковал планы Лондона передать архипелаг Чагос Маврикию в долгосрочную аренду. По мнению республиканца, это решение ставит под угрозу стратегические интересы союзников.

    Трамп выразил свое возмущение в соцсетях, призвав Британию сохранить суверенитет над важным военным форпостом.

    «Премьер-министр Стармер ни по какой причине не должен терять контроль над Диего-Гарсией, заключая в лучшем случае сомнительную аренду на 100 лет», – заявил он.

    Издание отмечает, что Белый дом разрабатывает детальные планы ударов, однако Британия пока не дала разрешение на использование своей инфраструктуры. Лондон опасается нарушения международного права, если станет соучастником нападения.

    На данный момент США перебрасывают в регион истребители и заправщики, но бомбардировщики еще не развернуты.

    Ранее СМИ сообщали, что США готовы ударить по Ирану уже 21 февраля. В Белом доме отметили, что вероятность прямых ударов в ближайшие недели составляет 90%. На этом фоне Россия, Иран и Китай начали в Ормузском проливе учения «Морской пояс безопасности – 2026».

    19 февраля 2026, 05:36 • Новости дня
    Ynet: Израиль начал готовиться к войне
    Ynet: Израиль начал готовиться к войне
    @ Ariel Schalit/AP/TASS

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Израильское командование тыла и экстренные службы получили указания готовиться к масштабному конфликту на фоне возможной американской атаки, сообщают СМИ.

    Вооруженные силы еврейского государства переведены в режим повышенной боеготовности из-за вероятной атаки Вашингтона на Иран, передает РИА «Новости» со ссылкой на Ynet.

    По этой информации, подобные меры предосторожности вызваны ожидаемым нападением Соединенных Штатов на иранские объекты. Предполагается, что в этой операции могут быть задействованы и подразделения израильской армии.

    Участники совещания у израильского премьера Беньямина Нетаньяху пришли к выводу о неизбежности ответных действий Тегерана. Иранская сторона якобы может нанести удар по израильской территории даже при неучастии Иерусалима в американской кампании.

    Ранее в феврале разведывательные аппараты США, включая противолодочный самолет и тяжелый дрон, провели маневры в небе над Ормузским проливом и Оманским заливом.

    После этого Иран начал масштабные учения по контролю над Ормузским проливом.

    19 февраля 2026, 14:28 • Новости дня
    NYT сообщила о подготовке удара Израиля и США по Ирану

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Израильские военные осуществляют масштабную подготовку к возможной совместной с США операции против Ирана с целью убедить Тегеран пойти на уступки в переговорах, сообщает газета New York Times со ссылкой на израильских чиновников.

    Израильские военные проводят активную подготовку к потенциальной совместной с США операции против Ирана, передает РИА «Новости» со ссылкой на публикацию газеты New York Times.

    По словам двух представителей оборонного ведомства Израиля, ведутся значительные приготовления к совместному удару, однако решение о его нанесении еще не принято.

    Планируемая операция, как отмечается, рассчитана на несколько дней и ставит целью заставить Тегеран пойти на уступки в переговорах по ядерной сделке. Среди возможных целей операции называются склады вооружения, ракеты средней и большой дальности, а также объекты ядерной программы и штабы Корпуса стражей исламской революции.

    Газета подчеркивает, что окончательное решение по выбору целей во многом будет зависеть от президента США Дональда Трампа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Ирана предупредил о возможных ударах по базам США в регионе.

    Авиааносец США «Авраам Линкольн» совершил переход в Аравийском море.

    США направили десятки заправщиков и 50 истребителей на Ближний Восток.

    21 февраля 2026, 06:55 • Новости дня
    Axios узнал о рассмотрении в Белом доме ликвидации Али Хаменеи и его сына в Иране

    Axios узнал о рассмотрении в Белом доме ликвидации Али Хаменеи и его сына

    Tекст: Катерина Туманова

    Администрация американского президента Дональда Трампа готова рассмотреть предложение, которое позволит Ирану «символически» обогащать ядерное топливо, если это не создаст возможности для создания бомбы, а так же вариант с устранением верховного лидера страны и его сына, пишет Axios.

    «Это говорит о том, что между «красными линиями», установленными США и Ираном может появиться возможность заключения сделки по ограничению ядерного потенциала Ирана и предотвращению войны. Но в то же время Трампу были представлены военные варианты, предполагающие прямое нанесение ударов по верховному лидеру», – выяснил портал Axios.

    Американские чиновники заявляют, что планка для предстоящего ядерного предложения Ирана очень высока, поскольку план должен убедить скептиков внутри администрации Трампа и в регионе.

    «Президент Трамп будет готов принять содержательную сделку, которую сможет политически продвигать внутри страны. Если иранцы хотят предотвратить удар, они должны сделать нам предложение, от которого мы не сможем отказаться. Иранцы постоянно упускают эту возможность. Если они будут играть в игры, терпения не хватит», – заявил порталу высокопоставленный американский чиновник.

    Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи в пятницу сообщил, что иранское предложение будет окончательно доработано в течение следующих двух-трех дней, хотя американские и израильские официальные лица сообщили Axios, что Трамп может нанести удар уже в эти выходные.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Аракчи сообщил, что США не ставили перед Тегераном условия полного отказа от обогащения урана. При этом Германия призвала немцев срочно покинуть Иран. В Белом доме отметили, что вероятность прямых ударов в ближайшие недели составляет 90%. На этом фоне Россия, Иран и Китай начали в Ормузском проливе учения «Морской пояс безопасности – 2026».

    20 февраля 2026, 22:07 • Новости дня
    Германия призвала немцев срочно покинуть Иран

    МИД ФРГ рекомендовал немцам покинуть Иран из-за угрозы удара США

    Германия призвала немцев срочно покинуть Иран
    @ Jerzy Dabrowski/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    МИД Германии обратился к согражданам с призывом уехать из Ирана на фоне сообщений о возможном ударе со стороны Соединенных Штатов.

    Министерство иностранных дел Германии настоятельно призвало своих граждан покинуть Иран из-за угрозы возможного военного удара со стороны США, передает ТАСС.

    В ведомстве отметили, что в случае эскалации конфликта оказание консульской помощи станет практически невозможным. Это уже повторный призыв к немцам.

    «Пусть и ограниченно, но пока по-прежнему существуют коммерческие рейсы, воздушное сообщение с соседними с Ираном странами, выезд возможен также наземным путем», – заявил журналистам представитель внешнеполитического ведомства ФРГ.

    Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что США рассматривают возможность ограниченного удара по военным и правительственным объектам Ирана. Целью такой операции является понуждение Тегерана к выгодным для Вашингтона условиям ядерной сделки. При этом полномасштабной атаки планируется избежать.

    По сведениям издания, удар может быть нанесен в течение нескольких дней. Телекомпания CBS, в свою очередь, заявляет, что операция может начаться 21 февраля.

    Белый дом признал подготовку к удару по Ирану в ближайшие дни. Британия отказалась предоставить США доступ к базе Диего-Гарсия и аэродрому Фэрфорд для нанесения ударов по иранской территории.

    В Белом доме отметили, что вероятность прямых ударов в ближайшие недели составляет 90%.

    На этом фоне Россия, Иран и Китай начали в Ормузском проливе учения «Морской пояс безопасности – 2026».

    18 февраля 2026, 22:58 • Новости дня
    Лавров: Сирия считает российское присутствие в Хмеймиме и Тартусе стабилизатором

    Tекст: Антон Антонов

    По мнению властей Сирии, присутствие России в Хмеймиме и в Тартусе является фактором стабильности, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

    «Они видят в нашем присутствии, в том числе в присутствии наших двух объектов в Хмеймиме и в Тартусе, стабилизатор – роль, которая уравновешивает влияние других игроков», – заявил Лавров в интервью Al Arabiya.

    Лавров указал, что Россия видит, как на юге Сирии израильтяне отстаивают свое право играть чуть ли не «контролирующую роль» и «наводят мосты с друзами», передает ТАСС.

    «У друзов есть свои претензии к центральному правительству, как это было всегда или большую часть существования Сирийской Арабской Республики», – добавил он.

    По его словам, сирийцы заинтересованы в сохранении российского присутствия и поддерживают инициативу по перепрофилированию военных объектов в гуманитарные хабы.

    Лавров отметил, что объекты в Хмеймиме и Тартусе уже не выполняют исключительно военные задачи, и теперь могут использоваться для гражданских целей, в частности для гуманитарных операций. Он подчеркнул, что Сирия является удобным перевалочным пунктом, и Россия готова направлять свою гуманитарную помощь в Африку через эти объекты, а также приглашает другие государства воспользоваться этой инфраструктурой для отправки гуманитарных и гражданских грузов.

    Министр добавил, что Россия продолжит помогать Сирии в восстановлении единства, территориальной целостности и суверенитета. Он напомнил о регулярных контактах между российскими и сирийскими властями.

    Лавров отметил, что отношения России и Сирии строятся на принципах взаимного уважения и выгоды, а богатое советское наследие до сих пор играет важную роль во взаимодействии двух стран. Он подчеркнул, что эти чувства подтверждаются на встречах с сирийскими коллегами как в России, так и в самой Сирии.

    Лавров также прокомментировал вывод американских войск с северо-востока Сирии, назвав это решение разумным, но предупредил о риске новых угроз. По его словам, после резкого ухода США лагеря с террористами оказались без контроля, что привело к перемещению тысяч задержанных и создало дополнительные риски для региона. Лавров заверил, что Россия при поддержке Совета Безопасности ООН намерена содействовать стабилизации ситуации в Сирии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вопрос российских военных баз в Сирии обсуждался на переговорах в Кремле между президентом России Владимиром Путиным и Ахмедом аш-Шараа. В феврале в Дамаске прошли переговоры делегации из России во главе с заместителем министра обороны Юнус-Беком Евкуровым и властями Сирии.

    19 февраля 2026, 23:43 • Новости дня
    Трамп дал Ирану 15 дней на сделку с США

    Трамп заявил о намерении дать Ирану на сделку «10-15 дней максимум»

    Tекст: Антон Антонов

    У Тегерана есть не более 15 дней для достижения соглашения с Вашингтоном, заявил глава американского государства Дональд Трамп.

    Трамп заявил, что сделки с Ираном состоится «так или иначе». «Я бы сказал, что этого времени должно быть достаточно, 10-15 дней максимум», – приводит слова Трампа РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, источники CBS News сообщили, что американские военные готовы нанести удары по Ирану уже 21 февраля. В Белом доме отметили, что вероятность прямых ударов в ближайшие недели составляет 90%. На этом фоне Россия, Иран и Китай проводят в Ормузском проливе учения «Морской пояс безопасности – 2026».

    19 февраля 2026, 22:53 • Новости дня
    Работавший в Донбассе итальянский журналист Лучиди задержан в Турции

    Полиция Стамбула задержала итальянского журналиста с гражданством России Лучиди

    Tекст: Антон Антонов

    Работавший в Донбассе итальянский военкор Андреа Лучиди, который получил российское гражданство, был задержан вместе с другими иностранными журналистами в Стамбуле, сообщил МИД Италии.

    Лучиди находился в Турции и был задержан вместе с коллегами других национальностей, после чего их доставили в центр депортации недалеко от Стамбула, где они предположительно сейчас содержатся, передает РИА «Новости».

    Итальянское внешнеполитическое ведомство уточнило, что генконсульство Италии в Стамбуле внимательно следит за ситуацией и поддерживает контакт с местными властями, чтобы гарантировать консульскую поддержку Лучиди как гражданину Италии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, итальянский военный корреспондент Лучиди, шеф-редактор итальянской редакции International Reporters, получил российское гражданство в январе 2025 года.

    19 февраля 2026, 12:59 • Новости дня
    Песков заявил о согласовании учений России и Ирана до эскалации в регионе

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Совместные военно-морские учения России и Ирана были запланированы заранее и не связаны с недавней эскалацией ситуации на Ближнем Востоке, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Военно-морские маневры России и Ирана являются плановыми и были согласованы задолго до обострения обстановки на Ближнем Востоке, передает ТАСС.

    На брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что учения согласовываются заблаговременно. На вопрос о возможной связи маневров с действиями США вокруг Ирана, Песков заявил: «Плановые учения, и они согласовываются заблаговременно».

    Кроме того, Песков отметил, что Россия продолжает развивать отношения с Ираном. Он добавил, что Москва призывает все стороны, включая Тегеран, проявлять сдержанность и использовать политико-дипломатические методы урегулирования. Представитель Кремля подчеркнул приоритет дипломатии в разрешении любых конфликтных ситуаций в регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в порту Бендер-Аббас начались совместные военно-морские учения России, Китая и Ирана.

    Агентство Fars сообщило о временном перекрытии части Ормузского пролива из-за учений «Умный контроль над Ормузским проливом».

    США перенаправили десятки танкеров-заправщиков, более 50 истребителей и две ударные группы авианосцев для усиления позиций на Ближнем Востоке.

    20 февраля 2026, 15:39 • Новости дня
    Глава МИД Ирана опроверг требования США полностью отказаться от обогащения урана

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Глава МИД Ирана Аббас Аракчи сообщил, что США не ставили перед Тегераном условия полного отказа от обогащения урана.

    Глава МИД Ирана Аббас Аракчи сообщил в интервью телеканалу MSNBC, что Соединенные Штаты не обращались к Ирану с просьбой отказаться от обогащения урана на постоянной основе, передает РИА «Новости».

    Он опроверг появившиеся сообщения о том, что Тегеран якобы предлагал приостановить обогащение урана на два-три года, а Вашингтон настаивал на полном отказе от этой деятельности.

    В ходе интервью Аракчи заявил: «Эти спекуляции неправдивы. Мы не предлагали какой-либо приостановки (обогащения урана – ред.). США не просили нулевого уровня обогащения».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп заявил, что у Тегерана есть не более 15 дней для достижения соглашения с Вашингтоном. США перенаправили десятки танкеров-заправщиков, более 50 истребителей и две ударные группы авианосцев для подготовки к возможной эскалации на Ближнем Востоке. Переговоры между представителями США и Ирана по ядерной программе завершились в Женеве после второго раунда.

    20 февраля 2026, 03:16 • Новости дня
    Военный самолет разбился в Иране

    Tекст: Антон Антонов

    В ходе тренировочного полета в провинции Хамадан на западе Ирана разбился военный самолет, погиб один из пилотов, сообщает Fars.

    Крушение произошло вечером в четверг. К месту происшествия были оперативно направлены спасательные службы, передает РИА «Новости» со ссылкой на Fars.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия, Иран и Китай проводят совместные военно-морские учения «Морской пояс безопасности – 2026» в Ормузском проливе. Учения проходят на фоне угроз Ирану со стороны США.

    18 февраля 2026, 22:13 • Новости дня
    Российский корвет «Стойкий» и ВМС Ирана провели маневры в Оманском заливе

    Tекст: Вера Басилая

    Российский корвет «Стойкий» и ВМС Ирана провели маневры в Оманском заливе, синхронизируя действия для обеспечения безопасности гражданских судов, сообщило Министерство обороны России.

    Российские и иранские военные моряки синхронизировали действия для защиты гражданского судоходства, сообщает Минобороны в Max.

    Маневры прошли в акватории Оманского залива, где экипажи отработали совместные задачи по обеспечению безопасного прохода судов.

    В ходе визита в порт Бендер-Аббас российский корвет пополнил запасы топлива, воды и продовольствия. Экипаж также принял участие в совместных протокольных мероприятиях с иранскими коллегами.

    Ранее Россия и Иран подписали новые соглашения о стратегическом партнерстве.

    19 февраля 2026, 08:33 • Новости дня
    Лавров предупредил о «нехороших последствиях» новых ударов по Ирану

    Tекст: Вера Басилая

    Возможные новые удары по Ирану могут привести к «нехорошим последствиям» для всего ближневосточного региона и затронуть интересы России, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    Глава МИД России Сергей Лавров в интервью телеканалу Al Arabiya заявил, что новый удар по Ирану может привести к нехорошим последствиям для региона и России, сообщается на сайте МИД России. Он напомнил, что ранее уже были нанесены удары по иранским ядерным объектам, находящимся под контролем МАГАТЭ.

    «Насколько мы можем судить, были реальные риски ядерного инцидента», – подчеркнул Лавров.

    Министр отметил, что после этих атак иранская сторона усилила меры физической защиты ядерных материалов. Он добавил, что ситуация сейчас по оценке иранских специалистов стабилизировалась, однако любые новые удары могут вновь обострить обстановку.

    Лавров также напомнил, что ядерные материалы на иранских объектах находятся под контролем Агентства по атомной энергии, и любые военные действия против них недопустимы.

    Разведывательные аппараты США, включая противолодочный самолет и тяжелый дрон, провели маневры в небе над Ормузским проливом и Оманским заливом.

    Американское военное командование приказало второй авианосной ударной группе подготовиться к возможному развертыванию на Ближнем Востоке.

    Американские военные усилили свое присутствие на Ближнем Востоке, перебросив в регион 50 истребителей различных типов.

    Верховный лидер Ирана Али Хаменеи отметил, что даже самая сильная армия может получить удар, после которого не оправится, и добавил, что президенту США Дональду Трампу не удастся уничтожить Исламскую Республику.

