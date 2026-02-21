Кабмин внес в Госдуму проект о запрете выдачи патента мигрантам с низким доходом

Кабмин предложил запретить выдачу патента мигрантам с низким доходом

Tекст: Вера Басилая

Иностранцы, претендующие на трудовой патент в России, должны будут подтвердить доход не ниже прожиточного минимума с учетом регионального коэффициента для себя и членов семьи, передает РИА «Новости».

Новые правила также предусматривают автоматическую аннуляцию действующего патента при несоблюдении этого условия. В пояснительной записке указывается, что если доход иностранца в среднем за месяц за определенный период окажется ниже прожиточного минимума, установленного для региона с учетом коэффициента, патент не может быть выдан или продлен.

Данные о доходах мигрантов будут поступать в МВД России от налоговых органов в автоматическом режиме каждые три, шесть, девять и 12 месяцев года. Информация будет формироваться Федеральной налоговой службой на основе отчетности работодателей по страховым взносам и заявлений самих мигрантов при использовании специального налогового режима «Налог на профессиональный доход». Документ уже размещен в электронной базе Госдумы.

Судебные приставы выдворили из России почти 64 тыс. иностранцев, нарушивших миграционное законодательство.

В пакет законопроектов, одобренный Госдумой в первом чтении, включили норму об обязательном медицинском осмотре для мигрантов.