В Благовещенске пять человек погибли при пожаре в доме

Tекст: Вера Басилая

При пожаре в жилом доме в Благовещенске пять человек – двое мужчин и три женщины – погибли, передает ТАСС.

Сообщение о возгорании поступило в службу спасения поздно вечером 21 февраля – горели веранда и кровля дома на улице Северной. Как сообщили в региональном управлении МЧС, причиной быстрого распространения пожара стали позднее обнаружение и сообщение о нем.

По предварительным данным, причиной возгорания могла стать неосторожность при курении.

Пожар охватил площадь 40 кв. м. Для ликвидации возгорания были привлечены три боевых расчета МЧС России. На месте происшествия продолжают работу дознаватели, выясняя обстоятельства трагедии.

Ранее три человека погибли в результате поджога дома в Красноярском крае.