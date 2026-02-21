  • Новость часаСловакия выдвинула энергетиченский ультиматум Украине
    21 февраля 2026, 16:58 • Новости дня

    CNN: Китай провел секретное испытание ядерного оружия нового поколения

    @ Zuma\TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Китай провел секретное ядерное испытание в 2020 году на полигоне Лоп-Нур вопреки международному мораторию, сообщает CNN.

    По данным CNN, американская разведка обвиняет Китай в разработке и испытании ядерного оружия нового поколения. Источники телеканала отмечают, что как минимум одно секретное испытание было проведено Пекином в 2020 году на полигоне Лоп-Нур, несмотря на существующий с 1996 года международный мораторий на подобные действия, передают «Вести».

    Ожидается, что Китай планирует провести еще несколько испытаний в ближайшем будущем. Представители Госдепартамента США раскрыли детали произошедшего только в этом месяце, подчеркнув, что до настоящего времени задачи испытаний держались в секрете. По данным американской стороны, анализ инцидента, произошедшего в июне 2020 года, показал, что испытание было частью стратегии создания нового поколения ядерных вооружений.

    В материале издания указывается, что в посольстве Китая в Вашингтоне назвали подобные обвинения политической манипуляцией. Дипломаты подчеркнули, что сообщения о ядерных испытаниях безосновательны, а США лишь ищут повод для возобновления собственных испытаний.

    Президент США Дональд Трамп предложил Китаю начать переговоры по стратегической стабильности. США намерены возобновить ядерные испытания, исключая масштабные атмосферные взрывы.

    Напомним, 5 февраля Москва была вынуждена констатировать завершение срока действия Договора о стратегических наступательных вооружениях, который не был продлен Соединенными Штатами.

    Белый дом выразил надежду на то, что Москва убедит Пекин присоединиться к соглашению по контролю над ядерными арсеналами.

    19 февраля 2026, 10:03 • Новости дня
    TWZ: Военные корабли России и Китая осложнили планы США в отношении Ирана
    @ Iranian Army Office/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Совместные военно-морские учения России, Китая и Ирана начались в акватории порта Бендер-Аббас на фоне усиления американского присутствия на Ближнем Востоке.

    Морские подразделения России, Китая и Ирана отработают координацию и тактическую готовность в стратегически важном районе, передает пишет The War Zone.

    Мероприятия проходят возле южного иранского портового города Бендер-Аббас.

    Командующий ВМС Ирана контр-адмирал Шахрам Ирани прокомментировал ситуацию в регионе.

    «Исламская Республика Иран на протяжении 47 лет сталкивается с угрозами, шумом, пропагандой и присутствием внерегиональных флотов в Западной Азии», – заявил контр-адмирал.

    Помощник президента России Николай Патрушев назвал учения актуальными в контексте противостояния с Западом. Москва намерена задействовать потенциал БРИКС для создания полноценного стратегического морского измерения.

    Эксперты отмечают, что маневры могут осложнить планы США в отношении Ирана, хотя и не представляют прямой военной угрозы. Присутствие кораблей потенциальных противников создает дополнительные риски для американской авианосной группы Gerald R. Ford.

    Ранее Иран сообщил о закрытии части Ормузского пролива из-за учений.

    После этого военные США усилили свое присутствие на Ближнем Востоке, перебросив в регион 50 истребителей различных типов за сутки.

    19 февраля 2026, 14:50 • Новости дня
    Эксперт: Корабли России и Китая мешают США начать удары по Ирану

    Военный эксперт Лямин: Присутствие кораблей России и Китая осложняет планы США против Ирана

    @ Matrix Images/Nic Bothma/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Учения «Морской пояс безопасности – 2026» «мешают» США начать военную операцию против Ирана по ряду причин. Ключевая состоит в потенциальном риске случайного удара по военному кораблю России или Китая, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Лямин. Ранее западная пресса сочла, что российские и китайские военные корабли осложнили планы Вашингтона по Ближнему Востоку.

    «Совместные учения России, Китая и Ирана проходят в последние годы регулярно. Но на фоне угроз Вашингтона перейти к жестким мерам против Исламской республики маневры стали своеобразным политическим жестом поддержки Москвой и Пекином своего союзника», – отметил военный эксперт Юрий Лямин.

    По его словам, присутствие российских и китайских морских подразделений в регионе действительно осложняет возможную операцию США и Израиля по ряду причин. «Во-первых, возникает риск случайного удара по военному кораблю России или Китая. Во-вторых, Москва и Пекин могут собрать информацию о действиях американской авианосной ударной группы, а также предупредить иранцев о начале атаки, что позволит Тегерану более качественно ее отразить», – рассуждает собеседник.

    Впрочем, как оговорился эксперт, обмен разведданными возможен и вне рамок учений. «Отсюда третья причина «осложнения» планов Пентагона: если передавать информацию в оперативном режиме, она может использоваться в качестве целеуказания для, допустим, иранских противокорабельных ракет. Но это требует высокого уровня взаимодействия и политического решения», – добавил Лямин.

    На этом фоне он упомянул работу самолетов НАТО в Черном море: они не участвуют в боевых действиях, но ведут постоянную разведку в пользу Украины. Как бы то ни было, по оценкам аналитика, вероятность начала военной кампании США при возможном участии Израиля крайне высока. Окончательное решение американские власти будут принимать, отталкиваясь от того, удастся ли им решить задачи в сжатые сроки, считает эксперт.

    «Дело в том, что Трамп не хочет подходить к промежуточным выборам в Конгресс в состоянии конфликта на Ближнем Востоке. Поэтому ему нужна быстрая победоносная операция. Если Штаты перейдут к действиям, то Тегерану было бы выгоднее втянуть американцев в полноценную войну. Таким образом Исламская республика сможет добиться удовлетворительного для себя соглашения с Вашингтоном по целому комплексу вопросов – от ядерной программы до выстраивания ирано-американских отношений», – заключил Лямин.

    Напомним, в то время как США перебрасывают силы на Ближний Восток, Россия, Иран и Китай проводят учения «Морской пояс безопасности – 2026» в Ормузском проливе. Помощник российского президента и председатель Морской коллегии Николай Патрушев в интервью изданию «Аргументы и факты» назвал маневры «актуальными». «Задействуем потенциал БРИКС, которому пора придать полноценное стратегическое морское измерение», – сказал он.

    Представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что совместные военно-морские учения были запланированы заранее и не связаны с недавней эскалацией ситуации на Ближнем Востоке. Он добавил, что Москва призывает все стороны, включая Тегеран, проявлять сдержанность и использовать политико-дипломатические методы урегулирования.

    Тем временем западная пресса считает, что маневры осложняют планы США в регионе. Как отмечает The War Zone, присутствие российских и китайских военных кораблей в этих водах на фоне возможной американской операции против Исламской республики может иметь военные и политические последствия.

    «Я не считаю, что это существенно увеличит вероятность конфликта с Россией и Китаем, но, вероятно, создаст дополнительные факторы, которые следует учитывать при планировании любых ударов по Ирану», – заявил TWZ Том Шугарт, старший научный сотрудник «Центра новой американской безопасности» (CNAS) и отставной офицер подводного флота ВМС США.

    Ранее израильский портал Ynet сообщил, что армия обороны Израиля, а также спасательные службы и командование тыла находятся в состоянии повышенной боевой готовности. Израильские власти провели консультации по этому вопросу, в которых участвовал в том числе премьер Биньямин Нетаньяху. Они исходят из того, что Тегеран запустит ракеты по израильской территории, даже если еврейское государство не будет участвовать в американских ударах.

    Между тем, высокопоставленные чиновники по национальной безопасности доложили главе Белого дома Дональду Трампу, что военные готовы к потенциальным ударам по Ирану уже в субботу, сообщает CBS News со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждений. Пентагон перебрасывает на Ближний Восток и в Южную Европу крупнейшие авиационные силы со времен вторжения в Ирак в 2003 году.

    Ударная группа авианосца USS Abraham Lincoln уже пересекла зону ответственности Центрального командования вооруженных сил США (CENTCOM), в которую входит Иран. В регион доставлены эскадрильи истребителей F/A-18E/F Super Hornet, EA-18G Growler, F-35C и вертолетов MH-60R/S. Там же находятся несколько эсминцев класса Arleigh Burke с управляемыми ракетами на борту.

    Ожидается, что авианосец USS Gerald R. Ford и сопровождающие его корабли также направятся из Карибского моря на Ближний Восток. Кроме того, онлайн-системы отслеживания полетов показывают, что истребители F-22 Raptor, F-16 Fighting Falcon, самолеты-разведчики E-3 Sentry и разведывательный самолет U-2 Dragon Lady либо находятся в пути через Атлантику, либо недавно прибыли в Испанию и на Азорские острова, расположенные в Атлантическом океане.

    Отметим, во вторник в Женеве прошел очередной раунд непрямых переговоров американской и иранской делегаций по ядерной программе. Вице-президент США Джэй Ди Вэнс заявил: «В некотором смысле переговоры с прошли хорошо, но Тегеран пока не готов признать некоторые из «красных линий» Трампа».

    20 февраля 2026, 19:59 • Видео
    «Еще три года». Зеленский все решил

    Владимир Зеленский заявил приближенным, что переговоры с Россией провалились, и дал задания подготовить план ведения войны еще на три года. Об этом сообщают американские СМИ, но в ЕС решение Киева подтверждают. Теперь все зависит от президента США Дональда Трампа.

    20 февраля 2026, 09:40 • Новости дня
    Крупнейшее морское орудие Китая заметили на испытаниях

    Китай приступил к испытаниям новейшей 155-миллиметровой корабельной пушки

    @ CHINESE INTERNET

    Tекст: Мария Иванова

    На испытательном судне в Даляне установили артиллерийскую систему, калибр которой превышает все существующие аналоги на вооружении флота КНР.

    Снимок судна типа 910 с массивной башней на носу свидетельствует о начале тестов, пишет The War Zone. Корабль находится на верфи «Ляонин» недалеко от военно-морской базы Люйшунь. Это место известно проведением испытаний передовых морских разработок.

    Новое 155-миллиметровое орудие весит порядка 21,8 тыс. килограммов и способно вести огонь управляемыми снарядами. Разработкой занимается подразделение государственной корпорации NORINCO. Сейчас самым мощным калибром на китайских кораблях остаются 130-миллиметровые установки.

    Перспективное вооружение призвано усилить огневую поддержку десантных операций и повысить эффективность борьбы с воздушными целями.

    Эксперты полагают, что создание классической пушки может быть страховкой на случай неудач с программой электромагнитного рельсотрона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее китайские специалисты разместили на гражданском торговом судне пусковые установки для крылатых ракет.

    Военно-морские силы КНР приняли в свой состав фрегат нового поколения «Лохэ».

    21 февраля 2026, 06:40 • Новости дня
    Боец с позывным «Крош» с Камчатки получил звание Героя России в 19 лет
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Боец батальона «Арктический» 40-й гвардейской бригады морской пехоты с позывным «Крош» в преддверии Дня защитника Отечества получил звание Героя России, о чем в Telegram-канале сообщил губернатор Камчатского края Владимир Солодов.

    «Сергей Крашенинников, наш камчатский боец батальона «Арктический» 40-й бригады морской пехоты с позывным «Крош», по указу президента РФ удостоен звания Героя России. Буквально вчера рассказывал вам про его подвиг. Очень гордимся Сергеем! Настоящий Герой!» – написал он.

    В пятницу Солодов описал подвиг «Кроша» на Курском направлении, где он проявил настоящую воинскую доблесть.

    «Штурмовая группа под его командованием взяла восемь хорошо укреплённых вражеских опорных пунктов. Благодаря его выверенным решениям наши морпехи героически удерживали занятые позиции целых 52 дня, при этом постоянно атаковали и уничтожили значительные силы противника. Выстоять столько времени под постоянным натиском – своеобразный рекорд на фронте», – отметил губернатор края.

    Он добавил, что в тяжелейших боях «Крош» спас жизнь не одному своему боевому товарищу.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, дочь Героя России Очир-Горяева рассказала о добровольном уходе отца на СВО. Подполковник Петелин раскрыл детали боя, за который получил Орден Мужества. В России появилось новое поколение героев и защитников.

    20 февраля 2026, 19:03 • Новости дня
    В числе погибших на Байкале оказалась семья из Китая

    В числе погибших на Байкале оказалась семья из Китая
    @ Пресс-служба прокуратуры Иркутской области/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    В числе жертв трагедии на Байкале оказалась семья туристов из Китая, включая ребенка 14 лет, сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

    Кобзев сообщил, что речь идет о супружеской паре, их 14-летнем ребенке и еще одной родственнице. Все они приехали на Байкал как самостоятельные туристы. Их личности подтверждены по базе данных гостиницы, где они останавливались, передает РИА «Новости». Погиб также водитель – 44-летний местный житель.

    Пострадавший турист, сумевший выбраться из ушедшего под лед автомобиля на Байкале, сейчас находится на одной из баз отдыха. В ближайшее время его планируют допросить следователи для выяснения обстоятельств происшествия, сообщили в СУСК России по Иркутской области.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, спасатели в Ольхонском районе Иркутской области нашли тела семи погибших после провала туристического УАЗа под лед Байкала. Часть пропавших туристов приехала из Китая благодаря безвизовому режиму между Россией и Китаем.

    20 февраля 2026, 01:35 • Новости дня
    Генштаб назвал новые тенденции в боевых действиях

    Генерал Рудской: На поле боя появились зоны сплошного огневого поражения

    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Опыт СВО демонстрирует новые тенденции в ведении боевых действий, например, появились зоны сплошного огневого поражения до 15 км перед передним краем, атакующие действия ведутся малыми группами, сообщил начальник главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской.

    Рудской отметил, что опыт специальной военной операции выявил новые тенденции, главная из которых – «значительный рост применения робототехнических комплексов воздушного, морского и наземного базирования», пишет «Красная звезда».

    Рудской отметил, что ударные беспилотники по эффективности сопоставимы с традиционной артиллерией. По его словам, значительная часть потерь противника приходится на FPV-дроны.

    «Еще одной особенностью боевых действий стало появление зон сплошного огневого поражения. Это полоса перед передним краем глубиной до 15 км, в которой войска противника подлежат поражению в первую очередь за счет массированного применения огневых средств и беспилотных систем различного назначения. В этих зонах идет «охота» как за образцами вооружения и военной техники, так и за живой силой», – рассказал он.

    Однако, подчеркнул Рудской, такого рода вызовы актуальны и для российских войск. В этих условиях российские войска совершенствуют структуру штурмовых подразделений, делая ставку на действия малых мобильных групп, которые быстро перебрасываются к линии соприкосновения.

    Для защиты атакующих активно используются подразделения беспилотных систем, войсковой ПВО с FPV-перехватчиками, а также средства радиоэлектронной борьбы, артиллерия, аэрозольные и инженерные подразделения. Все средства интегрированы в единую систему разведки и поражения.

    Кроме того, отмечается рост значения автоматизированных систем управления и космических средств разведки, связи и навигации, что позволяет ускорить принятие решений на поле боя.

    Рудской подчеркнул, что в перспективе вооруженная борьба будет развиваться за счет широкого использования робототехники и высокоточного оружия. Интеграция искусственного интеллекта повысит скорость обработки данных и принятия решений, однако ключевая роль в управлении войсками и применении сил остается за человеком.

    По его словам, преимущество на поле боя получает та сторона, которая быстрее внедряет и масштабирует эффективные инновации, однако новые технологии лишь усиливают потенциал войск и снижают потери, а не заменяют главную роль командиров в организации боя.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Рудской сообщил, что стратегическая инициатива в зоне специальной военной операции окончательно перешла к российским войскам, вооруженные силы Украины за время СВО потеряли более 1,5 млн человек.

    20 февраля 2026, 09:59 • Новости дня
    Драко Малфой неожиданно стал главным символом Нового года в Китае
    @ Heyday Films/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    В Китае антагонист Гарри Поттера Драко Малфой неожиданно превратился в символ праздника: иероглифы его имени означают «лошадь» и «счастье» в год Лошади.

    Героев «Гарри Поттера» неожиданно переоткрыли в Китае, передает The New York Times.

    Драко Малфой за последние недели всплывает в мемах, на билбордах и в праздничном декоре, потому что его имя в китайской транскрипции «ма эр фу» включает иероглифы «лошадь» и «удача». В наступивший год Лошади, когда особенно ждут процветания и везения, этот фонетический каламбур идеально лег на ностальгию по фильмам, вышедшим в стране в период бурного роста кинопроката.

    Онлайн-продавцы штампуют к празднику дешевые сувениры с образом Тома Фелтона, а госканал CCTV-6 в первый день лунного Нового года показал фильм «Гарри Поттер и философский камень».

    Сам актер, сейчас играющий повзрослевшего Малфоя в бродвейской постановке «Гарри Поттер и Проклятое дитя» в Нью-Йорке, выложил видео, где вешает на дверь гримерки новогодний плакат со своим лицом вверх ногами. «Он даже знал, что нужно повесить его вверх ногами», – восхитился пользователь китайской соцсети Weibo; так принято, потому что перевернутый иероглиф «фу» созвучен фразе «счастье прибыло».

    В четверг Фелтон поделился еще одним снимком: он позирует на фоне традиционных парных новогодних надписей и другого «малфоевского» убранства. Однако подпись «Happy Chinese New Year» вывела дискуссию в политическую плоскость: пользователи из Тайваня, Вьетнама и других стран раскритиковали формулировку как исключающую их и настаивали на выражении «лунный Новый год». Один из комментаторов язвительно заметил, что так говорят только те, кто собирается поехать в Китай зарабатывать.

    Другие участники спора подчеркивали, что каламбур с именем вообще работает лишь в материковом Китае, тогда как на Тайване Малфоя передают как «Ма фэнь», без иероглифа «удача».

    Сама же вселенная «Поттера» давно укоренилась на втором по величине кинорынке мира: все восемь фильмов повторно вышли в китайский прокат в 2024 году. В пекинском парке Universal Studios уже действует зона по мотивам саги, а Warner Brothers планирует открыть в шанхайском парке аттракцион-тур по студии «Гарри Поттера» в 2027 году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, символом 2026 года станет Огненная Лошадь энергичного красного цвета.

    Красная плюшевая лошадка с перевернутым ртом из-за производственного брака стала настоящим хитом продаж в Китае.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила традицию жителей КНР поздравлять друг друга изображением картины «Купание красного коня».

    19 февраля 2026, 14:54 • Новости дня
    Сотрудники военкомата открыли стрельбу во время мобилизации в Мамалыге

    Tекст: Денис Тельманов

    В селе Мамалыга Черновицкой области произошел инцидент со стрельбой во время проведения мобилизационных мероприятий, никто не пострадал.

    Cотрудники территориального центра комплектования ВСУ открыли стрельбу в селе Мамалыга Черновицкой области, пишет украинское издание «Страна.ua».

    Инцидент произошел во время мобилизации. На видео с места событий мужчины в военной форме избивают других мужчин, слышны выстрелы, а женщина пытается защитить одного из них.

    Полиция Черновицкой области подтвердила факт стрельбы и заявила, что инцидент связан с задержанием разыскиваемого местного жителя за «преступление против установленного порядка несения военной службы».

    По данным ведомства, сотрудник спецподразделения полиции сделал предупредительные выстрелы в воздух, чтобы пресечь противоправные действия и разблокировать движение. В результате происшествия никто не получил травм.

    Полиция инициировала служебную проверку по факту применения оружия. Украинские СМИ отмечают, что случаи силовой мобилизации и жестких действий военкоматов в стране становятся все более частыми на фоне острой нехватки личного состава в вооруженных силах Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в помещении территориального центра комплектования в Коломые Ивано-Франковской области произошел взрыв, который повредил здание.

    В Одессе мужчина ударил ножом сотрудника территориального центра комплектования.

    Сотрудники территориального центра комплектования в Одессе задержали местного жителя и нанесли ему травмы прямо в здании военкомата.

    18 февраля 2026, 19:50 • Новости дня
    ФРГ привлекла украинских военных инструкторов к работе в учебных центрах бундесвера
    @ Marcus Brandt/dpa/TASS

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Украинские военные специалисты будут привлекаться к обучению в учебных центрах сухопутных войск Германии, детали соглашения пока не раскрываются, отмечают информагентства.

    Кабинет министров Германии подтвердил, что украинские инструкторы будут привлекаться к работе в учебных центрах сухопутных войск страны, передает РИА «Новости». Официальный представитель минобороны Натали Йеннинг заявила на брифинге, что в минувшую пятницу Германия и Украина подписали техническое соглашение, предусматривающее участие украинских военнослужащих в учебном процессе.

    Йеннинг отметила: «В рамках него мы планируем активно использовать опыт украинских военнослужащих в военных школах сухопутных войск». Подробности соглашения пока не раскрываются.

    По словам представителя минобороны, конкретные детали будут уточняться в ходе реализации соглашения. Она подчеркнула, что сейчас не может предоставить дополнительных данных, так как процесс оформления еще продолжается.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Spiegel сообщил о начале обучения немецких солдат украинскими военными, в рамках которого они будут обучать использованию беспилотников. Ранее Германия выделила 500 млн долларов на закупку американского вооружения для Киева.

    А канцлер ФРГ Фридрих Мерц на Мюнхенской конференции по безопасности подчеркнул стремление ФРГ стать самой мощной армией Европы.


    19 февраля 2026, 20:12 • Новости дня
    Билеты на русский балет в Китае разобрали за 18 минут

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Продажи билетов на выступления российских театров в Китае завершились за рекордные 18 минут, наибольшей популярностью пользовались балеты «Щелкунчик» и «Лебединое озеро».

    Все билеты на гастроли Мариинского и Большого театров в Китае были распроданы за 18 минут, сообщила РИА «Новости» министр культуры России Ольга Любимова.

    По ее словам, выступления проходили в рамках российско-китайского фестиваля, посвященного 75-летию образования Китайской Народной Республики. Гастроли прошли в Пекине, Шанхае, Шэньчжене, Ухане и Гуаньчжоу.

    Самыми востребованными оказались балеты «Щелкунчик» и «Лебединое озеро», которые собирали полные залы. Также Любимова отметила, что на российских сценах постепенно начинают появляться постановки китайских режиссеров.

    Ранее сообщалось, что в этом году в Пекине впервые широко отметят русскую Масленицу с участием российских артистов, шеф-поваров и мастеров народных промыслов. До этого министр иностранных дел Сергей Лавров отметил значительный рост потока поездок между Россией и Китаем после введения безвизового режима.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, туристы из Китая чаще всего посещают исторические и современные достопримечательности Москвы, а также театры оперы и балета.


    20 февраля 2026, 16:40 • Новости дня
    Погибшие на Байкале китайские туристы договорились о поездке с местным жителем

    Tекст: Денис Тельманов

    Туристы из Китая, погибшие на Байкале, не оформляли экскурсию через официальных туроператоров, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).

    Как сообщает Ассоциация туроператоров, они самостоятельно договорились о поездке с местным жителем, передает РИА «Новости».

    В АТОР отметили, что маршрут группы не был согласован с турфирмами и спасательными службами.

    По предварительным данным, туристы выбрали участок льда, который не контролировался и не имел специальных меток, свидетельствующих о его прочности.

    В отличие от официально открытых ледовых трасс, где толщина льда регулярно проверяется, в данном месте лед еще не набрал достаточной прочности, отмечают в ассоциации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, половина туристов, пропавших после провала машины под лед на Байкале, приехала из Китая по безвизовому режиму.

    Спасатели в Ольхонском районе Иркутской области обнаружили тела семи погибших после провала туристического УАЗа под лед Байкала.

    19 февраля 2026, 08:17 • Новости дня
    Новейшая система «Тосочка» вышла за рамки штурмового оружия прорыва

    Ростех заявил о превращении ТОС-2 в мобильный термобарический комплекс поддержки

    Tекст: Мария Иванова

    Тяжелая огнеметная система благодаря обновленным характеристикам и электронике превратилась из штурмовой машины в универсальный инструмент поддержки войск, отметили в Ростехе.

    Тяжелая огнеметная система «Тосочка» эволюционировала и переросла концепцию исключительно штурмового средства прорыва, сообщает Ростех. Теперь это высокотехнологичный комплекс огневой поддержки, адаптированный к реалиям современных боевых действий.

    В госкорпорации отметили высокую эффективность работы машины по укрепленным районам неприятеля. «Как правило, после такого залпа штурмовому отряду на данной территории делать уже нечего – со стороны противника сопротивляться просто некому», – подчеркнули в организации.

    Конструкторы сохранили мощь термобарического поражения, свойственную гусеничному «Солнцепеку», но внесли ряд важных изменений в конструкцию. Колесная база, автоматизированная перезарядка и новая система управления огнем сделали технику более мобильной.

    Обновленная электроника позволяет наносить точечные удары и гарантированно уничтожать объекты врага. Благодаря колесному шасси экипаж может оперативно развернуться на любой позиции, выполнить залп и мгновенно покинуть место стрельбы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Ростехе заявили о значительном превосходстве России над странами НАТО в производстве тяжелых огнеметных систем. Обновленные термобарические боеприпасы увеличили радиус поражения и мощность взрыва комплекса.

    20 февраля 2026, 19:24 • Новости дня
    Белоусов наградил ставших Героями России участников СВО медалями «Золотая Звезда»
    Белоусов наградил ставших Героями России участников СВО медалями «Золотая Звезда»
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Военнослужащие, проявившие мужество на СВО, получили медали «Золотая Звезда» и именное оружие на церемонии в Москве, сообщили в Минобороны.

    В Национальном центре управления обороной министр обороны РФ Андрей Белоусов провел церемонию награждения военнослужащих, отличившихся при выполнении задач в ходе специальной военной операции. Им были вручены высшие государственные награды – медали «Золотая Звезда», а также именное стрелковое оружие, сообщает Минобороны.

    Руководитель оборонного ведомства поздравил награжденных, поблагодарил их за проявленные мужество и самоотверженность и подчеркнул, что рассчитывает на их дальнейшую службу в интересах страны.

    По словам министра, вклад каждого из отмеченных военнослужащих имеет большое значение для укрепления оборонного потенциала и обеспечения суверенитета России. «Врученные сегодня награды – это знак признания заслуг военнослужащих перед Отечеством», – заявил Белоусов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин наградил участников спецоперации на Украине за освобождение города Северск медалями «Золотая Звезда» Героя России.

    Белоусов ранее вручал звезды Героя России участникам СВО на Украине 25 ноября прошлого года.

    19 февраля 2026, 20:40 • Новости дня
    ПВО сбили 34 украинских беспилотника над Краснодаром, Крымом и Азовским морем

    Tекст: Денис Тельманов

    В течение четырех часов системы противовоздушной обороны уничтожили более тридцати украинских беспилотников в разных регионах страны, включая Краснодарский край и Крым.

    Системы противовоздушной обороны России за четыре часа сбили 34 украинских беспилотника, передает ТАСС. По данным Минобороны, атака была отражена с 16:00 до 20:00 по московскому времени 19 февраля.

    В военном ведомстве уточнили, что 12 аппаратов были уничтожены над территорией Краснодарского края, 10 – над акваторией Азовского моря, семь – над Черным морем, четыре – над Крымом и еще один – в Белгородской области.

    Деталей о разрушениях или пострадавших не приводится.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Курской области с декабря с помощью системы гражданской противовоздушной обороны сбили более 1,5 тыс. украинских беспилотников.

    В ночь со среды на четверг над страной перехватили и уничтожили 113 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. В Киришском районе силы противовоздушной обороны сбили несколько беспилотников.

    18 февраля 2026, 19:54 • Новости дня
    Британские военные пожаловались на условия Крайнего Севера

    Глава ВВС Британии Смит пожаловался на трудности военных из-за холода

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Военно-воздушные силы Британии могут столкнуться с нехваткой экипировки и сложностями эксплуатации техники на Крайнем Севере, сообщил их командующий Харри Смит.

    Глава военно-воздушных сил Британии Харви Смит в беседе с The Times рассказал о сложностях, с которыми сталкиваются военные при работе на Крайнем Севере, на фоне планов Лондона увеличить военное присутствие в этом регионе, передает РИА «Новости».

    По его словам, британские ВВС отлично приспособились к операциям в жарком климате, однако не готовы столь же эффективно действовать при сильных морозах.

    «Крайний Север находится в центре нашего внимания, потому что это действительно сложный район для операций… Но я не уверен на 100%, что мы смогли бы сделать это при минус 30 градусах», – признал Харви Смит .

    Издание отмечает, что британским военным не хватает теплой одежды и специального оборудования для работы в условиях постоянного холода и полярной ночи. Кроме того, низкие температуры могут серьезно осложнить эксплуатацию боевых самолетов, в том числе из-за проблем с замерзанием смазочных материалов и ледяными наростами на технике.

    В самой Королевских ВВС также подтвердили, что испытывают нехватку подходящих материалов и оснащения, которые можно было бы быстро предоставить личному составу. По оценке британских военных, отсутствие необходимого снаряжения в условиях Крайнего Севера может негативно сказаться на выполнении боевых задач.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Кир Стармер обозначил укрепление безопасности в Арктике одним из приоритетов для Британии на переговорах с Дональдом Трампом.

    Ранее солдаты НАТО пожаловались на сложности при эксплуатации оружия в условиях сильных арктических морозов во время учений в северной Лапландии.

    В то же время, усиление военного присутствия НАТО в Арктике, по мнению посольства России в Дании, может изменить ситуацию в регионе.


