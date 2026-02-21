Лыжник Коростелев занял пятое место в лыжном марафоне на Олимпиаде

Tекст: Вера Басилая

Савелий Коростелев занял пятое место в марафонской гонке на Олимпиаде в Италии, передает ТАСС.

Победу одержал норвежец Йоханнес Клебо с результатом 2 часа 7 минут 7,1 секунды. Вторым стал Мартин Нюэнгет, уступивший лидеру 17,5 секунды, третьим – Эмиль Иверсен с отставанием в 46,2 секунды. Коростелев проиграл победителю 3 минуты 16 секунд.

Коростелеву 22 года, он двукратный чемпион мира среди юниоров, двукратный чемпион России и многократный призер национальных первенств. Марафон стал заключительной гонкой для мужчин-лыжников на Олимпиаде в Италии. Женский марафон на аналогичной дистанции пройдет 22 февраля.

Сборная Норвегии продолжает лидировать в неофициальном общекомандном зачете Олимпийских игр, завоевав 18 золотых, 11 серебряных и 11 бронзовых медалей. Второе место удерживает команда США, третьей идет сборная Италии.

Ранее порноактриса Мэри Рок пообещала российскому лыжнику Савелию Коростелеву секс-марафон в случае его победы на Олимпиаде.

Российский спортсмен Никита Филиппов занял второе место в спринте по ски-альпинизму на дебютных олимпийских соревнованиях этой дисциплины в Италии.

Фигурист Петр Гуменник оказался шестым на Олимпиаде с выдающимся прокатом и пятью квадами.

Фигуристка Аделия Петросян заняла шестое место в женском одиночном катании, совершив падение во время произвольной программы.