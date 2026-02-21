МПА СНГ предложила обновить принципы наблюдения за выборами на уровне ООН

Межпарламентская ассамблея СНГ предложила распространить обновлённые принципы международного наблюдения за выборами на уровень ООН. Проект новой декларации был представлен на заседании Консультативного совета руководителей избирательных органов СНГ в Петербурге, сообщила Ассоциация «Независимый общественный мониторинг».
Ключевые принципы документа включают невмешательство наблюдателей в избирательные процессы, запрет на использование их статуса в иных целях и признание первоочередной роли национального законодательства.
Генеральный секретарь Совета МПА СНГ Дмитрий Кобицкий заявил: «В сложившейся ситуации требуется выработать комплекс мер с целью не допустить дискредитации органов СНГ как международных наблюдателей не только на пространстве Содружества, но и за его пределами».
Он подчеркнул, что действующая декларация ООН от 2005 года не согласовывалась с СНГ и её страны не принимали участия в ее создании и одобрении. По мнению Кобицкого, новая декларация позволит учесть опыт мониторинга выборов всех регионов мира и повысит легитимность миссий.
В проекте отмечается, что именно граждане государства решают вопрос о легитимности выборов, а наблюдатели должны действовать профессионально, быть нейтральными и уважать суверенитет. Международные миссии должны направляться по инициативе государства и с учётом прав избирателей.
Документ предписывает наблюдателям объективность, отсутствие политических оценок в публичных заявлениях до оглашения предварительных результатов и необходимость прозрачности в принятии решений о наблюдательных миссиях.
Ранее в мае 2024 года Общественная палата РФ также предложила создать независимое международное сообщество наблюдателей. Тогда эксперты осудили попытки отдельных международных структур дискредитировать и дезорганизовать выборы в России, а также политическое преследование наблюдателей.
Замруководителя Секретариата Совета МПА СНГ Иван Мушкет отметил: «Видится необходимым принятие на уровне ООН настоящей, подлинной декларации о принципах международного наблюдения за выборами и референдумами, в которой были бы закреплены основополагающие нормы, регулирующие порядок проведения миссий международного электорального мониторинга». Он подчеркнул важность баланса между универсальными демократическими ценностями и национальным суверенитетом.
Член Экспертного совета НОМ, кандидат социологических наук Антон Лукаш обратил внимание на риски для электорального суверенитета России в преддверии выборов 2026 года. Среди угроз – массовое распространение дипфейков, кибератаки, попытки подорвать институт наблюдения через альтернативные подсчеты и дезинформационные кампании. По его мнению, ключом к устойчивости системы должна стать высококвалифицированная подготовка наблюдателей, способных выявлять фейки, противостоять психологическому давлению и использовать современные технологии для защиты честности выборов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее наблюдатели НОМ отметили высокий уровень технологичности и прозрачности прошедших выборов в Киргизии. Эксперты подчеркнули доступность процедуры для различных групп граждан.