ISU объявил об отстранении российских фигуристов от ЧМ в Чехии

Tекст: Вера Басилая

В пресс-службе Международного союза конькобежцев (ISU) заявили, что чемпионат мира по фигурному катанию 2026 года, который пройдет в Праге с 24 по 29 марта, пройдет без участия спортсменов из России и Белоруссии. Уточняется, что российским и белорусским фигуристам не будут направлены приглашения на турнир, сообщает «Матч ТВ».

В ISU разъяснили, что исключение из действующих ограничений было сделано только для квалификационных соревнований и самих зимних Олимпийских игр 2026 года в Милане и Кортине-д’Ампеццо. Это позволило Аделии Петросян и Петру Гуменнику из России, а также Виктории Сафоновой из Белоруссии выступить на Олимпиаде в нейтральном статусе.

В ISU подчеркнули, что это исключение не отменяет санкций в отношении других международных соревнований, включая чемпионаты мира.

Ранее российский фигурист Петр Гуменник занял шестое место на Олимпиаде с выдающимся прокатом и пятью квадами.

Фигуристка Аделия Петросян заняла шестое место в женском одиночном катании, совершив падение во время произвольной программы.