    21 февраля 2026, 15:17 • Новости дня

    Финский залив полностью замерз впервые за 15 лет

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Безветренная и морозная погода позволила Финскому заливу полностью покрыться льдом, в последний раз эта ситуация наблюдалась в 2010 и в 2011 годах, сообщил главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов.

    Финский залив полностью покрылся льдом впервые за последние 15 лет, передает РИА «Новости». Главный синоптик Петербурга Александр Колесов сообщил, что морозная и безветренная погода последних дней позволила образоваться сплошному ледяному покрову. По его словам, аналогичная ситуация наблюдалась только в 2010 и 2011 годах.

    Колесов отметил в своем Telegram-канале: «Сохранение тихой и морозной погоды в последние несколько дней позволило замерзнуть всему Финскому заливу, и он полностью покрылся льдом». При этом уже в ближайшее воскресенье лед может быть разрушен из-за циклона, который спровоцирует ломку и движение льда.

    Ранее «Росатом» сообщил об отправке в Финский залив атомного ледокола «Сибирь» из-за сложной ледовой обстановки. Генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев информировал, что ледокол провел шесть крупных судов через залив, обеспечив безопасное движение в акватории.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, атомный ледокол «Сибирь» начал проводку судов в Финском заливе.

    На фоне сильных морозов ледокол «Сибирь» направили в регион для обеспечения безопасного судоходства.

    Синоптики сообщили о погодных аномалиях и резком похолодании в европейской части России.

    19 февраля 2026, 08:32 • Новости дня
    В Москве из-за снегопада не смогли сесть пять самолетов
    В Москве из-за снегопада не смогли сесть пять самолетов
    @ Юрий Кочетков/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Аномальный снегопад и ветер вынудили несколько лайнеров, которые должны были сесть в столичных аэропортах, уйти на другие площадки, сообщили в Росавиации.

    Командиры пяти воздушных судов, следовавших в столицу, приняли решение совершить посадку на запасных аэродромах из-за сложных метеоусловий, проинформировал представитель Росавиации Артем Кореняко, передает «Россия 24».

    Несмотря на сильный ветер и продолжающийся снегопад, все аэропорты московского авиаузла продолжают обслуживание рейсов на прилет и вылет. Воздушные гавани штатно принимают и отправляют самолеты.

    В Шереметьево из-за непогоды скорректировали график движения. С 7.00 до 23.59 мск 19 февраля гавань выполнит 25 взлетно-посадочных операций, а с полуночи до 4.59 мск 20 февраля их количество составит 18.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, снегопад в Москве задержал вылет воздушных судов из столичных аэропортов. Синоптик Михаил Леус спрогнозировал обновление зимнего максимума снежного покрова в городе.

    20 февраля 2026, 08:35 • Новости дня
    Жителям Центральной России пообещали мощную оттепель

    Синоптик Ильин пообещали затяжную оттепель в Центральной России с 25 февраля

    Tекст: Мария Иванова

    Устойчивое потепление придет в Центральную Россию уже 25 февраля: несколько дней подряд температура поднимется до выше нуля даже в северных областях ЦФО, сообщил синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

    Период потепления начнется ориентировочно 25 февраля, передает РИА «Новости».

    Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин отметил: «Где-то числа с 25 начнется оттепель. Установится продолжительный период теплых дней с температурой воздуха от ноля до плюс трех градусов даже в таких северных районах ЦФО, как Тверская, Ивановская, Ярославская области».

    По словам специалиста, в ближайшие дни на большей части округа температура останется в пределах от минус трех до минус восьми градусов. Немного прохладнее будет местами на северо-востоке.

    На юге Центральной России, например в Воронежской области, воздух прогреется до ноля градусов.

    Отметим., что за последние сутки на Москву обрушилось больше половины месячной нормы осадков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов ранее спрогнозировал небольшое повышение температуры во второй половине февраля.

    Накануне климатолог предупредил о ранней весне и сложном половодье в России.

    20 февраля 2026, 19:59 • Видео
    «Еще три года». Зеленский все решил

    Владимир Зеленский заявил приближенным, что переговоры с Россией провалились, и дал задания подготовить план ведения войны еще на три года. Об этом сообщают американские СМИ, но в ЕС решение Киева подтверждают. Теперь все зависит от президента США Дональда Трампа.

    19 февраля 2026, 15:34 • Новости дня
    В Москве восемь самолетов отправили на запасные аэродромы из-за непогоды

    Восемь самолетов направились на запасные аэродромы из-за непогоды в Москве

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В московских аэропортах из-за неблагоприятных погодных условий были отменены и задержаны десятки рейсов, восемь самолетов направили на запасные аэродромы.

    На фоне сложных погодных условий в Москве восемь самолетов были вынуждены направиться на запасные аэродромы. Также в столичных аэропортах отменено 20 рейсов, среди которых шесть выполнялись иностранными авиакомпаниями. Еще 18 рейсов задержаны более чем на два часа, сообщили РИА «Новости» в Росавиации.

    В сообщении ведомства отмечается, что с начала суток 19 февраля столичные аэропорты обслужили 529 рейсов, из которых 284 были на вылет, а 245 – на прилет.

    По состоянию на 14:00 по московскому времени воздушные гавани продолжают работать в условиях неблагоприятной погоды, что сказывается на графике полетов и количестве задержек.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, утром четверга в Москве не смогли сесть из-за снегопада пять самолетов. А в понедельник сильный снегопад также задержал вылет из столичных аэропортов ряда рейсов.

    Кроме того, в четверг власти рекомендовали жителям столицы пересесть на метро для облегчения работы коммунальных служб по уборке снега.

    19 февраля 2026, 12:24 • Новости дня
    Климатолог предупредил о ранней весне и сложном половодье в России

    Климатолог Терешонок: Весна придет в Центральную Россию раньше срока

    Tекст: Мария Иванова

    Жителей Центральной России ожидает приход климатической весны с опережением графика, однако сезонное половодье обещает быть непростым из-за накопленных осадков, сообщил начальник отдела метеорологии и климата центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Николай Терешонок.

    Начальник отдела метеорологии и климата Центрального УГМС Николай Терешонок заявил о вероятном смещении сроков смены сезонов, передает РИА «Новости».

    «Долгосрочные прогнозы по Центральному региону предполагают наступление весны раньше климатической нормы. Снега много, поэтому период весеннего половодья надо ожидать сложным», – рассказал Терешонок.

    Эксперт отметил, что устойчивый переход среднесуточной температуры через ноль градусов может произойти уже в середине марта. По его словам, окончательный сход снежного покрова ожидается в последних числах того же месяца.

    Специалист добавил, что начало вегетации растений, связанное с потеплением выше пяти градусов, прогнозируется на середину апреля. При этом запасы воды и объем снега в ближайшее время еще увеличатся.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее синоптики прогнозировали частые смены погоды и оттепели в январе 2026 года.

    Главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова сообщила об ожидаемом приходе метеорологической весны в середине марта.

    19 февраля 2026, 19:12 • Новости дня
    Поисково-спасательные работы на предприятии «Моторинвест» завершены

    Травмы при обрушении кровли на заводе «Моторинвест» получили восемь человек

    Tекст: Денис Тельманов

    Восемь человек получили травмы, четверо из них в тяжелом состоянии после обрушения кровли в одном из цехов автозавода в Липецкой области.

    По данным, опубликованным в Telegram-канале губернатора Игоря Артамонова, поисково-спасательные работы на предприятии «Моторинвест» завершены. МЧС подтвердило, что под завалами больше никого не обнаружено.

    «Поисково-спасательные работы завершены. По информации МЧС, под завалами больше никого нет. Всего после обрушения кровли цеха госпитализированы восемь человек: четверо – в тяжелом состоянии, четверо – [в состоянии] средней тяжести. Всем оказывается необходимая медицинская помощь», – отметил губернатор.

    Власти региона продолжают контролировать ситуацию на месте происшествия, а пострадавшим оказывается вся необходимая помощь.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Краснинском районе Липецкой области произошло обрушение кровли цеха автозавода «Моторинвест».

    Спасатели уже извлекли из-под завалов пять человек, их состояние уточняется. После обрушения крыши на предприятии были спасены шесть человек.

    Причиной обрушения кровли могло стать необычно большое количество выпавшего снега. Липецкий автозавод принял решение оказать материальную поддержку пострадавшим сотрудникам.

    20 февраля 2026, 12:05 • Новости дня
    Район Внуково вошел в пятерку мест на Земле с максимумом осадков

    Внуково вошло в топ-5 мест мира по количеству выпавших осадков

    Tекст: Мария Иванова

    Сильнейший снегопад вывел московский район Внуково в мировую пятерку по суточному количеству осадков: за день здесь выпало 25 мм влаги.

    Московский район Внуково вошел в число пяти точек планеты с наибольшим суточным количеством осадков, передает ТАСС.

    Во Всемирной метеорологической организации сообщили, что «метеостанция в московском Внуково зафиксировала выпадение 25 мм осадков, за счет чего это место вошло в пятерку мест на планете с самыми сильными осадками за минувшие сутки», – сказал собеседник агентства.

    По его данным, первое место в рейтинге суточных экстремумов занял атолл Мауке в группе островов Кука, где выпало 66 мм осадков. В числе мировых лидеров по интенсивности осадков также оказались остров Гоф на юге Атлантического океана и Ла-Рош в Новой Каледонии.

    Сильный снегопад в ночь на четверг обрушился на Москву и Подмосковье из-за циклона, пришедшего в Центральную Россию с севера Адриатического моря. Синоптики прогнозировали, что с 3.00 до 21.00 мск в столице может выпасть до 25 мм осадков, а высота сугробов вырастет на 25–31 см. До этого, по данным Гидрометцентра, высота снежного покрова на главной метеостанции ВДНХ за весь сезон составляла 43 см.

    Синоптик Михаил Леус сообщил, что в результате стихии на ВДНХ снежный покров впервые за нынешний осенне-зимний период достиг 68 см. Он отметил, что таким образом обновлен суточный рекорд высоты снега: прежнее достижение этого дня – 64 см – принадлежало 2024 году. Леус добавил, что циклон с Адриатики стал вторым с начала зимы по количеству осадков, тогда как лидером остается «Френсис», принесший 9 января 21,4 мм осадков, а «Валли» с 21 мм занимает вторую строчку.

    Гидрометцентр заранее объявил оранжевый уровень погодной опасности из-за надвигающегося циклона.

    Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец спрогнозировал достижение исторического максимума высоты сугробов.

    18 февраля 2026, 18:38 • Новости дня
    Снегопад в Москве ослабеет к вечеру четверга, но продолжится в ночь на пятницу

    Tекст: Денис Тельманов

    Синоптики прогнозируют ослабление снегопада в столице к вечеру четверга, однако ночью ожидается новый этап осадков с сильным ветром.

    Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что в четверг на Москву окажет влияние новый южный циклон, который принесет очередной снегопад,  передает РИА Новости.

    Леус уточнил: «В Новой Москве снегопад начнется в 03.00-04.00, на юге области еще раньше: около 01.00-02.00. В центр столицы снегопады доберутся после 05.00-06.00. Скорость юго-восточного, восточного ветра в порывах будет достигать 11-16 метров в секунду, а температура днем повысится до минус пяти – минус семи градусов. Менее интенсивными снегопады станут в вечерние часы, но и в ночь на пятницу еще продолжатся».

    Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов сообщил изданию, что пик снегопада в Москве ожидается в четверг к середине дня, между 09.00 и 15.00, когда осадки будут наиболее интенсивными.

    Заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков сообщил, что городские службы уже готовятся к сильной метели, которая может принести за сутки более 70% месячной нормы осадков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг в Москве ожидается значительный рост высоты снежного покрова из-за мощного снегопада.

    В среду в Москве прогнозируют облачную погоду с прояснениями, без осадков и температурой до минус 10 градусов.

    На северо-востоке Якутии, в Магаданской области и на Чукотке ночные морозы достигают отметки минус 45 градусов, ожидается снижение температуры до рекордных значений.

    20 февраля 2026, 15:10 • Новости дня
    Высота сугробов в Москве достигла рекордных 80 сантиметров

    МГУ сообщил о максимальной высоте снежного покрова за 72 года

    Tекст: Денис Тельманов

    В столице зафиксировали высоту снежного покрова в восемьдесят сантиметров, что стало самым высоким значением за всю историю наблюдений.

    Рекордную высоту снежного покрова в восемьдесят сантиметров 20 февраля зафиксировала Метеорологическая обсерватория МГУ, передает ТАСС.

    В пресс-службе университета отметили, что такой уровень снега стал максимальным за весь период метеонаблюдений за последние 72 года.

    В сообщении подчеркивается, что столь значительная высота снежного покрова наблюдается впервые с момента начала ведения официальных записей.

    Представители МГУ заявили: «20 февраля 2026 года в Москве, по данным Метеорологической обсерватории МГУ, отмечена рекордно большая высота снежного покрова за все 72 года наблюдений: 80 сантиметров».

    Предыдущие максимальные значения высоты сугробов не превышали этого показателя за аналогичный период.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, активный балканский циклон обрушил на Москву мощные снегопады, которые могут побить полувековые рекорды осадков.

    Минтранс России предупредил о корректировках в работе воздушного транспорта Москвы из-за ожидаемого снегопада.

    Снегопад вывел район Внуково в пятерку мировых лидеров по суточному количеству осадков, за день здесь выпало 25 мм влаги.

    19 февраля 2026, 12:40 • Новости дня
    Москвичей призвали отказаться от машин из-за снегопада

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Жителям столицы рекомендовали пересесть на метро, чтобы коммунальная техника могла беспрепятственно убрать последствия продолжающегося снегопада.

    Столичный департамент транспорта обратился к автомобилистам с просьбой не оставлять машины вдоль проезжей части, передает ТАСС.

    Это необходимо для оперативной работы городских служб, которые занимаются расчисткой улиц от осадков.

    «Сегодня просим проявить понимание и скорректировать свои планы по возможности. Не паркуйте машины вдоль дорог, чтобы городские службы могли оперативно убрать снег», – отметили в ведомстве.

    Синоптики прогнозируют продолжение метели до конца дня, поэтому водителям советуют избегать поездок в период вечернего разъезда с 17.00 до 19.00 мск.

    Власти также рекомендуют заранее планировать маршруты и закладывать на дорогу больше времени.

    В понедельник движение в столице оказалось парализовано из-за сильного снегопада. Синоптики до этого предупреждали о неблагоприятных погодных условиях в Москве и Подмосковье.

    19 февраля 2026, 08:59 • Новости дня
    Синоптики предрекли окончание сильных морозов в Москве этой зимой

    Синоптик Тишковец спрогнозировал окончательный уход морозов из Москвы

    Tекст: Мария Иванова

    Активный балканский циклон обрушил на столицу мощные снегопады, которые побьют полувековые рекорды осадков и окончательно вытеснят суровые холода.

    Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале написал: «Полчища снеговых туч... в ночь пересекли южные границы Подмосковья, а ранним утром – с 5.30–6.00 часов снегопады зарядили в Москве!». Видимость в столичных аэропортах из-за метели снизилась до нескольких сотен метров.

    За сутки в мегаполисе выпадет до 63% месячной нормы осадков, что станет сильнейшим снегопадом текущей зимы. Высота сугробов вырастет на 32 сантиметра и достигнет местами 87 сантиметров, превысив климатическую норму вдвое. Ожидается обновление рекорда снежного покрова 1994 года.

    Однако вместе с осадками придет потепление до минус четырех градусов, возвращая температурный фон в климатическое русло.

    Эксперт отметил, что «ледниковый период» в Центральной России завершился и экстремальные холода больше не вернутся. При этом атмосферное давление резко упадет до 738 миллиметров ртутного столба.

    Осадки начнут ослабевать к утру пятницы, но окончательно прекратятся лишь к девяти часам субботы. Горожанам рекомендовали отказаться от личного транспорта в пользу метрополитена из-за сложной дорожной ситуации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил о возможном росте высоты сугробов в Москве до исторического максимума. Синоптик Михаил Леус сообщил о влиянии на погоду в столице нового южного циклона. Климатолог Николай Терешонок допустил вероятность обновления рекорда снега этой зимы за последние 60 лет.

    20 февраля 2026, 07:44 • Новости дня
    На Москву обрушилось больше половины месячной нормы осадков

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Мощный снегопад принес в столицу рекордное количество влаги, практически исчерпав климатический лимит осадков последнего зимнего месяца, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

    За прошедшие сутки в городе выпало 28 миллиметров влаги. Это количество составляет около 64% от всего объема, положенного за февраль, пояснил эксперт, передает РИА «Новости».

    Метеорологи зафиксировали интенсивные осадки в разных районах мегаполиса. «За минувшие сутки в Москве на опорной метеостанции ВДНХ выпало 23 миллиметра осадков, или 52% месячной нормы», – указал метеоролог.

    На других столичных метеостанциях осадков зафиксировали еще больше, у МГУ – 25 миллиметров, в Балчуге – 28 миллиметров.

    Синоптик добавил, что месячный климатический лимит уже практически исчерпан. Он уточнил, что в Центральной России самые обильные снегопады прошли в Туле и Рязанской области, где показатели достигли 31 и 41 миллиметра соответственно.

    Ранее Гидрометцентр предупредил жителей столицы, что в пятницу их ожидает облачная погода, небольшой, местами умеренный снег, гололедица и температура до минус 7 градусов.

    19 февраля 2026, 09:37 • Новости дня
    Климатолог предупредил о точке невозврата для ледников Гренландии

    Климатолог Терешонок: Таяние гренландского щита приближается к точке невозврата

    Tекст: Мария Иванова

    Стремительное таяние гренландского ледникового щита, теряющего десятки миллиардов тонн льда в год, подводит планету к необратимому росту уровня Мирового океана, сообщил начальник отдела метеорологии и климата Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Николай Терешонок.

    Процесс исчезновения льдов набирает обороты и может стать необратимым, передает ТАСС. Начальник отдела метеорологии и климата Центрального управления по гидрометеорологии Николай Терешонок указал на серьезность ситуации.

    «Судя по публикациям ученых, таяние ледника происходит ускоренными темпами. Возможно уже близка точка невозврата», – отметил эксперт.

    Специалист предупредил, что полное исчезновение ледяного панциря поднимет уровень Мирового океана на семь метров. За последнее десятилетие скорость потери массы выросла в шесть раз.

    Ежегодно щит теряет около 27 млрд тонн, или примерно 30 млн тонн в час. Ранее швейцарские исследователи спрогнозировали пик таяния мировых льдов к середине текущего столетия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ученые из США и Британии зафиксировали значительное ускорение формирования трещин в ледовом щите Гренландии.

    Исследователи предупредили о риске катастрофической миграции населения из-за глобального подъема уровня моря.

    Ранее ученые подчеркнули близость планеты к полной утрате гренландских ледников.

    18 февраля 2026, 20:54 • Новости дня
    Синоптики спрогнозировали пятиметровые волны в Крыму

    Синоптики спрогнозировали обледенение судов и пятиметровые волны в Крыму

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Сильный шторм с волнами до пяти метров и порывистым ветром прогнозируется в Керченском проливе с 18 по 19 февраля, сообщает МЧС Крыма.

    В Керченском проливе и на западной части Азовского моря 18-19 февраля ожидаются волны высотой до 5 м, сообщает МЧС Крыма. В эти дни на акватории возможны порывы ветра до 28 м/с, а высота волн в районе Черного моря достигнет 2,5 м.

    По данным ведомства, ночью и утром 19 февраля на юге Керченского пролива прогнозируется обледенение судов. Моряков предупреждают о сложностях при швартовке и риске повреждений пришвартованных судов. Спасатели настоятельно рекомендуют судоводителям не выходить в море, а жителям и гостям Крыма воздержаться от прогулок по набережным и берегоукреплениям.

    В связи с ухудшением погодных условий действует штормовое предупреждение. Кроме сильного ветра и высоких волн, в регионе ожидаются снегопады, гололедица и гололед, особенно в горах, где скорость ветра может достигать 35 м/с. Сейчас в Крыму пасмурно, фиксируется слабый дождь, температура воздуха плюс 10 градусов.

    Ранее в среду в Москве объявили оранжевый уровень погодной опасности из-за снежного циклона. До этого синоптики сообщили о погодных аномалиях в европейской части России. А в Гидрометцентре Петербурга допустили полное замерзание Финского залива.


    19 февраля 2026, 08:06 • Новости дня
    Снежный циклон «Валли» накрыл Москву и Подмосковье

    Циклон «Валли» принес в московский регион сильный снег и порывистый ветер

    Tекст: Мария Иванова

    Активный атмосферный вихрь «Валли» принес в столицу обильные осадки, ухудшение видимости и порывистый ветер до 14 метров в секунду, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

    Снежный циклон с именем «Валли» начал оказывать влияние на погоду столичного региона минувшей ночью, сообщил в своем Telegram-канале Леус.

    Вихрь вышел центром в районы Днепропетровской области на Украине и продолжает движение на север.

    Осадки начались в южных районах Подмосковья после полуночи, а к утру снегом засыпало центр столицы. Метеостанции уже зафиксировали выпадение до десяти миллиметров влаги в Горках Ленинских и снижение видимости до 600 метров. Ветер усилился, его порывы достигают 14 метров в секунду.

    Соседние области также пострадали от непогоды: в Курской и Орловской выпало более половины месячной нормы осадков. Пик ненастья в Москве ожидается сегодня днем, интенсивность снега снизится только к вечеру, а окончательно он ослабеет лишь к утру пятницы.

    Специалист отметил точность предсказаний метеорологов в данной ситуации. «У синоптиков есть такая присказка: "погода меняется согласно прогнозу" – сегодня как раз такой случай», – резюмировал Леус.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, синоптик спрогнозировала снегопады и потепление в Московском регионе.

    Гидрометцентр объявил оранжевый уровень погодной опасности в столичном регионе из-за снега.

    Ранее Роскосмос показал спутниковый снимок накрывшего город атмосферного фронта.

    20 февраля 2026, 09:31 • Новости дня
    Астрономы сообщили о рекордном снижении солнечной активности

    Индекс активности Солнца опустился до минимальных значений

    Tекст: Мария Иванова

    На орбите Земли сейчас царит редкое затишье: индекс активности Солнца упал до двух баллов из десяти, магнитная обстановка полностью спокойна, сообщили в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

    По данным астрономов, сейчас Солнце находится в одном из самых спокойных состояний за последние месяцы: индекс его активности держится на уровне около 2 баллов из 10, сообщает Telegram-канал лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

    Космическая погода на 20 февраля оценивается как спокойная: за прошедшие сутки геомагнитная обстановка оставалась стабильной, а вспышечная активность – низкой. В лаборатории подчеркивают, что четыре зеленых значка в сводке «говорят сами за себя».

    Прогноз на ближайшие сутки столь же благоприятен: ожидается спокойная геомагнитная обстановка и по-прежнему низкий уровень вспышек. Ученые выделяют две интриги – опустится ли индекс активности до нуля, что возможно лишь при полном отсутствии даже самых слабых вспышек в течение двух дней, и удастся ли увидеть Солнце совсем без пятен. Сейчас идеальной картине мешает последнее заметное пятно на правом краю диска, которое должно скрыться за горизонтом примерно через те же два дня.

    «Прекрасная погода, чтобы загорать, совершать трансатлантические авиарейсы и летать на Луну», – отмечают в лаборатории, признавая, что такая характеристика звучит как издевательство. Там добавляют, что полет на Луну, скорее всего, состоится как раз через две недели. По словам специалистов, трудно представить, что можно упустить столь идеальное стартовое окно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее ученые сообщили о резком снижении вспышечной активности звезды.

    Пролшлой осенью индекс вспышечной активности впервые с начала года достиг нулевого значения.

