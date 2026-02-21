Финский залив полностью замерз впервые за 15 лет

Tекст: Дмитрий Зубарев

Финский залив полностью покрылся льдом впервые за последние 15 лет, передает РИА «Новости». Главный синоптик Петербурга Александр Колесов сообщил, что морозная и безветренная погода последних дней позволила образоваться сплошному ледяному покрову. По его словам, аналогичная ситуация наблюдалась только в 2010 и 2011 годах.

Колесов отметил в своем Telegram-канале: «Сохранение тихой и морозной погоды в последние несколько дней позволило замерзнуть всему Финскому заливу, и он полностью покрылся льдом». При этом уже в ближайшее воскресенье лед может быть разрушен из-за циклона, который спровоцирует ломку и движение льда.

Ранее «Росатом» сообщил об отправке в Финский залив атомного ледокола «Сибирь» из-за сложной ледовой обстановки. Генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев информировал, что ледокол провел шесть крупных судов через залив, обеспечив безопасное движение в акватории.

Как писала газета ВЗГЛЯД, атомный ледокол «Сибирь» начал проводку судов в Финском заливе.

На фоне сильных морозов ледокол «Сибирь» направили в регион для обеспечения безопасного судоходства.

Синоптики сообщили о погодных аномалиях и резком похолодании в европейской части России.