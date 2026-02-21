  • Новость часаСловакия выдвинула энергетиченский ультиматум Украине
    Власть Британии нашла способ спастись от Фараджа
    Герой России Балдан Цыдыпов рассказал, как прикрывал отход 150 бойцов под Киевом
    Киев предложил Европе заменить «Дружбу» трубопроводом Одесса – Броды
    Инвесторы увидели в производителе унитазов будущего гиганта ИИ
    Минобороны России сообщило о поражении РСЗО HIMARS и установки ракет «Фламинго»
    Названо число потерь ВСУ за сутки в зоне СВО
    Степашин раскрыл черту Путина, о которой узнал в годы его руководства ФСБ
    Дмитриев: Промышленность Германии деградирует без России
    Житель Москвы перевел мошенникам 41 млн рублей за шесть дней
    21 февраля 2026, 14:35 • Новости дня

    Житель Москвы перевел мошенникам 41 млн рублей за шесть дней

    Tекст: Вера Басилая

    Житель Москвы лишился 41 млн рублей после того, как мошенники, представившись бывшим начальником и сотрудниками служб, убедили его перевести все сбережения на «резервный» счет, сообщили в прокуратуре Москвы.

    Как сообщили в столичной прокуратуре, 65-летний мужчина получил в мессенджере сообщение якобы от бывшего начальника, в котором говорилось о проверке из-за утечки персональных данных, передает ТАСС.

    В дальнейшем мужчина по телефону общался с лжесотрудниками «правоохранительных органов» и «финансовой организации». Представившись официальными лицами, они объяснили, что с его счетов были проведены подозрительные операции, якобы для «спонсирования противоправных действий».

    Злоумышленники запугали москвича возможной уголовной ответственностью и предложили «урегулировать» вопрос, переведя все сбережения в некий «резервный фонд». На протяжении шести дней мужчина снял почти 38 млн рублей в двух банках и обменял еще 3 млн рублей из сбережений в иностранной валюте, после чего перевел всю сумму мошенникам.

    Преступники попытались убедить его взять деньги под залог квартиры, однако вмешательство обстоятельств предотвратило дальнейшие потери. Прокуратура напоминает о необходимости проявлять бдительность и не совершать финансовых операций по совету незнакомцев.

    Ранее в Москве девочка-подросток передала аферистам более 2 млн рублей по кодовому слову «Пеппа».

    В Уфе 15-летняя школьница отдала курьеру два родительских сейфа с более чем 3 млн рублей после звонка телефонных мошенников.

    21 февраля 2026, 08:58 • Новости дня
    ФСБ заявила об использовании данных Telegram спецслужбами Украины

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    У ФСБ есть достоверные данные, что ВСУ и спецслужбы Украины имеют возможность в кратчайшие сроки получать информацию из мессенджера Telegram и использовать ее в военных целях, сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

    Сотрудники Федеральной службы безопасности России заявили о наличии достоверных сведений, что вооружённые силы и спецслужбы Украины способны получать информацию из мессенджера Telegram оперативно и использовать эти данные в военных целях, передает РИА «Новости». В Центре общественных связей ФСБ подчеркнули, что такие возможности украинских спецслужб подтверждены конкретными фактами.

    Кроме того, по результатам анализа работы Telegram, российские военные в зоне спецоперации за последние три месяца неоднократно сталкивались с угрозой для жизни из-за использования этого мессенджера. В ФСБ подчеркнули, что многочисленные достоверные сведения об этом получены в ходе специального анализа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр цифрового развития Максут Шадаев заявил, что иностранные спецслужбы получали систематический доступ к перепискам пользователей Telegram. Глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич указал на случаи, когда «проводишь закрытое совещание в группе Telegram, а через короткое время противник уже предпринимает действия, о которых мог узнать только оттуда».

    В МВД сообщали, что сервисы «пробива» в Telegram использовались для сбора данных о военных и подготовки терактов. Роскомнадзор потребовал от Telegram исключить возможность поиска подобных сервисов.

    20 февраля 2026, 20:17 • Новости дня
    Дмитриев назвал мозг президента Финляндии Стубба «слишком маленьким»
    Дмитриев назвал мозг президента Финляндии Стубба «слишком маленьким»
    @ IMAGO/Antti Aimo-Koivisto/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев саркастически прокомментировал заявление президента Финляндии Александра Стубба о масштабах предполагаемых российско-американских сделок, указав на ошибочность данных.

    Как передает РИА «Новости», глава РФПИ Кирилл Дмитриев отреагировал на публикацию президента Финляндии Александра Стубба в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России), где тот упомянул, что Россия якобы обещает проекты на 12 трлн долларов при ВВП 2,5 трлн долларов.

    Дмитриев в ответ написал: «Мозг разжигателя войны Стубба слишком маленький для таких цифр».

    Дмитриев также опроверг информацию о якобы предложении России США проектов на 12 трлн долларов в обмен на снятие санкций. По его словам, эта информация является фейком – вопрос снятия санкций отвечает интересам самих США, а потенциальный объем совместных проектов может составить 14 трлн долларов.

    Президент Финляндии ранее выступил с критикой, заявив о невозможности реализации таких масштабных соглашений между Россией и США, что вызвало широкий общественный резонанс и обсуждение в соцсетях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Финляндии Александр Стубб заявил, что Россия якобы потерпела стратегическую неудачу в конфликте на Украине. Посол России в Хельсинки Павел Кузнецов отметил, что Финляндия не дает намеков на изменение антироссийского курса.

    20 февраля 2026, 19:59 • Видео
    «Еще три года». Зеленский все решил

    Владимир Зеленский заявил приближенным, что переговоры с Россией провалились, и дал задания подготовить план ведения войны еще на три года. Об этом сообщают американские СМИ, но в ЕС решение Киева подтверждают. Теперь все зависит от президента США Дональда Трампа.

    20 февраля 2026, 21:40 • Новости дня
    The Guardian раскрыла просьбу Зеленского Борису Джонсону утром 24 февраля 2022 года
    The Guardian раскрыла просьбу Зеленского Борису Джонсону утром 24 февраля 2022 года
    @ Ukrainian Presidential Press Service/REUTERS

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Украинский президент Владимир Зеленский утром 24 февраля 2022 года связался с экс-премьером Британии Борисом Джонсоном и попросил его напрямую поговорить с президентом России Владимиром Путиным о прекращении конфликта.

    Глава Украины Владимир Зеленский 24 февраля 2022 года в первые часы начала СВО позвонил бывшему премьер-министру Британии Борису Джонсону, пишет The Guardian. По данным издания, этот звонок стал его первым международным контактом в тот день.

    По сведениям The Guardian, Зеленский прибыл на Банковую улицу в Киеве еще до рассвета, и cразу обратился по телефону к Джонсону с просьбой: «Я хочу спросить тебя, Борис, как друга моей страны. Позвоните ему [президенту России Владимиру Путину] напрямую и скажите, чтобы он прекратил войну». Газета подчеркивает, что голос Зеленского звучал хрипло.

    В статье также отмечается, что двумя днями ранее, 22 февраля, в Вашингтоне бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба общался с тогдашним президентом США Джо Байденом. В ходе этой встречи Кулебе продемонстрировали «места, где российские танки прогревали двигатели», что, по мнению издания, стало дополнительным сигналом о скором начале военных действий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, The Guardian сообщила, что Байден позвонил Путину в 2021 году, испугавшись разведданных о возможных военных действиях на Украине.

    Во многих европейских столицах по-прежнему придерживаются позиции Бориса Джонсона весны 2022 года о том, что у Украины якобы есть шанс победить в конфликте, отмечал германский политолог Александр Рар.

    20 февраля 2026, 21:27 • Новости дня
    Военкор Ермаков: ВС России прорвали границу на западе Харьковской области
    Военкор Ермаков: ВС России прорвали границу на западе Харьковской области
    @ Сергей Аверин/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    В Харьковской области российские войска пересекли границу и вступили в ожесточенный бой за село Ветеринарное, сообщил военкор Тимофей Ермаков.

    По информации, опубликованной военкором Тимофеем Ермаковым в Telegram-канале «Синяя Z Борода», российские вооруженные силы осуществили прорыв на западном участке границы Харьковской области, передает Lenta.Ru.

    Ермаков сообщил: «По оперативным сведениям, наши войска прорвали границу на западе Харьковской области».

    Он отметил, что в данный момент силы России ведут интенсивное сражение за населенный пункт Ветеринарное, двигаясь в направлении рубежа Казачья Лопань – Дергачи.

    Ранее выяснилось, что украинские военные понесли потери при попытке вернуть утраченные позиции в районе Волчанских Хуторов.

    В районе Казачьей Лопани на Харьковском направлении ударами РСЗО «Торнадо-С» группировки российских войск «Север» уничтожено скопление личного состава сил спецопераций Украины.

    В Минобороны сообщили, что на Харьковском направлении подразделения украинских пограничников несут большие потери.

    20 февраля 2026, 18:40 • Новости дня
    Путин на заседании Совбеза попросил Мединского огласить итоги переговоров в Женеве

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент России Владимир Путин на заседании Совбеза поручил своему помощнику Владимиру Мединскому подробно рассказать о ходе и результатах женевских переговоров по Украине.

    Президент России Владимир Путин попросил своего помощника Владимира Мединского, возглавлявшего российскую делегацию на переговорах по украинскому урегулированию, доложить об итогах переговоров в Женеве на совещании постоянных членов Совбеза РФ. Об этом сообщается на сайте Кремля.

    Путин подчеркнул, что хотел бы услышать подробную информацию о ходе дискуссий и достигнутых договоренностях от Мединского и представителей Минобороны, чтобы все участники совещания были в курсе ситуации.

    «Я бы попросил наших коллег, которые работали совсем недавно в Женеве, встречались с американской и украинской делегацией, на предмет поиска решений, мирных решений того, что происходит у нас на этом треке. Делегацию возглавлял Владимир Ростиславович, хотел бы предоставить ему слово», – заявил президент, открывая заседание.

    Далее Мединский и глава Главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков проинформировали членов Совбеза о результатах переговоров в закрытом режиме.

    Напомним, переговоры в Женеве проходили 17-18 февраля с участием представителей Москвы, Киева и Вашингтона. По словам Мединского в СМИ, обсуждения были «тяжелыми, но деловыми». Он также сообщил, что в ближайшее время планируется новая встреча сторон.

    В пятницу Путин на оперативном совещании с членами Совбеза уделил особое внимание вопросам повышения эффективности научных разработок.

    Ранее на совещании с Совбезом России президент обсуждал меры по борьбе с паводками и пожарами. Кроме того, в январе глава государства провел два оперативных совещания с постоянными членами СБ за неделю.


    20 февраля 2026, 17:12 • Новости дня
    Летчик Су-34 Криштоп рассказал о пытках в плену на Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Российский летчик Максим Криштоп после катастрофы Су-34 под Харьковом в марте 2022 года провёл год в украинских тюрьмах, где подвергался жестоким пыткам.

    Летчик Су-34 Максим Криштоп поделился подробностями о проведенном в плену годе на Украине, передает «Московский комсомолец».

    Офицер попал в плен после выполнения боевого задания 6 марта 2022 года над Харьковской областью, когда в его самолет попали ракеты, начался пожар, и экипаж катапультировался. Во время спуска на парашюте Криштоп был обстрелян с земли и, несмотря на девятичасовые попытки уйти от погони, оказался в руках украинских военных.

    Летчик рассказал, что за год его перевозили по изоляторам и колониям разных украинских городов, в том числе содержали в СБУ и ГУР. В СБУ, по словам Криштопа, пленным выдавали только гимнастические коврики и одно одеяло на двоих, а пищу давали дважды в сутки. Самым тяжелым, отмечает офицер, было физически выжить: «Применялись систематические избиения, причем очень жестокие – с садизмом», – заявил Криштоп.

    Он уточнил, что к летчикам и артиллеристам украинцы относились с особой жестокостью: пленных душили пакетом, угрожали расправой и подталкивали к самоубийству. По его словам, перед публичными мероприятиями, такими как пресс-конференции, избивали особенно жестоко и требовали заучить нужные ответы, угрожая еще большими пытками.

    На Украине Криштоп был приговорен к 12 годам тюрьмы, однако вернулся на Родину в мае 2023 года в рамках обмена военнопленными.

    Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова сообщила о случаях истязаний и гибели российских военнопленных, а также отметила нарушения международных норм обращения с пленными.

    Жительница Курской области рассказала о содержании в плену на территории Украины.

    21 февраля 2026, 06:40 • Новости дня
    Боец с позывным «Крош» с Камчатки получил звание Героя России в 19 лет
    Боец с позывным «Крош» с Камчатки получил звание Героя России в 19 лет
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Боец батальона «Арктический» 40-й гвардейской бригады морской пехоты с позывным «Крош» в преддверии Дня защитника Отечества получил звание Героя России, о чем в Telegram-канале сообщил губернатор Камчатского края Владимир Солодов.

    «Сергей Крашенинников, наш камчатский боец батальона «Арктический» 40-й бригады морской пехоты с позывным «Крош», по указу президента РФ удостоен звания Героя России. Буквально вчера рассказывал вам про его подвиг. Очень гордимся Сергеем! Настоящий Герой!» – написал он.

    В пятницу Солодов описал подвиг «Кроша» на Курском направлении, где он проявил настоящую воинскую доблесть.

    «Штурмовая группа под его командованием взяла восемь хорошо укреплённых вражеских опорных пунктов. Благодаря его выверенным решениям наши морпехи героически удерживали занятые позиции целых 52 дня, при этом постоянно атаковали и уничтожили значительные силы противника. Выстоять столько времени под постоянным натиском – своеобразный рекорд на фронте», – отметил губернатор края.

    Он добавил, что в тяжелейших боях «Крош» спас жизнь не одному своему боевому товарищу.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, дочь Героя России Очир-Горяева рассказала о добровольном уходе отца на СВО. Подполковник Петелин раскрыл детали боя, за который получил Орден Мужества. В России появилось новое поколение героев и защитников.

    21 февраля 2026, 06:25 • Новости дня
    Степашин раскрыл черту Путина, о которой узнал в годы его руководства ФСБ
    Степашин раскрыл черту Путина, о которой узнал в годы его руководства ФСБ
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Катерина Туманова

    Владимир Путин после назначения директором ФСБ в 1998 году попросил у президента России Бориса Ельцина разрешения каждую неделю ездить в Петербург, рассказал Сергей Степашин, бывший премьер-министр, занимавший в конце 90-х пост главы МВД.

    «Мало кто знает: когда Владимира Путина назначили директором ФСБ, он единственное, о чем попросил президента Ельцина (мы с Путиным тогда были в очень близких отношениях): чтобы он каждый выходной мог ездить в Петербург», – рассказал он ТАСС.

    По словам Степашина, Ельцин поинтересовался причиной такой необходимости, на что Путин ответил, что у него тяжело болен отец.

    «И он каждый выходной приезжал. И, по сути дела, санитаром был два дня. Это же не игра. Это такой человек», – сказал он.

    Степашин подчеркнул, что считает это свидетельством порядочности Путина.

    Отец президента России, Владимир Спиридонович, скончался в 1999 году в возрасте 88 лет. Путин переехал в Москву из Петербурга в 1996 году, занимая ряд ключевых постов в администрации президента. В августе 1999 года он стал главой правительства, сменив Степашина.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Путин в 2025 году рассказал, что его внуки могут  неожиданно приехать в Кремль, но стараются так не делать. Также он признался, что не строг с внуками. Он впервые упомянул, что у него есть внучка, и уточнил, что девочка свободно общается на китайском языке со своей воспитательницей из Пекина. Глава управления президента рассказал, почему Путин решил стать разведчиком.

    20 февраля 2026, 15:45 • Новости дня
    Медведев о Каллас: С этим человеком не общаются даже коллеги

    Медведев заявил о нежелании европейских дипломатов общаться с Каллас

    Медведев о Каллас: С этим человеком не общаются даже коллеги
    @ igor zadecki/arena akcjiji/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что с главой евродипломатии Каей Каллас не контактируют ни европейские коллеги, ни представители США, указывая на отсутствие уважения.

    Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что европейские коллеги и госсекретарь США Марко Рубио не общаются с главой евродипломатии Каей Каллас.

    По его словам, они не считают возможным снизойти до уровня представителя по международным вопросам Европейского союза, чтобы провести встречу.

    В опубликованном в его канале Max видео Медведев подчеркнул, что министры иностранных дел многих европейских стран также избегают контактов с Каллас, а по поводу главы внешнеполитического ведомства США отметил, что «там вообще непонятно, кто это».

    «Кая Каллас? А кто это такая? С этим человеком не общаются даже коллеги», – сказал он.

    Ранее глава евродипломатии Кая Каллас опубликовала список условий для России по урегулированию конфликта на Украине, среди которых сокращение войск и выплаты, а также участие Евросоюза в переговорах.

    Каллас получила премию газеты Politico за худший «покерфейс» по итогам Мюнхенской конференции по безопасности, где она не сумела скрыть раздражения после выступлений представителей США.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что выборы на Украине могут подорвать влияние Каллас и привести к ее отставке, если новый лидер Украины подпишет мирное соглашение.

    20 февраля 2026, 16:30 • Новости дня
    Названо гражданство иностранцев, пытавшихся купить в Грузии уран и цезий-137 за 3 млн долларов
    Названо гражданство иностранцев, пытавшихся купить в Грузии уран и цезий-137 за 3 млн долларов
    @ Jan Woitas/dpa/picture-alliance/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Двое иностранцев, которые были задержаны Службой госбезопасности Грузии за попытку приобрести в Кутаиси за 3 млн долларов уран и цезий-137, оказались гражданами Турции, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    Об этом стало известно во время заседания суда в Тбилиси в пятницу, по итогам которого иностранные граждане, задержанные накануне, были оставлены в заключении. Им грозит от пяти до десяти лет лишения свободы, вины они не признают.

    Прокурор по этому делу Элизбар Гозалишвили заявил, что задержанные затем собирались вывезти уран и цезий-137 за пределы Грузии, но в какую страну, пока неясно.

    Следствие располагает многими доказательствами, включая скрытые аудио- и видеозаписи и показания свидетелей, сказал прокурор.

    Накануне первый заместитель главы СГБ Лаша Маградзе заявил, что в последние недели эти лица перманентно посещали Грузию, готовясь к приобретению веществ, которые «обычно используются для террористических целей».

    Маградзе добавил, что задержание проведено на основе обработки оперативной информации.

    20 февраля 2026, 19:03 • Новости дня
    В числе погибших на Байкале оказалась семья из Китая

    Установлены личности погибших на Байкале, среди них семья из Китая

    В числе погибших на Байкале оказалась семья из Китая
    @ Пресс-служба прокуратуры Иркутской области/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    В числе жертв трагедии на Байкале оказалась семья туристов из Китая, включая ребенка 14 лет, сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

    Кобзев сообщил, что речь идет о супружеской паре, их 14-летнем ребенке и еще одной родственнице. Все они приехали на Байкал как самостоятельные туристы. Их личности подтверждены по базе данных гостиницы, где они останавливались, передает РИА «Новости». Погиб также водитель – 44-летний местный житель.

    Пострадавший турист, сумевший выбраться из ушедшего под лед автомобиля на Байкале, сейчас находится на одной из баз отдыха. В ближайшее время его планируют допросить следователи для выяснения обстоятельств происшествия, сообщили в СУСК России по Иркутской области.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, спасатели в Ольхонском районе Иркутской области нашли тела семи погибших после провала туристического УАЗа под лед Байкала. Часть пропавших туристов приехала из Китая благодаря безвизовому режиму между Россией и Китаем.

    21 февраля 2026, 09:45 • Новости дня
    Петербуржец потушил Вечный огонь на Марсовом поле

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Полиция Санкт-Петербурга задержала местного жителя, который, предположительно, потушил мемориал Вечный огонь на Марсовом поле, он не смог объяснить свой поступок, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.

    Полиция Петербурга задержала мужчину, подозреваемого в том, что он потушил Вечный огонь на Марсовом поле, передает РИА «Новости». Инцидент произошел в ночь на 21 февраля: по данным полиции, неизвестный залил огонь жидкостью из бутылки и скрылся с места происшествия вместе со спутником.

    Вскоре личность подозреваемого была установлена. Им оказался 50-летний житель Красносельского района, задержанный сотрудниками уголовного розыска Центрального района. По информации МВД, мужчина не смог объяснить мотивы своего поступка.

    Следственные органы возбудили уголовное дело по статье о повреждении и осквернении мемориальных сооружений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Севастополе полицейские задержали женщину за то, что она грела ноги на Вечном огне. На Урале женщина потушила Вечный огонь похоронным венком.

    20 февраля 2026, 18:38 • Новости дня
    Европа передаст Украине выведенные из эксплуатации ТЭЦ

    Шмыгаль сообщил о передаче Украине подержанного оборудования европейских ТЭЦ

    Tекст: Вера Басилая

    Украинская делегация договорилась о получении выведенного из эксплуатации оборудования с шести европейских ТЭЦ и ТЭС, заявил министр энергетики Украины Денис Шмыгаль.

    Украинская делегация договорилась о получении оборудования, снятого с эксплуатации на шести европейских ТЭЦ и ТЭС, передает ТАСС. Об этом сообщил министр энергетики Украины Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале после заседания Международного энергетического агентства.

    Шмыгаль уточнил, что речь идет о договоренностях с Латвией, Австрией, Финляндией, Хорватией, Францией и Германией. Министр заявил: «Все будет перемещено и быстро смонтировано. Речь идет о как минимум шести выведенных из эксплуатации ТЭЦ и ТЭС, оборудование которых будет передано Украине».

    По словам главы украинского Минэнерго, это оборудование поможет в кратчайшие сроки восстановить работу ключевых энергетических станций страны. Кроме того, Киев получит более 600 млн евро на развитие энергетики и поддержку от зарубежных партнеров.

    Швейцария решила выделить Киеву генераторы и электромодули на сумму 32 млн франков.

    Владимир Зеленский заявил о полном отсутствии неповрежденных электростанций на Украине из-за продолжающихся проблем с электроснабжением.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что энергосистема Украины столкнулась с масштабными ограничениями после повреждения двух ТЭЦ и ключевых подстанций, при этом самая тяжелая ситуация сохраняется в Киеве.

    20 февраля 2026, 21:15 • Новости дня
    Агроном рассказал огородникам, где брать дешевые и хорошие семена для рассады

    Агроном Воробьев рассказал, где дешево брать хорошие семена для рассады

    Агроном рассказал огородникам, где брать дешевые и хорошие семена для рассады
    @ Виталий Тимкив/РИА Новости

    Tекст: Татьяна Косолапова

    При покупке семян в магазине дачников и огородников может ждать неприятный сюрприз – посадочный материал окажется старым или щуплым, а его всхожесть будет плохой, рассказал газете ВЗГЛЯД агроном и биолог Михаил Воробьев. Он дал совет, где легко и просто взять большое количество качественных семян для рассады.

    В этом году многие огородники заметили неприятную тенденцию: производители стали класть меньше семян в пакетики для рассады, при этом сами упаковки подорожали. В результате важную роль стал играть процент прорастания семян.

    «Совершенно не обязательно покупать семена в магазине – их можно получать как из собственного урожая прошлых лет, так и из плодов, которые продаются сейчас. В прошлом году я в феврале на рынке купил помидоры по очень дорогой цене. Они оказались очень вкусными и сладкими. Я взял из них семена и вырастил растения. Урожай получился хороший, помидоры тоже были вкусные и сладкие», – говорит Воробьев.

    При это он отмечает, что сегодня многие выведенные генетиками помидоры, огурцы и перцы – это гетерозисные гибриды F1, то есть растения первого поколения, полученные при скрещивании двух разных сортов или линий. Такие гибриды отличаются высокой урожайностью, быстрым ростом и устойчивостью к болезням. Однако эффект «гибридной силы» проявляется только в первом поколении. Это означает, что семена, собранные с этих растений, не полностью сохраняют характеристики сорта, а для получения хорошего результата производители обычно покупают новые семена каждый год.

    Тем не менее, подчеркивает  Воробьев, значительная часть признаков у последующих поколений все же сохраняется. Поэтому такие семена можно использовать – это вполне рабочий способ сэкономить.

    «То же самое касается сладких и горьких перцев, купленных в магазине или на рынке. Из них тоже можно брать семена, но плоды должны быть полностью созревшими. К слову, один перец может обеспечить огородника семенами сразу на несколько лет. Так же удобно поступать с помидорами черри. Купите несколько упаковок, проведите дегустацию и выберите самые вкусные, сладкие плоды с тонкой кожицей. Из них и берите семена для рассады», – рекомендует агроном.

    «В девяностые годы, когда на прилавках только появилась пекинская капуста, я получал семена самостоятельно. Аккуратно срезал листья, оставлял верхушку, а кочерыжку сажал в землю. Растение зацветало и давало семена, которых хватало на несколько лет вперед. Так же можно поступать и с обычной капустой. С укропом все еще проще – достаточно оставить одно или два растения подольше, и они обеспечат вас семенами надолго», – рассказывает Воробьев.

    Такие премудрости агроном почерпнул у своей прабабушки, которая покупала редис, высаживала его в землю, растения укоренялись и давали семена. Он советует всем весной выбрать самые крупные, яркие и вкусные корнеплоды и посадить три или четыре штуки, чтобы к концу лета получить собственные семена. По словам агронома, редис является растением короткого дня, поэтому его лучше сажать ранней весной, в начале лета или наоборот - уже в конце августа и начале сентября, когда день короче.

    Также биолог вспоминает историю 1945 года.

    «К концу Великой Отечественной Войны в стране наблюдался сильный дефицит продуктов. Тогда Германа Тараканова после лечения тяжелого ранения, полученного на фронте, направили ротным агрономом в подсобное хозяйство воинской части. Там ему наказали вырастить максимальный урожай при весьма скудных возможностях. Тот не растерялся и использовал семена из сохранившихся соленых помидоров, которые дали всходы»,

    – делится Воробьев, который сам лично повторил данный способ – семена из не прошедших термическую обработку соленых помидоров прекрасно взошли.

    «При получении своих семян укропа, кинзы, редиса и других культур, их доводят почти до полной спелости. Чтобы семена не рассыпались, растения выдергивают из почвы и подвешивают в теплом месте, например на чердаке, подстелив бумагу или поставив поддон. Затем слегка постукивают по ним. Первыми как раз осыпаются самые тяжелые и качественные семена. Их и нужно собирать, у них всхожесть обычно самая высокая», – добавляет агроном.

    В пакетики же на продажу, по его словам, собирают все семена подряд – и полноценные, и щуплые. Поэтому огородников всегда ожидает сюрприз – никто не знает, какие семена туда положили, как их хранили, замечает эксперт.

    Повышение всхожести семян

    Воробьев подчеркивает, что методов по повышению всхожести семян не существует, а подобного рода советы рассчитаны лишь на привлечение внимания. Главное, что может сделать садовод, это посеять семена в теплую влажную землю. Если семена старые, плохо выращены или неправильно хранились, всхожесть будет низкой, и заметно повысить ее уже нельзя.

    Агроном говорит, что невсхожими бывают щуплые, поврежденные или плохо сформированные семена. При хранении всхожесть любых семян постепенно снижается. Полной всхожести не бывает почти ни у одной культуры. В агробизнесе обычно закладывают около 15% на потери и закупают семян больше расчетной нормы.

    При этом срок годности семян зависит от культуры. Огурцы даже рекомендуют сеять не в первый год после получения, а на второй. Всхожесть при этом может немного снижаться, но зато на этих растениях образуется больше женских цветков, из которых формируются плоды.

    Для многих других культур нормальный срок хранения семян составляет от двух до пяти лет, затем всхожесть постепенно падает. Это не значит, что старые семена совсем не взойдут, но процент всходов будет ниже.

    «Имеет смысл вспомнить семена пшеницы, которые нашли в египетских пирамидах. Они там пролежали сорок веков, их посеяли и некоторые семена взошли. Благодаря этому эксперименту мы можем видеть и пробовать, какой хлеб ели фараоны в очень далекие времена», – заключил Воробьев.

    20 февраля 2026, 22:17 • Новости дня
    Reuters: Удары ВС России по портам лишили Украину главных доходов
    Reuters: Удары ВС России по портам лишили Украину главных доходов
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Повреждение портовой инфраструктуры в Черном море критически снизило экспортную выручку украинского бюджета и возможности вывоза ресурсов, сообщает Reuters

    Атаки на черноморские гавани нанесли серьезный ущерб вывозу сельхозтоваров и полезных ископаемых, передает РИА «Новости». По данным западных аналитиков, сокращение пропускной способности терминалов ударило по ключевым источникам финансирования Киева.

    «Российские авиаудары по черноморским портам Украины в конце прошлого года снизили их пропускную способность и нанесли ущерб экспорту сельскохозяйственных товаров и полезных ископаемых, которые, по словам отраслевиков, служат основным источником дохода осажденной страны во время четырехлетнего конфликта с Россией», – говорится в публикации.

    Агентство Bloomberg также сообщало, что российская армия усилила огневое воздействие на портовые объекты в ответ на действия ВСУ. Это существенно осложнило вывоз зерна с Украины.

    В середине декабря Вооруженные силы России нанесли мощный удар возмездия по энергетическим объектам в Одессе. В компании ДТЭК заявили о повреждении 20 электроподстанций в регионе.

    Российские удары по югу Украины отрезают страну от Черного моря и препятствуют работе портов.

    Российская армия нанесла поражение портовым сооружениям и хранилищам с горючим для ВСУ.

    Координатор николаевского подполья сообщил о разрушении объектов нефтепереработки и железнодорожной логистики в Кременчуге.

    Главное
    Минобороны сообщило об освобождении Карповки в Донецкой Народной Республике
    Военные заявили о риске использования Telegram в зоне СВО
    В Казани отменили масленичные гуляния из-за угрозы атаки БПЛА
    Перечень жизненно необходимых лекарств изменится на следующей неделе
    Украинские СМИ назвали сроки президентских и парламентских выборов в стране
    В Роскачестве сообщили о новой схеме обмана перед 23 февраля
    Певец Шарлот начал исполнять в колонии патриотические песни