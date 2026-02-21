Генконсул Чемерило призвал Норвегию и НАТО уважать демилитаризацию Шпицбергена

Tекст: Тимур Шайдуллин

Все страны, подписавшие Шпицбергенский трактат, должны соблюдать его положения о демилитаризации архипелага, заявил генеральный консул России на Шпицбергене Андрей Чемерило в интервью газете The Wall Street Journal. Он подчеркнул: «Россия заслужила право находиться на Шпицбергене благодаря своему вкладу в его исследование» и попросил власти Норвегии и НАТО не предпринимать попыток интеграции архипелага в свои военные планы.

По информации The Wall Street Journal, власти Норвегии усиливают военное присутствие на Шпицбергене на фоне роста напряженности вокруг Гренландии и ухудшения отношений с Россией. В частности, увеличивается количество морских патрулей, ужесточаются правила въезда для иностранцев и проведения исследований.

Жители архипелага также выражают обеспокоенность из-за заявлений президента США Дональда Трампа по поводу будущего Гренландии и сообщений о предполагаемом усилении военного присутствия России в Арктике.

Сейчас между норвежским Лонгйиром и российским Баренцбургом практически отсутствует взаимодействие, что связано с присоединением Норвегии к санкциям против России. Губернатор архипелага посещает Баренцбург лишь эпизодически для общения с местными жителями. Газета также упоминает, что владельцы ресторана морепродуктов в Лонгйире пытались избавиться от подаренного жителями Баренцбурга бюста Владимира Ленина, но не смогли этого сделать и закрыли его украинским флагом.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российский посол в Норвегии Николай Корчунов уже отмечал нарушение НАТО международного права на Шпицбергене. А МИД России на встрече с послом Норвегии Робертом Квиле призвал Осло воздержаться от действий, способных усилить напряженность вокруг архипелага.