    21 февраля 2026, 10:47 • Новости дня

    В Москве высота сугробов побила рекорд 1966 года

    В Москве высота снежного покрова побила рекорд 1966 года

    В Москве высота сугробов побила рекорд 1966 года
    @ Сергей Фадеичев/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    На столичной метеостанции ВДНХ зафиксирована высота снега в 70 сантиметров, что почти в два раза превышает обычные февральские показатели, отмечают синоптики.

    Высота снежного покрова на опорной метеостанции ВДНХ в Москве составила 70 сантиметров, что в 1,8 раза больше климатической нормы для этого времени года,. По словам ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, климатическая норма на 21 февраля составляет 38 сантиметров, отмечает РИА «Новости».

    Тишковец отметил, что был побит рекорд 1966 года, когда максимальная высота снега в этот день составляла 64 сантиметра. В центре Москвы на Балчуге высота снежного покрова сейчас составляет 78 сантиметров, в Тушино – 73 сантиметра.

    В Подмосковье самые высокие сугробы зафиксированы в Коломне – 81 сантиметр, Кашире – 83 сантиметра и Черустях – 84 сантиметра. Специалист подчеркнул, что причиной такой аномалии стали обильные снегопады, прошедшие за последние сутки.

    А накануне в столице зафиксировали высоту снежного покрова в 80 сантиметров, что стало рекордом за всю историю наблюдений.

    Напомним, что активный балканский циклон обрушил на Москву сильные снегопады, способные побить полувековые рекорды осадков. А Минтранс России предупредил о корректировках в работе воздушного транспорта Москвы из-за ожидаемого снегопада.

    20 февраля 2026, 09:08 • Новости дня
    В Москве задержали подростков за поджоги служебных автомобилей
    В Москве задержали подростков за поджоги служебных автомобилей
    @ mediamvd

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Правоохранители в столице поймали молодых людей, пытавшихся уничтожить служебный транспорт в столице под давлением шантажистов с сайтов знакомств, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

    Полицейские задержали двух человек, один из задержанных, 19-летний житель Костромы, облил бензином служебный автомобиль в Кривоарбатском переулке, указала Волк, передает ТАСС.

    Юноша пояснил, что после перехода по ссылке с сайта знакомств ему позвонили неизвестные, представившиеся силовиками, и пригрозили передачей данных украинским спецслужбам.

    Злоумышленники вынудили его выполнить ряд финансовых поручений, а финальным заданием стал поджог.

    Жертвой аналогичной схемы стал 17-летний житель Подмосковья, задержанный с канистрой у отдела полиции по Хорошевскому району. Следователи возбудили уголовные дела по статьям о теракте и покушении на уничтожение имущества.

    Ранее ветеран ФСБ предупреждал молодежь о мошеннических схемах вербовки на сайтах знакомств. Несовершеннолетний житель столицы под влиянием шантажистов устроил пожар в здании кинотеатра.

    20 февраля 2026, 14:45 • Новости дня
    В Москве выявили 64 тыс. неработающих с теневыми доходами

    В столице доначислили налоги 64 тыс. неработающим москвичам

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В столице по итогам проверки теневых доходов выявили 64 тыс. неработающих горожан, легализовавших поступления и пополнивших бюджет более чем на 9 млрд рублей, сообщили в управлении ФНС по городу.

    В 2025 году установлено 64 тыс. москвичей, которые «формализовали источники получения денежных средств», указали в ведомстве, пишет «Коммерсантъ». По словам руководителя управления Марины Третьяковой, в бюджет от легализованного дохода поступило более десвяти млрд рублей.

    Она уточнила, что НДФЛ стабильно занимает около половины структуры налоговых доходов бюджета Москвы. По итогам 2025 года объем поступлений по этому налогу вырос на 9% в годовом выражении и достиг 2,4 трлн рублей.

    По данным управления, в рамках работы по предотвращению теневой занятости 29 тыс. человек дополнительно задекларировали доходы от операций с имуществом. Также был легализован труд 85 тыс. работников, включая 7 тыс. иностранных граждан, а в бюджет дополнительно доначислено более 2 млрд рублей.

    Ранее россиян предупреждали, что ФНС отслеживает переводы на банковские карты россиян в поисках неучтенных доходов.

    20 февраля 2026, 19:59 • Видео
    «Еще три года». Зеленский все решил

    Владимир Зеленский заявил приближенным, что переговоры с Россией провалились, и дал задания подготовить план ведения войны еще на три года. Об этом сообщают американские СМИ, но в ЕС решение Киева подтверждают. Теперь все зависит от президента США Дональда Трампа.

    19 февраля 2026, 08:32 • Новости дня
    В Москве из-за снегопада не смогли сесть пять самолетов
    В Москве из-за снегопада не смогли сесть пять самолетов
    @ Юрий Кочетков/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Аномальный снегопад и ветер вынудили несколько лайнеров, которые должны были сесть в столичных аэропортах, уйти на другие площадки, сообщили в Росавиации.

    Командиры пяти воздушных судов, следовавших в столицу, приняли решение совершить посадку на запасных аэродромах из-за сложных метеоусловий, проинформировал представитель Росавиации Артем Кореняко, передает «Россия 24».

    Несмотря на сильный ветер и продолжающийся снегопад, все аэропорты московского авиаузла продолжают обслуживание рейсов на прилет и вылет. Воздушные гавани штатно принимают и отправляют самолеты.

    В Шереметьево из-за непогоды скорректировали график движения. С 7.00 до 23.59 мск 19 февраля гавань выполнит 25 взлетно-посадочных операций, а с полуночи до 4.59 мск 20 февраля их количество составит 18.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, снегопад в Москве задержал вылет воздушных судов из столичных аэропортов. Синоптик Михаил Леус спрогнозировал обновление зимнего максимума снежного покрова в городе.

    20 февраля 2026, 08:35 • Новости дня
    Жителям Центральной России пообещали мощную оттепель

    Синоптик Ильин пообещали затяжную оттепель в Центральной России с 25 февраля

    Tекст: Мария Иванова

    Устойчивое потепление придет в Центральную Россию уже 25 февраля: несколько дней подряд температура поднимется до выше нуля даже в северных областях ЦФО, сообщил синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

    Период потепления начнется ориентировочно 25 февраля, передает РИА «Новости».

    Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин отметил: «Где-то числа с 25 начнется оттепель. Установится продолжительный период теплых дней с температурой воздуха от ноля до плюс трех градусов даже в таких северных районах ЦФО, как Тверская, Ивановская, Ярославская области».

    По словам специалиста, в ближайшие дни на большей части округа температура останется в пределах от минус трех до минус восьми градусов. Немного прохладнее будет местами на северо-востоке.

    На юге Центральной России, например в Воронежской области, воздух прогреется до ноля градусов.

    Отметим., что за последние сутки на Москву обрушилось больше половины месячной нормы осадков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов ранее спрогнозировал небольшое повышение температуры во второй половине февраля.

    Накануне климатолог предупредил о ранней весне и сложном половодье в России.

    19 февраля 2026, 15:34 • Новости дня
    В Москве восемь самолетов отправили на запасные аэродромы из-за непогоды

    Восемь самолетов направились на запасные аэродромы из-за непогоды в Москве

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В московских аэропортах из-за неблагоприятных погодных условий были отменены и задержаны десятки рейсов, восемь самолетов направили на запасные аэродромы.

    На фоне сложных погодных условий в Москве восемь самолетов были вынуждены направиться на запасные аэродромы. Также в столичных аэропортах отменено 20 рейсов, среди которых шесть выполнялись иностранными авиакомпаниями. Еще 18 рейсов задержаны более чем на два часа, сообщили РИА «Новости» в Росавиации.

    В сообщении ведомства отмечается, что с начала суток 19 февраля столичные аэропорты обслужили 529 рейсов, из которых 284 были на вылет, а 245 – на прилет.

    По состоянию на 14:00 по московскому времени воздушные гавани продолжают работать в условиях неблагоприятной погоды, что сказывается на графике полетов и количестве задержек.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, утром четверга в Москве не смогли сесть из-за снегопада пять самолетов. А в понедельник сильный снегопад также задержал вылет из столичных аэропортов ряда рейсов.

    Кроме того, в четверг власти рекомендовали жителям столицы пересесть на метро для облегчения работы коммунальных служб по уборке снега.

    19 февраля 2026, 12:24 • Новости дня
    Климатолог предупредил о ранней весне и сложном половодье в России

    Климатолог Терешонок: Весна придет в Центральную Россию раньше срока

    Tекст: Мария Иванова

    Жителей Центральной России ожидает приход климатической весны с опережением графика, однако сезонное половодье обещает быть непростым из-за накопленных осадков, сообщил начальник отдела метеорологии и климата центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Николай Терешонок.

    Начальник отдела метеорологии и климата Центрального УГМС Николай Терешонок заявил о вероятном смещении сроков смены сезонов, передает РИА «Новости».

    «Долгосрочные прогнозы по Центральному региону предполагают наступление весны раньше климатической нормы. Снега много, поэтому период весеннего половодья надо ожидать сложным», – рассказал Терешонок.

    Эксперт отметил, что устойчивый переход среднесуточной температуры через ноль градусов может произойти уже в середине марта. По его словам, окончательный сход снежного покрова ожидается в последних числах того же месяца.

    Специалист добавил, что начало вегетации растений, связанное с потеплением выше пяти градусов, прогнозируется на середину апреля. При этом запасы воды и объем снега в ближайшее время еще увеличатся.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее синоптики прогнозировали частые смены погоды и оттепели в январе 2026 года.

    Главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова сообщила об ожидаемом приходе метеорологической весны в середине марта.

    19 февраля 2026, 13:10 • Новости дня
    МВД опровергло слухи о взрыве на станции метро «Битцевский парк»

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Информация о якобы произошедшем подрыве в столичной подземке на станции «Битцевский парк» ложна, заявили в Главном управлении МВД по Москве.

    Сообщения о якобы взыве не соответствуют истине, указали в ведомстве, передает РИА «Новости».

    На самом деле утром машинист остановил состав из-за технической неполадки, чтобы провести необходимую проверку.

    Правоохранители добавили, что безопасности пассажиров ничто не угрожает. Движение поездов по Бутовской линии метрополитена не нарушалось.

    В октябре 2025 года столичная полиция задержала пассажира за подрыв пиротехники в вагоне метро. В августе 2024 года департамент транспорта Москвы сообщил о случайном срабатывании защитного затвора на станции «Арбатская».

    19 февраля 2026, 14:09 • Новости дня
    Рижский вокзал в Москве запланировали продать за 4 млрд рублей

    Стартовая стоимость Рижского вокзала в Москве составила 4 млрд рублей

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Здание Рижского вокзала в Москве выставят на открытый аукцион, а его стартовая цена определена в размере 4 млрд рублей, сообщили в РЖД.

    Стартовая стоимость Рижского вокзала для предстоящих торгов составляет 4 млрд рублей. Об этом сообщила первый замначальника департамента корпоративного имущества РЖД Анастасия Котковская, передает РИА «Новости».

    Она уточнила, что подробная информация о торгах будет опубликована на сайте компании, а их старт запланирован ориентировочно на март; точные сроки также появятся на официальном ресурсе.

    В составе лота – два здания площадью около 8 тыс. кв. метров: непосредственно сам Рижский вокзал и прилегающее строение, а также территория площадью 1,4 гектара. Вокзал был построен в 1901 году по проекту архитектора Бржозовского в неорусском стиле, здание украшено хрустальными люстрами и лепниной. Рижский вокзал признан объектом культурного наследия регионального значения.

    Котковская подчеркнула: «Мы жаждем, чтобы действительно он сохранился и получил новую жизнь». Она отметила, что Рижский вокзал уже некоторое время не используется пассажирами, поскольку для них созданы новые объекты и условия.

    В РЖД ранее отмечали, что после продажи здание сможет интегрироваться в современную городскую среду, изменить статус и стать привлекательной общественной зоной для москвичей и гостей столицы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 13 февраля правительство России одобрило продажу здания Рижского вокзала в Москве. Решение о продаже было одобрено советом директоров РЖД еще в ноябре 2024 года, тогда его собирались продать за 1 млрд рублей.

    Ранее в Казани выставили на торги особняк XIX века, изъятый у покинувшего Россию режиссера Тимура Бекмамбетова.


    19 февраля 2026, 19:12 • Новости дня
    Поисково-спасательные работы на предприятии «Моторинвест» завершены

    Травмы при обрушении кровли на заводе «Моторинвест» получили восемь человек

    Tекст: Денис Тельманов

    Восемь человек получили травмы, четверо из них в тяжелом состоянии после обрушения кровли в одном из цехов автозавода в Липецкой области.

    По данным, опубликованным в Telegram-канале губернатора Игоря Артамонова, поисково-спасательные работы на предприятии «Моторинвест» завершены. МЧС подтвердило, что под завалами больше никого не обнаружено.

    «Поисково-спасательные работы завершены. По информации МЧС, под завалами больше никого нет. Всего после обрушения кровли цеха госпитализированы восемь человек: четверо – в тяжелом состоянии, четверо – [в состоянии] средней тяжести. Всем оказывается необходимая медицинская помощь», – отметил губернатор.

    Власти региона продолжают контролировать ситуацию на месте происшествия, а пострадавшим оказывается вся необходимая помощь.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Краснинском районе Липецкой области произошло обрушение кровли цеха автозавода «Моторинвест».

    Спасатели уже извлекли из-под завалов пять человек, их состояние уточняется. После обрушения крыши на предприятии были спасены шесть человек.

    Причиной обрушения кровли могло стать необычно большое количество выпавшего снега. Липецкий автозавод принял решение оказать материальную поддержку пострадавшим сотрудникам.

    19 февраля 2026, 11:48 • Новости дня
    На юге Москвы обрушился навес катка

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    На Днепропетровской улице в столице произошло масштабное повреждение теневого навеса над ледовой площадкой, в момент инцидента площадка была закрыта для посетителей, сообщили в префектуре ЮАО.

    Инцидент с повреждением конструкции на юге столицы обошелся без жертв, так как площадка пустовала, передает агентство «Москва».

    На место происшествия оперативно прибыли профильные службы для устранения последствий и оценки ущерба.

    Ранее в прессе появилась информация, что площадь обрушения кровли составила предварительно 2 тыс. квадратных метров.

    В ноябре 2024 года в селе Нунлигран на Чукотке часть металлической конструкции гаража снесло ветром, она убила женщину и ее шестилетнюю внучку.

    20 февраля 2026, 12:05 • Новости дня
    Район Внуково вошел в пятерку мест на Земле с максимумом осадков

    Внуково вошло в топ-5 мест мира по количеству выпавших осадков

    Tекст: Мария Иванова

    Сильнейший снегопад вывел московский район Внуково в мировую пятерку по суточному количеству осадков: за день здесь выпало 25 мм влаги.

    Московский район Внуково вошел в число пяти точек планеты с наибольшим суточным количеством осадков, передает ТАСС.

    Во Всемирной метеорологической организации сообщили, что «метеостанция в московском Внуково зафиксировала выпадение 25 мм осадков, за счет чего это место вошло в пятерку мест на планете с самыми сильными осадками за минувшие сутки», – сказал собеседник агентства.

    По его данным, первое место в рейтинге суточных экстремумов занял атолл Мауке в группе островов Кука, где выпало 66 мм осадков. В числе мировых лидеров по интенсивности осадков также оказались остров Гоф на юге Атлантического океана и Ла-Рош в Новой Каледонии.

    Сильный снегопад в ночь на четверг обрушился на Москву и Подмосковье из-за циклона, пришедшего в Центральную Россию с севера Адриатического моря. Синоптики прогнозировали, что с 3.00 до 21.00 мск в столице может выпасть до 25 мм осадков, а высота сугробов вырастет на 25–31 см. До этого, по данным Гидрометцентра, высота снежного покрова на главной метеостанции ВДНХ за весь сезон составляла 43 см.

    Синоптик Михаил Леус сообщил, что в результате стихии на ВДНХ снежный покров впервые за нынешний осенне-зимний период достиг 68 см. Он отметил, что таким образом обновлен суточный рекорд высоты снега: прежнее достижение этого дня – 64 см – принадлежало 2024 году. Леус добавил, что циклон с Адриатики стал вторым с начала зимы по количеству осадков, тогда как лидером остается «Френсис», принесший 9 января 21,4 мм осадков, а «Валли» с 21 мм занимает вторую строчку.

    Гидрометцентр заранее объявил оранжевый уровень погодной опасности из-за надвигающегося циклона.

    Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец спрогнозировал достижение исторического максимума высоты сугробов.

    18 февраля 2026, 18:38 • Новости дня
    Снегопад в Москве ослабеет к вечеру четверга, но продолжится в ночь на пятницу

    Tекст: Денис Тельманов

    Синоптики прогнозируют ослабление снегопада в столице к вечеру четверга, однако ночью ожидается новый этап осадков с сильным ветром.

    Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что в четверг на Москву окажет влияние новый южный циклон, который принесет очередной снегопад,  передает РИА Новости.

    Леус уточнил: «В Новой Москве снегопад начнется в 03.00-04.00, на юге области еще раньше: около 01.00-02.00. В центр столицы снегопады доберутся после 05.00-06.00. Скорость юго-восточного, восточного ветра в порывах будет достигать 11-16 метров в секунду, а температура днем повысится до минус пяти – минус семи градусов. Менее интенсивными снегопады станут в вечерние часы, но и в ночь на пятницу еще продолжатся».

    Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов сообщил изданию, что пик снегопада в Москве ожидается в четверг к середине дня, между 09.00 и 15.00, когда осадки будут наиболее интенсивными.

    Заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков сообщил, что городские службы уже готовятся к сильной метели, которая может принести за сутки более 70% месячной нормы осадков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг в Москве ожидается значительный рост высоты снежного покрова из-за мощного снегопада.

    В среду в Москве прогнозируют облачную погоду с прояснениями, без осадков и температурой до минус 10 градусов.

    На северо-востоке Якутии, в Магаданской области и на Чукотке ночные морозы достигают отметки минус 45 градусов, ожидается снижение температуры до рекордных значений.

    20 февраля 2026, 06:40 • Новости дня
    В центре Москвы загорелся крупный автосервис

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В здании в Центральном административном округе столицы начался пожар, горит автосервис, сообщил источник в экстренных службах города в пятницу.

    Пожарные расчеты уже приступили к тушению огня в здании на Новой Переведеновской улице, возгоранию присвоили повышенный ранг опасности, сказал собеседник ТАСС.

    По оперативным данным, огонь распространился на площадь в 500 квадратных метров.

    В октябре в здании автосервиса на 6-й Радиальной улице в Москве произошло возгорание. В мае в подмосковном Подольске огонь распространился по автосервису на площади 1,5 тыс. квадратных метров.

    19 февраля 2026, 12:40 • Новости дня
    Москвичей призвали отказаться от машин из-за снегопада

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Жителям столицы рекомендовали пересесть на метро, чтобы коммунальная техника могла беспрепятственно убрать последствия продолжающегося снегопада.

    Столичный департамент транспорта обратился к автомобилистам с просьбой не оставлять машины вдоль проезжей части, передает ТАСС.

    Это необходимо для оперативной работы городских служб, которые занимаются расчисткой улиц от осадков.

    «Сегодня просим проявить понимание и скорректировать свои планы по возможности. Не паркуйте машины вдоль дорог, чтобы городские службы могли оперативно убрать снег», – отметили в ведомстве.

    Синоптики прогнозируют продолжение метели до конца дня, поэтому водителям советуют избегать поездок в период вечернего разъезда с 17.00 до 19.00 мск.

    Власти также рекомендуют заранее планировать маршруты и закладывать на дорогу больше времени.

    В понедельник движение в столице оказалось парализовано из-за сильного снегопада. Синоптики до этого предупреждали о неблагоприятных погодных условиях в Москве и Подмосковье.

    20 февраля 2026, 15:10 • Новости дня
    Высота сугробов в Москве достигла рекордных 80 сантиметров

    МГУ сообщил о максимальной высоте снежного покрова за 72 года

    Tекст: Денис Тельманов

    В столице зафиксировали высоту снежного покрова в восемьдесят сантиметров, что стало самым высоким значением за всю историю наблюдений.

    Рекордную высоту снежного покрова в восемьдесят сантиметров 20 февраля зафиксировала Метеорологическая обсерватория МГУ, передает ТАСС.

    В пресс-службе университета отметили, что такой уровень снега стал максимальным за весь период метеонаблюдений за последние 72 года.

    В сообщении подчеркивается, что столь значительная высота снежного покрова наблюдается впервые с момента начала ведения официальных записей.

    Представители МГУ заявили: «20 февраля 2026 года в Москве, по данным Метеорологической обсерватории МГУ, отмечена рекордно большая высота снежного покрова за все 72 года наблюдений: 80 сантиметров».

    Предыдущие максимальные значения высоты сугробов не превышали этого показателя за аналогичный период.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, активный балканский циклон обрушил на Москву мощные снегопады, которые могут побить полувековые рекорды осадков.

    Минтранс России предупредил о корректировках в работе воздушного транспорта Москвы из-за ожидаемого снегопада.

    Снегопад вывел район Внуково в пятерку мировых лидеров по суточному количеству осадков, за день здесь выпало 25 мм влаги.

