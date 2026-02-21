В Москве высота сугробов побила рекорд 1966 года

В Москве высота снежного покрова побила рекорд 1966 года

Tекст: Тимур Шайдуллин

Высота снежного покрова на опорной метеостанции ВДНХ в Москве составила 70 сантиметров, что в 1,8 раза больше климатической нормы для этого времени года,. По словам ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, климатическая норма на 21 февраля составляет 38 сантиметров, отмечает РИА «Новости».

Тишковец отметил, что был побит рекорд 1966 года, когда максимальная высота снега в этот день составляла 64 сантиметра. В центре Москвы на Балчуге высота снежного покрова сейчас составляет 78 сантиметров, в Тушино – 73 сантиметра.

В Подмосковье самые высокие сугробы зафиксированы в Коломне – 81 сантиметр, Кашире – 83 сантиметра и Черустях – 84 сантиметра. Специалист подчеркнул, что причиной такой аномалии стали обильные снегопады, прошедшие за последние сутки.

А накануне в столице зафиксировали высоту снежного покрова в 80 сантиметров, что стало рекордом за всю историю наблюдений.

Напомним, что активный балканский циклон обрушил на Москву сильные снегопады, способные побить полувековые рекорды осадков. А Минтранс России предупредил о корректировках в работе воздушного транспорта Москвы из-за ожидаемого снегопада.