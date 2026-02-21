  • Новость часаФСБ заявила об использовании данных Telegram спецслужбами Украины
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Власть Британии нашла способ спастись от Фараджа
    Боец с позывным «Крош» с Камчатки получил звание Героя России в 19 лет
    The Guardian раскрыла просьбу Зеленского Борису Джонсону утром 24 февраля 2022 года
    Агроном рассказал огородникам, где брать дешевые и хорошие семена для рассады
    Степашин раскрыл черту Путина, о которой узнал в годы его руководства ФСБ
    Перечень жизненно необходимых лекарств изменится на следующей неделе
    Дмитриев: Промышленность Германии деградирует без России
    Axios узнал о рассмотрении в Белом доме ликвидации Али Хаменеи и его сына в Иране
    Петербуржец потушил Вечный огонь на Марсовом поле
    21 февраля 2026, 10:16 • Новости дня

    Пресс-секретарь Паралимпийской сборной России попал в базу «Миротворца»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Скандально известный украинский сайт «Миротворец» внес в свою базу пресс-секретаря Паралимпийской сборной России Дмитрия Сазонова.

    «Миротворец» внес в свою базу пресс-секретаря Паралимпийской сборной России Дмитрия Сазонова, передает РИА «Новости». На странице сайта указано, что Сазонов якобы причастен к посягательству на суверенитет и территориальную целостность Украины. В анкетных данных отмечается его должность руководителя отдела по связям с общественностью аппарата Паралимпийского комитета России.

    По сведениям с официального сайта Паралимпийского комитета России, Дмитрий Сазонов работает с Паралимпийской командой страны с 2016 года. Он занимается организацией публичных мероприятий и поддерживает коммуникацию со СМИ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский сайт «Миротворец» добавил в свою базу 25 российских малышей.

    В октябре «Миротворец» также внес российского подростка в список так называемых «экстремистов».

    В начале октября в эту же базу попали шесть российских детей.

    20 февраля 2026, 14:05 • Новости дня
    РКН потребовал от Telegram исключить возможность поиска сервисов «пробива»

    Роскомнадзор: Telegram создает позволяющую распространять персональные данные инфраструктуру

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Мессенджер Telegram создал условия, позволяющие злоумышленникам использовать ботов для незаконного сбора и распространения подробных досье на граждан России, заявили в Роскомнадзоре.

    Администрация платформы системно поддерживает инфраструктуру, позволяющую сервисам «интернет-пробива» незаконно распространять личные сведения, заявили в ведомстве, передает ТАСС.

    Такие сервисы незаконно распространяют персональные данные граждан России, в том числе в форме досье на человека.

    С 2022 года по требованию регулятора удалено 8358 подобных ресурсов. Еженедельно блокируется до 100 каналов и ботов, однако ситуация принципиально не меняется из-за постоянного появления новых инструментов поиска.

    Ведомство указало, что мессенджеру следует самостоятельно пресекать раскрытие информации.

    Необходимо исключить возможность нахождения сервисов «пробива» и прекратить предоставлять им доступ к украденным данным.

    Ранее в России решили замедлить работу мессенджера из-за систематических нарушений законодательства.

    Глава Минцифры Максут Шадаев указывал, что Telegram позволяет иностранным спецслужбам получать доступ к перепискам пользователей.

    Комментарии (2)
    20 февраля 2026, 20:17 • Новости дня
    Дмитриев назвал мозг президента Финляндии Стубба «слишком маленьким»
    Дмитриев назвал мозг президента Финляндии Стубба «слишком маленьким»
    @ IMAGO/Antti Aimo-Koivisto/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев саркастически прокомментировал заявление президента Финляндии Александра Стубба о масштабах предполагаемых российско-американских сделок, указав на ошибочность данных.

    Как передает РИА «Новости», глава РФПИ Кирилл Дмитриев отреагировал на публикацию президента Финляндии Александра Стубба в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России), где тот упомянул, что Россия якобы обещает проекты на 12 трлн долларов при ВВП 2,5 трлн долларов.

    Дмитриев в ответ написал: «Мозг разжигателя войны Стубба слишком маленький для таких цифр».

    Дмитриев также опроверг информацию о якобы предложении России США проектов на 12 трлн долларов в обмен на снятие санкций. По его словам, эта информация является фейком – вопрос снятия санкций отвечает интересам самих США, а потенциальный объем совместных проектов может составить 14 трлн долларов.

    Президент Финляндии ранее выступил с критикой, заявив о невозможности реализации таких масштабных соглашений между Россией и США, что вызвало широкий общественный резонанс и обсуждение в соцсетях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Финляндии Александр Стубб заявил, что Россия якобы потерпела стратегическую неудачу в конфликте на Украине. Посол России в Хельсинки Павел Кузнецов отметил, что Финляндия не дает намеков на изменение антироссийского курса.

    Комментарии (14)
    20 февраля 2026, 19:59 • Видео
    «Еще три года». Зеленский все решил

    Владимир Зеленский заявил приближенным, что переговоры с Россией провалились, и дал задания подготовить план ведения войны еще на три года. Об этом сообщают американские СМИ, но в ЕС решение Киева подтверждают. Теперь все зависит от президента США Дональда Трампа.

    Комментарии (0)
    20 февраля 2026, 14:17 • Новости дня
    Установлен залетевший в Россию неизвестный лайнер из США

    Залетевший в Россию неизвестный лайнер из США оказался самолетом главы Узбекистана

    Установлен залетевший в Россию неизвестный лайнер из США
    @ Анатолий Медведь/Фотохост-агентство РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Неизвестный американский самолет, летевший из Вашингтона и пересекший Россию с севера на юг, а затем приземлившийся в Ташкенте, оказался бортом, на котором президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев вернулся из США, следует из данных онлайн-сервиса FlightAware.

    Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев вернулся из США в Ташкент на борту самолета, который ранее был идентифицирован как неизвестный лайнер, сообщает РИА Новости.

    По данным онлайн-сервиса FlightAware, речь идет о Boeing 787-8 Dreamliner, который совершил перелет из Вашингтона через территорию России.

    Ранее СМИ со ссылкой на сервис Flightradar24 рассказали, что лайнер вылетел с авиабазы неподалеку от Вашингтона. Самолет прошел через воздушное пространство Гренландии, затем пересек границу России в Мурманской и Оренбургской областях, после чего вошел в воздушное пространство Казахстана.

    В результате воздушное судно приземлилось в Ташкенте. Таким образом, самолет, вызвавший интерес и обсуждение в СМИ, оказался президентским бортом, на котором Мирзиёев возвращался из поездки в США.

    Ранее неопознанный самолет из США залетел в Россию.


    Комментарии (12)
    20 февраля 2026, 21:40 • Новости дня
    The Guardian раскрыла просьбу Зеленского Борису Джонсону утром 24 февраля 2022 года
    The Guardian раскрыла просьбу Зеленского Борису Джонсону утром 24 февраля 2022 года
    @ Ukrainian Presidential Press Service/REUTERS

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Украинский президент Владимир Зеленский утром 24 февраля 2022 года связался с экс-премьером Британии Борисом Джонсоном и попросил его напрямую поговорить с президентом России Владимиром Путиным о прекращении конфликта.

    Глава Украины Владимир Зеленский 24 февраля 2022 года в первые часы начала СВО позвонил бывшему премьер-министру Британии Борису Джонсону, пишет The Guardian. По данным издания, этот звонок стал его первым международным контактом в тот день.

    По сведениям The Guardian, Зеленский прибыл на Банковую улицу в Киеве еще до рассвета, и cразу обратился по телефону к Джонсону с просьбой: «Я хочу спросить тебя, Борис, как друга моей страны. Позвоните ему [президенту России Владимиру Путину] напрямую и скажите, чтобы он прекратил войну». Газета подчеркивает, что голос Зеленского звучал хрипло.

    В статье также отмечается, что двумя днями ранее, 22 февраля, в Вашингтоне бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба общался с тогдашним президентом США Джо Байденом. В ходе этой встречи Кулебе продемонстрировали «места, где российские танки прогревали двигатели», что, по мнению издания, стало дополнительным сигналом о скором начале военных действий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, The Guardian сообщила, что Байден позвонил Путину в 2021 году, испугавшись разведданных о возможных военных действиях на Украине.

    Во многих европейских столицах по-прежнему придерживаются позиции Бориса Джонсона весны 2022 года о том, что у Украины якобы есть шанс победить в конфликте, отмечал германский политолог Александр Рар.

    Комментарии (8)
    20 февраля 2026, 14:56 • Новости дня
    Пленный боевик «Айдара» назвал руководителей расстрелами «Беркута» на Майдане

    Пленный рассказал о причастности львовских полицейских к расстрелам «Беркута»

    Пленный боевик «Айдара» назвал руководителей расстрелами «Беркута» на Майдане
    @ Шарифулин Валерий/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Подполковник управления внутренних дел Львовской области Владимир Стефура руководил расстрелами бойцов «Беркута» на Майдане в Киеве, рассказал пленный боевик «Айдара» (признан экстремистским и террористическим, запрещен в России) Николай Гавриляк.

    Пленный боевик запрещенного в России «Айдара» Николай Гавриляк заявил, что подполковник управления внутренних дел Львовской области Владимир Стефура руководил расстрелами бойцов «Беркута» на Майдане в Киеве, передает ТАСС.

    Кроме Стефуры, к нападениям на «Беркут» был причастен и офицер шевченковского районного отделения полиции Львова Василий Громов. По сообщению Гавриляка, львовские полицейские выступали в качестве командиров над группами националистов, которые устраивали погромы и открывали огонь по сотрудникам правоохранительных органов. По его словам, этим группам ставилась задача уничтожать не только «Беркут», но и киевских коллег.

    События на Майдане в Киеве начались в конце 2013 года и переросли в многомесячные протесты, сопровождавшиеся захватом административных зданий, созданием вооруженных формирований и стычками с силовиками. Кульминацией противостояния стали дни с 18 по 20 февраля 2014 года, когда в результате стрельбы неизвестных снайперов погибли более 80 человек, сотни были ранены, а позже более 20 пострадавших скончались в больницах.

    Офис генерального прокурора Украины предъявил обвинения бывшему командиру спецподразделения «Беркут» по делу о стрельбе на Майдане в феврале 2014 года.

    В 2019 году подозреваемыми по делу о расстрелах на Евромайдане стали более 160 человек.

    Комментарии (12)
    21 февраля 2026, 08:58 • Новости дня
    ФСБ заявила об использовании данных Telegram спецслужбами Украины

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    У ФСБ есть достоверные данные, что ВСУ и спецслужбы Украины имеют возможность в кратчайшие сроки получать информацию из мессенджера Telegram и использовать ее в военных целях, сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

    Сотрудники Федеральной службы безопасности России заявили о наличии достоверных сведений, что вооружённые силы и спецслужбы Украины способны получать информацию из мессенджера Telegram оперативно и использовать эти данные в военных целях, передает РИА «Новости». В Центре общественных связей ФСБ подчеркнули, что такие возможности украинских спецслужб подтверждены конкретными фактами.

    Кроме того, по результатам анализа работы Telegram, российские военные в зоне спецоперации за последние три месяца неоднократно сталкивались с угрозой для жизни из-за использования этого мессенджера. В ФСБ подчеркнули, что многочисленные достоверные сведения об этом получены в ходе специального анализа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр цифрового развития Максут Шадаев заявил, что иностранные спецслужбы получали систематический доступ к перепискам пользователей Telegram. Глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич указал на случаи, когда «проводишь закрытое совещание в группе Telegram, а через короткое время противник уже предпринимает действия, о которых мог узнать только оттуда».

    В МВД сообщали, что сервисы «пробива» в Telegram использовались для сбора данных о военных и подготовки терактов. Роскомнадзор потребовал от Telegram исключить возможность поиска подобных сервисов.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в Max!

    Комментарии (11)
    20 февраля 2026, 21:27 • Новости дня
    Военкор Ермаков: ВС России прорвали границу на западе Харьковской области
    Военкор Ермаков: ВС России прорвали границу на западе Харьковской области
    @ Сергей Аверин/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    В Харьковской области российские войска пересекли границу и вступили в ожесточенный бой за село Ветеринарное, сообщил военкор Тимофей Ермаков.

    По информации, опубликованной военкором Тимофеем Ермаковым в Telegram-канале «Синяя Z Борода», российские вооруженные силы осуществили прорыв на западном участке границы Харьковской области, передает Lenta.Ru.

    Ермаков сообщил: «По оперативным сведениям, наши войска прорвали границу на западе Харьковской области».

    Он отметил, что в данный момент силы России ведут интенсивное сражение за населенный пункт Ветеринарное, двигаясь в направлении рубежа Казачья Лопань – Дергачи.

    Ранее выяснилось, что украинские военные понесли потери при попытке вернуть утраченные позиции в районе Волчанских Хуторов.

    В районе Казачьей Лопани на Харьковском направлении ударами РСЗО «Торнадо-С» группировки российских войск «Север» уничтожено скопление личного состава сил спецопераций Украины.

    В Минобороны сообщили, что на Харьковском направлении подразделения украинских пограничников несут большие потери.

    Комментарии (6)
    20 февраля 2026, 18:40 • Новости дня
    Путин на заседании Совбеза попросил Мединского огласить итоги переговоров в Женеве

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент России Владимир Путин на заседании Совбеза поручил своему помощнику Владимиру Мединскому подробно рассказать о ходе и результатах женевских переговоров по Украине.

    Президент России Владимир Путин попросил своего помощника Владимира Мединского, возглавлявшего российскую делегацию на переговорах по украинскому урегулированию, доложить об итогах переговоров в Женеве на совещании постоянных членов Совбеза РФ. Об этом сообщается на сайте Кремля.

    Путин подчеркнул, что хотел бы услышать подробную информацию о ходе дискуссий и достигнутых договоренностях от Мединского и представителей Минобороны, чтобы все участники совещания были в курсе ситуации.

    «Я бы попросил наших коллег, которые работали совсем недавно в Женеве, встречались с американской и украинской делегацией, на предмет поиска решений, мирных решений того, что происходит у нас на этом треке. Делегацию возглавлял Владимир Ростиславович, хотел бы предоставить ему слово», – заявил президент, открывая заседание.

    Далее Мединский и глава Главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков проинформировали членов Совбеза о результатах переговоров в закрытом режиме.

    Напомним, переговоры в Женеве проходили 17-18 февраля с участием представителей Москвы, Киева и Вашингтона. По словам Мединского в СМИ, обсуждения были «тяжелыми, но деловыми». Он также сообщил, что в ближайшее время планируется новая встреча сторон.

    В пятницу Путин на оперативном совещании с членами Совбеза уделил особое внимание вопросам повышения эффективности научных разработок.

    Ранее на совещании с Совбезом России президент обсуждал меры по борьбе с паводками и пожарами. Кроме того, в январе глава государства провел два оперативных совещания с постоянными членами СБ за неделю.


    Комментарии (6)
    20 февраля 2026, 11:18 • Новости дня
    Эксперт объяснил причины отмены льгот украинским беженцам в Польше

    Полонист Стремидловский: Польша предпочла украинским беженцам милитаризацию

    Эксперт объяснил причины отмены льгот украинским беженцам в Польше
    @ Beata Zawrzel/NurPhoto/Reuters Connect

    Tекст: Анастасия Куликова

    Украинским беженцам в Польше придется столкнуться с новой реальностью. Одни, вероятно, начнут более активно искать работу и интегрироваться. Другие будут подыскивать новую страну пребывания, где даже сокращенные льготы окажутся выгоднее условий Варшавы, сказал газете ВЗГЛЯД полонист Станислав Стремидловский. Ранее польский президент Кароль Навроцкий отменил льготы и помощь для украинцев.

    «Отмена льгот для украинских беженцев – логичное решение Варшавы. Во-первых, Польша хочет сократить статью расходов на украинцев. Дело в том, что республика занята перевооружением и для этой цели запросила у ЕК военный кредит на 44 млрд евро по программе SAFE (Security Action for Europe)», – отметил полонист Станислав Стремидловский.

    «Во-вторых, сокращение помощи прибывшим с Украины – это запрос всего польского общества. Другими словами, Кароль Навроцкий подписал закон, который находит в стране поддержку», – добавил собеседник. Он оговорился, что против решения могут выступать лишь отдельные левые силы, которые, впрочем, ничего изменят.

    Это значит, что украинским беженцам придется столкнуться с новой реальностью. «Одни, вероятно, начнут более активно искать работу, интегрироваться и обустраиваться. Другие будут подыскивать новую страну пребывания, где даже сокращенные льготы окажутся выгоднее условий в Польше. Речь пойдет прежде всего о Германии. Незначительная часть украинцев вернется на родину», – рассуждает политолог.

    Ранее польский лидер Кароль Навроцкий подписал закон, согласно которому украинские беженцы лишаются льгот и специального статуса в республике. «Новый закон отменяет экстренную помощь и вводит системные правила. Поддержка – да. Привилегии за счет поляков – нет», – говорится в его заявлении.

    Согласно документу, украинцев лишат доступа к бесплатной медицине, а также льгот на оплату жилья. Исключение по предоставлению медицинских услуг сделают для раненых военнослужащих ВСУ, проходящих лечение в Польше. Для легального продолжения пребывания в стране гражданам Украины будет предложено получить вид на жительство на три года.

    В сентябре 2025 года Навроцкий подписал закон, который ужесточил контроль за выплатами социального пособия для граждан Украины и других иностранцев. Тогда право на выплаты увязали с трудовой активностью родителей и обучением детей в польских школах, а также с доходом иностранца: он должен был составлять минимум 50% минимальной зарплаты.

    Отметим, по различным данным, в Польше проживают от полутора до двух миллионов украинцев. Опрос показал, что 46% поляков выступают против приема беженцев с Украины.

    Комментарии (3)
    20 февраля 2026, 10:58 • Новости дня
    ФСБ показала кадры ликвидации готовившего теракт в Ставрополе агента Киева
    ФСБ показала кадры ликвидации готовившего теракт в Ставрополе агента Киева
    @ Кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Сотрудники ФСБ нейтрализовали в Ставрополе диверсанта, который собирался устроить взрывы в административном здании и городском сквере в День защитника Отечества, сообщили в Федеральной службе безопасности.

    Подозреваемым был гражданин России, по заданию украинских кураторов он готовил атаку, указали в ведомстве, передает РИА «Новости».

    Злоумышленник планировал совершить преступление в период праздничных мероприятий на 23 февраля.

    При попытке задержания у тайника он оказал вооруженное сопротивление и был уничтожен ответным огнем. Ведомство опубликовало видеозапись с проведением этой операции.

    На съемке видно, как мужчина приобрел в магазине компоненты для изготовления взрывчатки. Позже на кадры попало тело диверсанта с пистолетом в руке внутри небольшого строения, где он пытался укрыться.

    При нем обнаружили средства связи и элементы самодельного взрывного устройства.

    Целью боевика были филиал фонда «Защитники Отечества» и расположенный рядом сквер памяти, подчеркнули в ФСБ.

    Следственные органы возбудили уголовное дело по факту подготовки террористического акта.

    В феврале 2025 года в Ставрополе сотрудники ФСБ предотвратили серию терактов против административных зданий по заданию украинского куратора.

    В июне того же года в Подмосковье силовики ликвидировали двух пособников киевских спецслужб, пытавшихся извлечь бомбу из тайника.

    В июле в Саратовской области сотрудники спецслужб уничтожили диверсанта во время подготовки подрыва железнодорожного моста.

    Комментарии (5)
    20 февраля 2026, 14:44 • Новости дня
    Спасатели нашли тела семи китайских туристов на Байкале
    Спасатели нашли тела семи китайских туристов на Байкале
    @ Алексей Куденко/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Ольхонском районе Иркутской области спасатели нашли тела семи погибших в результате провала туристического УАЗа под лед Байкала, сообщили в ГУ МЧС по региону.

    Семь тел погибших нашли спасатели на месте провала автомобиля с туристами под лед Байкала, сообщает ГУ МЧС по Иркутской области.

    Трагедия произошла в Ольхонском районе, недалеко от мыса Хобой. Внедорожник УАЗ во время движения провалился в ледовый разлом шириной три метра. Глубина в этом месте составляет 18 метров.

    «Обнаружены тела семи человек. Запланированы водолазные работы», – говорится в сообщении ведомства. По словам представителей МЧС, обследование проводилось с применением подводной камеры. Сейчас спасатели продолжают работу на месте происшествия, уточняя детали ЧП.

    Ранее стало известно, что половина туристов, пропавших после провала машины под лед на Байкале, приехала из Китая благодаря безвизовому режиму между странами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в районе происшествия на Байкале разрешено передвигаться только на судне с воздушной подушкой при отсутствии переправы.

    Напомним, в пятницу в Иркутской области автомобиль УАЗ с девятью пассажирами провалился под лед в районе мыса Хобой на озере Байкал, восемь человек пропали, один был спасен.

    Комментарии (6)
    20 февраля 2026, 17:12 • Новости дня
    Летчик Су-34 Криштоп рассказал о пытках в плену на Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Российский летчик Максим Криштоп после катастрофы Су-34 под Харьковом в марте 2022 года провёл год в украинских тюрьмах, где подвергался жестоким пыткам.

    Летчик Су-34 Максим Криштоп поделился подробностями о проведенном в плену годе на Украине, передает «Московский комсомолец».

    Офицер попал в плен после выполнения боевого задания 6 марта 2022 года над Харьковской областью, когда в его самолет попали ракеты, начался пожар, и экипаж катапультировался. Во время спуска на парашюте Криштоп был обстрелян с земли и, несмотря на девятичасовые попытки уйти от погони, оказался в руках украинских военных.

    Летчик рассказал, что за год его перевозили по изоляторам и колониям разных украинских городов, в том числе содержали в СБУ и ГУР. В СБУ, по словам Криштопа, пленным выдавали только гимнастические коврики и одно одеяло на двоих, а пищу давали дважды в сутки. Самым тяжелым, отмечает офицер, было физически выжить: «Применялись систематические избиения, причем очень жестокие – с садизмом», – заявил Криштоп.

    Он уточнил, что к летчикам и артиллеристам украинцы относились с особой жестокостью: пленных душили пакетом, угрожали расправой и подталкивали к самоубийству. По его словам, перед публичными мероприятиями, такими как пресс-конференции, избивали особенно жестоко и требовали заучить нужные ответы, угрожая еще большими пытками.

    На Украине Криштоп был приговорен к 12 годам тюрьмы, однако вернулся на Родину в мае 2023 года в рамках обмена военнопленными.

    Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова сообщила о случаях истязаний и гибели российских военнопленных, а также отметила нарушения международных норм обращения с пленными.

    Жительница Курской области рассказала о содержании в плену на территории Украины.

    Комментарии (4)
    20 февраля 2026, 15:45 • Новости дня
    Медведев о Каллас: С этим человеком не общаются даже коллеги

    Медведев заявил о нежелании европейских дипломатов общаться с Каллас

    Медведев о Каллас: С этим человеком не общаются даже коллеги
    @ igor zadecki/arena akcjiji/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что с главой евродипломатии Каей Каллас не контактируют ни европейские коллеги, ни представители США, указывая на отсутствие уважения.

    Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что европейские коллеги и госсекретарь США Марко Рубио не общаются с главой евродипломатии Каей Каллас.

    По его словам, они не считают возможным снизойти до уровня представителя по международным вопросам Европейского союза, чтобы провести встречу.

    В опубликованном в его канале Max видео Медведев подчеркнул, что министры иностранных дел многих европейских стран также избегают контактов с Каллас, а по поводу главы внешнеполитического ведомства США отметил, что «там вообще непонятно, кто это».

    «Кая Каллас? А кто это такая? С этим человеком не общаются даже коллеги», – сказал он.

    Ранее глава евродипломатии Кая Каллас опубликовала список условий для России по урегулированию конфликта на Украине, среди которых сокращение войск и выплаты, а также участие Евросоюза в переговорах.

    Каллас получила премию газеты Politico за худший «покерфейс» по итогам Мюнхенской конференции по безопасности, где она не сумела скрыть раздражения после выступлений представителей США.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что выборы на Украине могут подорвать влияние Каллас и привести к ее отставке, если новый лидер Украины подпишет мирное соглашение.

    Комментарии (7)
    20 февраля 2026, 16:30 • Новости дня
    Названо гражданство иностранцев, пытавшихся купить в Грузии уран и цезий-137 за 3 млн долларов
    Названо гражданство иностранцев, пытавшихся купить в Грузии уран и цезий-137 за 3 млн долларов
    @ Jan Woitas/dpa/picture-alliance/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Двое иностранцев, которые были задержаны Службой госбезопасности Грузии за попытку приобрести в Кутаиси за 3 млн долларов уран и цезий-137, оказались гражданами Турции, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    Об этом стало известно во время заседания суда в Тбилиси в пятницу, по итогам которого иностранные граждане, задержанные накануне, были оставлены в заключении. Им грозит от пяти до десяти лет лишения свободы, вины они не признают.

    Прокурор по этому делу Элизбар Гозалишвили заявил, что задержанные затем собирались вывезти уран и цезий-137 за пределы Грузии, но в какую страну, пока неясно.

    Следствие располагает многими доказательствами, включая скрытые аудио- и видеозаписи и показания свидетелей, сказал прокурор.

    Накануне первый заместитель главы СГБ Лаша Маградзе заявил, что в последние недели эти лица перманентно посещали Грузию, готовясь к приобретению веществ, которые «обычно используются для террористических целей».

    Маградзе добавил, что задержание проведено на основе обработки оперативной информации.

    Комментарии (0)
    20 февраля 2026, 19:03 • Новости дня
    В числе погибших на Байкале оказалась семья из Китая

    Установлены личности погибших на Байкале, среди них семья из Китая

    В числе погибших на Байкале оказалась семья из Китая
    @ Пресс-служба прокуратуры Иркутской области/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    В числе жертв трагедии на Байкале оказалась семья туристов из Китая, включая ребенка 14 лет, сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

    Кобзев сообщил, что речь идет о супружеской паре, их 14-летнем ребенке и еще одной родственнице. Все они приехали на Байкал как самостоятельные туристы. Их личности подтверждены по базе данных гостиницы, где они останавливались, передает РИА «Новости». Погиб также водитель – 44-летний местный житель.

    Пострадавший турист, сумевший выбраться из ушедшего под лед автомобиля на Байкале, сейчас находится на одной из баз отдыха. В ближайшее время его планируют допросить следователи для выяснения обстоятельств происшествия, сообщили в СУСК России по Иркутской области.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, спасатели в Ольхонском районе Иркутской области нашли тела семи погибших после провала туристического УАЗа под лед Байкала. Часть пропавших туристов приехала из Китая благодаря безвизовому режиму между Россией и Китаем.

    Комментарии (3)
    Главное
    Минздрав Удмуртии сообщил об 11 пострадавших при атаке БПЛА
    Украинские СМИ назвали сроки президентских и парламентских выборов в стране
    Каллас назвала дату оглашения 20-го пакета антироссийских санкций ЕС
    FT: Венгрия заблокировала еврокредит Украине на 90 млрд евро
    Наемник из Бразилии умер в Харьковской области из-за пыток ВСУ
    Искусствовед обнаружила считавшиеся сожженными 20 эскизов Микеланджело
    Росреестр назвал поселения России с самыми короткими названиями