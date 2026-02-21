Электромотоциклы «Иж-Эндуро» использовали для эвакуации бойцов

Электрические мотоциклы «Иж-Эндуро» разработки концерна «Калашников» с коляской и прицепным устройством впервые представлены в Москве и предназначены для эвакуации бойцов с поля боя, а также доставки различных грузов, передает ТАСС. В пресс-службе Ростеха подчеркнули, что данная техника отличается универсальностью, повышенной маневренностью, надежностью и удобством управления. В зависимости от модификации, мотоцикл может развивать скорость от 100 до 150 км/ч.
Помимо этого, на презентации продемонстрировали экипировку линейки «Оберег», в том числе бронежилеты «Оберег ПРО», новую версию экипировки «Оберег 2.0», а также амуницию для скрытого ношения и гражданского разминирования. Всего госкорпорация представила более 140 единиц продукции, используемых в зоне спецоперации на Украине, включая средства борьбы с БПЛА.
Генеральный директор «Ростеха» Сергей Чемезов отметил, что сегодня в зоне проведения спецоперации на Украине эффективно используются более десяти типов отечественных беспилотников. В мероприятии участвовали ведущие предприятия госкорпорации, среди которых «Высокоточные комплексы», «Росэл», «Швабе», «Вертолеты России», «Уралвагонзавод», КРЭТ, «Калашников» и другие.
Как писала газета ВЗГЛЯД, концерн «Калашников» представил новую модель мотоцикла «Иж-Эндуро» с прицепом.