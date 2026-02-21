  • Новость часаФСБ заявила об использовании данных Telegram спецслужбами Украины
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Власть Британии нашла способ спастись от Фараджа
    Боец с позывным «Крош» с Камчатки получил звание Героя России в 19 лет
    The Guardian раскрыла просьбу Зеленского Борису Джонсону утром 24 февраля 2022 года
    Агроном рассказал огородникам, где брать дешевые и хорошие семена для рассады
    Степашин раскрыл черту Путина, о которой узнал в годы его руководства ФСБ
    Перечень жизненно необходимых лекарств изменится на следующей неделе
    Дмитриев: Промышленность Германии деградирует без России
    Axios узнал о рассмотрении в Белом доме ликвидации Али Хаменеи и его сына в Иране
    Петербуржец потушил Вечный огонь на Марсовом поле
    21 февраля 2026, 09:15 • Новости дня

    Ростех представил восемь новых типов беспилотников для СВО

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Ростех в преддверии Дня защитника Отечества провел презентацию продукции, используемой в зоне СВО. Были презентованы восемь типов новейших БПЛА различного назначения, сообщили в пресс-службе госкорпорации.

    Госкорпорация «Ростех» в преддверии Дня защитника Отечества провела масштабную презентацию продукции, задействованной в зоне спецоперации на Украине, сообщает ТАСС. В пресс-службе компании уточнили, что особое внимание уделили современным беспилотным летательным аппаратам: было представлено восемь новых типов дронов различного назначения.

    В числе новинок показали аппараты самолетного типа, беспилотники с вертикальным взлетом, квадрокоптеры и мультикоптеры, оснащённые как электрическими двигателями, так и моторами внутреннего сгорания. Помимо БПЛА, гости увидели современные средства экипировки, мото- и бронетехнику, боеприпасы и системы защиты от дронов – всего продемонстрировано более 140 изделий.

    Генеральный директор Ростеха Сергей Чемезов заявил: «Задумка простая: показать в одном месте продукцию компаний Ростеха, которая используется в зоне СВО, помогает защищать интересы нашей страны». Он отметил, что с учетом специфики спецоперации, которую называют «войной дронов», на презентации сделали отдельный акцент на БПЛА.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в России создали специальные патроны против дронов «Многоточие». Государственная корпорация Ростех поставила в войска новые комплексы «Зубр» для защиты от беспилотников. Антидроновые патроны IGLA 100 начали поступать в российские войска.

    20 февраля 2026, 09:40 • Новости дня
    Крупнейшее морское орудие Китая заметили на испытаниях

    Китай приступил к испытаниям новейшей 155-миллиметровой корабельной пушки

    Крупнейшее морское орудие Китая заметили на испытаниях
    @ CHINESE INTERNET

    Tекст: Мария Иванова

    На испытательном судне в Даляне установили артиллерийскую систему, калибр которой превышает все существующие аналоги на вооружении флота КНР.

    Снимок судна типа 910 с массивной башней на носу свидетельствует о начале тестов, пишет The War Zone. Корабль находится на верфи «Ляонин» недалеко от военно-морской базы Люйшунь. Это место известно проведением испытаний передовых морских разработок.

    Новое 155-миллиметровое орудие весит порядка 21,8 тыс. килограммов и способно вести огонь управляемыми снарядами. Разработкой занимается подразделение государственной корпорации NORINCO. Сейчас самым мощным калибром на китайских кораблях остаются 130-миллиметровые установки.

    Перспективное вооружение призвано усилить огневую поддержку десантных операций и повысить эффективность борьбы с воздушными целями.

    Эксперты полагают, что создание классической пушки может быть страховкой на случай неудач с программой электромагнитного рельсотрона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее китайские специалисты разместили на гражданском торговом судне пусковые установки для крылатых ракет.

    Военно-морские силы КНР приняли в свой состав фрегат нового поколения «Лохэ».

    Комментарии (9)
    20 февраля 2026, 01:35 • Новости дня
    Генштаб назвал новые тенденции в боевых действиях

    Генерал Рудской: На поле боя появились зоны сплошного огневого поражения

    Генштаб назвал новые тенденции в боевых действиях
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Опыт СВО демонстрирует новые тенденции в ведении боевых действий, например, появились зоны сплошного огневого поражения до 15 км перед передним краем, атакующие действия ведутся малыми группами, сообщил начальник главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской.

    Рудской отметил, что опыт специальной военной операции выявил новые тенденции, главная из которых – «значительный рост применения робототехнических комплексов воздушного, морского и наземного базирования», пишет «Красная звезда».

    Рудской отметил, что ударные беспилотники по эффективности сопоставимы с традиционной артиллерией. По его словам, значительная часть потерь противника приходится на FPV-дроны.

    «Еще одной особенностью боевых действий стало появление зон сплошного огневого поражения. Это полоса перед передним краем глубиной до 15 км, в которой войска противника подлежат поражению в первую очередь за счет массированного применения огневых средств и беспилотных систем различного назначения. В этих зонах идет «охота» как за образцами вооружения и военной техники, так и за живой силой», – рассказал он.

    Однако, подчеркнул Рудской, такого рода вызовы актуальны и для российских войск. В этих условиях российские войска совершенствуют структуру штурмовых подразделений, делая ставку на действия малых мобильных групп, которые быстро перебрасываются к линии соприкосновения.

    Для защиты атакующих активно используются подразделения беспилотных систем, войсковой ПВО с FPV-перехватчиками, а также средства радиоэлектронной борьбы, артиллерия, аэрозольные и инженерные подразделения. Все средства интегрированы в единую систему разведки и поражения.

    Кроме того, отмечается рост значения автоматизированных систем управления и космических средств разведки, связи и навигации, что позволяет ускорить принятие решений на поле боя.

    Рудской подчеркнул, что в перспективе вооруженная борьба будет развиваться за счет широкого использования робототехники и высокоточного оружия. Интеграция искусственного интеллекта повысит скорость обработки данных и принятия решений, однако ключевая роль в управлении войсками и применении сил остается за человеком.

    По его словам, преимущество на поле боя получает та сторона, которая быстрее внедряет и масштабирует эффективные инновации, однако новые технологии лишь усиливают потенциал войск и снижают потери, а не заменяют главную роль командиров в организации боя.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Рудской сообщил, что стратегическая инициатива в зоне специальной военной операции окончательно перешла к российским войскам, вооруженные силы Украины за время СВО потеряли более 1,5 млн человек.

    Комментарии (3)
    20 февраля 2026, 19:59 • Видео
    «Еще три года». Зеленский все решил

    Владимир Зеленский заявил приближенным, что переговоры с Россией провалились, и дал задания подготовить план ведения войны еще на три года. Об этом сообщают американские СМИ, но в ЕС решение Киева подтверждают. Теперь все зависит от президента США Дональда Трампа.

    Комментарии (0)
    18 февраля 2026, 16:42 • Новости дня
    США за сутки перебросили на Ближний Восток 50 истребителей

    Axios: США за сутки нарастили группировку на Ближнем Востоке на 50 истребителей

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Американские военные усилили свое присутствие на Ближнем Востоке, перебросив в регион 50 истребителей различных типов за последние сутки, пишут СМИ Штатов.

    Вооруженные силы США за последние 24 часа перебросили на Ближний Восток дополнительно 50 истребителей F-35, F-22 и F-16, передает ТАСС со ссылкой на портал Axios. В публикации отмечается, что Вашингтон продолжает значительно наращивать свои военные ресурсы в регионе, включая две авианосные ударные группы, примерно 12 кораблей, сотни истребителей и несколько комплексов противоракетной обороны.

    По данным Axios, в регион уже совершено более 150 военно-транспортных рейсов с вооружением и боеприпасами. В материале подчеркивается, что на фоне возможной военной операции в Иране, в США практически отсутствует общественная дискуссия о связанных рисках, несмотря на масштаб готовящихся действий.

    В публикации приводится мнение портала о том, что возможная операция «может стать одной из наиболее значимых военных интервенций США на Ближнем Востоке как минимум за десятилетие». Ранее представители Белого дома предупредили, что серьезно рассматривают возможность применения силы против Ирана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, командующий ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Алиреза Тангсири заявил, что Иран в случае необходимости способен быстро перекрыть Ормузский пролив. А верховный лидер Ирана Али Хаменеи отметил, что даже самая сильная армия может получить удар, после которого не оправится, и добавил, что президенту США Дональду Трампу не удастся уничтожить Исламскую Республику.

    Напомним, в Женеве на этой неделе прошел второй раунд непрямых переговоров между делегациями Ирана и США. Американский президент Дональд Трамп ранее предупреждал, что в случае незаключения сделки с Ираном страну ждут «травматичные и драматичные события».

    В свою очередь, секретарь Совета обороны Ирана Али Шамхани сообщил о высокой степени готовности военных страны и предупредил о мощном ответе на любые возможные нападения.

    Комментарии (0)
    21 февраля 2026, 06:40 • Новости дня
    Боец с позывным «Крош» с Камчатки получил звание Героя России в 19 лет
    Боец с позывным «Крош» с Камчатки получил звание Героя России в 19 лет
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Боец батальона «Арктический» 40-й гвардейской бригады морской пехоты с позывным «Крош» в преддверии Дня защитника Отечества получил звание Героя России, о чем в Telegram-канале сообщил губернатор Камчатского края Владимир Солодов.

    «Сергей Крашенинников, наш камчатский боец батальона «Арктический» 40-й бригады морской пехоты с позывным «Крош», по указу президента РФ удостоен звания Героя России. Буквально вчера рассказывал вам про его подвиг. Очень гордимся Сергеем! Настоящий Герой!» – написал он.

    В пятницу Солодов описал подвиг «Кроша» на Курском направлении, где он проявил настоящую воинскую доблесть.

    «Штурмовая группа под его командованием взяла восемь хорошо укреплённых вражеских опорных пунктов. Благодаря его выверенным решениям наши морпехи героически удерживали занятые позиции целых 52 дня, при этом постоянно атаковали и уничтожили значительные силы противника. Выстоять столько времени под постоянным натиском – своеобразный рекорд на фронте», – отметил губернатор края.

    Он добавил, что в тяжелейших боях «Крош» спас жизнь не одному своему боевому товарищу.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, дочь Героя России Очир-Горяева рассказала о добровольном уходе отца на СВО. Подполковник Петелин раскрыл детали боя, за который получил Орден Мужества. В России появилось новое поколение героев и защитников.

    Комментарии (0)
    18 февраля 2026, 12:42 • Новости дня
    Армянские военные присоединились к британским киберучениям Defence Cyber Marvel

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Военнослужащие Армении и сотрудники службы национальной безопасности республики присоединились к организованным Великобританией учениям в сфере кибербезопасности, сообщает пресс-служба британского посольства в Ереване.

    Военнослужащие Армении и сотрудники службы национальной безопасности республики присоединились к учениям Defence Cyber Marvel 2026, которые организовала Великобритания, передает РИА «Новости».

    В пресс-службе британского посольства в Ереване отметили, что эти учения объединили более 2,5 тыс. военных специалистов из 29 стран.

    В рамках мероприятия состоялась встреча посла Британии в Армении Александры Коул и военного атташе Томаса Шорленда Болла с армянскими и британскими участниками. В составе армянской делегации присутствуют представители министерства обороны, агентства информационных систем и службы национальной безопасности.

    В дипмиссии подчеркнули, что тренировки способствуют развитию доверительных отношений, углублению профессиональных навыков и укреплению общей приверженности безопасности и устойчивости. Также в посольстве подчеркнули, что Великобритания высоко оценивает оборонное сотрудничество с Арменией и взаимодействие в сфере безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти США проводят активные попытки склонить Армению к смене внешнеполитического курса.

    Национальная гвардия штата Канзас начала военные учения на территории Армении.

    Комментарии (4)
    19 февраля 2026, 14:54 • Новости дня
    Сотрудники военкомата открыли стрельбу во время мобилизации в Мамалыге

    Tекст: Денис Тельманов

    В селе Мамалыга Черновицкой области произошел инцидент со стрельбой во время проведения мобилизационных мероприятий, никто не пострадал.

    Cотрудники территориального центра комплектования ВСУ открыли стрельбу в селе Мамалыга Черновицкой области, пишет украинское издание «Страна.ua».

    Инцидент произошел во время мобилизации. На видео с места событий мужчины в военной форме избивают других мужчин, слышны выстрелы, а женщина пытается защитить одного из них.

    Полиция Черновицкой области подтвердила факт стрельбы и заявила, что инцидент связан с задержанием разыскиваемого местного жителя за «преступление против установленного порядка несения военной службы».

    По данным ведомства, сотрудник спецподразделения полиции сделал предупредительные выстрелы в воздух, чтобы пресечь противоправные действия и разблокировать движение. В результате происшествия никто не получил травм.

    Полиция инициировала служебную проверку по факту применения оружия. Украинские СМИ отмечают, что случаи силовой мобилизации и жестких действий военкоматов в стране становятся все более частыми на фоне острой нехватки личного состава в вооруженных силах Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в помещении территориального центра комплектования в Коломые Ивано-Франковской области произошел взрыв, который повредил здание.

    В Одессе мужчина ударил ножом сотрудника территориального центра комплектования.

    Сотрудники территориального центра комплектования в Одессе задержали местного жителя и нанесли ему травмы прямо в здании военкомата.

    Комментарии (0)
    18 февраля 2026, 19:50 • Новости дня
    ФРГ привлекла украинских военных инструкторов к работе в учебных центрах бундесвера
    ФРГ привлекла украинских военных инструкторов к работе в учебных центрах бундесвера
    @ Marcus Brandt/dpa/TASS

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Украинские военные специалисты будут привлекаться к обучению в учебных центрах сухопутных войск Германии, детали соглашения пока не раскрываются, отмечают информагентства.

    Кабинет министров Германии подтвердил, что украинские инструкторы будут привлекаться к работе в учебных центрах сухопутных войск страны, передает РИА «Новости». Официальный представитель минобороны Натали Йеннинг заявила на брифинге, что в минувшую пятницу Германия и Украина подписали техническое соглашение, предусматривающее участие украинских военнослужащих в учебном процессе.

    Йеннинг отметила: «В рамках него мы планируем активно использовать опыт украинских военнослужащих в военных школах сухопутных войск». Подробности соглашения пока не раскрываются.

    По словам представителя минобороны, конкретные детали будут уточняться в ходе реализации соглашения. Она подчеркнула, что сейчас не может предоставить дополнительных данных, так как процесс оформления еще продолжается.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Spiegel сообщил о начале обучения немецких солдат украинскими военными, в рамках которого они будут обучать использованию беспилотников. Ранее Германия выделила 500 млн долларов на закупку американского вооружения для Киева.

    А канцлер ФРГ Фридрих Мерц на Мюнхенской конференции по безопасности подчеркнул стремление ФРГ стать самой мощной армией Европы.


    Комментарии (0)
    19 февраля 2026, 08:17 • Новости дня
    Новейшая система «Тосочка» вышла за рамки штурмового оружия прорыва

    Ростех заявил о превращении ТОС-2 в мобильный термобарический комплекс поддержки

    Tекст: Мария Иванова

    Тяжелая огнеметная система благодаря обновленным характеристикам и электронике превратилась из штурмовой машины в универсальный инструмент поддержки войск, отметили в Ростехе.

    Тяжелая огнеметная система «Тосочка» эволюционировала и переросла концепцию исключительно штурмового средства прорыва, сообщает Ростех. Теперь это высокотехнологичный комплекс огневой поддержки, адаптированный к реалиям современных боевых действий.

    В госкорпорации отметили высокую эффективность работы машины по укрепленным районам неприятеля. «Как правило, после такого залпа штурмовому отряду на данной территории делать уже нечего – со стороны противника сопротивляться просто некому», – подчеркнули в организации.

    Конструкторы сохранили мощь термобарического поражения, свойственную гусеничному «Солнцепеку», но внесли ряд важных изменений в конструкцию. Колесная база, автоматизированная перезарядка и новая система управления огнем сделали технику более мобильной.

    Обновленная электроника позволяет наносить точечные удары и гарантированно уничтожать объекты врага. Благодаря колесному шасси экипаж может оперативно развернуться на любой позиции, выполнить залп и мгновенно покинуть место стрельбы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Ростехе заявили о значительном превосходстве России над странами НАТО в производстве тяжелых огнеметных систем. Обновленные термобарические боеприпасы увеличили радиус поражения и мощность взрыва комплекса.

    Комментарии (0)
    19 февраля 2026, 20:40 • Новости дня
    ПВО сбили 34 украинских беспилотника над Краснодаром, Крымом и Азовским морем

    Tекст: Денис Тельманов

    В течение четырех часов системы противовоздушной обороны уничтожили более тридцати украинских беспилотников в разных регионах страны, включая Краснодарский край и Крым.

    Системы противовоздушной обороны России за четыре часа сбили 34 украинских беспилотника, передает ТАСС. По данным Минобороны, атака была отражена с 16:00 до 20:00 по московскому времени 19 февраля.

    В военном ведомстве уточнили, что 12 аппаратов были уничтожены над территорией Краснодарского края, 10 – над акваторией Азовского моря, семь – над Черным морем, четыре – над Крымом и еще один – в Белгородской области.

    Деталей о разрушениях или пострадавших не приводится.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Курской области с декабря с помощью системы гражданской противовоздушной обороны сбили более 1,5 тыс. украинских беспилотников.

    В ночь со среды на четверг над страной перехватили и уничтожили 113 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. В Киришском районе силы противовоздушной обороны сбили несколько беспилотников.

    Комментарии (0)
    18 февраля 2026, 14:30 • Новости дня
    На западе Украины взорвали военкомат

    Взрыв прогремел в военкомате Коломыи на западе Украины

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В помещении территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине) в Коломые Ивано-Франковской области Украины произошел взрыв, повредивший здание, сообщили местные правоохранительные органы.

    В ночь на 18 февраля в здании территориального центра комплектования (военкомата) в городе Коломыя Ивано-Франковской области прогремел взрыв, передает РИА «Новости» со ссылкой на украинский телеканал «Общественное».

    По данным пресс-офицера областного военкомата, в результате происшествия никто не пострадал. «На месте работают следователи и взрывотехники», – заявили в сообщении.

    Служба безопасности Украины официально подтвердила, что взрыв произошел около 1.15 по местному времени (2.15 мск). В результате повреждено здание ТЦК, однако раненых и погибших нет. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники СБУ и полиции, которые выясняют все обстоятельства случившегося.

    Как отметило областное управление СБУ, расследование ведется по статье о теракте. Специалисты занимаются сбором улик и опросом возможных свидетелей. Подробности о характере взрывного устройства пока не разглашаются, сообщает ТАСС.

    Ранее в Одессе мужчина ударил ножом сотрудника территориального центра комплектования. До этого в Виннице неизвестный открыл стрельбу по сотрудникам военкомата.

    Жители Киева отмечали, что сумма взятки сотрудникам ТЦК за освобождение от мобилизации достигла 20 тыс. долларов. Как писала газета ВЗГЛЯД, сотрудники украинских военкоматов получают взятки за освобождение от службы, но продолжают отправлять людей в зону боевых действий.

    Комментарии (0)
    18 февраля 2026, 14:59 • Новости дня
    Российский морпех сбил дрон ВСУ рюкзаком

    Морпех ВС России сбил дрон ВСУ рюкзаком

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Военнослужащий морской пехоты ВС России рассказал, как смог отбить атаку вражеского дрона с помощью штурмового рюкзака, избежав ранений при взрыве.

    Командир взвода 336-го полка 120-й дивизии морской пехоты с позывным «Кейбер» рассказал РИА «Новости» о столкновении с вражеским дроном во время перехода по открытой местности.

    По его словам, на дистанции около 800 метров он встретил дрон, который начал заходить на атаку. Морпех отметил, что в этот момент у него был штурмовой рюкзак с боекомплектом и автомат. Он попытался поразить дрон выстрелами, но не попал, после чего решил действовать иначе. Он повесил автомат, слегка спустил рюкзак и приготовился к атаке.

    Когда дрон пошел в атаку, «Кейбер» метко ударил его рюкзаком, в результате чего дрон сдетонировал. «И он как раз спикировал на меня. А я рюкзаком на отмашку – и получается, как раз по нему попал. Он сработал, но меня не ранило. Все осколки прошли мимо», – подчеркнул он.

    После успешной нейтрализации дрона морпех добежал до следующей лесополосы и продолжил выполнение боевой задачи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, расчет FPV-дронов-перехватчиков ивановских десантников группировки войск «Днепр» за время спецоперации на Украине уничтожил 193 тяжелых дрона ВСУ типа «Баба-яга».

    Ранее военнослужащий из Южного военного округа сбил украинский дрон, метнув в него свой автомат. А до этого российские военные использовали веревку для уничтожения дронов ВСУ.

    Комментарии (0)
    18 февраля 2026, 19:54 • Новости дня
    Британские военные пожаловались на условия Крайнего Севера

    Глава ВВС Британии Смит пожаловался на трудности военных из-за холода

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Военно-воздушные силы Британии могут столкнуться с нехваткой экипировки и сложностями эксплуатации техники на Крайнем Севере, сообщил их командующий Харри Смит.

    Глава военно-воздушных сил Британии Харви Смит в беседе с The Times рассказал о сложностях, с которыми сталкиваются военные при работе на Крайнем Севере, на фоне планов Лондона увеличить военное присутствие в этом регионе, передает РИА «Новости».

    По его словам, британские ВВС отлично приспособились к операциям в жарком климате, однако не готовы столь же эффективно действовать при сильных морозах.

    «Крайний Север находится в центре нашего внимания, потому что это действительно сложный район для операций… Но я не уверен на 100%, что мы смогли бы сделать это при минус 30 градусах», – признал Харви Смит .

    Издание отмечает, что британским военным не хватает теплой одежды и специального оборудования для работы в условиях постоянного холода и полярной ночи. Кроме того, низкие температуры могут серьезно осложнить эксплуатацию боевых самолетов, в том числе из-за проблем с замерзанием смазочных материалов и ледяными наростами на технике.

    В самой Королевских ВВС также подтвердили, что испытывают нехватку подходящих материалов и оснащения, которые можно было бы быстро предоставить личному составу. По оценке британских военных, отсутствие необходимого снаряжения в условиях Крайнего Севера может негативно сказаться на выполнении боевых задач.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Кир Стармер обозначил укрепление безопасности в Арктике одним из приоритетов для Британии на переговорах с Дональдом Трампом.

    Ранее солдаты НАТО пожаловались на сложности при эксплуатации оружия в условиях сильных арктических морозов во время учений в северной Лапландии.

    В то же время, усиление военного присутствия НАТО в Арктике, по мнению посольства России в Дании, может изменить ситуацию в регионе.


    Комментарии (0)
    20 февраля 2026, 11:39 • Новости дня
    IDRW: Армения проявила интерес к ракетам Pralay из Индии

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Армения заинтересована в индийских тактических баллистических ракетах Pralay, сообщает индийское издание IDRW.

    Армения проявляет интерес к закупке индийских тактических баллистических ракет Pralay, сообщает News.am со ссылкой на издание IDRW.

    Причиной интереса стало использование Азербайджаном израильских зенитно-ракетных комплексов Barak-8, в разработке которых участвовала Индия.

    Ереван рассматривает ракеты Pralay класса «земля – земля» как средство преодоления современных систем противовоздушной обороны, включая Barak-8 и С-300. Основной особенностью Pralay является возможность маневрировать на конечном участке траектории и изменять направление полета, что значительно усложняет их перехват даже для современных ПВО.

    Если сделка будет заключена, Армения станет первым иностранным покупателем комплекса Pralay.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Индия провела успешные испытания баллистических ракет Pralay.

    Индийские военные также провели успешные испытания баллистических ракет малой дальности.

    Комментарии (0)
    20 февраля 2026, 19:24 • Новости дня
    Белоусов наградил ставших Героями России участников СВО медалями «Золотая Звезда»
    Белоусов наградил ставших Героями России участников СВО медалями «Золотая Звезда»
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Военнослужащие, проявившие мужество на СВО, получили медали «Золотая Звезда» и именное оружие на церемонии в Москве, сообщили в Минобороны.

    В Национальном центре управления обороной министр обороны РФ Андрей Белоусов провел церемонию награждения военнослужащих, отличившихся при выполнении задач в ходе специальной военной операции. Им были вручены высшие государственные награды – медали «Золотая Звезда», а также именное стрелковое оружие, сообщает Минобороны.

    Руководитель оборонного ведомства поздравил награжденных, поблагодарил их за проявленные мужество и самоотверженность и подчеркнул, что рассчитывает на их дальнейшую службу в интересах страны.

    По словам министра, вклад каждого из отмеченных военнослужащих имеет большое значение для укрепления оборонного потенциала и обеспечения суверенитета России. «Врученные сегодня награды – это знак признания заслуг военнослужащих перед Отечеством», – заявил Белоусов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин наградил участников спецоперации на Украине за освобождение города Северск медалями «Золотая Звезда» Героя России.

    Белоусов ранее вручал звезды Героя России участникам СВО на Украине 25 ноября прошлого года.

    Комментарии (0)
    18 февраля 2026, 13:40 • Новости дня
    В России создали БПЛА для замены системы Starlink

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В России создан стратосферный беспилотник «Аргус», способный заменять спутниковую связь и глушить западные системы управления вооружением на больших высотах.

    Разработку и подготовку к испытаниям отечественного стратосферного беспилотника «Аргус» завершают российские инженеры, передают «Известия». Аппарат будет работать на высотах от 15 до 24 км, оставаясь вне досягаемости большинства привычных средств ПВО, включая комплексы «Игла» и «Верба». Попытка противника уничтожить дрон потребует применения ракет С-300 или Patriot, которые значительно дороже самого беспилотника.

    По словам руководителя проекта Николаса Оксмана, ключевая особенность «Аргуса» – питание от солнечной энергии, дающее возможность находиться в воздухе практически неограниченное время. Он способен зависать над нужным районом, не будучи привязан к орбите, в отличие от спутников. БПЛА может обеспечивать видеосвязь, координацию других дронов, а также действовать как универсальная «глушилка», подавляя спутниковую навигацию и связь западного вооружения.

    Эксперты подчеркивают своевременность проекта, отмечая при этом сложные гидрометеорологические условия стратосферы, где скорость ветра и ветровые нагрузки гораздо выше, чем в нижних слоях атмосферы. Ветеран связи ВС РФ Павел Сергеев заявил: «Ключевым вызовом для таких систем остаются сложные гидрометеорологические условия в стратосфере. Скорость перемещения воздушных масс на этих высотах значительно выше, чем в нижних слоях атмосферы, что создает колоссальные ветровые нагрузки на конструкцию с большим размахом крыла. Разработчикам предстоит доказать устойчивость аппарата в этих условиях».

    На данный момент завершена сборка уменьшенной версии «Аргуса» с размахом крыльев 7 метров. Летные испытания, назначенные на март, должны продемонстрировать аэродинамические характеристики конструкции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, зампред СБ Дмитрий Медведев заявил, что в начале спецоперации на Украине Россия отставала от украинской стороны в производстве дронов, однако российская сторона разработала полный спектр беспилотников в короткие сроки.

    Эксперты отметили высокий уровень работы оборонно-промышленных предприятий России. В 2025 году в зоне спецоперации на Украине впервые продемонстрировали возможности новые образцы вооружений и военной техники.

    Комментарии (0)
    Главное
    Минздрав Удмуртии сообщил об 11 пострадавших при атаке БПЛА
    Украинские СМИ назвали сроки президентских и парламентских выборов в стране
    Каллас назвала дату оглашения 20-го пакета антироссийских санкций ЕС
    FT: Венгрия заблокировала еврокредит Украине на 90 млрд евро
    Наемник из Бразилии умер в Харьковской области из-за пыток ВСУ
    Искусствовед обнаружила считавшиеся сожженными 20 эскизов Микеланджело
    Росреестр назвал поселения России с самыми короткими названиями