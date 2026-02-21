Ростех представил восемь новых типов беспилотников для СВО

Tекст: Дмитрий Зубарев

Госкорпорация «Ростех» в преддверии Дня защитника Отечества провела масштабную презентацию продукции, задействованной в зоне спецоперации на Украине, сообщает ТАСС. В пресс-службе компании уточнили, что особое внимание уделили современным беспилотным летательным аппаратам: было представлено восемь новых типов дронов различного назначения.

В числе новинок показали аппараты самолетного типа, беспилотники с вертикальным взлетом, квадрокоптеры и мультикоптеры, оснащённые как электрическими двигателями, так и моторами внутреннего сгорания. Помимо БПЛА, гости увидели современные средства экипировки, мото- и бронетехнику, боеприпасы и системы защиты от дронов – всего продемонстрировано более 140 изделий.

Генеральный директор Ростеха Сергей Чемезов заявил: «Задумка простая: показать в одном месте продукцию компаний Ростеха, которая используется в зоне СВО, помогает защищать интересы нашей страны». Он отметил, что с учетом специфики спецоперации, которую называют «войной дронов», на презентации сделали отдельный акцент на БПЛА.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в России создали специальные патроны против дронов «Многоточие». Государственная корпорация Ростех поставила в войска новые комплексы «Зубр» для защиты от беспилотников. Антидроновые патроны IGLA 100 начали поступать в российские войска.