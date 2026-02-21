Степашин раскрыл черту Путина, о которой узнал в годы его руководства ФСБ

Агроном рассказал огородникам, где брать дешевые и хорошие семена для рассады

Агроном Воробьев рассказал, где дешево брать хорошие семена для рассады

Tекст: Татьяна Косолапова

В этом году многие огородники заметили неприятную тенденцию: производители стали класть меньше семян в пакетики для рассады, при этом сами упаковки подорожали. В результате важную роль стал играть процент прорастания семян.

«Совершенно не обязательно покупать семена в магазине – их можно получать как из собственного урожая прошлых лет, так и из плодов, которые продаются сейчас. В прошлом году я в феврале на рынке купил помидоры по очень дорогой цене. Они оказались очень вкусными и сладкими. Я взял из них семена и вырастил растения. Урожай получился хороший, помидоры тоже были вкусные и сладкие», – говорит Воробьев.

При это он отмечает, что сегодня многие выведенные генетиками помидоры, огурцы и перцы – это гетерозисные гибриды F1, то есть растения первого поколения, полученные при скрещивании двух разных сортов или линий. Такие гибриды отличаются высокой урожайностью, быстрым ростом и устойчивостью к болезням. Однако эффект «гибридной силы» проявляется только в первом поколении. Это означает, что семена, собранные с этих растений, не полностью сохраняют характеристики сорта, а для получения хорошего результата производители обычно покупают новые семена каждый год.

Тем не менее, подчеркивает Воробьев, значительная часть признаков у последующих поколений все же сохраняется. Поэтому такие семена можно использовать – это вполне рабочий способ сэкономить.

«То же самое касается сладких и горьких перцев, купленных в магазине или на рынке. Из них тоже можно брать семена, но плоды должны быть полностью созревшими. К слову, один перец может обеспечить огородника семенами сразу на несколько лет. Так же удобно поступать с помидорами черри. Купите несколько упаковок, проведите дегустацию и выберите самые вкусные, сладкие плоды с тонкой кожицей. Из них и берите семена для рассады», – рекомендует агроном.

«В девяностые годы, когда на прилавках только появилась пекинская капуста, я получал семена самостоятельно. Аккуратно срезал листья, оставлял верхушку, а кочерыжку сажал в землю. Растение зацветало и давало семена, которых хватало на несколько лет вперед. Так же можно поступать и с обычной капустой. С укропом все еще проще – достаточно оставить одно или два растения подольше, и они обеспечат вас семенами надолго», – рассказывает Воробьев.

Такие премудрости агроном почерпнул у своей прабабушки, которая покупала редис, высаживала его в землю, растения укоренялись и давали семена. Он советует всем весной выбрать самые крупные, яркие и вкусные корнеплоды и посадить три или четыре штуки, чтобы к концу лета получить собственные семена. По словам агронома, редис является растением короткого дня, поэтому его лучше сажать ранней весной, в начале лета или наоборот - уже в конце августа и начале сентября, когда день короче.

Также биолог вспоминает историю 1945 года.

«К концу Великой Отечественной Войны в стране наблюдался сильный дефицит продуктов. Тогда Германа Тараканова после лечения тяжелого ранения, полученного на фронте, направили ротным агрономом в подсобное хозяйство воинской части. Там ему наказали вырастить максимальный урожай при весьма скудных возможностях. Тот не растерялся и использовал семена из сохранившихся соленых помидоров, которые дали всходы»,

– делится Воробьев, который сам лично повторил данный способ – семена из не прошедших термическую обработку соленых помидоров прекрасно взошли.

«При получении своих семян укропа, кинзы, редиса и других культур, их доводят почти до полной спелости. Чтобы семена не рассыпались, растения выдергивают из почвы и подвешивают в теплом месте, например на чердаке, подстелив бумагу или поставив поддон. Затем слегка постукивают по ним. Первыми как раз осыпаются самые тяжелые и качественные семена. Их и нужно собирать, у них всхожесть обычно самая высокая», – добавляет агроном.



В пакетики же на продажу, по его словам, собирают все семена подряд – и полноценные, и щуплые. Поэтому огородников всегда ожидает сюрприз – никто не знает, какие семена туда положили, как их хранили, замечает эксперт.



Повышение всхожести семян

Воробьев подчеркивает, что методов по повышению всхожести семян не существует, а подобного рода советы рассчитаны лишь на привлечение внимания. Главное, что может сделать садовод, это посеять семена в теплую влажную землю. Если семена старые, плохо выращены или неправильно хранились, всхожесть будет низкой, и заметно повысить ее уже нельзя.

Агроном говорит, что невсхожими бывают щуплые, поврежденные или плохо сформированные семена. При хранении всхожесть любых семян постепенно снижается. Полной всхожести не бывает почти ни у одной культуры. В агробизнесе обычно закладывают около 15% на потери и закупают семян больше расчетной нормы.

При этом срок годности семян зависит от культуры. Огурцы даже рекомендуют сеять не в первый год после получения, а на второй. Всхожесть при этом может немного снижаться, но зато на этих растениях образуется больше женских цветков, из которых формируются плоды.

Для многих других культур нормальный срок хранения семян составляет от двух до пяти лет, затем всхожесть постепенно падает. Это не значит, что старые семена совсем не взойдут, но процент всходов будет ниже.

«Имеет смысл вспомнить семена пшеницы, которые нашли в египетских пирамидах. Они там пролежали сорок веков, их посеяли и некоторые семена взошли. Благодаря этому эксперименту мы можем видеть и пробовать, какой хлеб ели фараоны в очень далекие времена», – заключил Воробьев.