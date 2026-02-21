  • Новость часаЗахарова объяснила участившуюся ругань Зеленского «адским суперфиналом вурдалака»
    21 февраля 2026, 00:11 • Новости дня

    Оперштаб сообщил о падении обломков БПЛА в частном секторе Краснодара

    Tекст: Катерина Туманова

    После атаки дронов ВСУ на Краснодарский край, обломки БПЛА обнаружили в разных районах региона, сообщил в Telegram-канале Оперативный штаб.

    «ЧП произошло в районе ТЦ «Меридиан» краевого центра. На месте работают оперативные и специальные службы. Информация о повреждениях уточняется», –  отметили в заявлении.

    Там добавили, что в поселке Ильском Северского района обломки БПЛА повредили три частных дома, пострадавших нет.

    При этом высоковольтная линия электропередачи в Северском районе из-за обломком дрона оказалась поврежденной настолько, что с электричеством фиксировались перебои.

    «В результате зафиксированы перебои в электроснабжении в поселке Ильском и станице Дербентской. На месте работают аварийный бригады, оперативные и специальные службы», – сообщили в оперштабе.

    Чуть позже выяснилось, что в Ильском повреждены еще два частных дома.

    « Таким образом, по уточенной информации, на данный момент обломки БПЛА повредили дома по пяти адресам в поселке Ильском», – указали эксперты оперштаба региона.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в ночь на пятницу над Россией уничтожили 149 БПЛА ВСУ. При этом на четыре часа пятницы были ликвидированы семь украинских дронов. В Краснодаре человек пострадал при падении обломков украинского дрона.

    20 февраля 2026, 20:17 • Новости дня
    @ IMAGO/Antti Aimo-Koivisto/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев саркастически прокомментировал заявление президента Финляндии Александра Стубба о масштабах предполагаемых российско-американских сделок, указав на ошибочность данных.

    Как передает РИА «Новости», глава РФПИ Кирилл Дмитриев отреагировал на публикацию президента Финляндии Александра Стубба в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России), где тот упомянул, что Россия якобы обещает проекты на 12 трлн долларов при ВВП 2,5 трлн долларов.

    Дмитриев в ответ написал: «Мозг разжигателя войны Стубба слишком маленький для таких цифр».

    Дмитриев также опроверг информацию о якобы предложении России США проектов на 12 трлн долларов в обмен на снятие санкций. По его словам, эта информация является фейком – вопрос снятия санкций отвечает интересам самих США, а потенциальный объем совместных проектов может составить 14 трлн долларов.

    Президент Финляндии ранее выступил с критикой, заявив о невозможности реализации таких масштабных соглашений между Россией и США, что вызвало широкий общественный резонанс и обсуждение в соцсетях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Финляндии Александр Стубб заявил, что Россия якобы потерпела стратегическую неудачу в конфликте на Украине. Посол России в Хельсинки Павел Кузнецов отметил, что Финляндия не дает намеков на изменение антироссийского курса.

    20 февраля 2026, 16:07 • Новости дня
    @ Семехин Анатолий/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    На 94-м году жизни ушел выдающийся историк Александр Авдонин, обнаруживший останки царской семьи.

    О смерти Александра Авдонина сообщили в Свердловском областном краеведческом музее, передает URA.RU.

    Авдонин с 1993 года работал в музее, заведовал залом памяти Романовых и организовал Романовские чтения, которые проходили с 1990-х по 2018 год.

    Заместитель гендиректора по научной работе Светлана Корепанова отметила, что до последнего поддерживала с ним связь, а о его смерти в музей сообщили сегодня.

    Авдонин стал известен как первооткрыватель места захоронения останков семьи императора Николая II. В 1979 году вместе с писателем Гелием Рябовым он обнаружил скрытое захоронение в урочище Ганина Яма.

    В течение 12 лет Авдонин хранил эту информацию в тайне. В 1991 году участники поисков создали Екатеринбургский общественный фонд «Обретение» для официального признания находки.

    Историк посвятил дальнейшую жизнь поиску и признанию останков, выпустил две книги: «Ганина яма» и «В жерновах революции».

    Он сотрудничал с криминалистом Владимировым Соловьевым из Следственного комитета России и генетиками, участвовавшими в расследовании гибели династии Романовых.

    В экспозиции музея представлены реконструкции облика Романовых на основе найденных черепов.

    Имя Авдонина и его вклад в изучение истории династии Романовых отражены в фондах музея и в специальном разделе экспозиции «Дом Романовых и Урал».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский Институт национальной памяти отнес династию Романовых к символам «российского империализма» и инициировал переименование улиц, связанных с царской семьей, на Украине.

    20 февраля 2026, 19:59 • Видео
    «Еще три года». Зеленский все решил

    Владимир Зеленский заявил приближенным, что переговоры с Россией провалились, и дал задания подготовить план ведения войны еще на три года. Об этом сообщают американские СМИ, но в ЕС решение Киева подтверждают. Теперь все зависит от президента США Дональда Трампа.

    20 февраля 2026, 15:06 • Новости дня
    Объем параллельного импорта в Россию упал до исторического минимума

    Объем параллельного импорта в РФ упал до исторического минимума в 1 млрд долларов

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Параллельный импорт в Россию в январе оказался на самом низком уровне за всю историю, почти вдвое уступив среднемесячному показателю 2025 года, сообщили в Минпромторге.

    Объем параллельного импорта в Россию в январе достиг исторического минимума и составил 1 млрд долларов. Об этом сообщил ТАСС статс-секретарь – замглавы Минпромторга Роман Чекушов на Неделе российского бизнеса.

    По словам Чекушова, это почти в два раза ниже, чем среднемесячный показатель по 2025 году.

    Он уточнил, что объем параллельного импорта в Россию по итогам 2025 года составил более 23,1 млрд долларов, а среднемесячный показатель достигал около 1,9 млрд долларов.

    Ранее Росаккредитация опровергла сообщения о запрете параллельного импорта продукции Adidas, подтвердив, что ограничения касаются только отдельных партий без надлежащих документов.

    До этого правительство России продлило до конца 2026 года упрощенный порядок ввоза определенных электронных устройств, включая смартфоны и компьютеры.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр промышленности и торговли Антон Алиханов заявлял, что объем параллельного импорта в Россию будет снижаться в 2026 году.


    20 февраля 2026, 21:15 • Новости дня
    Агроном рассказал огородникам, где брать дешевые и хорошие семена для рассады

    @ Виталий Тимкив/РИА Новости

    Tекст: Татьяна Косолапова

    При покупке семян в магазине дачников и огородников может ждать неприятный сюрприз – посадочный материал окажется старым или щуплым, а его всхожесть будет плохой, рассказал газете ВЗГЛЯД агроном и биолог Михаил Воробьев. Он дал совет, где легко и просто взять большое количество качественных семян для рассады.

    В этом году многие огородники заметили неприятную тенденцию: производители стали класть меньше семян в пакетики для рассады, при этом сами упаковки подорожали. В результате важную роль стал играть процент прорастания семян.

    «Совершенно не обязательно покупать семена в магазине – их можно получать как из собственного урожая прошлых лет, так и из плодов, которые продаются сейчас. В прошлом году я в феврале на рынке купил помидоры по очень дорогой цене. Они оказались очень вкусными и сладкими. Я взял из них семена и вырастил растения. Урожай получился хороший, помидоры тоже были вкусные и сладкие», – говорит Воробьев.

    При это он отмечает, что сегодня многие выведенные генетиками помидоры, огурцы и перцы – это гетерозисные гибриды F1, то есть растения первого поколения, полученные при скрещивании двух разных сортов или линий. Такие гибриды отличаются высокой урожайностью, быстрым ростом и устойчивостью к болезням. Однако эффект «гибридной силы» проявляется только в первом поколении. Это означает, что семена, собранные с этих растений, не полностью сохраняют характеристики сорта, а для получения хорошего результата производители обычно покупают новые семена каждый год.

    Тем не менее, подчеркивает  Воробьев, значительная часть признаков у последующих поколений все же сохраняется. Поэтому такие семена можно использовать – это вполне рабочий способ сэкономить.

    «То же самое касается сладких и горьких перцев, купленных в магазине или на рынке. Из них тоже можно брать семена, но плоды должны быть полностью созревшими. К слову, один перец может обеспечить огородника семенами сразу на несколько лет. Так же удобно поступать с помидорами черри. Купите несколько упаковок, проведите дегустацию и выберите самые вкусные, сладкие плоды с тонкой кожицей. Из них и берите семена для рассады», – рекомендует агроном.

    «В девяностые годы, когда на прилавках только появилась пекинская капуста, я получал семена самостоятельно. Аккуратно срезал листья, оставлял верхушку, а кочерыжку сажал в землю. Растение зацветало и давало семена, которых хватало на несколько лет вперед. Так же можно поступать и с обычной капустой. С укропом все еще проще – достаточно оставить одно или два растения подольше, и они обеспечат вас семенами надолго», – рассказывает Воробьев.

    Такие премудрости агроном почерпнул у своей прабабушки, которая покупала редис, высаживала его в землю, растения укоренялись и давали семена. Он советует всем весной выбрать самые крупные, яркие и вкусные корнеплоды и посадить три или четыре штуки, чтобы к концу лета получить собственные семена. По словам агронома, редис является растением короткого дня, поэтому его лучше сажать ранней весной, в начале лета или наоборот - уже в конце августа и начале сентября, когда день короче.

    Также биолог вспоминает историю 1945 года.

    «К концу Великой Отечественной Войны в стране наблюдался сильный дефицит продуктов. Тогда Германа Тараканова после лечения тяжелого ранения, полученного на фронте, направили ротным агрономом в подсобное хозяйство воинской части. Там ему наказали вырастить максимальный урожай при весьма скудных возможностях. Тот не растерялся и использовал семена из сохранившихся соленых помидоров, которые дали всходы»,

    – делится Воробьев, который сам лично повторил данный способ – семена из не прошедших термическую обработку соленых помидоров прекрасно взошли.

    «При получении своих семян укропа, кинзы, редиса и других культур, их доводят почти до полной спелости. Чтобы семена не рассыпались, растения выдергивают из почвы и подвешивают в теплом месте, например на чердаке, подстелив бумагу или поставив поддон. Затем слегка постукивают по ним. Первыми как раз осыпаются самые тяжелые и качественные семена. Их и нужно собирать, у них всхожесть обычно самая высокая», – добавляет агроном.

    В пакетики же на продажу, по его словам, собирают все семена подряд – и полноценные, и щуплые. Поэтому огородников всегда ожидает сюрприз – никто не знает, какие семена туда положили, как их хранили, замечает эксперт.

    Повышение всхожести семян

    Воробьев подчеркивает, что методов по повышению всхожести семян не существует, а подобного рода советы рассчитаны лишь на привлечение внимания. Главное, что может сделать садовод, это посеять семена в теплую влажную землю. Если семена старые, плохо выращены или неправильно хранились, всхожесть будет низкой, и заметно повысить ее уже нельзя.

    Агроном говорит, что невсхожими бывают щуплые, поврежденные или плохо сформированные семена. При хранении всхожесть любых семян постепенно снижается. Полной всхожести не бывает почти ни у одной культуры. В агробизнесе обычно закладывают около 15% на потери и закупают семян больше расчетной нормы.

    При этом срок годности семян зависит от культуры. Огурцы даже рекомендуют сеять не в первый год после получения, а на второй. Всхожесть при этом может немного снижаться, но зато на этих растениях образуется больше женских цветков, из которых формируются плоды.

    Для многих других культур нормальный срок хранения семян составляет от двух до пяти лет, затем всхожесть постепенно падает. Это не значит, что старые семена совсем не взойдут, но процент всходов будет ниже.

    «Имеет смысл вспомнить семена пшеницы, которые нашли в египетских пирамидах. Они там пролежали сорок веков, их посеяли и некоторые семена взошли. Благодаря этому эксперименту мы можем видеть и пробовать, какой хлеб ели фараоны в очень далекие времена», – заключил Воробьев.

    20 февраля 2026, 21:20 • Новости дня
    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Исторический комплекс XVIII-XIX веков в селе Быково Московской области на торгах приобрел предприниматель Михаил Масловский, сумма сделки составила 270 млн рублей, сообщил ДОМ.РФ.

    Победителем аукциона по продаже усадебного комплекса Воронцовых-Дашковых в Подмосковье стал бизнесмен Михаил Масловский, сообщает ДОМ.РФ. Торги проходили среди четырех претендентов из двух российских регионов, а итоговая стоимость лота достигла 270,56 млн рублей.

    Согласно условиям аукциона, победитель обязан провести работы по сохранению объекта культурного наследия, а также соблюдать все требования по содержанию и эксплуатации усадьбы согласно закону.

    Усадьба в Быково основана в XVII веке, а ее ансамбль начал формироваться в начале XVIII века, когда село было подарено воеводе Иллариону Воронцову Петром I. В 1762 году имение перешло к Михаилу Измайлову, а проектированием дворца занимался архитектор Василий Баженов.

    Главный дом усадьбы построили в стиле классицизма, территория включала пруды и регулярный парк. Позднее дворец был перестроен по заказу Ивана Воронцова-Дашкова швейцарским архитектором Бернаром Симоном. В дальнейшем комплекс сохранял исторический облик благодаря новым владельцам, архитекторам Родиону Казакову и Дмитрию Гущину.

    В советское время усадьба была национализирована, часть художественных ценностей утрачена, а в главном доме располагались различные учреждения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, здание Рижского вокзала в Москве выставят на открытый аукцион со стартовой ценой 4 млрд рублей.

    Ранее в Казани выставили на торги особняк режиссера Тимура Бекмамбетова. А в Петербурге уже продали за 1,2 млрд рублей имущественный комплекс ООО «Управляющая компания «Ленинградский электромеханический завод».

    20 февраля 2026, 17:49 • Новости дня
    Названо число выдворенных из России в 2025 году мигрантов

    В 2025 году приставы выдворили из России 64 тыс. мигрантов из 76 стран

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В течение прошлого года судебные приставы выдворили из России почти 64 тыс. иностранцев, нарушивших миграционное законодательство, в 76 зарубежных государств.

    Почти 64 тыс. иностранных граждан и лиц без гражданства, нарушивших миграционное законодательство, были принудительно выдворены судебными приставами из России в 2025 году. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Федеральной службы судебных приставов (ФССП) по итогам коллегии ведомства.

    В ФССП уточнили: «Почти 64 тыс. иностранных граждан и лиц без гражданства, нарушивших миграционное законодательство, выдворено за пределы Российской Федерации в 76 иностранных государств».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, за первые 11 месяцев 2025 года за пределы страны отправили 54,4 тыс. иностранных граждан и лиц без гражданства. Кроме того, в 2025 году российские правоохранительные органы ограничили въезд для более чем 160 тыс. иностранцев.

    А в 2024 году судебные приставы выдворили из страны рекордное количество мигрантов – более 87 тыс. человек в 66 стран.

    20 февраля 2026, 18:29 • Новости дня
    Мирошник: Киев добьется военного ответа России за удары по школам

    Мирошник отметил ответственность Киева за удар по школе в Энергодаре

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник прокомментировал атаку дрона ВСУ на школу в Энергодаре, где находились около 600 детей.

    Киев добьется только военного ответа со стороны России в отношении прямых исполнителей ударов по российским школам. Об этом заявил ТАСС посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник, реагируя на атаку дрона ВСУ на школу в Энергодаре.

    Он подчеркнул: «Главное, чего они могут добиться, – это военного ответа по непосредственным виновникам такого рода актов или террористических выпадов. Россия никогда не поступает так, как делает Украина, – не ведет войну против гражданского населения, тем более против детей. Это низко, это характеристика непосредственно киевского руководства и их политических руководителей».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу ВСУ атаковали школу № 4 в Энергодаре во время учебных занятий. Украинский дрон повредил здание, но никто из находившихся внутри не пострадал.

    ВСУ совершают атаки на город Энергодар, чтобы оказать психологическое давление на мирных жителей, сообщала до этого директор по коммуникациям Запорожской АЭС Евгения Яшина. В частности, 28 января украинский беспилотник убил в Энергодаре мирную жительницу.

    20 февраля 2026, 16:40 • Новости дня
    Погибшие на Байкале китайские туристы договорились о поездке с местным жителем

    АТОР: Погибшие на Байкале китайские туристы договорились о поездке с местным жителем

    Tекст: Денис Тельманов

    Туристы из Китая, погибшие на Байкале, не оформляли экскурсию через официальных туроператоров, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).

    Как сообщает Ассоциация туроператоров, они самостоятельно договорились о поездке с местным жителем, передает РИА «Новости».

    В АТОР отметили, что маршрут группы не был согласован с турфирмами и спасательными службами.

    По предварительным данным, туристы выбрали участок льда, который не контролировался и не имел специальных меток, свидетельствующих о его прочности.

    В отличие от официально открытых ледовых трасс, где толщина льда регулярно проверяется, в данном месте лед еще не набрал достаточной прочности, отмечают в ассоциации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, половина туристов, пропавших после провала машины под лед на Байкале, приехала из Китая по безвизовому режиму.

    Спасатели в Ольхонском районе Иркутской области обнаружили тела семи погибших после провала туристического УАЗа под лед Байкала.

    20 февраля 2026, 14:59 • Новости дня
    В Иркутске загорелся спорт-парк «Поляна»

    Пожар вспыхнул на территории спорт-парка «Поляна» в Иркутске

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В спорт-парке «Поляна» в Иркутске произошел пожар, на месте работают 27 пожарных и семь единиц техники, сообщили в МЧС по региону.

    Пожар произошел на территории спорт-парка «Поляна» в Иркутске, передает РИА «Новости».

    По информации пресс-службы ГУМЧС по Иркутской области, площадь возгорания пока уточняется. На месте происшествия работают семь единиц техники и двадцать семь пожарных.

    Очевидцы, сообщающие в социальных сетях о происшествии, утверждают, что очаг возгорания может находиться в отеле «Байкал-Аляска». Официального подтверждения этой информации на данный момент нет. Данных о пострадавших не поступало. Причины пожара устанавливаются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее пожарные спасли пять человек во время возгорания в торговом центре в Ангарске Иркутской области месяц назад.

    До этого перед Новым годом при пожаре в Тулуне Иркутской области погиб ребенок. А в ноябре в Иркутске загорелся цех по производству стеновых панелей, площадь возгорания составила 4800 кв. м.


    20 февраля 2026, 17:42 • Новости дня
    В ГД после трагедии на Байкале заявили о необходимости смены подхода к туризму

    Депутат Тарбаев после гибели туристов на Байкале призвал изменить подход к туризму

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    После трагедии с гибелью иностранных туристов на Байкале, в Госдуме напомнили о необходимости изменить культуру отдыха и повысить внимание к вопросам безопасности. Об этом заявил глава думского комитета по туризму Сангаджи Тарбаев.

    О необходимости изменить подход к организации туризма и культуре безопасности туристов заявил ТАСС глава думского комитета по туризму Сангаджи Тарбаев. Он отметил, что несмотря на широкое освещение подобных происшествий, социальную рекламу и регулярные предупреждения, люди продолжают выходить на лед Байкала, пренебрегая опасностью.

    Тарбаев подчеркнул, что трагедия усугубилась тем, что жертвами стали иностранные туристы, и призвал к радикальному пересмотру отношения к отдыху и собственной безопасности.

    Парламентарий напомнил, что в России действует закон, обязывающий инструкторов-проводников подтверждать свою квалификацию и регистрацию для оказания услуг. Оказывать услуги без аккредитации запрещено, однако многие туристы сознательно обращаются к нелегальным проводникам.

    По словам Тарбаева, зачастую выбор делается не в пользу безопасности, а из-за привлекательных видео и фото в соцсетях. Он выразил сожаление по поводу того, что подобная практика приводит к трагическим последствиям.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу в Иркутской области автомобиль УАЗ с девятью пассажирами провалился под лед в районе мыса Хобой на озере Байкал.

    Позже спасатели нашли тела семи погибших туристов из Китая в Ольхонском районе области. Ассоциация туроператоров России заявила, что экскурсия не была оформлена через официальных туроператоров.


    20 февраля 2026, 14:29 • Новости дня
    МЧС: В районе трагедии с туристами на Байкале отсутствовала переправа

    Власти сообщили об отсутствии переправы в районе аварии с туристами на Байкале

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В районе происшествия с автомобилем и туристами на Байкале разрешено передвижение только на судне с воздушной подушкой, а переправы нет, уточнили в Управлении МЧС по Иркутской области.

    В районе происшествия на Байкале, где автомобиль с туристами провалился под лед, отсутствует официальная переправа.

    Как сообщил РИА «Новости» представитель ГУ МЧС по Иркутской области, передвигаться в этом месте разрешено исключительно на судне с воздушной подушкой – хивусе. Тем не менее внедорожник с туристами оказался на льду, несмотря на действующий запрет.

    В машине находились восемь граждан Китая. В связи с происшествием возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Прокуратура Ольхонского района приступила к проверке обстоятельств случившегося. Генеральное консульство КНР в Иркутске уже уведомлено о ситуации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу в Иркутской области автомобиль УАЗ с девятью пассажирами провалился под воду в районе мыса Хобой на озере Байкал. Восемь человек пропали, один был спасен.

    Ранее в январе китайская туристка на Байкале погибла из-за того, что водитель без прав опрокинул внедорожник на льду озера.

    А до этого водитель, который летом 2025 года утопил автобус в Байкале, получил условный срок. Тогда семь пассажиров успели выпрыгнуть, а шестеро, включая несовершеннолетнего, упали в воду, всего пострадали 13 человек.

    20 февраля 2026, 23:20 • Новости дня
    @ Anatoly Lomokhov/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Актер театра и кино Денис Кравцов с 2014 года работал в Московском театральном центре «Вишневый сад», играл в театре и кино, его смерть стала неожиданной и шокирующей для коллег.

    «Страшная новость, в которую невозможно поверить – не стало артиста театра Дениса Кравцова. Сердце нашего друга, члена большой театральной семьи "Вишневого сада" остановилось на 44-м году жизни», – сообщили в Московском театральном центре «Вишневый сад».

    Коллеги Кравцова рассказали «Аргументам и фактам» о том, что утром звонила его мама и сказала, что Дениса забрали в реанимацию.

    «А днем его не стало», – смогли сообщить в театре.

    В театральной афише на выходные были запланированы спектакли с участием Кравцова  –  «Аладдин», «Пеппи длинный чулок», «Так и будет».

    Денис Кравцов окончил Институт современного искусства, согласно порталу Teatr-online. Служил в театре Киноактера и Театре имени Рубена Симонова. В 2014-м был принят в труппу «Вишневого сада». Был занят во многих спектаклях, среди которых «Преступление и наказание», «Женитьба», «Тартюф». С 2001 года Кравцов начал сниматься в кино, играл в «Глухарь. Продолжение», «Дом, который построил ЖЭК», «Висяки», «Час Волкова-2», «101-й километр» и других.

    20 февраля 2026, 18:46 • Новости дня
    Казак Поталов решил переместить судно массой восемь тыс. тонн за счет собственной силы

    @ Дмитрий Рогулин/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Казак Тимофей Поталов намерен посвятить свой новый рекорд 81-й годовщине Великой Победы – за счет своей мускульной силы он намерен переместить большое морское судно весом в восемь тыс. тонн.

    Шестикратный мировой рекордсмен и чемпион мира казак Тимофей Поталов планирует установить новый рекорд к 9 Мая, посвященный 81-й годовщине Великой Победы, сообщает пресс-служба Всевеликого войска Донского. Поталов собирается отбуксировать морское судно весом более восьми тыс. тонн.

    Поталов занимает должность заместителя атамана по физической культуре и спорту в ШГКО «Александровск – Грушевское» города Шахты. Ему 28 лет, и он уже несколько раз вписывал свое имя в историю мирового силового экстрима, отмечают в пресс-службе. Среди достижений атлета – смещение трактора весом 20 тонн на четыре метра за 55 секунд, благодаря чему Поталов побил мировой рекорд, продержавшийся восемь лет. Он также дважды становился чемпионом Европы и Азии по трэк-пулу.

    В декабре 2021 года Поталов сдвинул четыре КАМАЗа общим весом 42 тонны. Уже в 2022 году силач сумел протянуть электричку весом 402 тонны более чем на девять метров.

    Сейчас Поталов готовится к Кубку мира по силовому экстриму в Ростове-на-Дону, а также к мировому чемпионату в Москве, где намерен вновь подтвердить статус одного из сильнейших атлетов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, атаман Всероссийского казачьего общества Виталий Кузнецов отметил связь нравственных ориентиров и православия.

    Ранее в Москве определили планы сотрудничества казачества и Русской православной церкви.

    До этого сводный донской казачий хор в количестве 3681 человека установил рекорд России по хоровому пению, исполнив казачий гимн на площади Ермака перед Новочеркасским войсковым Вознесенским кафедральным собором.

    20 февраля 2026, 20:11 • Новости дня
    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Замглавы МИД РФ Дмитрий Любинский на презентации книги о 4-й гвардейской армии отметил, что Австрия утратила значительную часть независимости из-за текущей политической конфигурации и указал на деградацию политического класса страны.

    Политический класс Австрии переживает деградацию, а страна утратила существенную часть своей самостоятельности. Об этом на презентации переиздания книги «От Сталинграда до Вены. Боевой путь 4-й гвардейской армии» заявил замглавы МИД России Дмитрий Любинский, передает ТАСС. Он отметил: «На нынешний момент моя оценка – это деградация политического класса Австрийской Республики».

    Любинский пояснил, что нынешняя структура власти и коалиционное правительство в Австрии привели к снижению суверенитета страны. По его словам, Австрия была интересна России как нейтральное государство, которое раньше отстаивало свое мнение на международной арене и боролось за влияние в Евросоюзе.

    Дипломат добавил, что именно на этом строился диалог между Россией и Австрией, однако теперь такие принципы остались в прошлом. Любинский подчеркнул, что судьбу самостоятельности страны должны решать австрийские избиратели.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, посольство России в Австрии осудило спектакль «Украиномания» в Вене. Российские дипломаты заявили, что постановка посвящена односторонним трактовкам конфликта на Украине и искажает реальность.

    Ранее посольство России в Австрии направило ноту протеста МИД страны из-за акции украинских радикалов в Вене в честь дня рождения Степана Бандеры.

    Напомним, что Австрия вернулась в топ-10 «Рейтинга недружественных правительств» по итогам декабря.


    20 февраля 2026, 23:11 • Новости дня
    Politico: Власти Германии одобрили ядерный проект с участием Росатома

    Tекст: Вера Басилая

    Федеральное правительство ФРГ предварительно согласовало производство ядерного топлива французским концерном при участии российской стороны в Нижней Саксонии.

    Берлин дал предварительное согласие на реализацию планов французской компании Framatome. Речь идет о выпуске топлива для АЭС совместно с «Росатомом» на заводе в Лингене, передает РИА «Новости»

    «Федеральное правительство Германии дает «зеленый свет» ядерному проекту в Нижней Саксонии с участием России», – говорится в публикации издания Politico.

    Инициатива уже получила поддержку министерства окружающей среды ФРГ, но еще требует окончательных согласований. Дочернее предприятие концерна Advanced Nuclear Fuels планирует производить шестиугольные топливные элементы для станций российской конструкции. Также сообщалось о намерениях открыть цех по лицензии компании ТВЭЛ.

    Ранее Германия нарастила импорт российского урана для завода в Лингене почти на 70%.

    Президент Владимир Путин указал на продолжение работы России в атомной сфере в странах Запада и НАТО.

