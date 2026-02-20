Силы ПВО сбили две цели над Севастополем во время атаки ВСУ

Летчик Су-34 Криштоп рассказал о пытках в плену на Украине

Tекст: Вера Басилая

Летчик Су-34 Максим Криштоп поделился подробностями о проведенном в плену годе на Украине, передает «Московский комсомолец».

Офицер попал в плен после выполнения боевого задания 6 марта 2022 года над Харьковской областью, когда в его самолет попали ракеты, начался пожар, и экипаж катапультировался. Во время спуска на парашюте Криштоп был обстрелян с земли и, несмотря на девятичасовые попытки уйти от погони, оказался в руках украинских военных.

Летчик рассказал, что за год его перевозили по изоляторам и колониям разных украинских городов, в том числе содержали в СБУ и ГУР. В СБУ, по словам Криштопа, пленным выдавали только гимнастические коврики и одно одеяло на двоих, а пищу давали дважды в сутки. Самым тяжелым, отмечает офицер, было физически выжить: «Применялись систематические избиения, причем очень жестокие – с садизмом», – заявил Криштоп.

Он уточнил, что к летчикам и артиллеристам украинцы относились с особой жестокостью: пленных душили пакетом, угрожали расправой и подталкивали к самоубийству. По его словам, перед публичными мероприятиями, такими как пресс-конференции, избивали особенно жестоко и требовали заучить нужные ответы, угрожая еще большими пытками.

На Украине Криштоп был приговорен к 12 годам тюрьмы, однако вернулся на Родину в мае 2023 года в рамках обмена военнопленными.

Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова сообщила о случаях истязаний и гибели российских военнопленных, а также отметила нарушения международных норм обращения с пленными.

